08:52 10 февраля

ZDF: Путин сознательно отправляет чеченских мигрантов в Германию

Немецкий телеканал ZDF выдал «душещипательный» материал о России со ссылкой на якобы бывшего сотрудника российских спецслужб, названного Игорем. Лицо «Игоря» в течение всего репортажа тщательно скрывалось, как и фотографии на документах, которые как бы должны были подтвердить, что он действительно «экс-сотрудник». Весь материал на немецком телеканале свёлся к тому, что Путин «сознательно организует потоки мигрантов в ФРГ из Чечни». Для чего он «это делает»? – поинтересовались в фильме у «Игоря».

Рассказ выглядел так:
Путин направляет чеченских мигрантов в Европу с той целью, чтобы они вычисляли потенциальных террористов и параллельно могли влиять на формирование общественного мнения, участвуя, например, в акциях протеста.


ZDF: Путин сознательно отправляет чеченских мигрантов в Германию


Журналист Эгмонт Кох принтервьюировал чеченского спортсмена Тимура Дугазаева, который проживает в Германии, на предмет того, «имеются ли у него связи с российскими спецслужбами». Сам по себе вопрос выглядит, мягко говоря, странно. Дугазаев с недоумением посмотрел на Коха и заявил, что не понимает, о чём тот говорит. При этом Дугазаев не нашёл ничего предосудительного в том, что представители чеченской диаспоры в Германии тесно общаются друг с другом. Так принято практически в любой диаспоре той же Германии.

В ZDF пояснили, каким образом в Германии оказался тот самый «Игорь». В репортаже утверждается, что его «грызли муки совести в связи с действиями России», и он «решил просить убежища в Германии».

Репортаж этого телеканала вызвал смешанные чувства у немцев, в частности, в немецких СМИ. Так, Die Welt опубликовал материал, в котором говорится, что ZDF среди прочих сделал попытку доказать, что Россия с помощью миграционного кризиса пытается влиять на Европу, но это у телеканала опять не получилось – доказательств нет.

Удивительно, что ZDF ничего не сообщил о «личном приказе Путина» по отправке в Германию миллионов беженцев из Ливии, Ирака, Афганистана и Сирии... Складывается впечатление, что авторы таких проектов, один из которых выдал ZDF, живут в параллельной реальности и не замечают очевидного: можно сколько угодно искать виновных в миграционном кризисе, но той же Германии для начала всё же стоит взглянуть на себя – на своё «неутолимое» желание нести «демократию» туда, где её западный вариант совсем не ждали.

Напомним, что ZDF - тот самый канал, который за 20 тысяч рублей нанял калининградца для участия в фильме о "российском военном наёмнике, воюющем за ДНР". Российские журналисты без труда разоблачили эту постановку.

Использованы фотографии: http://www.heute.de
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Комментарии 27
  1. 210окв Сегодня, 06:23
    Сон разума...А может и в самом деле.."Хитрыйход" wassat fool
    210окв
    1. inkass_98 Сегодня, 06:51
      Хитрее некуда... А миграционные службы Германии, которые принимают и расселяют чеченских иммигрантов, наверняка напрямую финансируются ФМС и ФСБ России.
      Как говорится, пошарь во лбу, дядя. Если вы принимаете у себя беженцев разного толка, то причем тут страны их происхождения? Не нравится человек или подозрителен мотив его прибытия - развернули на границе и привет. Примерно так работают погранцы и миграционные службы в нормальных странах.
      inkass_98
    2. Смог Сегодня, 07:35
      .А может и в самом деле.."Хитрыйход

      У нас скоро на все хитрыеходы ВВП чеченцев не хватит. laughing request
      Придется осетинов или ингушей засылать.А еще в РФ чукчи живут и разные прочие буряты laughing
      Смог
    3. антивирус Сегодня, 07:58
      Они правильно всё говорят.Я лично могу показать 5 часовенок , которые лично разрушил ВВП еще в 17 веке.
      антивирус
      1. Смог Сегодня, 08:15
        В 14-том. Учите мат.часть, коллега laughing
        Смог
        1. антивирус Сегодня, 08:16
          те, из 14 века - другая история. , я точно знаю о 17 в.Есть эксклюзивные летописи.
          антивирус
          1. Смог Сегодня, 08:28
            Ааааааааа, тоды пардоньте.
            Не знал, не знал.А летописи чьи ? Великоукровские?Прверьте на подлинность, мало ли что.....
            Смог
  2. Александр романов Сегодня, 06:24
    Следующий репортаж-Путин засылает сотни мигрантов в германию из Сирии . А детали этого нам расскажет,бывший сотрудник ФСБ,который срочку проходил в погранвоисках. Ну это же тоже ФСБ wink
    Александр романов
    1. 210окв Сегодня, 06:39
      Вот интересно,нашли гражданина России,который якобы "наемник"..Тех людей которые там воюют даже воинами-интернационалистами нельзя назвать..Они защищают СВОЮ ЗЕМЛЮ...Наемники-это те немцы ,которые топут землю Сирии и их туда никто не приглашал.
      Цитата: Александр романов
      Следующий репортаж-Путин засылает сотни мигрантов в германию из Сирии . А детали этого нам расскажет,бывший сотрудник ФСБ,который срочку проходил в погранвоисках. Ну это же тоже ФСБ wink
      210окв
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:26
      Цитата: Александр романов
      ледующий репортаж-Путин засылает сотни мигрантов в германию из Сирии

