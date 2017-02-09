ВМС США завершили испытания быстроходного транспорта
В США завершены приемочные испытания скоростного десантного транспорта «Юма», сообщает Defence.ru со ссылкой на Korabli.eu.
Согласно информации, "Юма" является восьмым транспортом типа JHSV (Joint High Speed Vessel). Церемония закладки киля состоялась в конце марта прошлого года. Всего будет построено 10 таких судов.
«Суда типа JHSV – многоцелевые, нестроевые транспорты, предназначенные для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут использоваться для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций», – говорится в публикации.
Аппарель, размещенная в кормовой части судна, обеспечивает погрузку бронетехники, в том числе танков «Абрамс». Предусмотрено место для размещения вертолета SH-60 "СиХоук".
Водоизмещение «Юмы» – 1515 т, длина – 103 м, ширина – 28,5 м. Судно развивает скорость до 43 узлов, дальность плавания – 1200 миль на скорости 35 узлов, экипаж – 41 человек. Грузоподъемность – 635 т. На судне предусмотрены спальные и сидячие места – 150 коек и 312 авиационных кресел.
Согласно информации, "Юма" является восьмым транспортом типа JHSV (Joint High Speed Vessel). Церемония закладки киля состоялась в конце марта прошлого года. Всего будет построено 10 таких судов.
«Суда типа JHSV – многоцелевые, нестроевые транспорты, предназначенные для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут использоваться для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций», – говорится в публикации.
Аппарель, размещенная в кормовой части судна, обеспечивает погрузку бронетехники, в том числе танков «Абрамс». Предусмотрено место для размещения вертолета SH-60 "СиХоук".
Водоизмещение «Юмы» – 1515 т, длина – 103 м, ширина – 28,5 м. Судно развивает скорость до 43 узлов, дальность плавания – 1200 миль на скорости 35 узлов, экипаж – 41 человек. Грузоподъемность – 635 т. На судне предусмотрены спальные и сидячие места – 150 коек и 312 авиационных кресел.
Использованы фотографии: ВМС США