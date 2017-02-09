10:16 09 февраля

Украинские волонтёры отбирают дрова у местных жителей для обогрева ВСУ

Из Донбасса приходят сообщения о том, что украинские войска снизили интенсивность обстрелов вдоль линии соприкосновения. Отмечается, что одной из причин снижения числа выпускаемых мин и танковых снарядов стала вовсе не добрая воля украинских военнослужащих и Киева в целом. Причина заключается в суровых (по местным меркам) морозах, которые в эти дни стоят в регионе, а также в слабой обеспеченности украинских военнослужащих.

Харьковский региональный портал публикует информацию от волонтёров, которые занимаются доставкой «на передовую» продуктов питания и личных вещей для военнослужащих. Представитель «волонтёрского» движения заявляет о том, что солдатам ВСУ доставлено тёплое бельё и перчатки. Отмечено, что к позициям украинских войск доставляются дрова для обогрева землянок, окопов и блиндажей.

О дровах для ВСУ отдельный разговор. На портале voron-news.ru приводятся свидетельства того, как упомянутые уже украинские волонтёры вместе с украинскими военными и представителями нацбатов попросту отбирают дрова у местных жителей. Кроме того, волонтёры спиливают деревья в лесопосадках и населённых пунктах, заявляя, что таким образом они ещё и лишают возможности «наведения орудий противника» на украинские позиции.


Украинские волонтёры отбирают дрова у местных жителей для обогрева ВСУ


На самом деле тотальная вырубка деревьев в посадках наносит непоправимый урон местной экосистеме. На упомянутом портале указывается, что высаженные лесопосадки обеспечивали насыщение донецких чернозёмов необходимыми объёмами влаги и микроэлементами для роста плодородности, а также обеспечивали лучшую сохранность автодорожных полотен. В результате вырубки лесопосадок возникает существенная вероятность снижения плодородия почв с последующей эрозией. Это явно нанесёт удар по местным аграриям, которые и без того испытывают немалые проблемы в связи с военными действиями.

Использованы фотографии: https://www.057.ua
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Комментарии 20
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:09
    Вот сколько читаю об Украине - никак в толк взять не могу...
    Почему там народ, который люди, которые страдают - почему они не сносят порося к едрене фене?
    ЧТО еще надо сделать волонтерам, ВСУ, нацикам что бы люди проснулись?
    Стрелять каждого третьего?
    Или у нас единичные случаи раздувают до международного масштаба?
    Скептик-Самоучка
    1. Чёрный Сегодня, 09:10
      Волонтёры украины - это практически узаконенные мародёры и контрабандисты. Эти падальщики только и занимаются, что скупают за стекломой оружие у "аватаров" и перепродают на черном рынке.Ну и банальным мародёрством , как видим, не брезгуют.
      Кроме того, прошедшие два года как нельзя лучше показали, что основными балаболами, выкладывающими в соцсетях то, что в нормальном государстве представляет военную тайну, являются волонтеры. Это закономерно. Для того, чтобы увеличить размер поступлений, а соответственно и долю, которую волонтер положит в карман, нужен постоянный пиар. То, что это пиар на крови солдат ВСУ, уже давно никого не интересует и не возмущает.
      Чёрный
      1. Zibelew Сегодня, 09:21
        Ну вот и холодомор и экспроприация...А зачем вообще чем-то топить? Можно укросолдатам просто повысить лохматость и вместо бани почаще чесаться.
        Zibelew
        1. cniza Сегодня, 09:36
          Что можно сказать - мародеры самого низкого пошиба , больше слов нет , остальные не печатные.
          cniza
      2. роман66 Сегодня, 09:24
        ну а почему не отстреливать их?
        роман66
    2. Л. А. А. Сегодня, 09:25
      Люди из последних сил выживают. А мужского населения всё меньше. Кому Вы предлагаете сносить?
      Л. А. А.
    3. loginovich Сегодня, 09:37
      По той же причине ,что вы переизбирали синяка .Или при " бориске" жили хорошо?
      loginovich
      1. Hammerlock Сегодня, 10:13
        это какого синяка мы переизбрали?
        Hammerlock
    4. hhhhhhh Сегодня, 09:37
      Отчего ты такой умный в 90-е не сносил Ельцына?
      hhhhhhh
    5. Зяблицев Сегодня, 09:42
      Потом они будут вешать на грудь мирным жителям желтые звезды, а потом они начнут пускать и самих жителей на дрова...Пусть и дальше мирные жители кричат "Слава Украине!", сдают деньги в поддержку ВСУ и спокойно отмобилизовываются на передовую...
      Зяблицев
    6. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:44
      Скептик-Самоучка
      Вот сколько читаю об Украине - никак в толк взять не могу......
      Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны/
      Наблюдатель2014
  2. jjj Сегодня, 09:12
    Временщики. Им тут не жить. Поэтому что беречь чью-то землю. Они и на своих малых родинах живут не лучше
    jjj
  3. Мар.Тира Сегодня, 09:15
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Вот сколько читаю об Украине - никак в толк взять не могу...
    Почему там народ, который люди, которые страдают - почему они не сносят порося к едрене фене?
    ЧТО еще надо сделать волонтерам, ВСУ, нацикам что бы люди проснулись?
    Стрелять каждого третьего?
    Или у нас единичные случаи раздувают до международного масштаба?

