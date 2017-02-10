Тактические и оперативные учения ВМС Индии TROPEX-2017

В ВМС Индии проходят ежегодные тактические и оперативные учения TROPEX. Они продлятся месяц и включают в себя все виды морского боя.В учениях принимают участие около 50 кораблей и подводных лодок, более 70 летательных аппаратов трех командований ВМС Индии, а также ВВС и береговой охраны. Территория учений включает в себя Аравийское море и северную часть Индийского океана.Пуск крылатой ракеты "BrahMos" с эсминца проекта 15А "Chennai"Модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н с противокорабельной ракетой Х-35