05:09 10 февраля

Фотографии из архивов НАСА выставлены на аукцион

Серия фотографий из архивов НАСА, в том числе сделанных во время первой высадки человека на поверхность Луны, выставлены на аукцион в Нью-Йорке. Многие из отобранных снимков ранее никогда не публиковались космическим агентством и существуют исключительно в виде отпечатков на фотобумаге Цибахром.


Выход астронавта Эда Уайта в открытый космос во время полёта «Джемини-4» в 1965 году.



Нил Армстронг фотографирует Базза Олдрина, второго человека, ступившего на поверхность Луны.


Отражение Нила Армстронга в шлеме Олдрина.


Базз Олдрин на Луне.


Дистанционно управляемая система манипулирования «Канадарм».


Юджин Сернан на поверхности Луны, 1972 год.


Нил Армстронг возле лунного модуля.


Парашюты. Скайлэб-3, 1973 год.


Брюс Маккэндлесс II совершает первый выход в открытый космос без страховочного фала, 1984 год.
Первоисточник: http://fototelegraf.ru/363109-fotografii-iz-arxivov-nasa-vystavleny-na-aukcion.html


0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня