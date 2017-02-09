19:47 09 февраля

Американский спутник-шпион пролетел над территорией Донбасса

Американский спутник радиолокационной разведки сегодня пролетел над территорией самопровозглашенных республик Донбасса, передает Интерфакс сообщения западных ресурсов, отслеживающих космические объекты на земной орбите.

Американский спутник-шпион пролетел над территорией Донбасса


Согласно информации, «спутник Национального управления военно-космической разведки США был зафиксирован над Донбассом в 12:02 МСК, его орбита проходила на высоте около 1,1 тыс. км».


Специалисты подсчитали, что следующий пролет американского спутника-шпиона следует ожидать в пятницу, приблизительно в 6:07 по московскому времени. Спутник также пролетит над Крымом.

Ранее сообщалось, что 5 и 7 февраля вдоль линии разграничения в Донбассе совершил полеты американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk.

Агентство отмечает, что «с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России».

Напомним, беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk базируется на военной базе в Сицилии.

Использованы фотографии: magmens
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25
  1. Громобой Сегодня, 18:00
    Они там регулярно летают---в чём увидели сенсацию,чтобы писать об этом?)))
    Громобой
    1. Комментарий был удален.
    2. Асадулла Сегодня, 18:17
      Они там регулярно летают---в чём увидели сенсацию,чтобы писать об этом?)))


      Есть моменты взаимодействия, когда данные дублируются для перепроверки. Это не сенсация, это нехороший знак. Убийство полевых командиров, наращивание военной мощи по всей линии фронта, огромное количество б\п во временных укрытиях, три смены работы оборонки, американские беспилотники с протоколом обмена данных по космической связи, наличие большого скремблированного шума в эфире в незнакомой кодировке, прокладка дополнительных дорог, усиление гарнизонов на узловых. Это все тревожные признаки.
      Асадулла
      1. Вас Влад Сегодня, 18:48
        Может хотят использовать последний шанс, чтобы испытать наше терпение?Авось мы поведёмся и ведём войска!Последний шанс пети выполнить задачу до конца.Мне кажется, в ближайшее время мир внезапно прозреет и выпучит глазёнки, да у них там гражданская война и фашизм!Деньги Петро больше не получить в таких объёмах, задачу свою он выполнил!Скоро будет свободен.
        Вас Влад
        1. Асадулла Сегодня, 19:25
          Последний шанс пети выполнить задачу до конца.


