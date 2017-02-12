09:56 12 февраля
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В демографии России прозвенел тревожный звонок

В демографии России прозвенел тревожный звонок


Демографические итоги 2016 года, которые обнародовал Росстат, засвидетельствовали негативные тенденции в демографии России. Правда, это было неизбежно в силу эха 1990-х, о чем не раз заявлял и президент России Владимир Путин. Однако задуматься есть над чем. В дальнейшем эти тревожные тенденции будут только нарастать. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Общие итоги


Они вполне презентабельны, особенно для чиновников, которые любят прикрывать ими свои недоработки. За год в России родилось 1 млн 893 тыс. человек, умерло 1 млн 888 тыс., т.е. естественный прирост составил 5 тыс., что случилось уже четвертый год подряд. При этом миграционный прирост за 11 месяцев составил 241 тыс. По предварительной оценке, численность населения на начало 2017 года превысила 146,8 млн, а в течение 2017 года точно превысит 147 млн. Тем не менее, ряд тревожных тенденций проявляется уже вполне отчетливо.

Рождаемость

Она снизилась очень существенно – на 51 тыс. за год – и стала самой низкой за последние пять лет. В 2016 году в России родилось даже меньше детей, чем в 2012-2013 гг. (т.е. еще без Крыма и Севастополя). Это свидетельствует о том, что начинается новая демографическая яма – число молодых женщин, потенциальных рожениц пошло на спад. Средний их возраст при рождении составляет 27 лет, а 27 лет назад, в 1989 году, как раз начался длительный спад рождаемости. Поэтому данный процесс будет только усугубляться, причем очень сильно, ведь в течение 1990-х абсолютная рождаемость упала в 1,6 раза. Это значит, что, если женщины будут рожать столько же, сколько в последние годы, т.е. в среднем 1,7-1,8 ребенка, нас ждет новый провал. Иными словами, чтобы в России поддерживать число рождений последних лет в 1,8-1,9 млн, нужно постепенно увеличивать рождаемость каждой женщины, т.к. их будет становиться все меньше и меньше. Если этого не произойдет, каждый год будет рождаться все меньше детей. 2016 год показал это со всей ясностью.

Прошедший год стал тем более показательным, что, согласно расчетам, суммарный коэффициент рождаемости (СКР), т.е. число детей, рождаемых в среднем одной женщиной за всю ее жизнь, остался на уровне 2015 года – 1,78. Он еще не обнародован, но разница будет на уровне тысячных. И вот этот прежний уровень относительной плодовитости привел к тому, что родилось на 51 тыс. детей меньше. Причина все та же – уменьшается число рожениц. Таким образом, сохранять прежний уровень плодовитости – это значит ехать вниз. Уже в 2016 году число рожденных детей уменьшилось на 2,6% за год.



В этом смысле интересно, как изменится риторика властей по поводу демографии. Если все ограничится удовлетворением, что в 2016 году снова достигнут естественный прирост, то дело плохо. Необходимо открытое признание того, что демографическое положение тяжелое, особенно что касается рождаемости. И это действительно так. Абсолютная рождаемость снизилась во всех федеральных округах. Сильнее всего – в Уральском (4,5%), Дальневосточном (4,3%), Сибирском (3,9%), Приволжском (3,7%), Северо-Кавказском округах (3,3%). В них же снизился и СКР. В Южном ФО он остался примерно тем же (родилось на 2,6% меньше), и лишь в Центральном и Северо-Западном ФО относительная рождаемость выросла. Но и там этого не хватило для поддержания абсолютной рождаемости (снижение на 0,5% и 0,3%).

Задуматься есть над чем.

Смертность

Вот здесь продолжается действительно положительная динамика. Число умерших за год уменьшилось на 1,2%, или почти на 24 тыс. Примечательно, что это достигнуто в условиях увеличения доли пожилых людей и означает еще более существенное снижение относительной смертности. Следовательно, в 2016 году увеличился и такой показатель, как средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, - примерно на полгода, достигнув около 71,5 лет. Это заметный прирост за год.

