На переговорах в Астане радикалов отделят от умеренных

Разделение оппозиции на умеренную и радикальную позволит решить сразу три серьезные проблемы. Во-первых, это облегчит всем сторонам борьбу с террористами, потому что военным будет понятно, кого можно бомбить, а кого нельзя. Другой важный момент заключается в том, что «умеренные» группы смогут подключиться к мирному процессу: они должны будут прекратить вооруженную борьбу, сесть за стол переговоров с правительством и договариваться о параметрах урегулирования. Наконец, прекратятся споры между внешними игроками о том, кого из оппозиционеров считать террористами, а это существенно облегчит сотрудничество в рамках мирного процесса с Турцией, Ираном и Иорданией, а в перспективе с США и странами Персидского залива.

На встрече в Астане, запланированной на 15-16 февраля, представители РФ, Турции, Ирана и Иордании намерены окончательно решить вопрос о разделении сирийской оппозиции на умеренных и радикалов, сообщают Известия – сказал газете источник в военно-дипломатических кругах.По его словам, «если с так называемой "Свободной сирийской армией" ситуация более-менее ясна, то с многочисленными исламистскими группировками еще предстоит разобраться».Сейчас главная задача заключается в том, чтобы разделить группировки, входящие в бывшую "Джебхат ан-Нусру" (запрещена в РФ) и "Ахрар аш-Шам". Смягчение идеологических требований может стать основанием для допуска ряда групп к участию в мирном процессе, сказал собеседник.«По предварительным данным, РФ может смягчить свою позицию в отношении групп, присоединившихся в течение минувшего месяца к "Ахрар аш-Шам". В список "умеренных" могут попасть группировки "Джейш аль-муджахидин" (Армия моджахедов), "Джейш аль-Ислам" (Армия ислама), "Катибат усуд ас-сунна" (Бригада львов сунны) и около дюжины других исламистских групп», – говорится в материале.А вот группировкам, которые сплотились вокруг бывшей «Нусры», в прошлом являвшейся филиалом «Аль-Каиды» (обе запрещены в России), грозят постоянные удары с воздуха и полное уничтожение. С этой целью в понедельник участники переговоров в Астане определили районы, где действует эта группировка.«Не во всем пока у нас совпадают мнения, но в целом мы принципиально добились нанесения на карту этих районов», – сказал глава российской делегации на переговорах в Астане Станислав Гаджимагомедов.Советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина: