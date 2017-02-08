19:29 08 февраля

В США продлили срок службы «Бородавочника»

Штурмовик А-10 Thunderbolt II, прозванный «Бородавочником», продолжит службу в американской армии, сообщает Warspot со ссылкой на defensenews.com.

В США продлили срок службы «Бородавочника»


По словам начальника штаба ВВС США Дэфида Гольдфейна, списание штурмовиков «отложено как минимум до 2021 года».


Ресурс напоминает, что 80-е командование ВВС США не хотело принимать на вооружение A-10. Вместо него предполагалось использовать штурмовую модификацию F-16 под обозначением А-16. «Но первые же случаи применения A-10 в ходе войны в Персидском заливе доказали эффективность "Бородавочника", а звук его пушки GAU-8 Avenger стал "визитной карточкой" американской штурмовой авиации», – говорится в материале.

Сможет ли стать новейший F-35 полноценной заменой «Бородавочнику», пока вопрос. Как сообщалось ранее, Пентагон планирует провести между ними своеобразную дуэль, в которой многоцелевой самолет 5-го поколения должен доказать свое превосходство.

«Поскольку на сегодняшний день США не имеют более современных штурмовиков, а программа A-X2 по разработке нового штурмовика не принесла позитивных результатов, "Бородавочники" останутся в строю в течение еще нескольких лет», – пишет автор.

Легкий штурмовик Embraer A-29 Super Tucano

При этом Пентагон рассматривает возможность замены A-10 сразу двумя типами самолетов - истребителями F-35 и легкими штурмовиками Beechcraft AT-6 Wolverine или Embraer A-29 Super Tucano.

Использованы фотографии: http://pro-samolet.ru, embraer.com
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Комментарии 49
  1. MoJloT Сегодня, 16:20
    На этом фоне сразу вспоминается остановка производства СУ25, и отсутствия хоть какой нибудь ему замены.
    MoJloT
    1. stas Сегодня, 16:32
      На замену Су-25 уже есть Су-38, продолжение модификации этого типа.
      stas
      1. Фантом-революции Сегодня, 17:13
        Су-38 - сельскохозяйственный самолет

        А вот СУ-39/ Су-25ТМ
        Фантом-революции
        1. cniza Сегодня, 17:53
          Цитата: MoJloT
          На этом фоне сразу вспоминается остановка производства СУ25, и отсутствия хоть какой нибудь ему замены.


          И их никто не списывает , а будет постепенная модернизация.
          cniza
      2. kapitan92 Сегодня, 17:16
        Цитата: stas
        На замену Су-25 уже есть Су-38, продолжение модификации этого типа.

        Су 38 это легкий сельскохозяйственный самолет!!!
        Может имели ввиду Су 39 ? Так это Су 25ТМ .Серийно Су-39 ( Су 25ТМ ) никогда не выпускался и на вооружение ВВС России не поступал.
        Нет пока замены !.
        kapitan92
        1. avt Сегодня, 17:23
          Цитата: kapitan92
          Может имели ввиду Су 39 ? Так это Су 25ТМ .Серийно Су-39 ( Су 25ТМ ) никогда не выпускался и на вооружение ВВС России не поступал.
          Нет пока замены !.

          request
          Фронтовой одноместный штурмовик Су-25 больше не будет производиться в серийных объемах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе заседания думской фракции «Единая Россия», передает RNS.

          «Су-25 у нас в серийных объемах производиться больше не будет. Мы занимаемся только модернизацией уже новой версии Су-25ТМ, — сказал он.

          Мантуров отметил, что «на замену этого самолета пришел Як-130».
          request Вот как то после такого это
          Цитата: MoJloT
          На крылья суперджет много всего поместится кстати!
          за реальное предложение к действию приму wassat
          avt
      3. Koshak Сегодня, 17:23
        Цитата: stas
        На замену Су-25 уже есть Су-38, продолжение модификации этого типа.

        Ну хоть бы не позорились в майорском то звании. Вот она ваша "замена" Су-25.
        Koshak
    2. Wedmak Сегодня, 16:35
      вспоминается остановка производства СУ25

      Его и так не особо было. Но у нас есть Су-34, способный выполнять функции штурмовика, а вот у американцев такого нет...
      Wedmak
      1. Serg81 Сегодня, 16:51
        Если су-34 использовать как штурмовик, то тогда можно не мелочится ,а сразу использовать Ту22м3, Ту-160, Ту-95, короче, что будет под рукой.
        Serg81
        1. MoJloT Сегодня, 16:58
          На крылья суперджет много всего поместится кстати!
          MoJloT
      2. Koshak Сегодня, 17:16
        Цитата: Wedmak
        Но у нас есть Су-34, способный выполнять функции штурмовика

        Многофункциональный истребитель-бомбардировщик в качестве самолета поля боя - это круто. А почему не Ту-95/160/22М3?
        Koshak
      3. Koshak Сегодня, 17:26
        Цитата: Wedmak
        Его и так не особо было.

