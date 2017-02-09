10:15 09 февраля

Белый дом: антироссийские санкции по Крыму отменены не будут

Вашингтон не намерен отменять антироссийские санкции, введенные в связи с присоединением Крыма, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Шона Спайсера.

Белый дом: антироссийские санкции по Крыму отменены не будут


В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет,
– сказал журналистам Спайсер.


Он также отказался комментировать законопроект, внесенный в конгресс, в котором предлагается запретить отмену любых санкций без согласия парламента.

Напомним, ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение парламентариев законопроект, дающий конгрессу право накладывать вето на решения президента США, касающиеся снятия антироссийских санкций.

Согласно положениям законопроекта, сначала Белый дом должен объяснить причину снятия ограничений с России, затем в силу вступает 120-дневный период, в течение которого конгрессмены могут проголосовать против заявленных администрацией мер.

Использованы фотографии: AFP 2017/ Brendan Smialowski
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Комментарии 42
  1. parusnik Сегодня, 08:16
    А их в ближайшее время никто и не отменит....Это надолго...
    parusnik
    1. maxim947 Сегодня, 08:19
      Ну и хрен с вами
      maxim947
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:34
        Белый дом: антироссийские санкции по Крыму отменены не будут

        Белый дом носится с этими санкциями, как ребёнок с новой игрушкой: надоест, забросит её подальше и забудет про неё. А Россия терпеливая, подождёт.
        СРЦ П-15
        1. Чёрный Сегодня, 09:00
          Белый дом: антироссийские санкции по Крыму отменены не будут
          Никогда не говори никогда smile Например в 1917-1918 США , Англия, Франция вводили санкции против Советской России....и действовали они три года smile
          Чёрный
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:36
        Белый дом: антироссийские санкции по Крыму отменены не будут

        Если хорошо подумать, то о них, о этих санкциях по Крыму, в России как-то уже и подзабыли.
        Стоит-ли напоминать всем о своей давнишней дури?
        товарищ ШУХЕР
    2. 210окв Сегодня, 08:33
      Самое смешное что эти санкции превратились для заштатников в некий фетиш.И никакого смысла для них уже не имеют.Главное что бы это и продолжалось и дальше..А вот с Европой посмотрим..Ближе к концу года что они запоют..Но и тут похоже изменений не ждем.
      Цитата: parusnik
      А их в ближайшее время никто и не отменит....Это надолго...
      210окв
      1. Serg81 Сегодня, 10:00
        От санкций по Крыму никому не холодно ни жарко так как и до 2014 года инвестиций в экономику республики, что ЕС , что США не слишком велики были, если в обще были.
        Serg81
    3. Зяблицев Сегодня, 08:48
      Нужно то же завести пакет, с какими нибудь не менее дурацкими лозунгами - "Пока Америка не уйдет с Аляски, санкции не отменим!" Пусть чешутся у себя там за океанам от мысли - "что же русские имели нам сказать этим?" laughing
      Зяблицев
  2. cniza Сегодня, 08:18
    Послушайте , да нам на ваши санкции глубоко и далеко , носитесь с ними сами , нас не трогайте.
    cniza
  3. Монархист Сегодня, 08:23
    Крым не мячик,чтоб его давать поиграть,а в Киеве это поймут как одобрение своей политике обстрелов Донецка и Луганска
    Монархист
  4. berserk24 Сегодня, 08:27
    Несут миллиардные убытки, фермеры у них бастуют предприятия закрываются а они ведут себя как будто все это происходит у нас.Такое ощущение что там одни дауны!!! wassat
    berserk24
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:33
      Ну там фермеры страдают от контрсанкций...
      А он ввели санкции на наши банки, предприятия. ну и некоторые физ.лица
      Скептик-Самоучка
    2. 210окв Сегодня, 08:52
      У заштатников фермеры не страдают.Ножки Буша у нас уже отечественные...А вот в Европе производители фруктов, овощей,рыбной продукции попали..
      Цитата: berserk24
      Несут миллиардные убытки, фермеры у них бастуют предприятия закрываются а они ведут себя как будто все это происходит у нас.Такое ощущение что там одни дауны!!! wassat
      210окв
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:27
    Белый дом: антироссийские санкции по Крыму отменены не будут

    Я в этом не сомневался как и в том что РОССИИ придумают другие санкции.
    Не было КРЫМА, был МАГНИТСКИЙ,не было МАГНИТСКОГО был закон ДЖЕННИКА-ВЕНИКА...вообщем нас ни на один год не оставляют без каких либо санкций.

