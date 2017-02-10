05:09 10 февраля

Тактические и оперативные учения ВМС Индии TROPEX-2017



В ВМС Индии проходят ежегодные тактические и оперативные учения TROPEX. Они продлятся месяц и включают в себя все виды морского боя.
В учениях принимают участие около 50 кораблей и подводных лодок, более 70 летательных аппаратов трех командований ВМС Индии, а также ВВС и береговой охраны. Территория учений включает в себя Аравийское море и северную часть Индийского океана.






Пуск крылатой ракеты "BrahMos" с эсминца проекта 15А "Chennai"











Модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н с противокорабельной ракетой Х-35









Тактические и оперативные учения ВМС Индии TROPEX-2017



















Первоисточник: http://dambiev.livejournal.com/699198.html


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