          Фиг его знает. Обычно рядовой человек рассуждает о власть имущих, как о более умных и умелых. Блин, при ближайшем рассмотрении,часто оказывается, что успех какого владыки обусловлен падением костей или шулерскими способностями. Ум, опыт, компетентность, и даже способность выслушать специалистов, очень часто отсутствуют в корне. Основываясь на собственных наблюдениях, власть в Киеве напоминает неких воровских авторитетов, и скорее всего решения будут приниматься на "сходке", где пахана будут убеждать что у них уже полно бойцов и стволов, что у России повязаны руки, и.т.д. Короче, ожидать можно чего угодно, ибо они сами себя заводят, сами себя убеждают, и вполне возможно что убеждают в этом и кураторов с Запада, у которых лишь информация эфира и воздуха. Не видя и не слыша русских, они могут кивнуть головой.
          Асадулла
      2. sub307 Сегодня, 19:00
        "Пролёты" спутников - разведчиков, как м сбор информации - давно уже стало обычной рутинной деятельностью, для наших спутников соответчтвенно тоже. И никаких, на данный мормент, в факте вышеупмянутого "пролёта" так называемых "знаков" тут просто нет. Все "знаки" были уже "на лицо" уже гораздо раньше исходя из риторики нынешнего украинского руководства на протяжении всего времени конфликта, а также практических действий ВСУ. Так, что вопрос о начале "движения" в зоне соприкосновения, лишь вопрос времени. Со стороны Украины нет желания решать вопрос мирными средствами.
        sub307
      3. skarl Сегодня, 19:01
        +100500!!!
        skarl
    3. Офицер запаса Сегодня, 18:17
      А чего такого удивительного? Орбиты всех спутников известны. В каком месте над поверхностью Земли и в какое время будет той или иной аппарат - секрета не составляет.
      А по тексту статьи, такое впечатление, будто раз - и зарулил, ни с того ни с сего, пошпионил что-то и смылся. Ай, какой нехороший спутник! Всеобщее порицание.
      Офицер запаса
      1. Касым Сегодня, 19:07
        Все это связано с заявлением Трампа по поводу "непоняток" по Донбассу. Но он лукавит - в украинском КГБ давно американцы рулят. Хотя может с приходом Трампа их выдворил Порошенко? Трамп также говорил, что правда может шокировать американцев. Надо дождаться его заявлений по поводу Донбасса - а он явно тянет время. Похоже он решил "торг" устроить - но вот ВВП даже смысла нет торговаться - Порось свою игру затевает, он вынужден действовать. Бабок не дают, начинаются разговоры за отмену санкций, критика идет теперь в его сторону, народ недоволен, рейтинги хуже некуда, Юля прет. Вот за дубину и хватается. Под шумок газ воровать начнет. А что со следующим отопительным сезоном будет?
        Трамп может только "политику" разводить - помогать банкроту ему смысла нет, Киев скоро даже по процентам платить не сможет без западной помощи. Теперь, наверное, есть смысл ввести военное положение - такое положение дает Киеву право не платить. В тоже время, военные действия могут привести к противоположному результату, новым котлам. Вот и боится Киевская власть, устраивая теракты против лидеров Востока. hi
        Касым
    4. opus Сегодня, 18:43
      Цитата: Громобой
      Они там регулярно летают---в чём увидели сенсацию,чтобы писать об этом?)))

      вероятно потому,что это 1н из 7ми секретных CubeSat запущенных в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO) в 2016.

      11 ноября 2016 с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии United Launch Alliance (ULA) запустил ракету-носитель Atlas V со спутником наблюдения Земли WorldView-4 для компании DigitalGlobe.
      Запуск состоялся в 21:30 МСК.

      Ракета была запущена в конфигурации 401, то есть без твердотопливных ускорителей (число которых на 400-й серии может доходить до трёх) и с диаметром головного обтекателя 4,2 метра

      .На первой ступени установлены двигатели RD AMROSS РД-180, а на второй ступени Centaur – Aerojet Rocketdyne RL10С.
      Первый полет РН «Атлас 5» с российским двигателем РД-180 произошел в августе 2002 года.



      Кроме спутника WorldView-4, Atlas V вывел на орбиту семь секретных CubeSat в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO).


      Запуск был первоначально намечен на сентябрь, но был перенесён из-за лесных пожаров в окрестностях базы на 6 ноября. Затем из-за неполадок ракеты-носителя был перенесён ещё раз на 11 ноября.
      opus
      1. Громобой Сегодня, 18:59
        Цитата: opus
        RD AMROSS РД-180
        Ну да ,космический извозчик,а что возит не интересно,главное что валюту приносит сотрудничество.Возможно,что программа осуществляется по долгосрочным договорам(когда мы ещё были "партнёрами").А резко не сворачивают сотрудничество, т.к. это:
        1.)Не смотря на всю риторику надеются на потепление отношений.
        2.)Это приносит валюту.
        Громобой
        1. opus Сегодня, 19:16
          Цитата: Громобой
          2.)Это приносит валюту.

          Которая тратится потом на демпфирование таких "новостей"?
          неважно в $ на закупку требующихся стране микросхем(не легально,причём,т.к. мы под санкциями) или в рублях(через биржу и ЦБ) на "поддержку " штанов.
          странный какой то бизнес.
          opus
    5. Либероид- Сегодня, 18:52
      Цитата: Громобой
      Они там регулярно летают---в чём увидели сенсацию,чтобы писать об этом?)))