    Логично после этого с нашей стороны принимать такие же законы где вся тяжесть последствий санкций возлагается на страну где принят этот закон...так будет справедливо.
    Тот же ЛЕХА
    1. 97110 Сегодня, 08:51
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      принимать такие же законы где вся тяжесть последствий санкций возлагается на страну где принят этот закон...

      Справедливо, конечно... Каков механизм возложения? Вот они отказали нам в доступе к рынку капиталов. Ну, типа мы им: "Дайте денег". Они нам: "Жилище такое есть у индейцев." Отказать им в близости? Надо не возлагать ответственность, а принимать меры по снижению зависимости от них. И спасибо сказать не забыть - сами бы ни в жисть не догадались... Эк меня гордыня обуяла. Каюсь. Без меня(нас) порешают господа капиталисты.
      97110
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:02
        Каков механизм возложения?
        smile

        Ну это просто ...создать трудности для ведения дел у нас в стране для заинтересованных лиц из страны санкционера...предварительно привязав их к нам какими либо договорами,собственностью ,финансами и т.д. и т.п.
        Работа эта долговременная и растянутая по времени.

        В нашем современном мире все взаимосвязано...американцы и европейцы и мы можем зависить друг от друга и ресурсами и финансами и полезными ископаемыми и технологиями.
        Полностью независимых стран нет в мире...разве что только СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ да КУБА которые приспособились жить в условиях санкций уже много много лет.
        Тот же ЛЕХА
      2. Per se. Сегодня, 09:52
        Цитата: 97110
        Надо не возлагать ответственность, а принимать меры по снижению зависимости от них.
        Это как, если мы оказались в ИХНЕМ капитализме, где они хозяева этой системы, ставшей единой мировой системой? Всё демонстративное "бодание" у нас лишь в том, что если они перекрывают нам жизненно важное, мы к этому отказываемся от ихнего же, но менее для нас важного, например, тех же яблок. Типа, назло маме уши отморозить... Если перекрыть на зиму газ Европе, слишком радикально, то не продавать титан, или те же ракетные двигатели, было бы для Запада чувствительнее нашего отказа от ихних яблок. Не будет это никто у нас делать, так-как власть имущие держат свои деньги в чужих банках, имеют недвижимость за бугром и много чего ещё, включая второе гражданство, то есть зависимы, и оказывают влияние на политику России. Кроме того, сами они в России фактически "вахту" отрабатывают по выкачиванию средств, перед тем, как свалить, если что. Вот и продают всё, что можно продать, от сырья до технологий, за что дают "волшебный" доллар. Не будет никакой самостоятельности, пока Россия находится в чужом полюсе силы, играет по чужим правилам. Санкции США, это пока лишь "жёлтая карточка" для наших олигархов, чтобы помнили, кто их истинный хозяин и господин в мире Золотого Тельца. Тому же Израилю никто санкции за Голанские высоты и не думал вводить, мы за Крым получили, хотя, наказывать надо было Штаты за организацию государственного переворота на Украине, и "гарантам" из ЕС. Россия виновата одним своим существованием, и чем мы будем слабее, тем наглее против нас будут действовать.
        Per se.
    2. Вежливый Лось Сегодня, 08:58
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Логично после этого с нашей стороны принимать такие же законы где вся тяжесть последствий санкций возлагается на страну где принят этот закон...так будет справедливо.

      Полностью поддерживаю Ваше мнение. Добавлю от себя, что жду-не дождусь того дня, когда в 2019г. наш газ пойдет в ЕС по новым контрактам на новых условиях. И в ценах на него, надеюсь, будет антисанкционная составляющая. Да еще и новоиспеченный турецкий друг наш свою наценочку для части европейских государств сделает. А, если эуропэйци решат СПГ п-совский ввозить, то я вообще молчу. Все это ляжет в себестоимость европейских товаров. В то же время наши другие новоиспеченные друзья с хитрым прищуром глаз российский газ будут получать с хорошей скидкой. Вот тогда и посмотрим на чей ... муха сядет (на стоимость продукции энергоемких производств на мировых рынках).
      Вежливый Лось
  6. Волька Сегодня, 08:31
    да, совсем обмельчали янки, совсем не знают как защитить свои рынки, но и выпускать что-то более совершенное уже не в состоянии, раньше хоть холодная война была, и действовала пресловутая поправка Д-Веника, теперь зная о том что Крым наш и навсегда, выдумали "санкции", да, только янки сами себе в очередной раз устраивают очередную ловушку, как потом выходить будут, уже не наши проблемы...
    Волька
  7. Jovanni Сегодня, 08:34
    Вообще то нам давно пора перестать талдычить про эти санкции. А то какой канал по телеку не включи, - "Санкции, санкции, ой, санкции! Может отменят? Что делать если не отменят?! Ой, пропадем!" НЕ ПРОПАДЕМ! Тем более на нас всю жизнь накладывали какие-нибудь санкции... Я бы штраф налагал за употребление в общественном месте этого слова...
    Jovanni
    1. 97110 Сегодня, 08:56
      Цитата: Jovanni
      А то какой канал по телеку не включи,

