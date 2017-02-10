Пентагон увеличил заказ на «Гадюки»
Минобороны США заказало для морской пехоты у компании Bell Helicopter дополнительную партию новых ударных вертолетов AH-1Z Viper, сообщает Warspot со ссылкой на navaltoday.com.
Согласно контракту, компания должна поставить военным до 2020 года 14 машин. Вертолеты закупаются в рамках программы перевооружения «Joint Replacement Aircraf». Сумма сделки составила около $ 423 млн. Машины будут использоваться для авиационной поддержки пехоты и бронетехники.
Всего для Корпуса морской пехоты планировалось закупить 58 вертолетов AH-1Z Viper. В рамках программы будут также модернизированы около 140 стоящих на вооружении AH-1W Super Cobra. В ходе модернизации «Супер Кобра» получит новую авионику, лопасти и двигатели, использующиеся в модели Viper.
Программа Joint Replacement Aircraft стартовала в 1995-ом и предусматривает обновление вертолетного парка морской пехоты США до 2020 года.
Справка ресурса: «Ударный вертолет AH-1Z Viper может развивать скорость до 296 км/ч, а его боевой радиус составляет 231 км. Вертолет вооружен 20-мм трехствольной пушкой с боекомплектом в 750 снарядов, а также имеет шесть пилонов для управляемых и неуправляемых ракет Hydra 70, AIM-9 Sidewinder, AGM-114 Hellfire и другого вооружения».
Согласно контракту, компания должна поставить военным до 2020 года 14 машин. Вертолеты закупаются в рамках программы перевооружения «Joint Replacement Aircraf». Сумма сделки составила около $ 423 млн. Машины будут использоваться для авиационной поддержки пехоты и бронетехники.
Всего для Корпуса морской пехоты планировалось закупить 58 вертолетов AH-1Z Viper. В рамках программы будут также модернизированы около 140 стоящих на вооружении AH-1W Super Cobra. В ходе модернизации «Супер Кобра» получит новую авионику, лопасти и двигатели, использующиеся в модели Viper.
Программа Joint Replacement Aircraft стартовала в 1995-ом и предусматривает обновление вертолетного парка морской пехоты США до 2020 года.
Справка ресурса: «Ударный вертолет AH-1Z Viper может развивать скорость до 296 км/ч, а его боевой радиус составляет 231 км. Вертолет вооружен 20-мм трехствольной пушкой с боекомплектом в 750 снарядов, а также имеет шесть пилонов для управляемых и неуправляемых ракет Hydra 70, AIM-9 Sidewinder, AGM-114 Hellfire и другого вооружения».
Использованы фотографии: http://www.airwar.ru