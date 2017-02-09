13:01 09 февраля

ВМС США завершили испытания быстроходного транспорта

В США завершены приемочные испытания скоростного десантного транспорта «Юма», сообщает Defence.ru со ссылкой на Korabli.eu.



Согласно информации, "Юма" является восьмым транспортом типа JHSV (Joint High Speed Vessel). Церемония закладки киля состоялась в конце марта прошлого года. Всего будет построено 10 таких судов.


«Суда типа JHSV – многоцелевые, нестроевые транспорты, предназначенные для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут использоваться для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций», – говорится в публикации.

Аппарель, размещенная в кормовой части судна, обеспечивает погрузку бронетехники, в том числе танков «Абрамс». Предусмотрено место для размещения вертолета SH-60 "СиХоук".

Водоизмещение «Юмы» – 1515 т, длина – 103 м, ширина – 28,5 м. Судно развивает скорость до 43 узлов, дальность плавания – 1200 миль на скорости 35 узлов, экипаж – 41 человек. Грузоподъемность – 635 т. На судне предусмотрены спальные и сидячие места – 150 коек и 312 авиационных кресел.

Использованы фотографии: ВМС США
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Комментарии 22
  1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:55
    Достали уже, всё строят и строят... recourse
    СРЦ П-15
    1. 210окв Сегодня, 12:01
      А чем достали?Тем что у нас не совсем получается?Но у них куча верфей,специалисты и бабало нарисуют любое..А у нас сами знаете что в наличии..Кстати эти корабли явно для Балтики и Черного моря..Вот и думаем. what
      Цитата: СРЦ П-15
      Достали уже, всё строят и строят... recourse
      210окв
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:03
        Цитата: 210окв
        А чем достали?

        Достали именно тем, что они строят, а мы так не можем! sad
        СРЦ П-15
        1. 210окв Сегодня, 12:06
          Другие приоритеты..У нас до сих пор идет спор о целесообразности кораблей-доков и авианосцев..Пока мы спорим-они строят..
          Цитата: СРЦ П-15
          Цитата: 210окв
          А чем достали?

          Достали именно тем, что они строят, а мы так не можем! sad
          210окв
          1. татарин 174 Сегодня, 12:23
            Цитата: 210окв
            Другие приоритеты..У нас до сих пор идет спор о целесообразности кораблей-доков и авианосцев..Пока мы спорим-они строят..

            А что толку, пусть строят. ПКР догонит, Циркон тем более))) На каждый быстроходный корабль НАТО и США найдётся своя ПКР.
            татарин 174
  2. Altona Сегодня, 11:56
    Эх, где же наши экранопланы? А по самой статье, то это коробчонка. Затратная она будет в эксплуатации.
    Altona
  3. RUSOIVAN Сегодня, 11:57
    быстро работают. Прямо завидую.
    RUSOIVAN
    1. barclay Сегодня, 12:20
      Что тут скажешь? Остается только наблюдать, а так же делать выводы о том, что нам очень даже есть к чему стремиться.
      На деле получается то, что мы не строим такую технику не из-за того, что нам она не нужна, а из-за элементарной неспособности её делать.
      barclay
      1. татарин 174 Сегодня, 12:25
        Цитата: barclay
        На деле получается то, что мы не строим такую технику не из-за того, что нам она не нужна, а из-за элементарной неспособности её делать.

        Я же думаю, что нам она не нужна. Куда и на чей берег мы собираемся высаживать десант? Нам свои берега надо удерживать. БАЛ-ы и Бастионы нам нужны и побольше.
        татарин 174
        1. barclay Сегодня, 12:34
          А я думаю, что такая техника пригодилась бы и на Черном и Каспийском морях, да и для Сирийского (и т. п.) экспресса пригодилась вместо ржавых сухогрузов, на палубах которых видно все, что на них перевозят. Современная армия должна располагать такой техникой. Другой вопрос в её количестве.
          Вот я и говорю, что "Баллы" и "Бастионы" мы делать насобачились, а вот до такой техники пока не доросли.
          barclay
  4. Vitalson Сегодня, 12:00
    Цитата: Altona
    Эх, где же наши экранопланы?

    Гниют на помойке.
    http://ussr-kruto.ru/wp-content/uploads/2013/01/3
    15.jpg
    Vitalson
  5. Jovanni Сегодня, 12:01
    Во как, и транспорт скоростной, и испытания прошли ещё быстрей!
    Jovanni
    1. Hades1911 Сегодня, 12:09
      Цитата: Jovanni
      Во как, и транспорт скоростной, и испытания прошли ещё быстрей!


      Так это 8 корабль. 3 строятся. Всего 12 в планах.
      Hades1911
  6. Hades1911 Сегодня, 12:01
    При Трампе будут большие инвестиции в оборонку.
    Большинство военных за него голосовало.
    Хорошие дни впереди.
    Hades1911
    1. капрал Сегодня, 12:18
      Цитата: Hades1911
      Хорошие дни впереди.

      Сами в оборонке работаете?
      капрал
      1. Hades1911 Сегодня, 12:28
        Цитата: капрал
        Цитата: Hades1911
        Хорошие дни впереди.

        Сами в оборонке работаете?


        Нет дома на продажу строим с братом.
        Hades1911
  7. Blue Fox Сегодня, 12:04
    А наше ОСК чем ответит? Ась?
    Blue Fox
  8. Alexey RA Сегодня, 12:05
    Суда типа JHSV – многоцелевые, нестроевые транспорты, предназначенные для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут использоваться для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций

    Младший братец этих JHSV - HSV-2 Swift - уже отгуманитарил своё:
    Alexey RA
    1. Hades1911 Сегодня, 12:15
      Цитата: Alexey RA
      Суда типа JHSV – многоцелевые, нестроевые транспорты, предназначенные для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут использоваться для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций

      Младший братец этих JHSV - HSV-2 Swift - уже отгуманитарил своё:


      На этом корабле нету оружия
      Hades1911
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:32
    По хорошему завидую скорости постройки судов..
    Изгоняющий либероидов
  10. Волька Сегодня, 12:42
    хороший такой "чумодан" главное скоростной и вместительный
    Волька
  11. Masya Masya Сегодня, 12:53
    ну как начали... так и завершили...
    Masya Masya

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