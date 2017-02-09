Британская фирма завершила доработку катапультного кресла для F-35
Британская компания Martin-Baker завершила доработку и испытания катапультного кресла US16E для истребителя F-35 Lightning II, в первую очередь был «доведен до ума» алгоритм управления системами катапультирования, сообщает N+1 со ссылкой на Aviation Week.
Издание напоминает, «в августе 2015 года выяснилось, что катапультное кресло летчика и шлем во всех версиях истребителей F-35 представляют потенциальную угрозу здоровью или даже жизни пилотов: при катапультировании на малой скорости летчики с массой тела меньше 61 килограмма могли получить повреждения шейного отдела позвоночника».
Шлем летчика доработала в прошлом году компания Lockheed Martin, уменьшив его вес на 170 гр. до 2,1 кг. А британская фирма провела доработку алгоритма катапультирования.
Кроме того, специалисты Martin-Baker установили на кресле «переключатель, изменяющий последовательность срабатывания систем катапультирования кресла». Он имеет два положения – для обычных пилотов и для пилотов с массой тела менее 68 кг.
К сегодняшнему дню проведено уже 22 испытания кресла и шлема. В ближайшее время начнутся квалификационные испытания. От их результатов зависит, будет ли доработанное кресло установлено в кабину новейшего истребителя.
Справка ресурса: «Кресло US16E оснащено двумя ракетными стартовыми движками, выбрасывающими его вместе с летчиком как можно дальше от самолета. Парашют может раскрываться вручную или автоматически. Кресло Martin-Baker позволяет покинуть истребитель на высоте от нуля до 15,25 тыс. метров и на скорости до 1,1 тыс. км/час».
Издание напоминает, «в августе 2015 года выяснилось, что катапультное кресло летчика и шлем во всех версиях истребителей F-35 представляют потенциальную угрозу здоровью или даже жизни пилотов: при катапультировании на малой скорости летчики с массой тела меньше 61 килограмма могли получить повреждения шейного отдела позвоночника».
Шлем летчика доработала в прошлом году компания Lockheed Martin, уменьшив его вес на 170 гр. до 2,1 кг. А британская фирма провела доработку алгоритма катапультирования.
Кроме того, специалисты Martin-Baker установили на кресле «переключатель, изменяющий последовательность срабатывания систем катапультирования кресла». Он имеет два положения – для обычных пилотов и для пилотов с массой тела менее 68 кг.
К сегодняшнему дню проведено уже 22 испытания кресла и шлема. В ближайшее время начнутся квалификационные испытания. От их результатов зависит, будет ли доработанное кресло установлено в кабину новейшего истребителя.
Справка ресурса: «Кресло US16E оснащено двумя ракетными стартовыми движками, выбрасывающими его вместе с летчиком как можно дальше от самолета. Парашют может раскрываться вручную или автоматически. Кресло Martin-Baker позволяет покинуть истребитель на высоте от нуля до 15,25 тыс. метров и на скорости до 1,1 тыс. км/час».
Использованы фотографии: Martin-Baker