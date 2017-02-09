12:56 09 февраля

Вьетнам намерен купить у Индии ЗРК «Акаш» и КР «БраМос»

Вьетнам ведет переговоры с Индией по вопросу закупки ЗРК малой дальности «Акаш» и крылатых ракет «БраМос», сообщает ЦАМТО со ссылкой на индийскую газету «The Economic Times».



«Предложения по продаже "Акаш" и КР "Брамос" были переданы Ханою на фоне решения Индии и Вьетнама повысить уровень стратегического партнерства, о чем было заявлено по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Ханой в сентябре 2016 года», – пишет газета.


Ранее со ссылкой на источники издание сообщало о «большом интересе» Вьетнама к комплексам «Акаш». Правительство рассматривало возможность получения технологии и организации совместного производства ЗРК на территории Вьетнама.

Однако Индия считает, что процесс должен быть постепенным: сначала продажа малой партии, а уже затем – организация производства.

Что касается «БраМос», то их продажа является более сложным процессом в связи с действующим «Режимом контроля за ракетными технологиями» (ограничение 290 км). Кроме того, передача технологии создания ракет требует согласия России, поскольку они производятся в рамках СП. «БраМос» до сих пор оснащены более чем на 60 % российскими комплектующими.

Справка ЦАМТО: «ЗРК малой дальности «Акаш» предназначен для поражения воздушных целей, включая истребители, крылатые ракеты и ракеты класса "воздух-земля", на дальностях до 30 км и высотах до 18 тыс. м. ЗУР "Акаш" – двухступенчатая твердотопливная ракета длиной 5,78 м и стартовой массой более 720 кг, оснащенная боевой частью массой 55 кг».

Использованы фотографии: http://indianarmypics.blogspot.ru
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Комментарии 21
  1. ДэнСабака Сегодня, 11:16
    Вьетнам и Индия крепят антикитайскую дружбу.....
    ДэнСабака
    1. RussianRoulette Сегодня, 11:30
      Так и хочется назвать эти комплексы "Алкаш" и "Понос" :-]
      RussianRoulette
      1. cniza Сегодня, 12:22
        Цитата: ДэнСабака
        Вьетнам и Индия крепят антикитайскую дружбу.....


        И в этой дружбе есть доля нашей прибыли.
        cniza
    2. просто экспл Сегодня, 11:31
      но и маски тут срываются
      Однако Индия считает, что процесс должен быть постепенным: сначала продажа малой партии, а уже затем – организация производства.

      когда дело касается оружия которое закупает индия , то они начинают думать по другому .
      просто экспл
    3. stas Сегодня, 11:34
      Переговоры ведут, а купят или нет это еще неизвестно.
      stas
  2. Мар.Тира Сегодня, 11:23
    Ещё один геморрой.в сложнейших сделках по продаже вооружений.Почему наше не закупают?Судя по капризам ,Индия ещё тот фрукт.Нам нельзя уступать.
    Мар.Тира
    1. просто экспл Сегодня, 11:31
      да цена там мизерная .
      а у Вьетнам с деньгами не шибко . поэтому ЗРК еще могут закупить , а вот Брамос вряд ли . дорог слишком .
      просто экспл
    2. Stas157 Сегодня, 11:34
      Цитата: Мар.Тира
      Почему наше не закупают?

      Брамос то наш ведь! Совместный. Может кто пояснит. С продажи Брамоса Индией, России что нибудь перепадет?
      Stas157
  3. igorspb Сегодня, 11:24
    при беглом просмотре прочитал ЗРК "Алкаш"...............
    igorspb
  4. Старый26 Сегодня, 11:26
    Цитата: Мар.Тира
    Ещё один геморрой.в сложнейших сделках по продаже вооружений.Почему наше не закупают?Судя по капризам ,Индия ещё тот фрукт.Нам нельзя уступать.

    Ну такой ЗРК наши уже не выпускают. Почему "Яхонт" не закупают? ХЗ. Но тут скорее всего дело в производстве. И так количество поставляемых "Ониксов" в ВМФ невелико, а тут надо или новую экспортную линию ставить, или на той же делать и экспортный вариант - "Яхонт"
    Старый26
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:32
    Однако Индия считает, что процесс должен быть постепенным: сначала продажа малой партии, а уже затем – организация производства.

    капиталисты, в качель их...
    a.s.zzz888
  6. prior Сегодня, 11:33
    Наглядный пример к чему ведёт продажа военных технологий:
    у Индии - ЗРК, у Китая - танки, самолёты, корабли ......
    так скоро от экспорта вооружений перейдём к экспорту сельхозпродуктов, и только...
    prior
  7. Рабинович Сегодня, 11:38
    Индусы опасные ребята, да и Пакистан сдерживают. Я за индусов. Ну вот как с такими справится?
    Это граница с Пакистаном -


    а вот пакистанцы wassat

    Рабинович
    1. Jovanni Сегодня, 11:56
      Шустрые такие! Глаза пучат! Р-р-реальные воины - чисто звери...
      Jovanni
    2. g1washntwn Сегодня, 12:37
      Ну не могут они без танцев :)
      g1washntwn
      1. MoJloT Сегодня, 12:53
        Они на пляски собираются или воевать? А вот орудие интересное.
        MoJloT
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:45
    По сути продажа брамоса это есть реэкспорт и тут многое зависит именно от позиций России, то есть вероятность торга, или же некая политическая сделка.
    Изгоняющий либероидов
  9. PVOSV Сегодня, 12:30
    Ракета ЗРК малой дальности «Акаш» до боли напоминает нашу ЗУР 3М9 ЗРК "Куб", интересно индусы ее по лицензии делают или у китаицев плохому научились?)))
    PVOSV
  10. Старый26 Сегодня, 12:34
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    По сути продажа брамоса это есть реэкспорт и тут многое зависит именно от позиций России, то есть вероятность торга, или же некая политическая сделка.

    Ракета и создавалась с целью экспорта в другие страны. Насколько помню из сообщений где-то на уровне 2010-2012 года несколькими странами Латинской Америки заключен с Индией контракт на поставку "Брамосов" на ЕСНИП 13 или 15 млрд. долларов. Причем с теми странами, с которыми военной продукцией Россия не торгует. Количество не помню, но что-то в районе полутысячи штук
    Старый26
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:49
    А Индия закупает у России ракеты "Куб" laughing Это не прикол .Буквально месяц назад статья была на ВО.Вьетнамские чиновники овладевают сладким словом откат? laughing
    Наблюдатель2014
  12. MoJloT Сегодня, 12:49
    Как вам ЗРК Алкаш ?
    MoJloT

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