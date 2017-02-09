Американский спутник-шпион пролетел над территорией Донбасса
Американский спутник радиолокационной разведки сегодня пролетел над территорией самопровозглашенных республик Донбасса, передает Интерфакс сообщения западных ресурсов, отслеживающих космические объекты на земной орбите.
Согласно информации, «спутник Национального управления военно-космической разведки США был зафиксирован над Донбассом в 12:02 МСК, его орбита проходила на высоте около 1,1 тыс. км».
Специалисты подсчитали, что следующий пролет американского спутника-шпиона следует ожидать в пятницу, приблизительно в 6:07 по московскому времени. Спутник также пролетит над Крымом.
Ранее сообщалось, что 5 и 7 февраля вдоль линии разграничения в Донбассе совершил полеты американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk.
Агентство отмечает, что «с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России».
Напомним, беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk базируется на военной базе в Сицилии.
Согласно информации, «спутник Национального управления военно-космической разведки США был зафиксирован над Донбассом в 12:02 МСК, его орбита проходила на высоте около 1,1 тыс. км».
Специалисты подсчитали, что следующий пролет американского спутника-шпиона следует ожидать в пятницу, приблизительно в 6:07 по московскому времени. Спутник также пролетит над Крымом.
Ранее сообщалось, что 5 и 7 февраля вдоль линии разграничения в Донбассе совершил полеты американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk.
Агентство отмечает, что «с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России».
Напомним, беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk базируется на военной базе в Сицилии.
Использованы фотографии: magmens