Обращение из Донбасса: "Путин, Олланд и Меркель, остановите Порошенко!"

В YouTube появилось обращение жителей Донбасса к президентам России и Франции, а также к канцлеру Германии, являющимися гарантами выполнения Минских соглашений. Обращение от имени народа Донбасса озвучил Мирослав Руденко. Обращаясь к Владимиру Путину, Франсуа Олланду и Ангеле Меркель, Мирослав Руденко говорит о том, что Донбасс устал, устал от войны, экономической блокады и неопределённости. Народ Донбасса не приемлет продолжающегося геноцида населения региона украинскими властями и призывает гарантов выполнения Минских соглашений остановить киевское руководство.Это обращение - настоящий крик души дончан и луганчан. Вот только будет ли услышан этот крик на фоне продолжающегося кровопролития, борьбы олигархических кланов и непрекращающихся попыток помериться амбициями в тот момент, когда продолжают гибнуть люди, разрушаться дома, больницы и школы.Украина в последнее время отметает любые предложения по прекращению братоубийственной войны, тем самым доказывая, что для майданных властей это единственный вариант удерживаться в своих креслах при критически низком политическом рейтинге и экономических проблемах Украины.