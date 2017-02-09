10:21 09 февраля

На переговорах в Астане радикалов отделят от умеренных

На встрече в Астане, запланированной на 15-16 февраля, представители РФ, Турции, Ирана и Иордании намерены окончательно решить вопрос о разделении сирийской оппозиции на умеренных и радикалов, сообщают Известия.

На переговорах в Астане радикалов отделят от умеренных


«В минувший понедельник были определены основные критерии оценки группировок – причастность к террористической деятельности, обращение с мирным населением и идеология. Главный прорыв заключается в допущении, что не все фундаменталистские группировки следует считать радикальными и террористическими», – сказал газете источник в военно-дипломатических кругах.

По его словам, «если с так называемой "Свободной сирийской армией" ситуация более-менее ясна, то с многочисленными исламистскими группировками еще предстоит разобраться».

Сейчас главная задача заключается в том, чтобы разделить группировки, входящие в бывшую "Джебхат ан-Нусру" (запрещена в РФ) и "Ахрар аш-Шам". Смягчение идеологических требований может стать основанием для допуска ряда групп к участию в мирном процессе, сказал собеседник.

«По предварительным данным, РФ может смягчить свою позицию в отношении групп, присоединившихся в течение минувшего месяца к "Ахрар аш-Шам". В список "умеренных" могут попасть группировки "Джейш аль-муджахидин" (Армия моджахедов), "Джейш аль-Ислам" (Армия ислама), "Катибат усуд ас-сунна" (Бригада львов сунны) и около дюжины других исламистских групп», – говорится в материале.

А вот группировкам, которые сплотились вокруг бывшей «Нусры», в прошлом являвшейся филиалом «Аль-Каиды» (обе запрещены в России), грозят постоянные удары с воздуха и полное уничтожение. С этой целью в понедельник участники переговоров в Астане определили районы, где действует эта группировка.

«Не во всем пока у нас совпадают мнения, но в целом мы принципиально добились нанесения на карту этих районов», – сказал глава российской делегации на переговорах в Астане Станислав Гаджимагомедов.

Советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина:
Разделение оппозиции на умеренную и радикальную позволит решить сразу три серьезные проблемы. Во-первых, это облегчит всем сторонам борьбу с террористами, потому что военным будет понятно, кого можно бомбить, а кого нельзя. Другой важный момент заключается в том, что «умеренные» группы смогут подключиться к мирному процессу: они должны будут прекратить вооруженную борьбу, сесть за стол переговоров с правительством и договариваться о параметрах урегулирования. Наконец, прекратятся споры между внешними игроками о том, кого из оппозиционеров считать террористами, а это существенно облегчит сотрудничество в рамках мирного процесса с Турцией, Ираном и Иорданией, а в перспективе с США и странами Персидского залива.

Использованы фотографии: РИА НОВОСТИ/Михаил Алаеддин
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Комментарии 12
  1. Jovanni Сегодня, 08:43
    Ну вот, сейчас поделим, а потом всем кирдык! Но умеренных убьют не больно...
    Jovanni
    1. cniza Сегодня, 08:50
      На встрече в Астане, запланированной на 15-16 февраля, представители РФ, Турции, Ирана и Иордании намерены окончательно решить вопрос о разделении сирийской оппозиции на умеренных и радикалов, сообщают Известия.


      Звучит громко , а в жизни невозможно или очень просто - "ты с оружием - радикал , сложил оружие - с тобой можно разговаривать." .
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 09:02
        Лучше пусть Аллах умереных от радикалов отделяет.....
        Чёрный
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:56
      На переговорах в Астане отделят радикалов от умеренных

      Очень интересно, заработает ли этот "сепаратор": если да, то "сливки" наши, а "обрат" - на утилизацию. yes
      СРЦ П-15
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:03
        На переговорах в Астане отделят радикалов от умеренных
        как? им что-разорваться что ли? request
        андрей юрьевич
  2. Alex_Rarog Сегодня, 08:43
    Да блин умеренные помойму уже давно либо сложили оружие либо вступили в перемирие... остальных пресовать нафиг...
    Alex_Rarog
  3. Корсар0304 Сегодня, 08:47
    Вот так. Хавайте американцы, хавайте полной ложкой! Как только из переговорных сторон выбросили этих "исключительных" так сразу же все начало вставать на рельсы переговоров. А то драка всех против всех, в результате - страна в руинах, американцы радуются.

    P.S. ..."В список "умеренных" могут попасть группировки "Джейш аль-муджахидин" (Армия моджахедов), "Джейш аль-Ислам" (Армия ислама), "Катибат усуд ас-сунна" (Бригада львов сунны)..." Названия-то какие звучные !!!! А на деле - бармалеи бармалеями...
    Корсар0304
  4. 210окв Сегодня, 08:48
    Ну это все политика...Умеренные чем отличаются от неумеренных"Длиной ножика коим режут головы?потом это все аукнется...Хотя на данный момент может и принесет свои плоды.
    210окв
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:49
    Нечести там-бомб на всех не хватит! Приходится с частью нечести заигрывать, даже имитировать нормальное к ним отношение.
    Изгоняющий либероидов
  6. snifer Сегодня, 08:56
    Серьезно решили отделить? набрались решимости и сейчас кааак начнут отделять. wassat
    snifer
  7. Горменгаст Сегодня, 09:00
    Умеренная оппозиция - это типа гомеопатии. laughing

    Я тоже предлагаю отделить радикалов от умеренных и оставить только умеренных. На следующих переговорах снова отделить от оставшихся умеренных радикалов, и так далее. laughing
    Горменгаст
  8. Hades1911 Сегодня, 09:13
    Раньше говорили нет никакой умеренной оппозиции. laughing
    Hades1911

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