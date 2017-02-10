Фотографии из архивов НАСА выставлены на аукцион



Базз Олдрин на Луне.





Дистанционно управляемая система манипулирования «Канадарм».





Юджин Сернан на поверхности Луны, 1972 год.





Нил Армстронг возле лунного модуля.





Парашюты. Скайлэб-3, 1973 год.





Серия фотографий из архивов НАСА, в том числе сделанных во время первой высадки человека на поверхность Луны, выставлены на аукцион в Нью-Йорке. Многие из отобранных снимков ранее никогда не публиковались космическим агентством и существуют исключительно в виде отпечатков на фотобумаге Цибахром.