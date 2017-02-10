"Кого взорвать следующим?" Циничная акция украинских СМИ
Предельно циничное «шоу» решили устроить украинские СМИ. Речь идёт о «медийной» акции, носящей название #ExplosionChallenge, стартовавшей сначала в соцсетях. Суть её заключается в том, что читатели украинских СМИ и пользователи украинского же сегмента Интернета высказываются за то, кого именно из представителей армии или руководства республик Донбасса необходимо убить следующим. Речь, по сути, идёт об осуществлении террористических актов в отношении лидеров (политических , военных и моральных) ЛНР и ДНР.
К циничной акции подключилось, к примеру, украинское агентство УНИАН. На сайте укроСМИ проведён опрос на тему того, «кому Гиви передаст эстафету». Украинские пользователи охотно участвуют в этом действе, называя фамилии тех, теракт против кого они бы горячо поддержали.
В результате кощунственного опроса, украинские читатели УНИАН поддерживают идею о необходимости осуществления террористического акта в отношении Александра Захарченко - 42%. 17% «предложили» Олега Царёва. 10% - «за» Игоря Плотницкого.
И после таких выпадов, откровенно отдающих смрадом экстремистского характера, которым всё это время занимается небезызвестный укропортал «Миротворец», Киев заявляет, что он выступает за урегулирование конфликта в Донбассе и выполнения минских соглашений?..
К циничной акции подключилось, к примеру, украинское агентство УНИАН. На сайте укроСМИ проведён опрос на тему того, «кому Гиви передаст эстафету». Украинские пользователи охотно участвуют в этом действе, называя фамилии тех, теракт против кого они бы горячо поддержали.
В результате кощунственного опроса, украинские читатели УНИАН поддерживают идею о необходимости осуществления террористического акта в отношении Александра Захарченко - 42%. 17% «предложили» Олега Царёва. 10% - «за» Игоря Плотницкого.
И после таких выпадов, откровенно отдающих смрадом экстремистского характера, которым всё это время занимается небезызвестный укропортал «Миротворец», Киев заявляет, что он выступает за урегулирование конфликта в Донбассе и выполнения минских соглашений?..
Использованы фотографии: https://www.unian.net/