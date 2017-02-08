В США продлили срок службы «Бородавочника»
Штурмовик А-10 Thunderbolt II, прозванный «Бородавочником», продолжит службу в американской армии, сообщает Warspot со ссылкой на defensenews.com.
По словам начальника штаба ВВС США Дэфида Гольдфейна, списание штурмовиков «отложено как минимум до 2021 года».
Ресурс напоминает, что 80-е командование ВВС США не хотело принимать на вооружение A-10. Вместо него предполагалось использовать штурмовую модификацию F-16 под обозначением А-16. «Но первые же случаи применения A-10 в ходе войны в Персидском заливе доказали эффективность "Бородавочника", а звук его пушки GAU-8 Avenger стал "визитной карточкой" американской штурмовой авиации», – говорится в материале.
Сможет ли стать новейший F-35 полноценной заменой «Бородавочнику», пока вопрос. Как сообщалось ранее, Пентагон планирует провести между ними своеобразную дуэль, в которой многоцелевой самолет 5-го поколения должен доказать свое превосходство.
«Поскольку на сегодняшний день США не имеют более современных штурмовиков, а программа A-X2 по разработке нового штурмовика не принесла позитивных результатов, "Бородавочники" останутся в строю в течение еще нескольких лет», – пишет автор.
При этом Пентагон рассматривает возможность замены A-10 сразу двумя типами самолетов - истребителями F-35 и легкими штурмовиками Beechcraft AT-6 Wolverine или Embraer A-29 Super Tucano.
По словам начальника штаба ВВС США Дэфида Гольдфейна, списание штурмовиков «отложено как минимум до 2021 года».
Ресурс напоминает, что 80-е командование ВВС США не хотело принимать на вооружение A-10. Вместо него предполагалось использовать штурмовую модификацию F-16 под обозначением А-16. «Но первые же случаи применения A-10 в ходе войны в Персидском заливе доказали эффективность "Бородавочника", а звук его пушки GAU-8 Avenger стал "визитной карточкой" американской штурмовой авиации», – говорится в материале.
Сможет ли стать новейший F-35 полноценной заменой «Бородавочнику», пока вопрос. Как сообщалось ранее, Пентагон планирует провести между ними своеобразную дуэль, в которой многоцелевой самолет 5-го поколения должен доказать свое превосходство.
«Поскольку на сегодняшний день США не имеют более современных штурмовиков, а программа A-X2 по разработке нового штурмовика не принесла позитивных результатов, "Бородавочники" останутся в строю в течение еще нескольких лет», – пишет автор.
При этом Пентагон рассматривает возможность замены A-10 сразу двумя типами самолетов - истребителями F-35 и легкими штурмовиками Beechcraft AT-6 Wolverine или Embraer A-29 Super Tucano.
Использованы фотографии: http://pro-samolet.ru, embraer.com