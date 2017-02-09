15:22 09 февраля

Британская фирма завершила доработку катапультного кресла для F-35

Британская компания Martin-Baker завершила доработку и испытания катапультного кресла US16E для истребителя F-35 Lightning II, в первую очередь был «доведен до ума» алгоритм управления системами катапультирования, сообщает N+1 со ссылкой на Aviation Week.



Издание напоминает, «в августе 2015 года выяснилось, что катапультное кресло летчика и шлем во всех версиях истребителей F-35 представляют потенциальную угрозу здоровью или даже жизни пилотов: при катапультировании на малой скорости летчики с массой тела меньше 61 килограмма могли получить повреждения шейного отдела позвоночника».


Шлем летчика доработала в прошлом году компания Lockheed Martin, уменьшив его вес на 170 гр. до 2,1 кг. А британская фирма провела доработку алгоритма катапультирования.

Кроме того, специалисты Martin-Baker установили на кресле «переключатель, изменяющий последовательность срабатывания систем катапультирования кресла». Он имеет два положения – для обычных пилотов и для пилотов с массой тела менее 68 кг.

К сегодняшнему дню проведено уже 22 испытания кресла и шлема. В ближайшее время начнутся квалификационные испытания. От их результатов зависит, будет ли доработанное кресло установлено в кабину новейшего истребителя.

Справка ресурса: «Кресло US16E оснащено двумя ракетными стартовыми движками, выбрасывающими его вместе с летчиком как можно дальше от самолета. Парашют может раскрываться вручную или автоматически. Кресло Martin-Baker позволяет покинуть истребитель на высоте от нуля до 15,25 тыс. метров и на скорости до 1,1 тыс. км/час».

Использованы фотографии: Martin-Baker
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Комментарии 4
  1. Арон Заави Сегодня, 15:08
    Кто бы сомневался, что доработают.
    Арон Заави
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:11
      держите кулаки за этот мегапроект?)

      так забавно) допилили катапультное кресло спустя...

      жаль вы закупаете этот пепелац - так бы наверное вашему юмору не было предела) а так приходится радоваться допиленному через 10 лет креслу

      с-т Petrov
  2. DMoroz Сегодня, 15:12
    Шлем летчика доработала в прошлом году компания Lockheed Martin, уменьшив его вес на 170 гр. до 2,1 кг. А британская фирма провела доработку алгоритма катапультирования.

    установили на кресле «переключатель, изменяющий последовательность срабатывания систем катапультирования кресла».

    Шлем обработали напильником, а на кресле поменяли местами таблички "вкл" и "выкл" laughing
    Пилим, пилим...недопилим...
    DMoroz
  3. 210окв Сегодня, 15:15
    Эта фирма является основной в разработке и производстве катапультных кресел для авиации НАТО.У них есть и опыт и спецы..
    210окв

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