Правда, и здесь Россию тоже поджидает неприятная неизбежность. Дело в том, что через несколько лет удельный вес пожилого населения увеличится настолько, что даже при снижении относительной смертности ее абсолютные показатели будут лишь увеличиваться. Так, в конце января Минздрав ухудшил прогноз по смертности к 2020 году, изменив целевые показатели госпрограммы "Развитие здравоохранения". Если ранее предполагалось достичь уровня смертности 11,4 на 1000 населения, то теперь целевой показатель на 2020 год составляет 13, т.е. такой, какой наблюдается в течение последних лет. В условиях старения населения это будет хорошим результатом.

"В соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017-й и на плановый период 2018 и 2019 годов предполагается усиление тенденции старения населения и изменение его возрастной структуры. По информации ведущих экспертов в области демографии, прогнозируется уменьшение темпа дальнейшего снижения уровня смертности в целом по России", - отметили в Минздраве. Расчеты Накануне.RU это подтверждают. Если относительную смертность оставить на нынешнем уровне, то к 2020 году умирать будут уже 14 из 1000. Так что 13 – это снижение на 7-8%, т.е. вполне достойный ориентир.

При этом нужно понимать, что само по себе снижение смертности не может быть целью, т.к. лишь оттягивает неизбежное, ведь все люди рано или поздно умирают. Иными словами, снижение смертности в каком-то смысле является ее откладыванием. А в условиях, когда это происходит у многочисленных поколений, рожденных до или вскоре после Великой Отечественной войны, это может привести к резкому росту смертности через несколько лет. Это, конечно, не значит, что пусть старики умирают пораньше. Это значит, что нужно понимать: снижение смертности – это должен быть дополнительный показатель и стимул к повышению рождаемости. Иначе обрушится вся демографическая структура. Пока же первое опережает второе, и в этом содержится важное предупреждение.

Младенческая смертность, или Не верьте либеральным демографам

В 2016 году в России был достигнут рекорд по уровню смертности детей до 1 года – 6,0 из 1000. Этот показатель непрерывно снижается с 2000 года и почти достиг уровня ЕС, где из 1000 детей до 1 года в среднем умирают 4.

В этой связи обратим внимание на либерально-вредительский лозунг о том, что России-де нужно не повышать общую рождаемость, а снижать младенческую смертность, которая в 1,5 раз выше, чем в Европе. Действительно, общая рождаемость на одну женщину в России выше лишь на 10-15%, в то время как младенческая смертность превышает европейскую в 1,5 раза, а еще недавно – в два. Однако это типичное манипулирование цифрами. Дело в том, что в среднем из 1000 детей в ЕС до года доживают 996, а в России – 994, т.е. лишь на 0,2% меньше. Поэтому младенческая смертность показывает только уровень медицинского обслуживания и на демографию страны не влияет практически никак. Важно повышать именно общую рождаемость, а не стремиться к "европейским показателям" - идолам либералов.

В России демографическое положение тяжелое вовсе не по причине того, что наши показатели отличаются от европейских. Некоторые из них лучше, некоторые хуже. Проблема в том, что рождаемость не покрывает смертность, и уже в следующем году при сохранении текущей динамики в России снова возобновится сокращение населения (миграционный прирост не в счет). Годы благоприятной возрастной структуры населения заканчиваются.

Изменение структуры населения

Данные о половозрастной структуре населения на 1 января 2017 года и изменении ее в 2016 году будут обнародованы лишь осенью, но для адекватного анализа в них нет необходимости. Это связано с тем, что любое население состоит примерно из 100 однолетних групп (людей старше 100 лет крайне мало), и передвижка всех их на один год вперед вместе с появлением новой 0-летней группы родившихся в прошедшем году вносит едва заметные изменения. Только за многие годы в этом отношении заметны какие-то изменения и новые тенденции. По этой причине изменение структуры населения за два соседних года почти совпадают, т.е. 2016 год почти повторяет 2015-й, тем более что динамика рождаемости, смертности и миграции довольно стабильна уже много лет.

В 2016 году средний возраст россиян увеличился еще на 0,1 года и достиг примерно 39,7 лет. С 1990 года он вырос почти на 5 лет.

Соотношение же между тремя основными группами населения: младше трудоспособного возраста (дети), трудоспособного возраста и старше него (пенсионеры) – изменяется в сторону сокращения трудоспособного населения. Это происходит за счет увеличения не только доли пенсионеров, но и детей. Доля трудоспособных граждан уменьшилась с 57,4% до 56,4%, детей – выросла с 18,0% до 18,4%, пенсионеров – с 24,6% до 25,2% (во всех случаях вторые числа приблизительные, полученные экстраполяцией, но погрешность будет не больше 0,1-0,2%).



