Тренировка российских десантников на стрелковом тренажере (видео)
Бойцы 137-го гвардейского парашютно-десантного полка провели тренировку по стрельбе на новом тренажерном комплексе «Вега». Видео тренировки опубликовано каналом Звезда.
Сообщается, что в ходе тренировки использовались автоматы Калашникова, снайперские винтовки Драгунова, ротный пулемет и другое оружие.
«При том, что стрельбы выполнялись виртуальными пулями по экрану, где были смоделированы различные боевые ситуации. Отдача при стрельбе практически идентична реальной», – говорится в комментарии.
По данным телеканала, комплекс способен моделировать до 100 вариантов: «от боя в городе и горах до захвата заложников и военной части».
Как отметили сами военные, этот компьютерный комплекс помог в разы повысить эффективность огневой подготовки.
Сообщается, что в ходе тренировки использовались автоматы Калашникова, снайперские винтовки Драгунова, ротный пулемет и другое оружие.
«При том, что стрельбы выполнялись виртуальными пулями по экрану, где были смоделированы различные боевые ситуации. Отдача при стрельбе практически идентична реальной», – говорится в комментарии.
По данным телеканала, комплекс способен моделировать до 100 вариантов: «от боя в городе и горах до захвата заложников и военной части».
Как отметили сами военные, этот компьютерный комплекс помог в разы повысить эффективность огневой подготовки.
Использованы фотографии: http://tvzvezda.ru