    Порошенко не Янукович.Всех лидеров сопротивления там давно уже сгноили,или посадили в СБУ.Вспомните расстрелы безоружных людей в прямом эфире в Славянске,и Краматорске,вооружёнными до зубов националистами "Азова" и других тер.батальонов?А что бы не протестовали в дальнейшем проводят профилактические рейды. Доносчики исправно шлёпают доклады.Они Минск для подавления использовали по полной.Так что придётся населению опять 41 год вспомнить.Но Москва настаивает на мире.
    Мар.Тира
  4. Бомба Сегодня, 09:36
    Статья ниочем.....вы еще напишите о том как отбирают самогон и скот. Очень интересно будет почитать.
    Бомба
    1. Hammerlock Сегодня, 10:14
      ты не бомба, а пуля из ...
      Hammerlock
  5. sabakina Сегодня, 09:43
    Кроме того, волонтёры спиливают деревья в лесопосадках и населённых пунктах, заявляя, что таким образом они ещё и лишают возможности «наведения орудий противника» на украинские позиции.

    belay Лично у меня закончились даже буквы и знаки препинания
    sabakina
  6. loginovich Сегодня, 09:43
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Вот сколько читаю об Украине - никак в толк взять не могу...
    Почему там народ, который люди, которые страдают - почему они не сносят порося к едрене фене?
    ЧТО еще надо сделать волонтерам, ВСУ, нацикам что бы люди проснулись?
    Стрелять каждого третьего?
    Или у нас единичные случаи раздувают до международного масштаба?



    По той же причине ,что вы избирали синяка.Или при" бориске" жилось хорошо?Зомби ящик делает чудеса.
    loginovich
  7. igorra Сегодня, 09:47
    Мы конечно братья, но судя потому что вытворяют свидомые, мамки у нас разные, да и папка мой, хоть и бабник, эту мамку обошёл стороной,
    igorra
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:48
    Мародеры и нечтожества-основа "сильнейшей армии Европы" -армии укронацистов и бендеровцев.
    Изгоняющий либероидов
  9. Slon_on Сегодня, 10:12
    Для того что бы отвадить любителей отбирать у мирных дрова есть старый проверенный способ - в полене (чурке) высверливается отверстие соответсвующего диаметра туда вставляется детонатор, и маскируется, полено кладется в поленницу. Приходят укропы забирают дрова. Вечером в землянке - ба-бах! Печка вышла из строя, стрессу полные штаны
    Slon_on

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