      ребята с ТВ пыжатся, внимание телебаченников и радиослухачей пытаются привлечь к каналу, на котором зарплату получают. Как и поименованные в статье должностные лица администрации ЮС. Как сказал сатирик: "при чём тут борщ, когда такие дела на кухне?"
      97110
  8. igorra Сегодня, 08:36
    Как говорится в одном известном тосте: "За нас с вами и за хрен с ними!" Добавить совершенно нечего.
    igorra
  9. Корсар0304 Сегодня, 08:40
    Полагаю, что всем понятно, что Крым - это лишь повод (хотя и весьма ощутимый) для соединенных штатов. И Трампу, при всем его желании сразу же, с наскока вопрос отмены санкций не решить. Думаю это понимают и в Белом доме и в Кремле. А Крым для амеров, вернее его потеря как стратегического объекта, будет икаться еще лет сто наверное, ведь с территории Крыма ракеты простреливают практически до Босфора и отныне любой недружественный России корабль проходящий через пролив будет автоматически ощущать себя уязвимым.

    Как говорится: "Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем" )))
    Корсар0304
    1. Балу Сегодня, 08:50
      В стране, где печатный станок в частных руках более 100 лет (ФРС), а весь ВПК тоже в частных руках, президент является слугой ограниченного количества граждан, владеющих ФРС , ВПК, банками, фондами, недрами и прочими прелестями. Политика Трампа от политики Обамы будет отличаться большим количеством трюков и манипуляций. Помахал ручкой "санкции надо отменять" в надежде вбить клин между Россией и Китаем. Помахал другой: Украина не является приоритетным вопросом-эскалация напряженности на Донбассе. Список может продолжить каждый.
      Вчерашнее "Сближение" борта Трампа с "неизвестным" самолетом, который шел параллельным курсом в зоне визуального контакта может быть недвусмысленным сигналом Трампу о быстротечности нашего бытия?
      Балу
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:45
    И слава Богу-может быть тогда сами и восстановим собственную экономику, доведем до ума производство.
    Изгоняющий либероидов
  11. Горный стрелок Сегодня, 08:49
    Да пусть носятся со своими санкциями, как с черепками. Гегемон, елки-моталки. Придёт ситуация к моменту, когда очень надо будет - и обойдут эти санкции сами, и найдут способ, как отменить по-быстрому. Англо-саксы ( все) - всегда враги России. Так или иначе - всегда гадили. А ведь Русский императорский флот когда то спас Североамериканские Штаты от английской интервенции...
    ИМХО, нам ни в коем случае нельзя получать доступ к "дешевым" деньгам внешних заимствований.
    Поскольку разница в процентных ставках внутри страны и "там" запускает механизм "пылесоса". Безо всяких "напрягов", просто на потребительских и прочих кредитах, деньги "высасываются" из страны, поскольку вывоз капитала нерезидентами совершенно законен, а резиденты тоже вывозят, уже по серым схемам. В результате в страну "закачивается" продукция западного печатного станка, а вывозится её материальное "наполнение" - грубо говоря, экспортная продукция.
    Критических технологий нам все равно не дадут ( да и раньше не давали! Во время "глубокой любви"), а остальное у нас все ЕСТЬ СВОЁ! Ну разве что кофе и шоколад завозить будем. Ну так не растут у нас эти продукты. Приходится wassat
    Горный стрелок
  12. Кент0001 Сегодня, 08:51
    Ну наконец- то. А то у нас тут некие товарищи думали что о с приходом блондичика в БД сразу мир, дружба, жвачка будет. Фик вам.....а так оно и лучше.
    Кент0001
  13. snifer Сегодня, 08:54
    Ха ха а как носились и носятся с Трампом наши телеканалы ,поклоны ему бьют, мол это мы его выбрали lol Такое ощущение когда включаешь телевизор что Россия это 51 штат, президент Америки у нас чаще мелькает уже чем собственный.Такой позор crying а выходит что Трам Ч.М.О laughing
    snifer
  14. Горменгаст Сегодня, 09:02
    Это тот самый Спайсер, которым недоволен Трамп и ищет ему замену. am
    Горменгаст
  15. rotor Сегодня, 09:06
    Кто бы сомневался, что США отменят свои санкции против России.
    rotor
  16. sgr291158 Сегодня, 09:20
    Да подавитесь вы своими санкциями. Не видать вам Крыма как своих ушей.
    sgr291158
  17. роман66 Сегодня, 09:22
    не , ну как их с Крымом то прижало - уже своим видели, слюнки текли от вожделения, не , никогда не отменят. даешь "железный занавес"
    роман66
  18. san4es Сегодня, 09:31
    ... angry нужно ПОТРЕБОВАТЬ в жёсткой форме! НЕотменять санкции, - они и охренеют... what wassat
    san4es
  19. romandostalo Сегодня, 09:32
    Вот мне интересно, кого кроме Грефа, Кудрина и иже с ними волнует, что будет делать Белый дом?
    romandostalo
    1. Тень тьмы Сегодня, 10:11
      Всех у кого закордоном деньги припрятаны и кто родню туда отправил на ПМЖ.
      Тень тьмы
  20. g1washntwn Сегодня, 09:37
    Эта мозоль будет у Госдепа болеть вечно. Отрезать Россию от Черного моря не вышло - откровенно про...фукать стратегический плацдарм во всем Черноморском регионе, это самый эпичный провал всей стратегии по оккупации постсоветского пространства. Но сам то план никуда не делся, по нему продолжают работать. В связи с пониманием ситуации, что Крым был и будет - Россия, теперь у них цель - создание для Крыма зоны a2/ad с размещением ПРО и баз быстрого реагирования внаукрине, но для этого надо ликвидировать препятствие в виде конфликта на Востоке - силовой хорватский сценарий, либо принуждение Киева к выполнению Минска, пусть и со сдачей части территорий ЛДНР под которые можно напридумывать еще триста лет каких-нибудь очередных санкций.
    g1washntwn
  21. mikh-korsakov Сегодня, 09:43
    Кто бы в этом сомневался? Меня удивляет наша экспертная публика. Стоило избраться Трампу как из всех зомбоящиков только и разносится, что Трамп, Трамп, Трамп-пам-пам. Как будто нашим экспертам платят сдельно, по количеству упоминаний слова Трамп. Размах дискуссии огромен - от"отменит санкции!!" до "будет еще хуже". Не скрою у меня тоже обрадовало когда победил Трамп, а не старая ведьма. Но обрадовало лишь то, что в отношениях будет наверно также, а не хуже. О санкциях. Наши эксперты высказываются двояко, Они говорят, что санкции это чепуха - мол, приспособились, но тут же начинают гадать - снимет Трамп санкции или нет. Так вы, господа или трусы оденьте, или крестик снимите. По факту. Подсчитано, что санкции стоят нашей экономике потерю роста ВВП на 0,8%. Это прискорбно, но не убийственно. Гораздо больший вред (около 2% роста) нам стоит коррупция , да еще 2% головотяпство, да еще три процента плохие дороги. Вот где бы надо работать, невзирая на права человека, коррупционер имеет одно право - на дополнительную порцию баланды.
    mikh-korsakov
  22. Тень тьмы Сегодня, 09:46
    Санкции не столько антироссийские, сколько антикрымские. Подарок "демократического" Запада на демократическое решение крымчан.
    Тень тьмы
  23. Михаил_59 Сегодня, 09:52
    Не сметь отменять санкции! Больше санкций. И ещё национализируйте все активы "российских" олигархов - недвигу, яхты, счета и т.д. Чтоб понимали, сволочи, куда наворованное вкладывать нужно.
    Михаил_59
  24. Ст.пропорщик Сегодня, 09:53
    В ФША внутри государства какая то демократия присутствует, а на международной арене американцы действуют ну совершенно как Адольф Алоизович. Демократия только для избранных, остальные народы и государства это навоз для удобрения амерских грядок , последний пример - народ Крыма, да положили они на мнение народа, не вписываются они в планы Фашингтона, теперь базу в российском Севастополе не построишь, Облом от ВВП.
    Ст.пропорщик
  25. Комментарий был удален.
  26. Taran 75 Сегодня, 09:58
    вот и увидели все ,что будет при Трампе , не чего хорошего ....., а криков то было , всякие политологи с пеной у рта на ток шоу , кулачками себя в грудь били ....народу на этих шоу мозги только за.......ну все поняли .....развелось дармоедов , политологи , блогеры какие то ....одни дармоеды в России скачут с передачи на передачу , пора на запад забить большой и толстый уже давно !!!
    Taran 75
  27. Нелюдь Сегодня, 10:02
    Слабовато, слабовато на Трампа наши политиканы дрочили.
    Нелюдь
  28. Комментарий был удален.

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