Вьетнам намерен купить у Индии ЗРК «Акаш» и КР «БраМос»
Вьетнам ведет переговоры с Индией по вопросу закупки ЗРК малой дальности «Акаш» и крылатых ракет «БраМос», сообщает ЦАМТО со ссылкой на индийскую газету «The Economic Times».
«Предложения по продаже "Акаш" и КР "Брамос" были переданы Ханою на фоне решения Индии и Вьетнама повысить уровень стратегического партнерства, о чем было заявлено по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Ханой в сентябре 2016 года», – пишет газета.
Ранее со ссылкой на источники издание сообщало о «большом интересе» Вьетнама к комплексам «Акаш». Правительство рассматривало возможность получения технологии и организации совместного производства ЗРК на территории Вьетнама.
Однако Индия считает, что процесс должен быть постепенным: сначала продажа малой партии, а уже затем – организация производства.
Что касается «БраМос», то их продажа является более сложным процессом в связи с действующим «Режимом контроля за ракетными технологиями» (ограничение 290 км). Кроме того, передача технологии создания ракет требует согласия России, поскольку они производятся в рамках СП. «БраМос» до сих пор оснащены более чем на 60 % российскими комплектующими.
Справка ЦАМТО: «ЗРК малой дальности «Акаш» предназначен для поражения воздушных целей, включая истребители, крылатые ракеты и ракеты класса "воздух-земля", на дальностях до 30 км и высотах до 18 тыс. м. ЗУР "Акаш" – двухступенчатая твердотопливная ракета длиной 5,78 м и стартовой массой более 720 кг, оснащенная боевой частью массой 55 кг».
«Предложения по продаже "Акаш" и КР "Брамос" были переданы Ханою на фоне решения Индии и Вьетнама повысить уровень стратегического партнерства, о чем было заявлено по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Ханой в сентябре 2016 года», – пишет газета.
Ранее со ссылкой на источники издание сообщало о «большом интересе» Вьетнама к комплексам «Акаш». Правительство рассматривало возможность получения технологии и организации совместного производства ЗРК на территории Вьетнама.
Однако Индия считает, что процесс должен быть постепенным: сначала продажа малой партии, а уже затем – организация производства.
Что касается «БраМос», то их продажа является более сложным процессом в связи с действующим «Режимом контроля за ракетными технологиями» (ограничение 290 км). Кроме того, передача технологии создания ракет требует согласия России, поскольку они производятся в рамках СП. «БраМос» до сих пор оснащены более чем на 60 % российскими комплектующими.
Справка ЦАМТО: «ЗРК малой дальности «Акаш» предназначен для поражения воздушных целей, включая истребители, крылатые ракеты и ракеты класса "воздух-земля", на дальностях до 30 км и высотах до 18 тыс. м. ЗУР "Акаш" – двухступенчатая твердотопливная ракета длиной 5,78 м и стартовой массой более 720 кг, оснащенная боевой частью массой 55 кг».
Использованы фотографии: http://indianarmypics.blogspot.ru