Существенное увеличение за один год доли пенсионеров вызвано выходом на пенсию многочисленных поколений, родившихся в конце 1950-х. А доля детей растет не за счет роста рождаемости, а за счет того, что эту группу покинули 16-летние, которых в России очень мало, и пополнили 0-летние, которых гораздо больше (в 2016 году родилось 1,89 млн, а в 2000 году – 1,27 млн). Поэтому удельный вес детей сейчас быстро растет, и будет расти примерно до 2021 года, потому что пополняться группа детей будет все меньше, а вот покидать ее станут родившиеся после 2005 года, когда рождаемость, напротив, быстро росла.

Что касается увеличения удельного веса пенсионеров, то в ближайшие годы он будет продолжаться, но с замедлением, т.к. на пенсию станут выходить мужчины, родившиеся в конце 1950-х, и женщины, родившиеся в начале 1960-х, а в то время рождаемость в России быстро снижалась. Однако если продолжится тенденция дальнейшего снижения смертности, то этот процесс будет если не отложен на несколько лет, то замедлен, пока в пенсионный возраст не войдут те, кто родился в середине и конце 1960-х, когда рождаемость в России упала уже очень сильно. По расчетам, общее число пенсионеров достигнет максимума примерно к 2030 году и едва ли существенно превысит 40 млн – 27-28%. Сейчас их чуть меньше 37 млн – около 25%.

В данный момент Россия переживает быстрое увеличение демографической нагрузки, которой называется число жителей нетрудоспособного возраста, приходящихся на 1000 жителей трудоспособного. Поскольку удельный вес детей и стариков быстро растет, то трудоспособное население уменьшается. В 2015 году демографическая нагрузка выросла с 713 до 740. В 2016 году она должна увеличиться до 760-770. При этом она растет во всех без исключения федеральных округах. На 1 января 2016 года она варьировалась от 690 на Дальнем Востоке до 799 в Крыму. Особняком стоит лишь Северо-Кавказский ФО, где демографическая нагрузка почти на 60% обусловлена детьми, тогда как по остальным округам пропорции обратные. Однако и на Кавказе идет тот же процесс сокращения трудоспособного населения, что и в целом по России, только медленнее.

Так, по данным агентства "Bloomberg", Россия вошла в число десяти стран мира, в которых отмечается самое низкое соотношение количества людей трудоспособного возраста к числу пенсионеров. Это, конечно, не так, поскольку почти во всех странах ЕС удельный вес пенсионеров еще больше, но все же проблема стоит очень остро. И предвзятость западных рейтингов по отношению к России не должна расхолаживать.

Если демографическая динамика останется на нынешнем уровне, то страну ждет дальнейшее увеличение демографической нагрузки до 1000 нетрудоспособных на 1000 трудоспособных к 2040-м гг. Никакая миграция это не изменит, если мы не хотим повторить судьбу Европы, оказавшись чужими в своем доме. Если же трудовые мигранты переезжают в Россию на ПМЖ, то они все равно выйдут на пенсию и должны замещаться новыми поколениями. В этом должен быть главный смысл демографических программ.

Не поддаваться самообману

Однако местные власти или профильные министры докладывают в Москву в основном о достижениях. Так, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в конце декабря браво заявил, что демографическая динамика на Дальнем Востоке является лучшей за последние 25 лет, а демографическая убыль в 2016 году сократилась почти в два раза по сравнению с последними двумя годами и почти в 3 раза – по сравнению с 2013 годом. Звучит здорово.

Строго говоря, это статистический факт, но желание Галушки похвастаться хорошими результатами не должно успокаивать. При серьезном анализе становится ясно, что эти заявления делаются исключительно из карьерных соображений, а результаты не такие уж хорошие. Да, в 2016 году миграционный отток будет меньше (13-14 тыс. против 24 тыс.), но и естественный прирост уменьшился, причем второй год подряд (5 тыс. против 8 тыс.). Двукратное же улучшение вызвано лишь малыми числами (было 16 тыс. убыли, стало 8 тыс.), но никак не демографическими процессами. При дальнейшем уменьшении убыли могут получаться улучшения и в десятки раз просто по причине малых знаменателей. Эти заявления чиновников свидетельствуют лишь об их карьерных устремлениях. Они не должны заслонять целостного представления о демографии России.

