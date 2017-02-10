15:16 10 февраля

Азербайджанские войска нанесли удар по военному автомобилю в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обострении ситуации в зоне карабахского конфликта. В ходе вспыхнувших боевых действий азербайджанская армия, как сообщает ведомство, обстреляла военный грузовик. По сообщениям представителей главного военного министерства Азербайджана, в автомобиле находились военнослужащие армянских вооружённых сил.

Публикуется видео, на котором демонстрируется результат удара по военному автомобилю. При этом азербайджанская сторона считает уничтожение военной техники и находившихся в ней военнослужащих (информация о том, что в грузовике были именно военные ВС Армении, не подтверждена) большим успехом и не считает это одной из причин для повышения вероятности новой эскалации конфликта в регионе.




В армянской прессе информации об уничтожении военного автомобиля в Нагорном Карабахе нет. В министерстве обороны Азербайджана заявляют, что таким образом армянская сторона умалчивает о своих потерях в ходе вооружённого конфликта.

Сегодня же пресс-служба азербайджанского военного ведомства публикует заявление, в котором говорится о применении войсками Нагорного Карабаха (в Баку их называют войсками Армении) миномётов. Утверждается, что миномётный огонь по территории Азербайджана в течение суток открывался не менее 36 раз.

Из сообщения:
Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Немирли, Мерзили, Сарыджалы, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.


Официальный Ереван эти заявления не комментирует.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/www.mod.gov.az
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Комментарии 34
  1. cniza Сегодня, 12:35
    Кто там все баламутит и пытается разжечь пожар войны ? Кому это выгодно ? ответ очевиден - США и еже с ними.
    cniza
    1. Hades1911 Сегодня, 12:40
      Да конечно же это все Америка. Все в мире люди такие мирные спокойные.
      Не надоело эту сказку повторяет?
      Hades1911
      1. cniza Сегодня, 12:46
        Там ситуация постоянно взрывоопасная и используется США для создания , так называемого пояса нестабильности , вокруг России , когда я говорю США - это надо понимать политиканов , а не нормальных людей.
        cniza
      2. Асадулла Сегодня, 12:51
        Не надоело эту сказку повторяет?


        Уважаемый! Немедленно прекратите отнимать у детей игрушки! sad
        Асадулла
      3. alex73s Сегодня, 12:59
        Цитата: Hades1911
        Да конечно же это все Америка. Все в мире люди такие мирные спокойные.
        Не надоело эту сказку повторяет?


        Писатели этих сказок на этом деньги зарабатывают, т.к. больше ничего не умеют.
        alex73s
      4. Юрий из Волгограда Сегодня, 13:44
        Цитата: Hades1911
        Да конечно же это все Америка. Все в мире люди такие мирные спокойные.
        Не надоело эту сказку повторяет?

        В конретном случае я соглашусь, но после демонстративной поддержки гос переворота в Киеве, пояс нестабильности от штатов как факт.
        Юрий из Волгограда
      5. дядя Мурзик Сегодня, 14:39
        Это только с 1950г!так то США белое и пушистое! belay 1950 – карательные операции в Пуэрто-Рико.
        1950-1953 – интервенция в Корею.
        1951 – военная помощь китайским повстанцам.
        1953-1964 – силовые спецоперации в Британской Гайане.
        1953 – свержение Моссадыка, получившего на референдуме 99.9% голосов.

        1954 – Свержение правительства в Гватемале.
        1956 – начало военной помощи тибетским повстанцам в борьбе с Китаем.
        1957-1958 – попытка свержения правительства в Индонезии.
        1958 – оккупация Ливана.
        1958 – бомбежки Индонезии.
        1959 – ввод войск в Лаос.
        1959 – карательные операции на Гаити.
        1960 – военные операции в Эквадоре.
        1960 – вторжение в Гватемалу.
        1960 – поддержка военного переворота в Сальвадоре.
        1960-1965 – вмешательство во внутренние дела Конго. Поддержка Мобуту.
        1961-1964 – военный переворот в Бразилии.
        1961 – террористическая война против Кубы с применением бактериологического оружия.
        1962 – карательные операции в Гватемале.
        1963-1966 – госпереворот и карательные операции в Доминиканской Республике.
        1964 – карательная операция в Панаме.
        1964 – поддержка переворота в Бразилии.
        1964-1974 – вмешательство во внутренние дела Греции.
        1965 – госпереворот в Индонезии, геноцид.
        1965-1973 – агрессия против Вьетнама.
        1966 – интервенция в Гватемалу.
        1967 – поддержка переворота и последующего фашистского режима в Греции.
        1968 – охота на Че Гевару в Боливии.
        1971-1973 – бомбардировки Лаоса.
        1971 – американская военная помощь при перевороте в Боливии.
        1972 – ввод войск в Никарагуа.
        1973 – переворот в Чили.
        1973 – террор в Уругвае.
        1974 – поддержка режима Моботу в Заире.
        1974 – подготовка агрессии в Португалию.
        1974 – попытка переворота на Кипре.
        1975 – оккупация Западной Сахары, введение войск в Марокко.
        1975 – вмешательство во внутренние дела Австралии.
        1975 – атака на Камбоджу.
        1975-1989 – поддержка геноцида на Восточном Тиморе.
        1978 – военная помощь диктатору, финансирование геноцида.
        1979 – поддержка людоеда Бокасы.
        1979 – военная помощь повстанцам Йемена.
        1980-1992 – военное присутствие в Сальвадоре, спецоперации, геноцид.
        1980-1990 – военная помощь Ираку. Миллион погибших за десять лет.
        1980 – поддержка и финансирование Красных Кхмеров.
        1980 – операция «Гладио» в Италии, 86 жертв.
        1980 – карательная операция в Южной Корее.
        1981 – попытка переворота в Замбии.
        1981 – военное давление на Ливию, сбиты два ливийских самолета.
        1981-1990 – поддержка контрас, терроризм, геноцид.
        1982 – вмешательство во внутренние дела Суринама.
        1982-1983 – атака на Ливан.
        1982 – поддержка геноцида в Гватемале.
        1983 – интервенция в Гренаду.
        1983 – вмешательства во внутренние дела Анголы.
        1984 – сбиты два иранских самолёта.
        1984 – минирование заливов Никарагуа.
        1985 – финансирование геноцида в Чаде.
        1986 – нападение на Ливию.
        1986-1987 – нападение на иранский корабль в международных водах, уничтожение иранской нефтяной платформы.
        1986 – финансирование и военная поддержка социального террора, захват природных ресурсов.
        1987-1988 – участие в войне Ирака против Ирана, применение химического оружия.
        1988 – финансирование террора и геноцида в Турции.
        1988 – взрыв пассажирского самолёта «Пан Американ» над Шотландией. Вина признана в 2003.
        1988 – вторжение в Гондурас.
        1988 – уничтожение иранского пассажирского самолета.
        1989 – интервенция в Панаму.
        1989 – сбиты два ливийских самолёта.
        1989 – бомбардировки на Филиппинах.
        1989 – карательная операция на Вирджинских островах.
        1990 – геноцид в Гватемале.
        1990 – морская блокада Ирака.
        1990 – финансирование болгарской оппозиции ($1,5 млн)
        1991 – агрессия против Ирака.
        1991 – бомбардировки Кувейта.
        1992-1994 – оккупация Сомали.
        1992 – геноцид и террор при захвате природных богатств Анголы (уничтожено 650.000 человек).
        1993-1995 – бомбардировки Боснии.
        1994-1996 – террор против Ирака.
        1994 – геноцид в Руанде (около 800 000 человек).
        1995 – бомбардировки Хорватии.
        1998 – уничтожение ракетным ударом фармацевтического завода в Судане.
        1998 – бомбежки Ирака.
        1999 – агрессия против Югославии.
        2001 – вторжение в Афганистан.
        2002 – ввод войск на Филиппины.
        2003 – действия в Либерии.
        2003 – столкновения с сирийскими пограничниками.
        2004 - ввод войск на Гаити.
        2004 - Попытка переворота в Экваториальной Гвинее.
        2008 - вторжение в Пакистан.
        2008 - Война в Южной Осетии
        2011 - Война в Ливии
        2013 - Война в Сирии
        2014 - Война на Украине
        дядя Мурзик
        1. Bakht Сегодня, 15:08
          Список длинный. Но как раз в нем отсутствует Нагорный Карабах. Так что этот список не по теме.
          Bakht
    2. Skubudu Сегодня, 12:42
      Цитата: cniza
      Кто там все баламутит и пытается разжечь пожар войны ? Кому это выгодно ? ответ очевиден - США и еже с ними.

