08:54 10 февраля

Суд в Киеве "разрешил" арестовать Александра Захарченко

Апелляционный суд Киева «разрешил» украинским силовикам осуществить арест главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. О таком решении сообщили в пресс-службе суда. Обращает внимание тот факт, что ранее другой украинский суд – Шевченковский (города Киев) – в декабре 2016 года отказал в задержании главы ДНР по формальным признакам, чем навлёк на себя гнев генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Именно Генпрокуратура Украины и подавала жалобу в Апелляционный суд на решение Шевченковского суда.

Суд в Киеве "разрешил" арестовать Александра Захарченко


Объявлено, что Александру Захарченко инкриминируется «участие в террористической организации». Он «должен быть доставлен в суд для избрания ему меры пресечения».


На днях среди депутатов ВРУ прозвучали заявления о том, что «Захарченко – следующий». Имелись в виду террористические акты против главы Народной милиции ЛНР Олега Анащенко и комбата (ДНР) Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Мало того, депутат Мосийчук, известный тем, что некоторое время назад из пулемёта расстреливал портрет Рамзана Кадырова, заявил, что «известные ему люди работают в Донецке», и ему точно известно о тех «патриотах, которых взорвали Моторолу в лифте в прошлом году».

Сам Александр Захарченко прокомментировал заявления о том, что он «следующий». По его словам, ему наплевать на заявления украинских террористов, так как в Донбассе проживают миллионы людей, и если не он, то другие продолжат противостоять киевской агрессии.

Использованы фотографии: Новости - bigmir)net
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Комментарии 31
  1. Mavrikiy Сегодня, 06:05
    В Киеве сидят точно демократы. А что не разрешили сразу расстрелять?
    Mavrikiy
    1. сибиралт Сегодня, 06:09
      М-даа! Что там за война такая, если для того чтобы взять в плен нужно обращаться в суд? request
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 06:16
        Это война "дерьмократическя" в коей "власть"воюет с детьми и гражданскими,противников убивают не на поле боя а втихую терактами..
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 06:59
          А я чёт не удивлюсь если им это удастся. Уж слишком всё не важно в ЛДНР с оБеспечением безопасности.((((
          Чёрный
  2. tsvetkov1274 Сегодня, 06:05

    Ну вы поняли..
    tsvetkov1274
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:06
      арест с помошью "шмеля" будет,если что...
      андрей юрьевич
  3. Александр романов Сегодня, 06:07
    Ээээ,а нефтеплатформы уже арестовали? Алло Украина??? Украина Аллоо??
    Александр романов
    1. Б.Т.В. Сегодня, 06:14
      Ээээ,а нефтеплатформы уже арестовали? Алло Украина??? Украина Аллоо??

      Приветствую, Александр! Ага, и обыск в Кремле уже провели. " Боевой гопак на граблях" продолжается.
      Б.Т.В.
      1. Александр романов Сегодня, 06:27
        Цитата: Б.Т.В.
        Ага, и обыск в Кремле уже провели.

        Провели да,ну и хорошо,теперь я спокоен за больного.
        Привет Таня love
        Александр романов
      2. 210окв Сегодня, 06:28
        Самое интересное что там у них под рукой есть имущество коего они реально могут арестовать..Но не делают-российские банки...На размышление не наводит?
        210окв
        1. Александр романов Сегодня, 06:57
          Цитата: 210окв
          и...На размышление не наводит?

          нет
          Александр романов
      3. антивирус Сегодня, 08:03
        Напрасно смеетесь .Через 3 года Великая Укрия вступит в ЕС. И начнется. Будет выдергивать - арестовывать всех врагов демократии. Доберется и до Сев Кореи. там давно нарушают права чаловека.
        антивирус
    2. midivan Сегодня, 06:27
      Цитата: Александр романов
      Ээээ,а нефтеплатформы уже арестовали? Алло Украина??? Украина Аллоо??

      А причем тут платформы? За них Сечин или кто там рулит могут и по башке так надавать,а вот с таким подходом
      [/quote] Сам Александр Захарченко прокомментировал заявления о том, что он «следующий». По его словам, ему наплевать на заявления украинских террористов[quote]
      Их точно не останется, будут методично уничтожать, а то на что он надеется
      в Донбассе проживают миллионы людей, и если не он, то другие продолжат противостоять киевской агрессии.
      То он зря, человека не так и сложно сломать морально, физически труднее. Такое чувство что жизнь не учит их там и как были колхозниками такими и остались, вот что хреново.
      midivan
      1. Александр романов Сегодня, 06:31
        Цитата: midivan
        ? За них Сечин или кто там рулит

        Сечин? Надоело спорить,пусть по вашему.Я уже запутался в коментах,кто у нас вообще в России президент.
        Цитата: midivan
        То он зря, человека не так и сложно сломать морально,

        1000 лет нас уже ломают,да сломать не могут.
        Александр романов
        1. midivan Сегодня, 06:50
          Цитата: Александр романов
          Сечин? Надоело спорить,пусть по вашему.Я уже запутался в коментах,кто у нас вообще в России президент.