Выводы

Единственный путь улучшения демографии и в буквальном смысле спасения России – это повышение рождаемости. Это неизбежно приведет к еще большему (временному) увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Но другого пути нет. Чтобы в России в будущем появлялись новые рабочие руки, их нужно производить на свет. Чем дольше этот процесс будет откладываться, тем сложнее будет выбраться из того тяжелейшего положения, в котором оказалась страна. Время уповать на улучшение демографии "самотеком", за счет всплеска рождаемости в 1980-х, прошло. Уже 2016 год показал это со всей ясностью, обозначив негативные тенденции, и в этом его главный демографический итог.

Для России прозвенел очень тревожный звонок. Услышат ли его власти и народ?
Автор: Евгений Чернышёв
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112581/


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Комментарии 47
  1. Мар.Тира Сегодня, 06:19
    Повысьте уровень жизни сначала.И не на бумаге Медведева,а в реальности!О какой рождаемости может идти речь.Если даже молодёжь с высшим образованием не может найти себе работу,если нет кураторов во власти,или в бизнесе.?Чего тогда говорить,о среднем,и средне техническом образовании.И чем дальше от центра,тем хуже дела.Исключение нефтедобывающие районы.Престарелые бонзы вросли в высоко бюджетные места,даже не смотря на высокие пенсии.А теперь им ещё продлили потолок .Они что повышать рождаемость будут?Россия!!!!!!!!!!
    Мар.Тира
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:29
      Для России прозвенел очень тревожный звонок. Услышат ли его власти и народ?
      народ уже оглох,от этих звонков,а у власти-"беруши"...
      андрей юрьевич
      1. 210окв Сегодня, 06:33
        "Пенсионер,чем ты помог Пенсионному Фонду?"Типа так..Хотя это статистика относится ко всем странам Европы...
        Цитата: андрей юрьевич
        Для России прозвенел очень тревожный звонок. Услышат ли его власти и народ?
        народ уже оглох,от этих звонков,а у власти-"беруши"...
        210окв
    2. МПК105 Сегодня, 06:56
      Мартира-нефтегазодобывающие области-не исключение ни разу...Оренбуржье,если что...
      МПК105
    3. Ольгович Сегодня, 07:06
      Цитата: Мар.Тира
      Повысьте уровень жизни сначала.

      В Германии не рожают ( а там высокий уровень жизни), а в Нигерии (нижайший) -сумасшедший рост населения
      Ольгович
      1. Громобой Сегодня, 07:35
        Цитата: Ольгович
        В Германии не рожают ( а там высокий уровень жизни), а в Нигерии (нижайший) -сумасшедший рост населения

        В точку.Уровень жизни не влияет.Нет,его нужно повышать,но причины намного глубже,это проблема цивилизационная и религиозного мировозрения.Плоховато мы заповеди соблюдаем,имитационно.
        А те копейки,что государство даёт на воспитание малышей отражают его отношение к этой проблеме.
        Громобой
      2. рюрикович Сегодня, 07:56
        Цитата: Ольгович
        В Германии не рожают ( а там высокий уровень жизни), а в Нигерии (нижайший) -сумасшедший рост населения

        Вырубите свет в Москве на пару суток и увидите результат через 9 месяцев yes
        рюрикович
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:21
          Цитата: рюрикович
          Вырубите свет в Москве на пару суток и увидите результат через 9 месяцев

          Не будет никакого результата: все разъедутся по своим домам и дачам. yes
          СРЦ П-15
          1. рюрикович Сегодня, 09:30
            Цитата: СРЦ П-15
            Не будет никакого результата: все разъедутся по своим домам и дач

            Чё, вся Москва ломанёт за МКАД лишь бы не теребонькаться из-за отсутствия света? what Это ж так не хотеть размножаться request ...
            рюрикович
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:33
              Цитата: рюрикович
              Чё, вся Москва ломанёт за МКАД лишь бы не теребонькаться из-за отсутствия света? Это ж так не хотеть размножаться ...

