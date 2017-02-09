17:44 09 февраля

Обращение из Донбасса: "Путин, Олланд и Меркель, остановите Порошенко!"

В YouTube появилось обращение жителей Донбасса к президентам России и Франции, а также к канцлеру Германии, являющимися гарантами выполнения Минских соглашений. Обращение от имени народа Донбасса озвучил Мирослав Руденко. Обращаясь к Владимиру Путину, Франсуа Олланду и Ангеле Меркель, Мирослав Руденко говорит о том, что Донбасс устал, устал от войны, экономической блокады и неопределённости. Народ Донбасса не приемлет продолжающегося геноцида населения региона украинскими властями и призывает гарантов выполнения Минских соглашений остановить киевское руководство.



Это обращение - настоящий крик души дончан и луганчан. Вот только будет ли услышан этот крик на фоне продолжающегося кровопролития, борьбы олигархических кланов и непрекращающихся попыток помериться амбициями в тот момент, когда продолжают гибнуть люди, разрушаться дома, больницы и школы.


Украина в последнее время отметает любые предложения по прекращению братоубийственной войны, тем самым доказывая, что для майданных властей это единственный вариант удерживаться в своих креслах при критически низком политическом рейтинге и экономических проблемах Украины.



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Комментарии 18
  1. Мар.Тира Сегодня, 17:16
    Глас вопиющего в пустыне.У них свои игры!Эх если бы хоть один услышал,и принял жёсткие меры к изуверу Порошенко!Позицию Кремля озвучила Яровая.мы не будем отпускаться до уровня режима Порошенко, иначе сами потеряет образ миротворцев.Будем добиваться решений Минска 2.Вот и весь сказ.А Европе,чем больше русской крови прольётся,тем лучше.Сами виноваты,Россию выбрали,
    Мар.Тира
    1. Либероид- Сегодня, 17:21
      Рано еще, как это не цинично звучит но все же..Нас бьют в болевые точки души (серийное убийство героев Новороссии) пытаясь тем самым вызвать такие же ответные действия..Да тяжело все это вытерпеть, но нужно чую генами ответим , чтобы раз и навсегда покончит с этой мразью...Можете пинать! negative
      P.S. Мы не Израиль, увы и у нас нет лобби мирового..
      Либероид-
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:31
        Виталий ! hi Не наблюдаю повода пинать ! Не всё так просто как кажется ...
        bouncyhunter
    2. 210окв Сегодня, 17:22
      А что им надо было выбрать?Украину?Точнее то что там происходит?
      Цитата: Мар.Тира
      Глас вопиющего в пустыне.У них свои игры!Эх если бы хоть один услышал,и принял жёсткие меры к изуверу Порошенко!Позицию Кремля озвучила Яровая.мы не будем отпускаться до уровня режима Порошенко, иначе сами потеряет образ миротворцев.Будем добиваться решений Минска 2.Вот и весь сказ.А Европе,чем больше русской крови прольётся,тем лучше.Сами виноваты,Россию выбрали,
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:33
        Дима , я думаю ни для кого уже не секрет - 404-ая уже никогда не будет страной ...
        bouncyhunter
    3. volot-voin Сегодня, 17:23
      Цитата: Мар.Тира
      Глас вопиющего в пустыне.У них свои игры!
      В том то и дело, что игры. К сожалению даже нашим порой по Х до своего народа, что в РФ а уж тем более за укранинской границей. В шахматной игре, выигрывая партии часто жертвуют пешками. Как по мне, так Новороссию надо было присоединять еще в 14-м, с Крымом вместе, по результатам референдума. Но решили из нее сделать козырь для игры за Украину, или копье в теле зверя, абсольтно не считаясь с покалеченными судьбами людей. "всего лишь бизнес, се ля ви".
      volot-voin
    4. biserino Сегодня, 17:25
      Mинск 2 остaновит Порошенко, как 41-м пактьi о ненападений остановили Гитлера.
      biserino
      1. volot-voin Сегодня, 17:33
        Цитата: biserino
        Mинск 2 остоновит Порошенко

