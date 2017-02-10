Суд в Киеве "разрешил" арестовать Александра Захарченко

Апелляционный суд Киева «разрешил» украинским силовикам осуществить арест главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. О таком решении сообщили в пресс-службе суда. Обращает внимание тот факт, что ранее другой украинский суд – Шевченковский (города Киев) – в декабре 2016 года отказал в задержании главы ДНР по формальным признакам, чем навлёк на себя гнев генпрокурора Украины Юрия Луценко.Именно Генпрокуратура Украины и подавала жалобу в Апелляционный суд на решение Шевченковского суда.Объявлено, что Александру Захарченко инкриминируется «участие в террористической организации». Он «должен быть доставлен в суд для избрания ему меры пресечения».На днях среди депутатов ВРУ прозвучали заявления о том, что «Захарченко – следующий». Имелись в виду террористические акты против главы Народной милиции ЛНР Олега Анащенко и комбата (ДНР) Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Мало того, депутат Мосийчук, известный тем, что некоторое время назад из пулемёта расстреливал портрет Рамзана Кадырова, заявил, что «известные ему люди работают в Донецке», и ему точно известно о тех «патриотах, которых взорвали Моторолу в лифте в прошлом году».Сам Александр Захарченко прокомментировал заявления о том, что он «следующий». По его словам, ему наплевать на заявления украинских террористов, так как в Донбассе проживают миллионы людей, и если не он, то другие продолжат противостоять киевской агрессии.