              Нет, вся Москва ломанётся к благам цивилизации - т.е. к свету. Нынешнее поколение отвыкло рожать в поле и "делать" детей, не приняв ванну. yes
              СРЦ П-15
              1. рюрикович Сегодня, 09:37
                Цитата: СРЦ П-15
                Нет, вся Москва ломанётся к благам цивилизации - т.е. к свету

                Вот теперь понятно, почему в Нигерии население растёт большими темпами yes laughing wink
                рюрикович
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:42
                  Цитата: рюрикович
                  Вот теперь понятно, почему в Нигерии население растёт большими темпами

                  Ну в Нигерии всегда были проблемы с водой и светом - привыкли! laughing У нас, до и после ВОВ, тоже рождаемость была на высоте, особенно в сельской местности. yes
                  СРЦ П-15
        2. Cat Man Null Сегодня, 09:53
          Цитата: рюрикович
          Вырубите свет в Москве на пару суток и увидите результат через 9 месяцев

          - садист Вы, батенька...
          - про дома "электрические", что без газа, не слыхали никогда?
          - нет света = нет воды (насос повышающий, он тоже на электричестве), лифта (поскачите на этаж так 18-й хотя бы раз несколько в день, туда-обратно), холодильника (ну, ладно еще - зимой, а летом?), пожрать тоже не приготовить, даже чаю не согреть...
          - вот такая сладкая житуха "без Светы" получается
          - образмножаешься просто laughing
          Cat Man Null
      3. Jovanni Сегодня, 08:22
        Цитата: Ольгович
        Цитата: Мар.Тира
        Повысьте уровень жизни сначала.

        В Германии не рожают ( а там высокий уровень жизни), а в Нигерии (нижайший) -сумасшедший рост населения

        Тут ещё вот чего. В Нигерии журналы женские типа "Космо" не читают. Я как-то в очереди в парикмахерской сидел, открыл, (других не было) - это просто мрак какой то! Враги через такие журналы в головы наших любимых женщин такую идеологию вкладывают, что скоро вообще никто ни семьи, ни детей не захочет...
        Jovanni
    4. Штык Сегодня, 08:14
      Цитата: Мар.Тира
      Повысьте уровень жизни сначала.И не на бумаге Медведева,а в реальности!

      Если к нам толпами едут мигранты, то значит уровень жизни не самый низкий ! hi
      Штык
    5. виктор н Сегодня, 09:11
      Предки наши плодились и множились в самых неблагоприятных условиях и при низких доходах. Да дома по нескольку за жизнь ставили. Государство содержали и крепили. Так что дело не в доходах, богатые меньше рожают. Дело в общественной морали.
      И в слабоумии: никакие "мерседесы" и гаджеты на старости лет одиночество не скрасят, детей-внуков не заменят, род не продлят.
      виктор н
  2. апро Сегодня, 06:44
    Уверенность в будущем вот что движет человека,если её нет то все проблемы и посыпались и демография в том числе.Наше либеральное правительство скорее озабоченно набиванием карманов чем реальным улучшение жизни народа.Все эти пляски с пенсионным возрастом слова силуянова о том что в старости человек должен сам заботиться а не государство,отсутствие реальных рабочих мест для молодых как то не способствует думать о детях.
    апро
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:50
      Цитата: апро
      слова силуянова о том что в старости человек должен сам заботиться а не государство,

      андрей юрьевич
      1. Вадим237 Сегодня, 09:01
        Короче всем безработным придётся оформлять ИП.
        Вадим237
    2. виктор н Сегодня, 09:16
      Да, если даже в молодости не уверен в СВОИХ силах - категорически нельзя детей заводить! Слабаки должны вымереть.
      виктор н
      1. апро Сегодня, 09:47
        Виктор хорошее утверждение жизнеутверждающее слабый умри,заболел умри,попал в непростую ситуацию умри но в такой ситуации я не кому ничего не должен и делать буду исходя из своих интересов,а общество типа народ .....идёт он лесом,если общество приговаривает меня то приговоры выносить всякий умеет.
        апро
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:51
    Для России прозвенел очень тревожный звонок. Услышат ли его власти и народ?


