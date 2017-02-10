Работа электронных систем «Ратника» в боевых условиях (видео)
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, показывающее, как в реальных боевых условиях работают электронные системы экипировки «Ратник». Об этом сообщает Российская газета.
Съемка велась на полигоне подмосковного парка «Патриот». В ходе учения командование оценивало, насколько бойцы освоили электронную «начинку» защитной экипировки.
Газета напоминает, что разработка комплекта велась специалистами десятков оборонных предприятий. Впервые «Ратник» был представлен на авиасалоне «МАКС-2011». Войсковые испытания экипировки прошли в 2012 г на полигоне «Алабино».
В настоящее время в войска поставляется «Ратник» второго поколения. Работы по усовершенствованию экипировки не прекращаются – сейчас разрабатывается 3-е поколение костюма.
По данным газеты, в усовершенствованном «Ратнике» будут предусмотрены «экзоскелет, система целеуказания, которая разместится на "забрале" защитного шлема, а также датчики, контролирующие физическое состояние бойца в режиме реального времени».
Съемка велась на полигоне подмосковного парка «Патриот». В ходе учения командование оценивало, насколько бойцы освоили электронную «начинку» защитной экипировки.
Газета напоминает, что разработка комплекта велась специалистами десятков оборонных предприятий. Впервые «Ратник» был представлен на авиасалоне «МАКС-2011». Войсковые испытания экипировки прошли в 2012 г на полигоне «Алабино».
В настоящее время в войска поставляется «Ратник» второго поколения. Работы по усовершенствованию экипировки не прекращаются – сейчас разрабатывается 3-е поколение костюма.
По данным газеты, в усовершенствованном «Ратнике» будут предусмотрены «экзоскелет, система целеуказания, которая разместится на "забрале" защитного шлема, а также датчики, контролирующие физическое состояние бойца в режиме реального времени».
Использованы фотографии: Сергей Бобылев/ТАСС