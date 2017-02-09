15:28 09 февраля

Тренировка российских десантников на стрелковом тренажере (видео)

Бойцы 137-го гвардейского парашютно-десантного полка провели тренировку по стрельбе на новом тренажерном комплексе «Вега». Видео тренировки опубликовано каналом Звезда.

Тренировка российских десантников на стрелковом тренажере (видео)


Сообщается, что в ходе тренировки использовались автоматы Калашникова, снайперские винтовки Драгунова, ротный пулемет и другое оружие.


«При том, что стрельбы выполнялись виртуальными пулями по экрану, где были смоделированы различные боевые ситуации. Отдача при стрельбе практически идентична реальной», – говорится в комментарии.



По данным телеканала, комплекс способен моделировать до 100 вариантов: «от боя в городе и горах до захвата заложников и военной части».

Как отметили сами военные, этот компьютерный комплекс помог в разы повысить эффективность огневой подготовки.

Использованы фотографии: http://tvzvezda.ru
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Комментарии 13
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:32
    Нет ничего лучше старого, доброго полигона, и учений в обстановке приближенных к реальной боевой, а это по моему разумению озорство.
    Изгоняющий либероидов
    1. Лопатов Сегодня, 13:35
      КЯ-83 лучше?
      Лопатов
  2. igorspb Сегодня, 13:42
    Может лучше интерфейс в виде автомата приделать к шутеру и пусть бьются в калофдьюти или бателфилд... там "реальность" получше и задания посложнее чем на тренажере....
    igorspb
  3. andr327 Сегодня, 13:42
    Главное что б работал, а не стоял для показа верхним звеньям управления.
    А полигон тоже будет, от него никуда не деться.
    andr327
  4. Лопатов Сегодня, 13:42
    А вообще шикарная штука для подготовки караула. Только соответствующие программы добавить. В идеале- реальные посты.
    Лопатов
  5. raid14 Сегодня, 13:46
    На патронах экономим?
    Или новые веяния века высоких технологий?
    Что то я не видел среди геймеров, хороших стрелков, пулеметчиков и снайперов.
    С тем же успехом можно готовить и танкистов, по World of Tanks.
    raid14
    1. 1vlad19 Сегодня, 14:45
      Да причем тут патроны? Вы план БП знаете? Есть конкретное число часов отведенных для проведения учебных стрельб на полигоне. Нужно собрать личный состав, привести на полигон, выполнить упражнения, увести с полигона. И наверно не в 5 км полигон находится. А тут все просто, собрал 3-4 роты и погонял на тренажере. А реальные стрельбы у них точно раз в месяц есть.
      1vlad19
      1. raid14 Сегодня, 15:05
        Опытным стрелкам, тренажер только развлечение, но не реальное обучение.
        По такому БП только школьников или связисток учить, никакой тренажер не заменит реальной стрельбы. Выпустил стрелок цинк патронов и всё, он в любом положении в цель попадёт.
        raid14
  6. Monetniy Сегодня, 13:56
    Думаю полигон никто не отменяет это просто приятное дополнение к боевой подготовке, что бы уже на полигоне избежать нелепых ошибок.
    Monetniy
  7. Устинов 055 055 Сегодня, 14:17
    Давно пора, реальная экономия. Чередовать полигон с такими раз в 2 недели полигон а в остальное время отработка вот такая
    Устинов 055 055
  8. tchoni Сегодня, 14:30
    Ой, чей та мне это "утиную охоту" для приставки "dendy" напомнило. Цели на крыше выстроились: "стреляйте нас, бравые десантники". Танк зимою черным крашенный по ровному месту едет и останавливается: " стреляй меня, о великометкий гранатометчик".
    А там не знаю. Это чисто поверхностное впечатление. Может, если девайс поюзать - оно бы и поменялось.
    tchoni
  9. RUSIVAN Сегодня, 14:39
    Тренировка российских десантников на стрелковом тренажере .
    Конечно это хорошо по своему,но никак не заменит реальный полигон
    RUSIVAN
  10. к174ун7 Сегодня, 15:12
    Это как стрельба в тире.Похоже, что экраны натянуты в бывшем клубе. Назвать это боевой подготовкой нельзя. Данный комплекс игрушек стоит по нынешним временам дорого сам по себе и требует немалых расходов для поддержания в работоспособном состоянии. Кроме того нужны штатные "клетки" : хотя бы один инженер и один техник. Правда можно процесс удешевить- после подписания акта о приемке, можно "повесить" это оборудование на лейтенанта. Через полгода перестанет работать часть "оружия", потребуются лампы для замены в проекторах ...и это добро превратиться в числящееся имущество, которое станет дожидаться списания. Сомнительно, чтобы перед выделением денег кто-то серьезно оценил стоимость-эффективность затеи.
    Тренажеры безусловно нужны, а вот дорогие развлекалки это вряд ли.
    к174ун7

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