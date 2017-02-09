Росгвардия организует свой оружейный салон
Командование Федеральной службы войск национальной гвардии приняло решение проводить собственный оружейный салон, который по своим масштабам будет сопоставим с выставками «Интерполитех» и форумом «Армия», сообщают Известия.
«Новый салон пройдет 25–26 мая нынешнего года. Где именно, пока не определились, но не исключено, что в подмосковном Красноармейске, на 14-й площадке полигона Федерального казенного предприятия "НИИ "Геодезия". В рамках выставки-форума "Интерполитех" на этом полигоне в условиях, максимально приближенных к реальным, проходил показ образцов вооружения, специальной техники и специальных средств», – рассказали газете в Росгвардии.
Там же проводились тактико-специальные учения подразделений МВД и внутренних войск.
До появления президентского указа о создании Росгвардии «Интерполитех» был основной выставочной площадкой для внутренних войск. Выставка ежегодно проходила на ВДНХ с 17 по 20 октября. Ее организаторами выступали МВД, ФСБ и ФСВТС РФ.
Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что «обособление от полицейской и военной выставок вызвано растущим статусом и возможностями Росгвардии, штатная численность которой составляет около 340 тыс. человек». По его словам, это сопоставимо с численностью Сухопутных войск Минобороны.
«Новый салон пройдет 25–26 мая нынешнего года. Где именно, пока не определились, но не исключено, что в подмосковном Красноармейске, на 14-й площадке полигона Федерального казенного предприятия "НИИ "Геодезия". В рамках выставки-форума "Интерполитех" на этом полигоне в условиях, максимально приближенных к реальным, проходил показ образцов вооружения, специальной техники и специальных средств», – рассказали газете в Росгвардии.
Там же проводились тактико-специальные учения подразделений МВД и внутренних войск.
Решение провести собственную выставку вызвано желанием сделать узкоспециализированный салон. "Интерполитех" – больше полицейская выставка. Мы же делаем упор на войсковое вооружение. Мы хотим не просто показать образцы техники, которые стоят на вооружении, продемонстрировать их возможности, но и на практике изучить возможности того, что сегодня нам готова предложить промышленность. Поэтому салон будет иметь как открытую, так и закрытые части,рассказал замдиректора ведомства Сергей Меликов.
До появления президентского указа о создании Росгвардии «Интерполитех» был основной выставочной площадкой для внутренних войск. Выставка ежегодно проходила на ВДНХ с 17 по 20 октября. Ее организаторами выступали МВД, ФСБ и ФСВТС РФ.
Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что «обособление от полицейской и военной выставок вызвано растущим статусом и возможностями Росгвардии, штатная численность которой составляет около 340 тыс. человек». По его словам, это сопоставимо с численностью Сухопутных войск Минобороны.
Сейчас именно внутренний заказчик имеет для промышленности первоочередное значение. То же Минобороны тратит в рамках гособоронзаказа на переоснащение подразделений миллиарды и поэтому может диктовать свои условия. Например, организовать специализированные "авиационный" или "морской" кластеры в рамках выставки форума "Армия". И тем самым оттянуть на себя часть экспозиций сразу двух традиционных международных военно-технических салонов: аэрокосмического МАКСа и военно-морского салона. Росгвардия сейчас формирует долгосрочную концепцию развития вооружений и техники до 2030 года. Так что промышленность будет сама заинтересована в том, чтобы принять участие в выставке ФСВНГ,поделился своим мнением профессор.
Использованы фотографии: ntv.ru