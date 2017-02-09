Bora – баллистическая ракета Турции?
Как сообщает интернет-портал armstrade.org, турецкая компания «Рокетсан» с 2009 года реализует программу «Bora», состоящую в разработке с последующим выходом на серийное производство ракеты большой дальности и платформы для её пуска.
Согласно неофициальной оценке, турецкой стороной данная ракета рассматривается в качестве наступательного вооружения. По мнению экспертов, дальность поражения целей новой ракетой должна превысить 1000 км, что в условиях Ближнего Востока дает возможность Анкаре поражать объекты в столицах соседних государств, включая Дамаск, Багдад, Тегеран, Каир, Тель-Авив и др.
Фактически речь идет о создании тактического ракетного комплекса, замаскированного разработкой реактивной системы залпового огня. Реальная дальность огневого поражения РСЗО находится вне параметров данных величин. В настоящее время имеющееся на вооружении Турции оружие данного типа способно поразить объекты противника неуправляемыми и управляемыми боеприпасами на дальностях до 100-120 км. Местная разработка – ОТРК J-600T «Йылдырым» с 600-мм ракетой – имеет дальность стрельбы до 150 км.
Согласно неофициальной оценке, турецкой стороной данная ракета рассматривается в качестве наступательного вооружения. По мнению экспертов, дальность поражения целей новой ракетой должна превысить 1000 км, что в условиях Ближнего Востока дает возможность Анкаре поражать объекты в столицах соседних государств, включая Дамаск, Багдад, Тегеран, Каир, Тель-Авив и др.
Фактически речь идет о создании тактического ракетного комплекса, замаскированного разработкой реактивной системы залпового огня. Реальная дальность огневого поражения РСЗО находится вне параметров данных величин. В настоящее время имеющееся на вооружении Турции оружие данного типа способно поразить объекты противника неуправляемыми и управляемыми боеприпасами на дальностях до 100-120 км. Местная разработка – ОТРК J-600T «Йылдырым» с 600-мм ракетой – имеет дальность стрельбы до 150 км.