        "Не особо" - это сколько?
        Koshak
      4. kapitan92 Сегодня, 17:36
        Цитата: Wedmak
        о у нас есть Су-34, способный выполнять функции штурмовика, а вот у американцев такого нет...

        У американцев осталось порядка 290 ед. А 10с. Интересен факт, что этот самолет они на экспорт не гнали.
        По программе перевооружения заказ на 180 ед Су 34, и у них свои функции, так что надежа на модернизацию оставшихся "грачей". hi
        kapitan92
    3. Incvizitor Сегодня, 16:56
      А 34ка не потянет?
      Incvizitor
      1. Koshak Сегодня, 17:30
        Цитата: Incvizitor
        А 34ка не потянет?

        Ребята, да вы что тут городите на счет Су-34? Это вам что, самолет поля боя, что ли? Давайте направим на эти цели Ту-22м3, а лучше Ту-160 wassat
        Koshak
      2. sivuch Сегодня, 17:55
        Ну ,если нужно микроскопом гвозди заколачивать
        sivuch
    4. alexmach Сегодня, 18:24
      Угу... помними помним. 91 год никогда не забудем...

      Кстати а что там с производством самих бородавочников не подскажете?

      Вспоминается ему блин!
      alexmach
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:22
    Нам тоже надо реинкарнацию Ил-10 сделать. С титановой броней и газотурбинным двигателем с соосными винтами. Страшенное было бы чудовище, и в эксплуатации не слишком дорогое. wassat
    Горный стрелок
    1. Wedmak Сегодня, 16:35
      Страшенное было бы чудовище, и в эксплуатации не слишком дорогое.

      До первого попавшегося ПЗРК.
      Wedmak
    2. svp67 Сегодня, 16:48
      Цитата: Горный стрелок
      Страшенное было бы чудовище, и в эксплуатации не слишком дорогое.

      Все можно сделать НА МНОГО ПРОЩЕ... Достаточно поднять ранее разработанные проекты "мобилизационных" вариантов штурмовиков на базе Су25...






      svp67
    3. Fil743 Сегодня, 18:22
      Тогда уж лучше Ил-20 или Ту-91 сразу восстановить под современные ТТХ
      Fil743
    4. Koshak Сегодня, 18:44
      Цитата: Горный стрелок
      Нам тоже надо реинкарнацию Ил-10 сделать. С титановой броней и газотурбинным двигателем с соосными винтами. Страшенное было бы чудовище, и в эксплуатации не слишком дорогое. wassat

      Ил-28 (в вашей комплектации) гораздо круче будет выглядеть.
      Koshak
  3. игорка357 Сегодня, 16:22
    Не мудрено что продляют,А-10 неплохой аппарат,аналог нашего СУ-25!А вот то, что супертукано сможет заменить тандерболта,абсолютнейший бред!
    игорка357
    1. ДэнСабака Сегодня, 16:37
      в ЮСе поговаривают и о востановлении на вооружении авиации ВМС F-14 "Томкэт".... ибо универсальнй F-35, ни такой уж и универсальнй....
      ДэнСабака
      1. Incvizitor Сегодня, 16:58
        F-35, ни такой уж и универсальный

        Это скорее попытка засунуть в один самолёт и вертикалку и истребитель и бомбардировщик в итоге недовертикалка недоистребитель недобомбардировщик good
        Incvizitor
    2. 11черный Сегодня, 16:38
      Цитата: игорка357
      Не мудрено что продляют,А-10 неплохой аппарат,аналог нашего СУ-25!А вот то, что супертукано сможет заменить тандерболта,абсолютнейший бред!

      Да и Ф-35 никак его не заменит ввиду полнейшей невозможности работать на ПМВ - броня и живучесть (ни того ни другого) этому не способствуют.
      А Тандерболт машина грозная - он, как и наш Грач, после попадания стингера с развороченным двиглом на базу сам возвращался.
      11черный
  4. saturn.mmm Сегодня, 16:28
    США такая развитая страна у нее все на высшем, передовом уровне и тут такое, какую то старую калошу оставляют до 2021 года.
    saturn.mmm
    1. svp67 Сегодня, 16:36
      Цитата: saturn.mmm
      какую то старую калошу оставляют до 2021 года.

      Не кому не пожелаю встретится с ним с глазу-на глаз.... Очень мощная машинка. А в свете противодействия ДАИШ, Китаю, да и нам очень и очень нужная...
      svp67
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:05
        Не кому не пожелаю встретится с ним с глазу-на глаз.... Очень мощная машинка. А в свете противодействия ДАИШ, Китаю, да и нам очень и очень нужная...


        Здания своей пушкой прошивает насквозь в дуршлаг...

        не хотел бы там оказаться.
        Тот же ЛЕХА
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:33
    Просто они прогматики -ф35 не конкурент "танковому бойцу "в первую очередь из за отсутствия брони, он не сможет на низкой скорости долго баррожировать над полем боя,ибо его легко собьют ,он дороже в эксплуатации и ремонте.
    Изгоняющий либероидов
  6. Старый26 Сегодня, 16:40
    Цитата: Горный стрелок
    Нам тоже надо реинкарнацию Ил-10 сделать. С титановой броней и газотурбинным двигателем с соосными винтами. Страшенное было бы чудовище, и в эксплуатации не слишком дорогое. wassat

    Точно. Страшенное было бы чудище. остальное - не факт
    Старый26
  7. НЕКСУС Сегодня, 16:49
    Вот тут сидим обсуждаем работы по Ф-35,Замволту,принятие на вооружение очередного эсминца Арли Берк...но главный то вопрос почему-то не звучит. А на кой матрассам такой раздутый арсенал? С нами воевать?Нет,тк понимают,что все решит ядерная триада...Европу "нагнуть" ? Так куда еще ниже?
    И в этой связи,мало кто обратил внимание на один момент...на ВО в последнее время стало увеличиваться количество эксперДов под матрассовским флагом,на перебой восхваляющие достижения своего ВПК. При этом,программа кибер войны с нами уже запущена,на эту тему то была статья и заявления официальных лиц Пентагона.
    НЕКСУС
    1. Wedmak Сегодня, 16:57
      При этом,программа кибер войны с нами уже запущена

      А Россия на войну не явилась? Вот по моему это очень хороший вариант развития событий.
      Wedmak
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:53
        Цитата: Wedmak
        А Россия на войну не явилась? Вот по моему это очень хороший вариант развития событий.

        Не замечать угрозы,не может означать,что этой угрозы нет.Как говаривал один мой знакомый-Даже если голова в песке,задница то все равно на улице.
        НЕКСУС
    2. кеп Сегодня, 17:29
      Цитата: НЕКСУС
      И в этой связи,мало кто обратил внимание на один момент...на ВО в последнее время стало увеличиваться количество эксперДов под матрассовским флагом,на перебой восхваляющие достижения своего ВПК. При этом,программа кибер войны с нами уже запущена,на эту тему то была статья и заявления официальных лиц Пентагона.


      Ну вот так сразу,никто не обратил.Как раз обратил.Работают в четыре руки на двух роялях laughing Как там в песне "мне сверху видно всё,ты так и знай..." drinks
      кеп
  8. spirit Сегодня, 16:52

    А что там с беспилотной версией QA-10? Тяжелый беспилотный штурмовик на базе бородавочника это ж бомба!!!
    Против басмачей в самый раз,и без риска для пилота. good
    spirit
  9. Сергей-8848 Сегодня, 16:56
    F-35 в качестве штурмовика - ну вряд ли, не настолько он всезадачный. Компания-производитель и так уже навтюхивала его во все сферы. Больше Пентагон они не обманут . "Super Tucano" - может быть да, но для боёв низкой интенсивности (местами в Африке, Латинской Америке, кое-где в Азии). На Европейском ТВД, насыщенном ПВО всех уровней, "Туканам" не место. Хотя вдруг конгрессмены возьмутся и впихнут деньги на это, тогда им надо поаплодировать (всё,что врагу во вред - нам на пользу!).
    Сергей-8848
  10. voyaka uh Сегодня, 17:06
    А-10 был построен "вокруг пушки", неслабенькой такой...
    Вот популярная фотка, сразу объясняющая, что за зверь А-10 belay
    voyaka uh
    1. sa-ag Сегодня, 18:02
      Цитата: voyaka uh
      А-10 был построен "вокруг пушки", неслабенькой такой...