        Только смерть остановит клопа, в питие человеческой крови.
        volot-voin
        1. biserino Сегодня, 17:38
          Ему на Домбасе только земля нужна, люди нерабьi -нет! Нацизм в 21-м веке.
          biserino
    5. тол100в Сегодня, 17:35
      Может от этого воззвания толка и не будет, но вода камень точит. Грядут западные выборы, и у них маячат свои гражданские войны, под разными окрасками и лозунгами! И всей Европе (ЕС), глубоко наплевать что делается на Юго-Востоке! А СГА и Трампу в настоящий момент тем более не до ЛДНР! Своих свидомых хватает! И в этом случае остается только ждать, когда у простых украинцев откроются глаза на все происходящее и они сбросят с себя "Менеджеров из Госдепа!"
      тол100в
  2. 210окв Сегодня, 17:21
    Сильные мира всего обычно не замечают людские беды..для них-это статистика и шахматная партия..К сожалению..
    210окв
  3. sergei1975 Сегодня, 17:24
    Реакция Европы ожидаема
    sergei1975
    1. 210окв Сегодня, 17:27
      Обращение было к Путину,Оланду и Меркель..Кто есть кто на этой картинке?
      Цитата: sergei1975
      Реакция Европы ожидаема
      210окв
  4. Alena Frolovna Сегодня, 17:25
    Вспомнилось о давнем. Сколько нужно было приложить усилий, чтобы захватчики-американцы ушли из Вьетнама! Ушёл не один год.
    Сейчас многое изменилось в мировом сообществе, а главное эти нелюди не слышат и не хотят слышать то, что их не интересует.
    Всё двадцатое столетие шли разного рода войны. Но нам, родившимся в мирное время, в стране победившей фашизм, и в голову не могло придти, что в двадцать первом веке эти войны будут продолжаться и на нашей земле, и на территории рядом.
    Alena Frolovna
  5. Мар.Тира Сегодня, 17:26
    Цитата: Либероид-
    Рано еще, как это не цинично звучит но все же..Нас бьют в болевые точки души (серийное убийство героев Новороссии) пытаясь тем самым вызвать такие же ответные действия..Да тяжело все это вытерпеть, но нужно чую генами ответим , чтобы раз и навсегда покончит с этой мразью...Можете пинать! negative

    Мы такие же как ты.А некоторые имеют прямое отношение к сынам Донбасса
    Мар.Тира
  6. Аристид Сегодня, 17:26
    Зашорены глаза западного руководства (Франции и Германии). Не их население убивают. Да. когда и их население мигранты убивают, все равно их сердца, если они у них еще есть, глухи к мольбам стенающего народа. В их умах сейчас другие ориентиры-выборы глав государства. К тому же, Германия и Франция (ну и другие их сотоварищи по кривде) все стрелки переводят на Россию. По их разумению. она одна виновата" в резне населения Донбасса. Доколе так будет продолжаться?!
    Аристид
  7. Andrea Сегодня, 17:28
    До слепоглухонемых дойдёт быстрее...единственный аргумент,который понимает Европа-это сила!Бей в морду и тебя уважают.
    Напоролся где-то на статейку о поведении немцев под оккупацией...образец покорности и исполнительности,ни намёка на партизанщину,кстати,насиловать немок не надо было.
    Они сами изъявляли готовность и,даже проявляли инициативу.
    Представляю,каково было нашим патриархальным мужикам.
    Так что,единственный действенный метод давления-это новые котлы,тогда это болото снова забурлит и завоняет.
    Andrea
  8. dojjdik Сегодня, 17:29
    ошиблись адресом это не к Путину- это в тельавив к детоубийце нетаньху или какеготам
    dojjdik

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