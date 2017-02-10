Генштабы России и Турции договорились о координации военных действий
Как сообщают "Известия", 9 февраля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой генералом Хулуси Акаром, в ходе которых выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. При этом было указано, что целью российских бомбардировщиков были боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). В целях недопущения подобных ситуаций решено наладить более тесную координацию совместных действий и осуществлять обмен информацией об обстановке на земле.
Фронтовой бомбардировщик Су-24 ВВС России нанес удар по заранее разведанной цели под Аль-Бабом без непосредственного целеуказания с земли, что привело к роковой гибели трех турецких военных; 11 бойцов получили ранения.
– заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с инцидентом. Как сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий военный источник в Анкаре, Турция положительно воспринимает конструктивную позицию российских официальных лиц в связи с инцидентом на севере Сирии.
— пояснил он.
Роковому удару способствовала насыщенность войсками района под Аль-Бабом. Там одновременно действуют турецкие войска, отряды союзной им «Свободной сирийской армии» (ССА) и сирийские правительственные войска. В последние дни сирийская армия и ССА практически замкнули кольцо окружения вокруг города. Не перекрытым остается только коридор шириной около 3–6 км, по которому проходит шоссе, ведущее на юго-восток и соединяющее Аль-Баб с другими подконтрольными ИГИЛ (запрещено в РФ) территориями. В формирующемся котле могут оказаться свыше 2 тыс. террористов. Сражающиеся с ними силы не спешит завершать окружение, надеясь, что боевики вместо ожесточенного сопротивления предпочтут эвакуироваться из окруженного города.
Фронтовой бомбардировщик Су-24 ВВС России нанес удар по заранее разведанной цели под Аль-Бабом без непосредственного целеуказания с земли, что привело к роковой гибели трех турецких военных; 11 бойцов получили ранения.
К таким ошибкам привела слабая координация между войсками. Я убежден, что турецкая сторона отнесется к ситуации с пониманием. Вместе с тем данным инцидентом незамедлительно воспользуются некоторые силы, которые попытаются поссорить наши страны.
– заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с инцидентом. Как сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий военный источник в Анкаре, Турция положительно воспринимает конструктивную позицию российских официальных лиц в связи с инцидентом на севере Сирии.
С самой первой минуты после трагедии руководство турецких ВС вело себя очень выдержанно, здраво, действовало не спеша, разбираясь с тем, как это все произошло. Были проведены переговоры с российскими коллегами при координации с администрациями нашего президента и премьер-министра. Гибель наших военных ввергла нас в большое горе, мы молимся за выздоровление наших раненых товарищей. Однако действия и конструктивная позиция российских официальных лиц сразу после инцидента были восприняты нами положительно.
— пояснил он.
Роковому удару способствовала насыщенность войсками района под Аль-Бабом. Там одновременно действуют турецкие войска, отряды союзной им «Свободной сирийской армии» (ССА) и сирийские правительственные войска. В последние дни сирийская армия и ССА практически замкнули кольцо окружения вокруг города. Не перекрытым остается только коридор шириной около 3–6 км, по которому проходит шоссе, ведущее на юго-восток и соединяющее Аль-Баб с другими подконтрольными ИГИЛ (запрещено в РФ) территориями. В формирующемся котле могут оказаться свыше 2 тыс. террористов. Сражающиеся с ними силы не спешит завершать окружение, надеясь, что боевики вместо ожесточенного сопротивления предпочтут эвакуироваться из окруженного города.