      Может опять подходящий "Боинг" высматривают и т.д....? Россия на провокации свидомых так и не ведется, их уже падучая бьет от злобы ,как бы еще нагадить нам в души...Нужно готовиться!
      Либероид-
    6. тол100в Сегодня, 19:13
      Цитата: Громобой
      Они там регулярно летают---в чём увидели сенсацию,

      Все орбиты спутников отслеживаются с момента старта ракет , и их траектории не являются большим секретом. А вот, что они видят или "очень не хотят видеть" - это другой вопрос!? И у нас, и у них в космосе целые флотилии разведывательных спутников, и каждая сторона использует их в своих целях!
      тол100в
      1. opus Сегодня, 19:20
        Цитата: тол100в
        Все орбиты спутников отслеживаются с момента старта ракет ,

        не все и не всегда можно обнаружить.
        Лакросы ныне вышли из моды
        opus
  2. Волька Сегодня, 18:03
    а может сделать его слепым, ну типа на солнышке перегрелся, бывает...
    Волька
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:07
    Спасибо за информацию, уверен что и наши тоже эти и не только спутники отследили hi .
    Изгоняющий либероидов
    1. To be or not to be Сегодня, 18:27
      " орбита проходила на высоте около 1100. км».
      По высоте орбиты -- РЭР ???
      To be or not to be
  4. sergei1975 Сегодня, 18:08
    Упадёт ненароком ,а скажут - ополчение сбило.
    sergei1975
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:14
      sergei1975 смотря где и когда упадет feel
      Изгоняющий либероидов
      1. WildOwl Сегодня, 18:31
        По каким-бы причинам и где-бы не упал, обвинят Россию с вероятностью около 75% (или русских хакеров bully ) такие вот мои вычисления.
        WildOwl
  5. Koshak Сегодня, 18:47
    Я не понял, а до этого этот спутник там не летал? Неужели янкесы орбиту изменили специально, чтобы на Донбасс посмотреть?
    Koshak
    1. opus Сегодня, 19:29
      Цитата: Koshak
      Я не понял, а до этого этот спутник там не летал? Неужели янкесы орбиту изменили специально, чтобы на Донбасс посмотреть?


      Орбита (если не ГЕО) спутника прецессирует относительно Земли. Посему в проекции на поверхность планеты многочисленные витки идут с неким смещением. Поэтому над одним и тем же районом спутник может пролетать по совершенно разной траекторией. в общем случае это выглядит так

      Есть и более тонкие эффекты, вроде постепенного эволюционирования орбиты и её снижения... коррекции (принудительного резкого изменения) так же из-за того, что на самом деле траектория спутника эллипс с какой-то точкой перигея и апогея у шибко эллиптических спутников хоть тоже такая волнообразная траектория, но за время перигея Земля провернётся на немного... а за время вблизи апогея (которое длится больше) значительно, посему в целом проекция может быть выглядеть как неравноплечая синусоида.
      Поэтому есть периоды благоприятного и неблагоприятного наблюдения.
      opus
  6. Мар.Тира Сегодня, 19:21
    Цитата: opus
    вероятно потому,что это 1н из 7ми секретных CubeSat запущенных в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO) в 2016.

    Согласен.Информация скупая.Новый это спутник,или идёт по старой орбите.А если по новой,то для каких целей,по какой траектории был запущен?Ни чего не понятно.Даже для публичного обсуждения нет информации.А вот что чётко фиксируют,идентифицируют,и прогнозируют его движение это отлично!
    Мар.Тира
  7. Старый26 Сегодня, 19:24
    Цитата: Волька
    а может сделать его слепым, ну типа на солнышке перегрелся, бывает...

    Валяйте, сделайте

    Цитата: To be or not to be
    " орбита проходила на высоте около 1100. км».
    По высоте орбиты -- РЭР ???

    Нет. Спутник радиолокационной разведки
    Старый26
  8. Cat Man Null Сегодня, 19:29
    Ужос-ужос...

    Спутники, тащем-та... летают, где хотят.

    1.1 тыс. км. - это довольно высоко, чтобы точно сказать, "над чем" он там пролетел.

    Просто немного помню математику, со школы еще, ага...

    Новость... "ниочем". ИМХО, да yes

    PS: блин, опять полоски на флаге съехали sad
    Cat Man Null

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня