ZDF: Путин сознательно отправляет чеченских мигрантов в Германию

Путин направляет чеченских мигрантов в Европу с той целью, чтобы они вычисляли потенциальных террористов и параллельно могли влиять на формирование общественного мнения, участвуя, например, в акциях протеста.

Немецкий телеканал ZDF выдал «душещипательный» материал о России со ссылкой на якобы бывшего сотрудника российских спецслужб, названного Игорем. Лицо «Игоря» в течение всего репортажа тщательно скрывалось, как и фотографии на документах, которые как бы должны были подтвердить, что он действительно «экс-сотрудник». Весь материал на немецком телеканале свёлся к тому, что Путин «сознательно организует потоки мигрантов в ФРГ из Чечни». Для чего он «это делает»? – поинтересовались в фильме у «Игоря».Рассказ выглядел так:Журналист Эгмонт Кох принтервьюировал чеченского спортсмена Тимура Дугазаева, который проживает в Германии, на предмет того, «имеются ли у него связи с российскими спецслужбами». Сам по себе вопрос выглядит, мягко говоря, странно. Дугазаев с недоумением посмотрел на Коха и заявил, что не понимает, о чём тот говорит. При этом Дугазаев не нашёл ничего предосудительного в том, что представители чеченской диаспоры в Германии тесно общаются друг с другом. Так принято практически в любой диаспоре той же Германии.В ZDF пояснили, каким образом в Германии оказался тот самый «Игорь». В репортаже утверждается, что его «грызли муки совести в связи с действиями России», и он «решил просить убежища в Германии».Репортаж этого телеканала вызвал смешанные чувства у немцев, в частности, в немецких СМИ. Так, Die Welt опубликовал материал, в котором говорится, что ZDF среди прочих сделал попытку доказать, что Россия с помощью миграционного кризиса пытается влиять на Европу, но это у телеканала опять не получилось – доказательств нет.Удивительно, что ZDF ничего не сообщил о «личном приказе Путина» по отправке в Германию миллионов беженцев из Ливии, Ирака, Афганистана и Сирии... Складывается впечатление, что авторы таких проектов, один из которых выдал ZDF, живут в параллельной реальности и не замечают очевидного: можно сколько угодно искать виновных в миграционном кризисе, но той же Германии для начала всё же стоит взглянуть на себя – на своё «неутолимое» желание нести «демократию» туда, где её западный вариант совсем не ждали.Напомним, что ZDF - тот самый канал, который за 20 тысяч рублей нанял калининградца для участия в фильме о "российском военном наёмнике, воюющем за ДНР". Российские журналисты без труда разоблачили эту постановку.