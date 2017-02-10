15:21 10 февраля

Все ударные подлодки британских ВМС вышли из строя

Все семь британских ударных подлодок по разным причинам оказались небоеготовыми, сообщают Ведомости со ссылкой на газету Sun.



Издание отмечает, что премьер-министр Тереза Мэй ничего не знает о сложившейся ситуации – Минобороны ей об этом не докладывало, опасаясь гневной реакции.


По словам источников газеты, «три новые подлодки типа Astute, которые обошлись бюджету в 3,6 млрд. фунтов стерлингов, постоянно сталкиваются с различными техническими проблемами, а четыре субмарины Trafalgar находятся на последнем издыхании».

Собеседники уточнили, что «на пяти подлодках устраняют технические неисправности, еще одну чинят после столкновения с танкером в прошлом году». В настоящее время в море находится только одна ПЛ, но «она проходит испытания и будет готова к боевому дежурству лишь через несколько недель».

Таким образом, подводит итого газета, «нет ни одной субмарины, чтобы патрулировать жизненно важные торговые пути и отслеживать действия российских подводных лодок в Северном море».

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 28
  1. тлауикол Сегодня, 12:55
    Дожили,совсем хмс сдулись
    тлауикол
    1. Zibelew Сегодня, 13:00
      Они полностью исправны. Удар бриттов с подлодки HMS Vengeance ракетой Trident в июне 2016 года по Флориде это полностью подтверждает. Эта "песнь нищеты" для дезинформации и вытягивания денег из парламента и правительства...
      Zibelew
      1. Vadivak Сегодня, 13:08
        Цитата: Zibelew
        Удар бриттов ракетой Trident по Флориде э


        В результате чего британский парламент одобрил программу, в рамках которой власти страны выделили несколько десятков миллиардов долларов на закупку этих же ракет.

        Нам остается только ждать.......
        Vadivak
        1. cniza Сегодня, 13:12
          Это простой развод на деньги , всю истерию против России можно назвать выбиванием денег и не более.
          cniza
    2. Shurik70 Сегодня, 13:19
      Цитата: тлауикол
      Дожили,совсем хмс сдулись

      Они "сдулись" уже к началу 2-ой Мировой.
      Разве что дредноуты у них во время Войны были одни из лучших. И то не факт.
      Самолёты, танки, орудия, ракеты - ничего на уровне "мирового лидера" они давно не выпускают

      А вот лжецы и дипломаты они от Бога. Чем и держатся в мировых лидерах.
      Shurik70
      1. Vadivak Сегодня, 13:32
        Цитата: Shurik70
        Самолёты, танки, орудия, ракеты - ничего на уровне "мирового лидера" они давно не выпускают

        А также самые ненадежные - Я серьезно! -Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover,
        Vadivak
      2. drunkram Сегодня, 13:37
        А разве SAXON не полицейский броневик?
        drunkram
        1. Alexey RA Сегодня, 15:14
          Цитата: drunkram
          А разве SAXON не полицейский броневик?

          Исходно он был армейским БТР. Точнее - "эконом-версией" БТР: дешёвый бронированный транспортёр, построенный на базе коммерческого шасси и с максимальным использованием гражданских компонентов. Его главной задачей была быстрая переброска л/с из французских и бельгийских портов на передовую в Германии - по дорогам. Короче, реинкарнация "Марнского такси" - теперь с бронёй.
          А полицейским его считают потому, что он регулярно светился по ТВ в различных акциях по разгону протестующих в Северной Ирландии.
          Alexey RA
      3. Миротворец Сегодня, 13:50
        Позор а не броневик.
        Миротворец
    3. maxim947 Сегодня, 14:42
      Название статьи звучит как тост, )))))))))))
      maxim947
  2. Хубун Сегодня, 13:01
    Симулянты. Признаться слабо что духу не хватает отслеживать действия российских подлодок ))))
    Хубун
    1. Greenwood Сегодня, 13:04
      Сами специально поломали.
      Greenwood
    2. Titsen Сегодня, 13:12
      Цитата: Хубун
      Признаться слабо что духу не хватает отслеживать действия российских подлодок


      Да не надо нас отслеживать!
      Titsen
    3. Челентаныч Сегодня, 13:14
      Вы,что хватает.Они же прошлом году в июне нашу ДЭП "Старый Оскол" перехватили...правда она шла в надводном положении и в сопровождении буксира laughing
      Челентаныч
  3. Волька Сегодня, 13:02
    фейк, не верю, не может такого быть по определению, тем более по факту, безопасность страны это вам не в берюльки играть...
    Волька
    1. Titsen Сегодня, 13:15
      Цитата: Волька
      не верю, не может такого быть по определению, тем более по факту, безопасность страны это вам не в берюльки играть...


