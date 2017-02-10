Фотографии из архивов НАСА выставлены на аукцион
Серия фотографий из архивов НАСА, в том числе сделанных во время первой высадки человека на поверхность Луны, выставлены на аукцион в Нью-Йорке. Многие из отобранных снимков ранее никогда не публиковались космическим агентством и существуют исключительно в виде отпечатков на фотобумаге Цибахром.
Выход астронавта Эда Уайта в открытый космос во время полёта «Джемини-4» в 1965 году.
Нил Армстронг фотографирует Базза Олдрина, второго человека, ступившего на поверхность Луны.
Отражение Нила Армстронга в шлеме Олдрина.
Базз Олдрин на Луне.
Дистанционно управляемая система манипулирования «Канадарм».
Юджин Сернан на поверхности Луны, 1972 год.
Нил Армстронг возле лунного модуля.
Парашюты. Скайлэб-3, 1973 год.
Брюс Маккэндлесс II совершает первый выход в открытый космос без страховочного фала, 1984 год.
Выход астронавта Эда Уайта в открытый космос во время полёта «Джемини-4» в 1965 году.
Нил Армстронг фотографирует Базза Олдрина, второго человека, ступившего на поверхность Луны.
Отражение Нила Армстронга в шлеме Олдрина.
Базз Олдрин на Луне.
Дистанционно управляемая система манипулирования «Канадарм».
Юджин Сернан на поверхности Луны, 1972 год.
Нил Армстронг возле лунного модуля.
Парашюты. Скайлэб-3, 1973 год.
Брюс Маккэндлесс II совершает первый выход в открытый космос без страховочного фала, 1984 год.