Учение с выводом пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции в Иркутском соединении РВСН

В самой восточной – Иркутской – дивизии РВСН, началось учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции. Крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным манёврам как днём, так и ночью.Особое внимание уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки.Расчеты также отработают множество задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов.В этом году увеличены сроки несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования: почти месяц данные полки проведут на полевых позициях.К данному мероприятию привлечено около 200 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.