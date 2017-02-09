Белый дом: антироссийские санкции по Крыму отменены не будут

В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет,

Вашингтон не намерен отменять антироссийские санкции, введенные в связи с присоединением Крыма, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Шона Спайсера.– сказал журналистам Спайсер.Он также отказался комментировать законопроект, внесенный в конгресс, в котором предлагается запретить отмену любых санкций без согласия парламента.Напомним, ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение парламентариев законопроект, дающий конгрессу право накладывать вето на решения президента США, касающиеся снятия антироссийских санкций.Согласно положениям законопроекта, сначала Белый дом должен объяснить причину снятия ограничений с России, затем в силу вступает 120-дневный период, в течение которого конгрессмены могут проголосовать против заявленных администрацией мер.