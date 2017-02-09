10:12 09 февраля

Росгвардия организует свой оружейный салон

Командование Федеральной службы войск национальной гвардии приняло решение проводить собственный оружейный салон, который по своим масштабам будет сопоставим с выставками «Интерполитех» и форумом «Армия», сообщают Известия.



«Новый салон пройдет 25–26 мая нынешнего года. Где именно, пока не определились, но не исключено, что в подмосковном Красноармейске, на 14-й площадке полигона Федерального казенного предприятия "НИИ "Геодезия". В рамках выставки-форума "Интерполитех" на этом полигоне в условиях, максимально приближенных к реальным, проходил показ образцов вооружения, специальной техники и специальных средств», – рассказали газете в Росгвардии.


Там же проводились тактико-специальные учения подразделений МВД и внутренних войск.

Решение провести собственную выставку вызвано желанием сделать узкоспециализированный салон. "Интерполитех" – больше полицейская выставка. Мы же делаем упор на войсковое вооружение. Мы хотим не просто показать образцы техники, которые стоят на вооружении, продемонстрировать их возможности, но и на практике изучить возможности того, что сегодня нам готова предложить промышленность. Поэтому салон будет иметь как открытую, так и закрытые части,
рассказал замдиректора ведомства Сергей Меликов.

До появления президентского указа о создании Росгвардии «Интерполитех» был основной выставочной площадкой для внутренних войск. Выставка ежегодно проходила на ВДНХ с 17 по 20 октября. Ее организаторами выступали МВД, ФСБ и ФСВТС РФ.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что «обособление от полицейской и военной выставок вызвано растущим статусом и возможностями Росгвардии, штатная численность которой составляет около 340 тыс. человек». По его словам, это сопоставимо с численностью Сухопутных войск Минобороны.

Сейчас именно внутренний заказчик имеет для промышленности первоочередное значение. То же Минобороны тратит в рамках гособоронзаказа на переоснащение подразделений миллиарды и поэтому может диктовать свои условия. Например, организовать специализированные "авиационный" или "морской" кластеры в рамках выставки форума "Армия". И тем самым оттянуть на себя часть экспозиций сразу двух традиционных международных военно-технических салонов: аэрокосмического МАКСа и военно-морского салона. Росгвардия сейчас формирует долгосрочную концепцию развития вооружений и техники до 2030 года. Так что промышленность будет сама заинтересована в том, чтобы принять участие в выставке ФСВНГ,
поделился своим мнением профессор.

Использованы фотографии: ntv.ru
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Комментарии 9
  1. Стройбат запаса Сегодня, 09:16
    Теперь жду новость "Росгвардия" откроет свой салун с преферансом и мамзелями". laughing
    Больше выставок хороших и разных! Каждый взвод Росгвардии должен проводить свой конкурс вооружения и техники, которую он примет! angry
    Стройбат запаса
    1. snifer Сегодня, 09:20
      там еще трофеи висеть будут,вот злой либерал,а вот агент цру ,работал у нас в жкх слесарем под прикрытием, был выявлен так как не любил путина и пристрелен.Красивая голова не правда ли ? wassat
      snifer
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:44
        я слышал,у них свои "томагавки" есть...
        андрей юрьевич
        1. cniza Сегодня, 09:53
          В общем хотят быть государством в государстве и все иметь своё.
          cniza
  2. Jovanni Сегодня, 09:20
    Росгвардия организует свой оружейный салон

    А что, Росгвардия тоже бизнесом заняться собирается? Непонятно... Может всё-таки не салон?
    Jovanni
  3. Мар.Тира Сегодня, 09:26
    Цитата: Jovanni
    Росгвардия организует свой оружейный салон

    А что, Росгвардия тоже бизнесом заняться собирается? Непонятно... Может всё-таки не салон?

    Правильная у них мысль.Может иностранные поставщики подтянутся?Чем больше выбора,тем лучше.Росгвардия не занимается торговлей,они приглашают производителей на своей площадке продемонстрировать свои разработки.А покупать или нет выбирает каждый,в том числе и они.
    Мар.Тира
  4. Галеон Сегодня, 09:42
    У одного меня такое ощущение, что Росгвардия не знает, куда потратить деньги? На них пролился настолько щедрый золотой дождь?
    Ребятам захотелось тусовочное мероприятие. Не хотят ли они свое радио и телеканал с парой конкурсов и регулярным шоу?
    Тогда может лучше по собачьей голове и по метле на каждый автомобиль Росгвардии? (шутка)
    Галеон
  5. Blue Fox Сегодня, 09:54
    Я понимаю, когда проводятся салоны-выставки-показы с приглашением зарубежных вероятных покупателей ВИВТ, образцы которых и демонстрируются, под патронажем Оборонэкспорта. Но тут-то зачем? Для внутреннего заказчика-то?
    Мы хотим не просто показать образцы техники, которые стоят на вооружении, продемонстрировать их возможности, но и на практике изучить возможности того, что сегодня нам готова предложить промышленность. Поэтому салон будет иметь как открытую, так и закрытые части - так практика в войсках, как и испытания. Затраты на организацию шоу без привлечения потенциальных зарубежных заказчиков заведомо убыточны, а при ориентации сугубо на внутренний рынок, зачем бабки на воздух выбрасывать с показухой? Обкатать на полигоне и в войсках и принять на вооружение. Ждём салон фед.службы судебных приставов, УФСИН и т.д.?
    Blue Fox
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:58
    Роснацгвардия де факто это государство в государстве -дальше свое независимое производство и переработка,своя валюта,свои школы,вузы,институты -дурдом глобальный. ..
    Изгоняющий либероидов

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