    Я этот звоночек со времен ГОРБАЧЕВА слышу...до сих пор звенит.
    В нашей стране очень много гибнет детей и молодых людей по разным причинам...а каждый погибший ребенок это несостоявшийся МЕНДЕЛЕЕВ,ПУШКИН,КОРОЛЕВ и т.д.
    Само по себе поднятие уровня жизни не решит проблему демографии ,это комплексная задача и под силу решить ее только государству...но пока государственные чиновники витают в облаке непогрешимости считая свои выводы о демографии в РОССИИ единственно верными.
    Две мировые войны и разрушительные перестройки либералов сильно подорвали процесс воспроизводства населения нашего народа...очень важно сейчас не втянуться в новую войну или перестройку.
    Тот же ЛЕХА
    1. Штык Сегодня, 08:19
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В нашей стране очень много гибнет детей и молодых людей по разным причинам...а каждый погибший ребенок это несостоявшийся МЕНДЕЛЕЕВ,ПУШКИН,КОРОЛЕВ и т.д.

      Если он погиб нанюхавшись клея, от передоза наркоты или поражения током на крыше вагона, то вряд ли из такого вырос бы МЕНДЕЛЕЕВ,ПУШКИН,КОРОЛЕВ . Нормальные, уроки делают yes
      Штык
  4. Ольгович Сегодня, 06:53
    В демографии России прозвенел тревожный звонок


    Он прозвучал сто лет назад с октпереворотом: страшный, никогда ранее не переносимый удар по демографии России нанесла гражданская война-следствие его.
    В 1920 г вышло постановления о разрешении абортов-еще один жуткий удар.
    Резчайшие переломы в экономической жизни привели к тому, что за первую пятилетку женщины стали рожать почти в два раз меньше-с 7 детей на женщину до 3,9 детей. Сталин даже вынужден был запретить аборты.
    Все это привело к тому, что :
    "Ни одно поколение россиян, родившихся после 1910 года и вступавших в активный репродуктивный возраст, начиная с конца 1920-х – начала 1930-х годов, не воспроизводило себя. Пока таких поколений в населении было немного и общий уровень рождаемости в стране определялся старшими когортами, он оставался относительно высоким.
    А в 1964 году коэффициент суммарной рождаемости перестал обеспечивать простое замещение поколений уже для всего населения России, нетто-коэффициент воспроизводства опустился ниже единицы, Страна вступила в период скрытой депопуляции .
    Не прошло и 50 лет!

    "http://demoscope.ru/weekly/2010/0417/tema02.php
    , http://demoscope.ru/weekly/2008/0353/tema04.php и пр    .

    Огромный удар нанесли и 1990-г , устроенные опять же высшими бонзами КПСС, перекрасившихся, но не изменивших методов безжалостного слома, не глядя на людей.
    Ольгович
    1. CorvusCoraks Сегодня, 08:50
      Вот вот вот. А то свидетели союза как-то забывают, что именно в ссср рождаемость стала сильно проседать впервые, откуда все и пошло плюс 1,2-я мировые + гражданская + голод и т.д. 90-е конечно внесли сущ лепту, но не думаю, что в целом больше, чем все суммарно при ссср.
      CorvusCoraks
  5. samarin1969 Сегодня, 06:55
    Численность населения - не самоцель. В огромной Российской империи в начале ХХ века было 128 млн, и государство считалось вполне многолюдным. В современной схожей Канаде - 36 млн. Другой вопрос, что низкое качество жизни. Для нашего "вечно убыточного" бизнеса есть только один способ повышения доходности - неприлично маленькая оплата труда (на уровне подачки мигрантам в Европе).
    samarin1969
  6. Мар.Тира Сегодня, 07:03
    Цитата: МПК105
    Мартира-нефтегазодобывающие области-не исключение ни разу...Оренбуржье,если что...

    Про все врать не буду.А вот проехал по Тюменской области,был в некоторых районах Краснояского,края,и Томской области.Занятость населения,обустроенность,,и зарплаты приличные!Правда с демографией всё на том же уровне.Нет уверенности в завтрашнем дне.Нет защиты от государства.
    Мар.Тира
    1. МПК105 Сегодня, 08:56
      Занятость,обустроенность-отец нас с братом в советское время выучил,устроил,дома построил,сами мы ничего не можем при нашей власти,хоть и при нефти...А зарплаты-Тюмень,Томск,Красноярск,может быть,а вот я меньше дворника в Москве получаю-30,и то доволен.Справедливо это..?Неграмотный таджик в Москве снег чистит и больше русских нефтяников в регионах получает..???
      МПК105
      1. Cat Man Null Сегодня, 09:15
        Цитата: МПК105
        отец нас с братом в советское время выучил, устроил, дома построил

        - о как - все отец... belay

        Цитата: МПК105
        сами мы ничего не можем при нашей власти...

