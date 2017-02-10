Азербайджанские войска нанесли удар по военному автомобилю в Нагорном Карабахе

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Немирли, Мерзили, Сарыджалы, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обострении ситуации в зоне карабахского конфликта. В ходе вспыхнувших боевых действий азербайджанская армия, как сообщает ведомство, обстреляла военный грузовик. По сообщениям представителей главного военного министерства Азербайджана, в автомобиле находились военнослужащие армянских вооружённых сил.Публикуется видео, на котором демонстрируется результат удара по военному автомобилю. При этом азербайджанская сторона считает уничтожение военной техники и находившихся в ней военнослужащих (информация о том, что в грузовике были именно военные ВС Армении, не подтверждена) большим успехом и не считает это одной из причин для повышения вероятности новой эскалации конфликта в регионе.В армянской прессе информации об уничтожении военного автомобиля в Нагорном Карабахе нет. В министерстве обороны Азербайджана заявляют, что таким образом армянская сторона умалчивает о своих потерях в ходе вооружённого конфликта.Сегодня же пресс-служба азербайджанского военного ведомства публикует заявление, в котором говорится о применении войсками Нагорного Карабаха (в Баку их называют войсками Армении) миномётов. Утверждается, что миномётный огонь по территории Азербайджана в течение суток открывался не менее 36 раз.Из сообщения Официальный Ереван эти заявления не комментирует.