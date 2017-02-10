Все ударные подлодки британских ВМС вышли из строя
Все семь британских ударных подлодок по разным причинам оказались небоеготовыми, сообщают Ведомости со ссылкой на газету Sun.
Издание отмечает, что премьер-министр Тереза Мэй ничего не знает о сложившейся ситуации – Минобороны ей об этом не докладывало, опасаясь гневной реакции.
По словам источников газеты, «три новые подлодки типа Astute, которые обошлись бюджету в 3,6 млрд. фунтов стерлингов, постоянно сталкиваются с различными техническими проблемами, а четыре субмарины Trafalgar находятся на последнем издыхании».
Собеседники уточнили, что «на пяти подлодках устраняют технические неисправности, еще одну чинят после столкновения с танкером в прошлом году». В настоящее время в море находится только одна ПЛ, но «она проходит испытания и будет готова к боевому дежурству лишь через несколько недель».
Таким образом, подводит итого газета, «нет ни одной субмарины, чтобы патрулировать жизненно важные торговые пути и отслеживать действия российских подводных лодок в Северном море».
Издание отмечает, что премьер-министр Тереза Мэй ничего не знает о сложившейся ситуации – Минобороны ей об этом не докладывало, опасаясь гневной реакции.
По словам источников газеты, «три новые подлодки типа Astute, которые обошлись бюджету в 3,6 млрд. фунтов стерлингов, постоянно сталкиваются с различными техническими проблемами, а четыре субмарины Trafalgar находятся на последнем издыхании».
Собеседники уточнили, что «на пяти подлодках устраняют технические неисправности, еще одну чинят после столкновения с танкером в прошлом году». В настоящее время в море находится только одна ПЛ, но «она проходит испытания и будет готова к боевому дежурству лишь через несколько недель».
Таким образом, подводит итого газета, «нет ни одной субмарины, чтобы патрулировать жизненно важные торговые пути и отслеживать действия российских подводных лодок в Северном море».
Использованы фотографии: http://army-news.ru