10:13 09 февраля

Bora – баллистическая ракета Турции?

Как сообщает интернет-портал armstrade.org, турецкая компания «Рокетсан» с 2009 года реализует программу «Bora», состоящую в разработке с последующим выходом на серийное производство ракеты большой дальности и платформы для её пуска.

Bora – баллистическая ракета Турции?


Согласно неофициальной оценке, турецкой стороной данная ракета рассматривается в качестве наступательного вооружения. По мнению экспертов, дальность поражения целей новой ракетой должна превысить 1000 км, что в условиях Ближнего Востока дает возможность Анкаре поражать объекты в столицах соседних государств, включая Дамаск, Багдад, Тегеран, Каир, Тель-Авив и др.


Фактически речь идет о создании тактического ракетного комплекса, замаскированного разработкой реактивной системы залпового огня. Реальная дальность огневого поражения РСЗО находится вне параметров данных величин. В настоящее время имеющееся на вооружении Турции оружие данного типа способно поразить объекты противника неуправляемыми и управляемыми боеприпасами на дальностях до 100-120 км. Местная разработка – ОТРК J-600T «Йылдырым» с 600-мм ракетой – имеет дальность стрельбы до 150 км.


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Комментарии 6
  1. 210окв Сегодня, 08:54
    И др.Это относится к объектам на нашей территории..?Надо взять на "карандаш"..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 09:04
      Цитата: 210окв
      И др.Это относится к объектам на нашей территории..?Надо взять на "карандаш"..


      Это надо брать на прицел , а не на карандаш. laughing
      cniza
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 08:55
    Вот им можно иметь такие ракеты, а нам нет. . Офигенно!
    ШВЕДский_стол
    1. Юра Сегодня, 09:15
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Вот им можно иметь такие ракеты, а нам нет. . Офигенно!

      Мы заключали договор, турки нет, и потом в статье пишут о тактической ракете, а это ни разу ни она, это ракета средней дальности:
      По мнению экспертов, дальность поражения целей новой ракетой должна превысить 1000 км
      Юра
  3. Jovanni Сегодня, 08:58
    дает возможность Анкаре поражать объекты в столицах соседних государств, включая Дамаск, Багдад, Тегеран, Каир, Тель-Авив и др.

    Вот насчет "др." Провел я тут по карте радиусы. Короче, не до Москвы конечно, но долетит...
    Jovanni
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:59
    Где главный разносчик демократии? lol Почему не приняты супермегапиперсанкции против не только эрдогада но и его жен,наложниц, любовниц или любовников,любимого кота,пса,блохи? lol
    Изгоняющий либероидов

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