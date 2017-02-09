Украинские волонтёры отбирают дрова у местных жителей для обогрева ВСУ
Из Донбасса приходят сообщения о том, что украинские войска снизили интенсивность обстрелов вдоль линии соприкосновения. Отмечается, что одной из причин снижения числа выпускаемых мин и танковых снарядов стала вовсе не добрая воля украинских военнослужащих и Киева в целом. Причина заключается в суровых (по местным меркам) морозах, которые в эти дни стоят в регионе, а также в слабой обеспеченности украинских военнослужащих.
Харьковский региональный портал публикует информацию от волонтёров, которые занимаются доставкой «на передовую» продуктов питания и личных вещей для военнослужащих. Представитель «волонтёрского» движения заявляет о том, что солдатам ВСУ доставлено тёплое бельё и перчатки. Отмечено, что к позициям украинских войск доставляются дрова для обогрева землянок, окопов и блиндажей.
О дровах для ВСУ отдельный разговор. На портале voron-news.ru приводятся свидетельства того, как упомянутые уже украинские волонтёры вместе с украинскими военными и представителями нацбатов попросту отбирают дрова у местных жителей. Кроме того, волонтёры спиливают деревья в лесопосадках и населённых пунктах, заявляя, что таким образом они ещё и лишают возможности «наведения орудий противника» на украинские позиции.
На самом деле тотальная вырубка деревьев в посадках наносит непоправимый урон местной экосистеме. На упомянутом портале указывается, что высаженные лесопосадки обеспечивали насыщение донецких чернозёмов необходимыми объёмами влаги и микроэлементами для роста плодородности, а также обеспечивали лучшую сохранность автодорожных полотен. В результате вырубки лесопосадок возникает существенная вероятность снижения плодородия почв с последующей эрозией. Это явно нанесёт удар по местным аграриям, которые и без того испытывают немалые проблемы в связи с военными действиями.
Харьковский региональный портал публикует информацию от волонтёров, которые занимаются доставкой «на передовую» продуктов питания и личных вещей для военнослужащих. Представитель «волонтёрского» движения заявляет о том, что солдатам ВСУ доставлено тёплое бельё и перчатки. Отмечено, что к позициям украинских войск доставляются дрова для обогрева землянок, окопов и блиндажей.
О дровах для ВСУ отдельный разговор. На портале voron-news.ru приводятся свидетельства того, как упомянутые уже украинские волонтёры вместе с украинскими военными и представителями нацбатов попросту отбирают дрова у местных жителей. Кроме того, волонтёры спиливают деревья в лесопосадках и населённых пунктах, заявляя, что таким образом они ещё и лишают возможности «наведения орудий противника» на украинские позиции.
На самом деле тотальная вырубка деревьев в посадках наносит непоправимый урон местной экосистеме. На упомянутом портале указывается, что высаженные лесопосадки обеспечивали насыщение донецких чернозёмов необходимыми объёмами влаги и микроэлементами для роста плодородности, а также обеспечивали лучшую сохранность автодорожных полотен. В результате вырубки лесопосадок возникает существенная вероятность снижения плодородия почв с последующей эрозией. Это явно нанесёт удар по местным аграриям, которые и без того испытывают немалые проблемы в связи с военными действиями.
Использованы фотографии: https://www.057.ua