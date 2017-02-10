Генштабы России и Турции договорились о координации военных действий

К таким ошибкам привела слабая координация между войсками. Я убежден, что турецкая сторона отнесется к ситуации с пониманием. Вместе с тем данным инцидентом незамедлительно воспользуются некоторые силы, которые попытаются поссорить наши страны.

С самой первой минуты после трагедии руководство турецких ВС вело себя очень выдержанно, здраво, действовало не спеша, разбираясь с тем, как это все произошло. Были проведены переговоры с российскими коллегами при координации с администрациями нашего президента и премьер-министра. Гибель наших военных ввергла нас в большое горе, мы молимся за выздоровление наших раненых товарищей. Однако действия и конструктивная позиция российских официальных лиц сразу после инцидента были восприняты нами положительно.