          Имелось ввиду чья нефть с платформой, ну да это не важно, спорить не о чем smile .
          Цитата: Александр романов
          1000 лет нас уже ломают,да сломать не могут.

          Ломали, физически в основном, а за 30-35 лет сломали, союз где? Украина сейчас где? Белоруссия где?, и практически без войны, так пошумели.
          midivan
          1. Александр романов Сегодня, 07:00
            Цитата: midivan
            Украина сейчас где? Белоруссия где?,

            У нас тут на саите,есть не мало тех,кто верит,что Гиви убили по заказу Кремля. Если человеку долго засирать мозги,он наденет на голову кастрюлю и поидет скакать-Доказано!!!
            А Союз,так спасибо большевикам,они создали Украину и Белоруссию они и развалили всё.
            Александр романов
            1. midivan Сегодня, 07:17
              Цитата: Александр романов
              Если человеку долго засирать мозги,он наденет на голову кастрюлю и поидет скакать-Доказано!!!

              Так и я примерно о том.
              Цитата: Александр романов
              А Союз,так спасибо большевикам,они создали Украину и Белоруссию они и развалили всё.

              Ну тут и ваш однофамилец облажался, большевики не с неба попадали и не на пустом месте появились.
              midivan
              1. Александр романов Сегодня, 07:21
                Цитата: midivan
                Ну тут и ваш однофамилец облажался, большевики не с неба попадали и не на пустом месте появились.

                Янукович конечно облажался,правосеки и вся маиданная шваль не с неба упала и не на пустом месте появилась. wink
                Александр романов
                1. midivan Сегодня, 07:44
                  Фууу, янукович в моих глазах вообще Ч.М.О и с частями обеспечения отношения ни какого не имел.
                  midivan
      2. Ныробский Сегодня, 08:48
        Цитата: midivan
        А причем тут платформы?

        Так ведь тоже их суд разрешил арестовать оные платформы. Так как они их забрали, так они и Захарченко заберут))))
        Ныробский
  4. Masya Masya Сегодня, 06:19
    "разрешил"

    ???? recourse и даже не постановил... lol это суд или где? lol
    Masya Masya
  5. Воронок Сегодня, 06:29
    Смех смехом, а соберешься бы Александру надо, чтоб печальный список не пополнить
    Воронок
  6. ВСЗМК Сегодня, 06:29
    из пулемёта расстреливал портрет Рамзана Кадырова

    Тогда все думали, что долго не протянет. Однако живой.
    ВСЗМК
  7. Воронок Сегодня, 06:30
    Цитата: Воронок
    Смех смехом, а соберешься бы Александру надо, чтоб печальный список не пополнить

    Блин на планшете буквы кривые. Поберечься конечно.
    Воронок
  8. Мавр Сегодня, 06:31
    Теперь как в старом анекдоте : "осталось лишь уговорить Рокфеллера". Но кроме шуток: надеюсь, что хоть после гибели Гиви (вечная память настоящему мужчине и солдату) спецслужбы Новороссии сделают нужные выводы. А то ... некрасиво может получиться.
    Мавр
  9. samarin1969 Сегодня, 06:52
    Украинские медиа расценивают уголовное дело и заочный арест Захарченко, как демонстративный отказ от Минских соглашений. Захарченко - подписант и что-то договаривались об амнистии.
    samarin1969
  10. sgr291158 Сегодня, 07:00
    Да кого они только уже не арестовывали.
    sgr291158
  11. Александр 3 Сегодня, 07:01
    Я вот хочу арестовать порошенко и всю раду и посадить всех на кол.А они чего хочут?
    Александр 3
  12. fif21 Сегодня, 07:31
    Они и Шойгу арестовали lol Януковича, и еще длинный список. А ковровые покрытия Киева не желают? am
    fif21
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 07:52
    Изгаляются укрокаклы... Но свое отгребут сполна и сверх. angry
    a.s.zzz888
  14. dojjdik Сегодня, 08:51
    а презика израиля нетаньяху не хотят ли арестовать за ракетные обстрелы Сирии?
    dojjdik

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