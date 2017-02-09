Росгвардия организует свой оружейный салон

Решение провести собственную выставку вызвано желанием сделать узкоспециализированный салон. "Интерполитех" – больше полицейская выставка. Мы же делаем упор на войсковое вооружение. Мы хотим не просто показать образцы техники, которые стоят на вооружении, продемонстрировать их возможности, но и на практике изучить возможности того, что сегодня нам готова предложить промышленность. Поэтому салон будет иметь как открытую, так и закрытые части,

Сейчас именно внутренний заказчик имеет для промышленности первоочередное значение. То же Минобороны тратит в рамках гособоронзаказа на переоснащение подразделений миллиарды и поэтому может диктовать свои условия. Например, организовать специализированные "авиационный" или "морской" кластеры в рамках выставки форума "Армия". И тем самым оттянуть на себя часть экспозиций сразу двух традиционных международных военно-технических салонов: аэрокосмического МАКСа и военно-морского салона. Росгвардия сейчас формирует долгосрочную концепцию развития вооружений и техники до 2030 года. Так что промышленность будет сама заинтересована в том, чтобы принять участие в выставке ФСВНГ,