      Там все таки большой кусок земли (по местным меркам, если посмотреть на карту не маленькая часть Азербайджана) оспаривается, они и без США готовы рвать друг друга.
      Skubudu
      1. Vadivak Сегодня, 13:27
        Цитата: Skubudu
        они и без США готовы рвать друг друга.


        С 1890 года если уж на то пошло
        Vadivak
    3. Mareco Сегодня, 12:45
      Угу, вот помню были времена когда США не было - жили мирно, улыбались друг другу, утопия!
      Mareco
    4. xetai9977 Сегодня, 13:45
      "Кто там все баламутит и пытается разжечь пожар войны ? Кому это выгодно ? ответ очевиден - США и еже с ними."
      Да ладно))) наверно это войска США оккупируют 20% нашей территории. И наверно США снабжают агрессоров БЕСПЛАТНЫМ оружием, так ?
      xetai9977
    5. xetai9977 Сегодня, 13:50
      "азербайджанская сторона считает уничтожение военной техники и находившихся в ней военнослужащих (информация о том, что в грузовике были именно военные ВС Армении, не подтверждена) большим успехом и не считает это одной из причин для повышения вероятности новой эскалации конфликта в регионе."
      - бред сивой кобылы. Естественно это успех! Уничтожение вражеских солдат и техники всегда успех!
      xetai9977
  2. Толстоевский Сегодня, 12:46
    и всё же, рано или поздно, придётся определиться с кем мы
    Толстоевский
    1. Zaurbek Сегодня, 14:58
      Они то как раз с собой! Территория захвачена- армяне враги. В НКР разные военизированные формирования...Превосходство в технике на стороне Азербайджана. Если будут точечно убивать военнослужащих (командиров), то не натолкнутся на международный гнев. Главное, без жертв среди мирного населения и крупных боев.
      Zaurbek
  3. Bakht Сегодня, 12:48
    Я вообще не понимаю, о чем идет речь.

    Там линия фронта, а на фронте стреляют. Выведут войска - стрелять перестанут. Так что в данном случае Америка не при чем.
    Bakht
    1. единокровец Сегодня, 14:17
      Да и вообще по сравнению с Донбассом у вас считаи и не стреляют, а так перестреливаются.
      единокровец
      1. Yeraz Сегодня, 14:25
        Цитата: единокровец
        Да и вообще по сравнению с Донбассом у вас считаи и не стреляют, а так перестреливаются.

        Ну так в Донбассе не каждый день такое.Это последное время обострение.
        И по факту при эскалации в Донбассе должно быть более горяче.Все-таки население Украины в несколько раз больше населения Азербайджана и армении вместе взятые))
        Да и кол-во гор влияет на сосредоточение сил и т.д.
        Yeraz
    2. Lek3338 Сегодня, 14:17
      О том что ВО нужно показать какие бедные армяне катались там себе на грузовике ,за грибами,шашлычками(как всегда короче) а тут звери аз-цы уничтожили .Как так ?
      Уже который раз замечаю особую подачу информации со стороны ВО.
      Баку видите ли, армию Арцаха называет армянской .Как так ?Как смеют .
      Где доказательство что призывники из Армении там служат на линии соприкосновения ?Ах да че там доказывать ,армяне сами это говорят .
      Реально зачем МО Аз-на называет их армянскими солдатами ?Нужно брать пример со СМИ РФ .Как они там говорили ссылаясь на армян? ,ах да ИГИЛовцы штурмовали позиции армян в апреле )))
      Вот так и живём ,не сказать что я прям обожаю Аз-ан ,особенно его правительство ,наоборот .
      Но такие двойные стандарты.Если разразиться конфликт не дай бог,то гарантирую аз-ские фашисты Маммедэминовцы новый термин )))
      Lek3338
      1. Yeraz Сегодня, 14:27
        Цитата: Lek3338
        аз-ские фашисты Маммедэминовцы новый термин )))

