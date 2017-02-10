08:54 10 февраля

Генштабы России и Турции договорились о координации военных действий

Как сообщают "Известия", 9 февраля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой генералом Хулуси Акаром, в ходе которых выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. При этом было указано, что целью российских бомбардировщиков были боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). В целях недопущения подобных ситуаций решено наладить более тесную координацию совместных действий и осуществлять обмен информацией об обстановке на земле.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 ВВС России нанес удар по заранее разведанной цели под Аль-Бабом без непосредственного целеуказания с земли, что привело к роковой гибели трех турецких военных; 11 бойцов получили ранения.

Генштабы России и Турции договорились о координации военных действий



К таким ошибкам привела слабая координация между войсками. Я убежден, что турецкая сторона отнесется к ситуации с пониманием. Вместе с тем данным инцидентом незамедлительно воспользуются некоторые силы, которые попытаются поссорить наши страны.

– заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с инцидентом. Как сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий военный источник в Анкаре, Турция положительно воспринимает конструктивную позицию российских официальных лиц в связи с инцидентом на севере Сирии.

С самой первой минуты после трагедии руководство турецких ВС вело себя очень выдержанно, здраво, действовало не спеша, разбираясь с тем, как это все произошло. Были проведены переговоры с российскими коллегами при координации с администрациями нашего президента и премьер-министра. Гибель наших военных ввергла нас в большое горе, мы молимся за выздоровление наших раненых товарищей. Однако действия и конструктивная позиция российских официальных лиц сразу после инцидента были восприняты нами положительно.

— пояснил он.

Роковому удару способствовала насыщенность войсками района под Аль-Бабом. Там одновременно действуют турецкие войска, отряды союзной им «Свободной сирийской армии» (ССА) и сирийские правительственные войска. В последние дни сирийская армия и ССА практически замкнули кольцо окружения вокруг города. Не перекрытым остается только коридор шириной около 3–6 км, по которому проходит шоссе, ведущее на юго-восток и соединяющее Аль-Баб с другими подконтрольными ИГИЛ (запрещено в РФ) территориями. В формирующемся котле могут оказаться свыше 2 тыс. террористов. Сражающиеся с ними силы не спешит завершать окружение, надеясь, что боевики вместо ожесточенного сопротивления предпочтут эвакуироваться из окруженного города.


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Комментарии 9
  1. Мар.Тира Сегодня, 07:56
    Насколько я помню Турки даже не извинились после подлого удара по СУ-24,мало того обвинили в инциденте нас.Путин молодец,сделал всё как надо в этой ситуации.Турки даже отказались от совместной комиссии по расследованию.Но глядеть за ними всё равно нужно пристально.Ирония судьбы,брат отмстил за брата.
    Мар.Тира
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:56
    Ранее Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с инцидентом.


    Ну вот прилетела ответка за наших летунов с самой неожиданной стороны.
    Впрочем турки сами виноваты...на территории СИРИИ они находятся без приглашения сирийского правительства и вина за этот инцидент висит на них.
    Тот же ЛЕХА
  3. midivan Сегодня, 07:56
    Фронтовой бомбардировщик Су-24 ВВС России нанес удар по заранее разведанной цели под Аль-Бабом без непосредственного целеуказания с земли, то привело к роковой гибели трех турецких военных; 11 бойцов получили ранения. winked
    midivan
  4. VadimSt Сегодня, 07:58
    Бывает! Ведь на борту Су-24, не было надписи - "За Олега Пешкова".
    VadimSt
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:22
      Цитата: VadimSt
      Бывает! Ведь на борту Су-24, не было надписи - "За Олега Пешкова".

      на ракетах было...кто же на борту пишет?
      андрей юрьевич
  5. Dionis2019 Сегодня, 08:01
    Не очень хорошо обставлять всё так, как будто это месть за погибшего лётчика. Не способны наши военные на такую подлость!
    Dionis2019
  6. olhon Сегодня, 08:05
    Цитата: Dionis2019
    Не очень хорошо обставлять всё так, как будто это месть за погибшего лётчика. Не способны наши военные на такую подлость!

    Военные не способны. А сушка за сушку отомстить имеет право.
    olhon
  7. kolkulon Сегодня, 08:25
    Щелчек по носу туркам:"Без нашего ведома ни-ни.Где вы,что вы,будте добры отчитаться,а то мы и еще раз можем ошибиться.Дело такое."
    kolkulon
  8. dojjdik Сегодня, 08:43
    турецкая армия так же освобождает Аль-баб как некий игил обстреливает израильский эйлат-сами от своих освобождают а евреи еще и демонстрируют свое "пво" и петриот чтоб деньгу на продаже срубить
    dojjdik

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