        - а точно во власти именно дело?
        - вы, походу, и при "той" власти ничего не могли request
        Cat Man Null
        1. МПК105 Сегодня, 09:20
          А Вы приезжайте к нам,и постройте дом на зарплату-а я посмотрю,как у Вас это получиться сейчас.
          МПК105
          1. Cat Man Null Сегодня, 09:41
            Цитата: МПК105
            А Вы приезжайте к нам, и постройте дом на зарплату - а я посмотрю,как у Вас это получиться сейчас

            - все дело в том, что мне это не надо
            - а Вы, коль Вам "лавры" московских таджиков покоя не дают, приезжайте, устраивайтесь дворником... жить, правда, будете, где попало, и питаться, чем попало... в Москве на 30 штук не зашикуешь, дорого там все request
            Cat Man Null
      2. виктор н Сегодня, 09:26
        Недостойно!! Стыдно!! Слабак!
        Найди работу. Еще одну. Еще одну. Себе помогай!
        виктор н
        1. МПК105 Сегодня, 09:30
          Да мне помогать не надо,я и не на свою жизнь жалуюсь-ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ,или вообще не читайте и проходите мимо...
          МПК105
    2. виктор н Сегодня, 09:22
      Капитан, защищать государство МЫ должны, надеясь на СОБСТВЕННЫЕ силы.
      И это не только мнение замполита, а закон жизни извечный.
      виктор н
  7. Мар.Тира Сегодня, 07:15
    Цитата: Ольгович
    Цитата: Мар.Тира
    Повысьте уровень жизни сначала.

    В Германии не рожают ( а там высокий уровень жизни), а в Нигерии (нижайший) -сумасшедший рост населения

    Всё зависит от менталитета,расовой принадлежности,воспитания.У них в Германии тоже карьера на первом месте!И пашут они как роботы,по часам.Я там был у родственников,был удивлён нормированности.в 6.00 начинается работа,в 12.00 заканчивается..
    Мар.Тира
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:32
      Цитата: Мар.Тира
      .в 6.00 начинается работа,в 12.00 заканчивается..

      по 6 часов "пашут как проклятые"?
      андрей юрьевич
  8. МВГ Сегодня, 07:18
    "Причина все та же – уменьшается число рожениц." - а почему ? Не потому ли, что, в добавок ко всему, процесс родов связали с безумными сложностями, как то поездка в перинатальный центр черт его знает за сколько километров от места жительства рожающей?
    "Единственный путь улучшения демографии и в буквальном смысле спасения России – это повышение рождаемости." - совершенно согласен.Но люди должны хотеть иметь помногу детей и видеть возможности их растить и содержать. Государству пора начать серьезно участвовать во взаимоотношениях работодатель - работник и в части установления размера реальных зарплат, и в части контроля за исполнением этого обязательства
    МВГ
  9. кошак Сегодня, 07:57
    Повышение жизненного уровня, соц. защиты. Необходимо восстанавливать всю систему здравоохранения (а не оказания мед.услуг), образования, повышать пособия на детей. И надо ориентироваться не на маргиналов, которые "всё равно пропьют" - эти найдут средства - а на нормальных, разумных людей. Зарплаты в 10-15 тыс. руб. также не способствуют не только прибавлению в семействе, но и вообще созданию семьи. Повышение пенсионного возраста в нашей реальности вообще нонсенс. Вот такие у меня "оригинальные" сображения. ИМХО.
    кошак
  10. кеп Сегодня, 08:05
    Для России прозвенел очень тревожный звонок. Услышат ли его власти и народ?