      Путин, у нас в на соседней улице,семью таджиков поселил,и магазин им помог открыть -"фрукты"... yes
      андрей юрьевич
  3. Teberii Сегодня, 06:24
    Вот как получается а казаться Пути, людей в Европу гонит.Не Президент а пастух какой-то.
    Teberii
  4. ВСЗМК Сегодня, 06:26
    за 20 тысяч рублей нанял калининградца

    Интересно, сколько "Игорю" заплатили?
    ВСЗМК
    1. Воронок Сегодня, 06:34
      На семь серебренников пукнул.
      Воронок
  5. Masya Masya Сегодня, 06:33
    Путин «сознательно организует потоки мигрантов в ФРГ из Чечни

    регулировщиком подрабатывает...на жизнь не хватает... lol
    Masya Masya
  6. Taygerus Сегодня, 06:35
    очередная провокация, пока крупным игрокам будет выгодно делать выпады на Россию преследуя свои корыстные интересы, эти бобики из евроСМИ будут и дальше гавкать, бред всякий. Счас западная журналистика напоминает собой сплошной бредогенератор и чем абсурднее бред тем выше рейтинг hi
    Taygerus
  7. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:36
    Владимир Владимирович! Это не ты столько китайцев наплодил?
    Дмитрий Потапов
  8. samarin1969 Сегодня, 06:43
    Продаю ZDF следующую идею:"Немцы слабо хотят немок. Виновата снова Россия. Всех настоящих немцев-производителей стерилизовали во время "туристической поездки" в Сталинград в 1942-1943гг."
    samarin1969
  9. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:43
    материал о России со ссылкой на якобы бывшего сотрудника российских спецслужб, названного Игорем.


    Прием известный...мне что ли натянуть маску-шоу да изменив голос сочинить версию про мировой заговор из ГОСДЕПА США...

    Таким сценарием можно сочинить все что угодно и довольно правдоподобно...хе хе началась работа различных контор на ЗАПАДЕ по промыванию мозгов легковерному плебсу ...методичка одна и подобное варево пустили на поток.
    Тот же ЛЕХА
  10. LÄRZ Сегодня, 06:53
    В репортаже утверждается, что его «грызли муки совести в связи с действиями России», и он «решил просить убежища в Германии».
    Во грызуны-то какие ядрёные, только в Германии от них и схоронишся... От них же, наверное, и словесный понос случается. Вообщем, ZDF- фуфлогоны! fool
    LÄRZ
  11. Nix1986 Сегодня, 06:57
    Блин ну почему Вова не меня отправил, тем более на четверть австриец, немецкий знаю, Вова АУ laughing
    Nix1986
  12. midivan Сегодня, 07:32
    [/quote]Путин направляет чеченских мигрантов в Европу с той целью, чтобы они вычисляли [quote]
    Интересное дело,а кто боевиков приютил когда на Кавказе им через-чур жарко стало ?
    midivan
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 07:50
    Весь материал на немецком телеканале свёлся к тому, что Путин «сознательно организует потоки мигрантов в ФРГ из Чечни».


    Начались предвыборные пляски в немеции... laughing И вновь ВВП будет во всём виноват. angry
    a.s.zzz888
  14. sergeyzzz Сегодня, 07:52
    Грешно смеяться над больными...
    sergeyzzz
  15. Altona Сегодня, 08:16
    В ZDF пояснили, каким образом в Германии оказался тот самый «Игорь». В репортаже утверждается, что его «грызли муки совести в связи с действиями России», и он «решил просить убежища в Германии».
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    У многих переехавших на Запад деньги красть или горло людям резать душевные муки не испытывали. А вот с "действиями России" так сердчишко закололо от мук совести, то прямо сил нет. Пфф...Фигня пропагандистская, "слезинка ребёнка" очередная...
    Altona
  16. Мавр Сегодня, 08:22
    бред какой- fool то
    Мавр
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:41
      Бред-с большой буквы пишется.... laughing laughing
      андрей юрьевич
  17. Громобой Сегодня, 08:32
    Эх,немцы!
    Не там ищете.Пока вам скармливают ватрушки про злого Путина в Европу всё чаще будут заплывать вот эти "синдбады".
    Запоёте тогда в очередной раз,а пожалеть и помочь некому будет...разве только "Америка с вами".Вдоволь напьётесь помощи от неё,пока страдаете ерундой.
    Громобой

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