      По моему это единственный такой самолет:-)
      sa-ag
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:07
    Вот читаю комментарии.И ловлю себя на мысли.Так почему снимают А-10 ? Замены полноценной нет. Эта фигня A-29 Super Tucano.Я даже не знаю против кого? Наркокартелей или реально без смеха папуасов. И в голову приходит одно объяснение.В 2014 м на Донбассе за лето потеряли практически весь парк фронтовой авиации.При этом было использованно только ПЗРК (Ну во всяком случае других доказательств нет) Поэтому в Пентагоне поняли что А10 не потянет против российской армии.Современные системы пво России да и Китая сшибут его как только А-10 к фронту подлетит.Вся надежда у них на Ф35.Дальше про Ф35 рассуждать не буду ,это другая тема. А для остальных и беспилотников с A-29 Super Tucano хватит.Вот и вся логика почему А-10 стал не актуален.
    Представьте десяток А-10 пытающиеся штурмовать позицию где пара "Панцирь" окопались.И десяток солдат вокруг в засаде с ПЗРК "Верба".Отбрасываем напрочь постороннюю помощь как А-10 так и позиции с "Панцирь". Я ставлю на позицию с "Панцирь"
    Наблюдатель2014
    1. avt Сегодня, 18:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      .В 2014 м на Донбассе за лето потеряли практически весь парк фронтовой авиации.При этом было использованно только ПЗРК (Ну во всяком случае других доказательств нет)

      Как минимум добавьте ,,Стрелу 10 " на ,,мотолыге". Опять же не надо обольщаться всесилием наземного ПВО . В данном конкретном случае 80% успеха в бездарном исполнении ВСУК на старой материальной части времён СССР .Да ещё в штучном исполнении.Замены да - нет , собственно и унас прогоны делают wassat удивительные
      Цитата: avt
      «Су-25 у нас в серийных объемах производиться больше не будет. Мы занимаемся только модернизацией уже новой версии Су-25ТМ, — сказал он.
      Мантуров отметил, что «на замену этого самолета пришел Як-130».

      request
      avt
      1. активатор Сегодня, 18:45
        Цитата: avt
        Цитата: avt
        «Су-25 у нас в серийных объемах производиться больше не будет. Мы занимаемся только модернизацией уже новой версии Су-25ТМ, — сказал он.
        Мантуров отметил, что «на замену этого самолета пришел Як-130».

        Я так понимаю это то о чем договорились путин с трампом по телефону laughing
        активатор
    2. sa-ag Сегодня, 18:04
      Цитата: Наблюдатель2014
      Представьте десяток А-10 пытающиеся штурмовать позицию где пара "Панцирь" окопались

      Я представляю как для начала засекут излучение радаров Панциря, а потом уже будут делать оргвыводы
      sa-ag
  12. трассер Сегодня, 17:08
    Видел его недавно прошела пара над ноловой метрах в 200 ...Недалеко от аэродрома. Серые такие. Перепутать с чем либо из невозможно. Танки на раз режет сверху. Мощная штуковина. Только вот наши танки он резать предназначен. а следовательно нмкаких теплых чувств к этому самолету я не испытываю.
    трассер
  13. tchoni Сегодня, 17:27
    Очень забавная новость, означающая буквально следующее
    1) самолет поля боя - нужен... Даже в эпоху сетецентрических войн.
    2) полноценно заменить его может только самолет поля боя. Вертолет, истребитель-бомбардировщик , даже самые совершенные до конца справится с его заменой не могут.
    3) наметилась явная тенденция на удешевление и упрощение штурмовика будущего.
    tchoni
  14. Наган Сегодня, 17:38
    Warthog машина уникальная, с ней отдаленно сравнится может только СУ-25, да и то такой пушки у него нет и близко. У Саддама была вполне на тот момент (1991) современная ПВО, советская и не только, тем не менее (а может и именно поэтому - другие самолеты и вертушки держались с опаской) на их счету больше половины потерь иракской брони, все остальное распределилось между танками коалиции, вертушками, и тупостью арабских танкистов. При этом ни одна машина не была потеряна. И такую машину Обама и его нeдoyмки намеревались порезать.
    Пришел Трамп, и стал возвращаться здравый смысл.
    Наган
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:52
      Наган :hi
      :Цитата: У Саддама была вполне на тот момент (1991) современная ПВО
      Вот именно на тот момент у Садама была ПВО времён 60х годов СССР.И это было в 1991 м году. Современное ПВО России штурмовать А 10 . Это как с шашкой на паровоз прыгать. Без обид это действительно так и есть. А10 самолёт "чистого неба" Вся надежда Пентагона на ф35 с его "невидимостью" Но повторюсь это другая тема.
      Наблюдатель2014
    2. sivuch Сегодня, 18:05
      Знаете ,Вы извините ,но я уже устал читать бред про современное ПВО Садамыча . Чтобы не углубляться -в иракской ,как и в советской дивизии было от 11 до 14 тысяч ЛС .А теперь ,внимание ,вопрос -сколько Шилок было в иракской и сколько в советской МСД ? Когда сравните ,думаю , дальнейшие вопросы отпадут .Про все остальные изделия я уж не говорю .
      sivuch
  15. PValery53 Сегодня, 18:01
    У НИХ там что, все с бородавками?!. - Час От часУ не легче!
    PValery53

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