    Пока что власти себе увеличили пенсионный возраст и срок государственной службы сократили на 5 с половиной лет,на получение пенсии,оставив за бортом военнослужащих.Обращение было на сайте.Получается что под пули у нас идут чиновники,у них с размножением всё в порядке.Дабы не обвинили в пораженчестве,надо просто читать почаще постановления ДАМа,которые утверждает сами знаете кто.Размножаться как в Африке,страна такая как наша не может априори.Климат не тот.Поэтому сравнения с другими странами вообще не корректно. Я лично хочу дожить до выборов президента,поэтому воздержусь от развернутого комментария. Доктор советует не принимать всё близко к сердцу и меньше нервничать.Поживем увидим. Со всеми комментариями до 8.05 по московскому времени согласен полностью.Всем крепкого здоровья. hi drinks
    кеп
    1. Штык Сегодня, 08:23
      Цитата: кеп
      Размножаться как в Африке,страна такая как наша не может априори.Климат не тот.

      Поэтому у моржа, в интересном месте есть кость! А ну попробуйте на морозе без этого! wassat
      Штык
  11. Мар.Тира Сегодня, 08:30
    Цитата: андрей юрьевич
    Цитата: Мар.Тира
    .в 6.00 начинается работа,в 12.00 заканчивается..

    по 6 часов "пашут как проклятые"?

    Пашут как роботы строго по часам,не дай бог лишнюю минуту переработаешь,затаскают,и "пашут как проклятые" это совершенно разные вещи.Удачное словечко.Я засмеялся!!!!!!!!!!!Однозначно плюс.
    Мар.Тира
  12. Самогонщик Сегодня, 08:50
    лучший пример того что простой народ ставший рабами наллодившихся олигархов не хочет такой судьбы своим не рождённым потомкам.судьбы слуг детям воров возомнивших себя элитой страны. как один друг точно подметил.социализм - это мы.капитализм это-они.
    Самогонщик
  13. Горменгаст Сегодня, 08:51
    Отсутствие желания рожать в период кризисов - это первый закон демографии.

    Соответственно, изловить всех дерьмократоров, виновных в демографической яме 90-х годов и подвергнуть их публичной казни - ровно также, как Петр 1 казнил стрельцов.

    Далее, изловить всех незаконных приватизаторов (в том числе и находящихся за границей - силами ФСБ) и членов их семей и пытками заставить их вернуть украденное, в том числе офшорные капиталы. Пытки транслировать по телевидению. Изъятое имущество и деньги обобществить.

    Когда женщина, выходя из роддома, будет получать реальный чек на реальные деньги и прочие реальные блага - вот тогда она будет рожать и 7 и 8 детей; легко.

    А больше нет никаких способов.
    Горменгаст
  14. Мар.Тира Сегодня, 09:26
    Цитата: МПК105
    Неграмотный таджик в Москве снег чистит и больше русских нефтяников в регионах получает..???

    Откуда информация?У меня младший сын пом.бура 80 тыс за 15 дней.Плюс бесплатное питание,спец.одежда,и оплата проезда.в отпуске.
    Мар.Тира
  15. moskowit Сегодня, 09:28
    "... Правда, это было неизбежно в силу эха 1990-х, о чем не раз заявлял и президент России Владимир Путин. ..."
    Это видит каждый человек работающий в производстве. И это не "яма" , глубочайшая пропасть.
    У нас в отделе из 25-и человек половина пенсионеров, остальные в ближайшие годы , готовятся ими стать. Совсем недавно, что бы "заткнуть" "дыры" вынуждены принять на работу двух человек. Одному скоро 70, а второй завтра пойдёт в ПФР, оформлять пенсию.... Воот такие, брат, дела. И что самое главное, представители продуктивного возраста даже не появляются....
    moskowit
  16. Горный стрелок Сегодня, 09:38
    ИМХО, решение демографической проблемы - в материнском капитале. Второй ребёнок -500тыс. третий - миллион, четвёртый - два, пятый - четыре ... И все laughing только с условием - сдала ребёнка в детдом - возвращай деньги. Родила без мужа - деньги - пополам. Понятно, что злоупотребления будут, и все такое - но то, что детей будет МНОГО - сомнений нет.
    Горный стрелок
    1. Cat Man Null Сегодня, 09:45
      Цитата: Горный стрелок
      ... то, что детей будет МНОГО - сомнений нет

      - точно
      - у тех самых таджиков-узбеков, что "дворниками работают"
      - их у них и так много, а будет еще больше
      - разовая выплата за ребенка, какая бы она ни была большая, никаких реальных проблем семьи решить не может request
      Cat Man Null

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