        аххахха))))смешно,чень смешно.Но ведь реально так будет))
        Yeraz
        1. Lek3338 Сегодня, 14:37
          Батька там разбушевался говорят ,не знаешь как называют белорусских фашистов ?)) Их там белорусов именовали фашистами Ру СМИ ? Или пока хорошие, только Батька плохой ?
          Последний раз когда я читал тут ,присоединяли белорусов к себе ,дальше читать коменты не стал .
          Lek3338
          1. Yeraz Сегодня, 14:39
            Цитата: Lek3338
            Или пока хорошие, только Батька плохой ?

            Пока только по Батьке,но тоже не прям так агрессивно,а так сказать больше из серии К СЛОВУ.Но тенденция есть.
            Yeraz
          2. костя андреев Сегодня, 14:41
            Глупость написали. А если вам так дорога Белоруссия, то Аизербайджан может проспонсировать ее.
            костя андреев
            1. Yeraz Сегодня, 14:46
              Цитата: костя андреев
              А если вам так дорога Белоруссия, то Аизербайджан может проспонсировать ее.

              У Азербайджана отличные отношения с Белоруссией и хорошее экономическое сотрудничество.Только не Азербайджан строит с Белоруссией единое гос-во,чтобы думать о финансировании.Только взаимовыгодное сотрудничество.
              Yeraz
              1. Zaurbek Сегодня, 14:59
                Что бы рассуждать о союзе Белоруссии и России нужно знать детали, а мы их не знаем.
                Zaurbek
  4. Копчёный Сегодня, 12:49
    Если начинаешь войну, заканчивай её безоговорочной капитуляцией, своей или чужой. Иначе вот такое на многие годы.
    Копчёный
  5. Волька Сегодня, 12:54
    неужели полыхнет снова...
    Волька
  6. Восточный ветер Сегодня, 13:33
    Господа, а вы не примечаете любопытный факт - как только распался СССР, так бывшие среднеазиатские и закавказские республики стремительно стали возвращаться к откровенному "байству" со всеми вытекающими последствиями в той или иной степени (самый яркий пример Туркменистан, по сравнению с которым Сев.Корея - просто Нидерланды)... И каждый "бай" хочет отгрызть у соседа побольше крестьян и земли.
    Восточный ветер
    1. xetai9977 Сегодня, 13:48
      да. Например у Украины,Грузии.Молдовы...
      xetai9977
      1. Hades1911 Сегодня, 14:02
        Они на такой Грех не пойдут это же святые.
        Hades1911
        1. Serg81 Сегодня, 14:46
          А вы в этих проблемных территориях мнением живущих там жителей не хотите поинтересоваться??? Или вы картинку мира привыкли видеть только по CNN???? Как американцы мир и демократию навели на примере Афгана и Ирака мы видим.
          Serg81
          1. Hades1911 Сегодня, 14:55
            Вы свое проскакали уже.
            Так что с вами не о чем говорить hi
            Hades1911
      2. дядя Мурзик Сегодня, 15:00
        xetai9977 что вас так возмущает? belay Россия перенимает передовой опыт США! lol что то не слышал что Азербайджан в ООН возмущался против агрессии США или против вторжения Турции в Сирию! belay
        дядя Мурзик
      3. Zaurbek Сегодня, 15:02
        Ну вы не сравнивайте большую страну через границу с другой, схоже по размеру страной. Например Азербайджан может себе позволить войну с Арменией, Грузией (это будет трудная война), но не может позволить войну с Ираном, Турцией или Россией. Соответственно и строиться политика. Я указывал страны по численности и экономике, этнический состав прошу не критиковать.
        Zaurbek

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