      Ну не скажи!

      Дерьмократы, они и за границей дерьмократы, и ради сохранения теплых мест пойдут на любые подтасовки и подделки!
      Titsen
    2. avt Сегодня, 13:22
      Цитата: Волька
      фейк, не верю, не может такого быть по определению,

      Как раз может , просто инженерная Школа бритых на ноль умножается . Они , в отличии от франков, которые зубами цепляются за атомное кораблестроение , авиацию и космонавтику, реально здулись . Поищите и обрящете по какой причине , они списали предыдущее поколение АПЛ . Там реально треснули реакторы , причём в прямом , а не переносном смысле этого слова.
      avt
  4. Вадим237 Сегодня, 13:04
    Наш подводный флот от Британского не далеко ушёл - Булава летает через раз, сроки строительства срывают, половина подлодок - если не больше в ремонте или в простое.
    Вадим237
    1. Б.Т.В. Сегодня, 13:15
      Цитата: Вадим237
      Наш подводный флот от Британского не далеко ушёл - Булава летает через раз, сроки строительства срывают, половина подлодок - если не больше в ремонте или в простое.


      Сравнение некорректное, если вспомнить, как в 90- е гробили наши вооружённые силы, подводному флоту очень даже " досталось". Говорят: " ломать- не строить".
      Б.Т.В.
      1. Serg65 Сегодня, 13:30
        Цитата: Б.Т.В.
        Сравнение некорректное

        А какая разница?
        Сейчас же это модный тренд..
        Цитата: Вадим237
        Наш подводный флот от Британского не далеко ушёл

        bully Это ещё про уголь плохого качества на "Кузнецове" не говорят!
        Serg65
  5. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:04
    владычица морей однако))хотя эту туфту про владычицу сами рыжие бобики и придумали,а пример "Гебена" и "Тирпица" говорит скорей об обратном
    Ратник с пулеметом
  6. НЕКСУС Сегодня, 13:05
    Цитата: тлауикол
    Таким образом, подводит итого газета, «нет ни одной субмарины, чтобы патрулировать жизненно важные торговые пути и отслеживать действия российских подводных лодок в Северном море».

    Сдулась Британия ,как великая морская держава. Но я уже говорил,всякие проблемы и задержки в производстве и модернизации нового и уже произведенного вооружения,дает нам время доработать свои новые проекты ,перевооружиться,догнать в чем-то супостата,после 25 лет простоя.
    НЕКСУС
  7. kirieeleyson Сегодня, 13:07
    Это такой ответ за хамские нападки на Кузю?)) Источники газеты Sun сенсациями разбрасываются, как пироги пекут.
    kirieeleyson
  8. Zomanus Сегодня, 13:22
    Ну а по большому счету, нафига им такие лодки?
    Они же нас победили уже (сарказм).
    Ну а если серьезно, то это удел всех колониальных держарв.
    Колоний все меньше, колонизаторов все больше.
    И здесь выходят на передний план собственные запасы, которых
    очень немного...
    Zomanus
  9. Горменгаст Сегодня, 13:28
    Хорошо бы еще Трамп забрал свои Трайденты, или хотя бы боеголовки. Своего ядерного оружия в Великих АнглоБриттов нед. am
    Горменгаст
    1. rasputin17 Сегодня, 15:09
      Так им можно вообще ни о чем не париться идя в форватере своего главного союзника! Его лодки смогут отслеживать и контролировать а если и потребуется выступить авангардом! Ведь это ИМ больше всего надо противостоять Российской угрозе! А в случае чего то можно просто занять сторону победителя! Им не привыкать переобуваться в лёт!! hi
      А боеголовки Трамп не заберет!!! Не одним же матрасникам погибать! Надо с собой еще кого нибуть прихватить! К стати на турецких базах их тоже полсотни штук есть а они сейчас наши союзники в борьбе с ИГИЛ!!
      rasputin17
  10. drunkram Сегодня, 13:33
    Тереза Мэй ничего не знает о сложившейся ситуации – Минобороны ей об этом не докладывало, опасаясь гневной реакции.

    Детский сад, ей богу
    drunkram
  11. Alexey RA Сегодня, 15:16
    Короче, всё по классике:
    Alexey RA

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