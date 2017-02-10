15:24 10 февраля

"Кого взорвать следующим?" Циничная акция украинских СМИ

Предельно циничное «шоу» решили устроить украинские СМИ. Речь идёт о «медийной» акции, носящей название #ExplosionChallenge, стартовавшей сначала в соцсетях. Суть её заключается в том, что читатели украинских СМИ и пользователи украинского же сегмента Интернета высказываются за то, кого именно из представителей армии или руководства республик Донбасса необходимо убить следующим. Речь, по сути, идёт об осуществлении террористических актов в отношении лидеров (политических , военных и моральных) ЛНР и ДНР.

"Кого взорвать следующим?" Циничная акция украинских СМИ


К циничной акции подключилось, к примеру, украинское агентство УНИАН. На сайте укроСМИ проведён опрос на тему того, «кому Гиви передаст эстафету». Украинские пользователи охотно участвуют в этом действе, называя фамилии тех, теракт против кого они бы горячо поддержали.


В результате кощунственного опроса, украинские читатели УНИАН поддерживают идею о необходимости осуществления террористического акта в отношении Александра Захарченко - 42%. 17% «предложили» Олега Царёва. 10% - «за» Игоря Плотницкого.

И после таких выпадов, откровенно отдающих смрадом экстремистского характера, которым всё это время занимается небезызвестный укропортал «Миротворец», Киев заявляет, что он выступает за урегулирование конфликта в Донбассе и выполнения минских соглашений?..

Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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Комментарии 24
  1. Владыка Ситх Сегодня, 14:27
    После вот таких фокусов, мне будут рассказывать, что Украина не причем?

    Видео прощания с комбатом "Сомали" Михаилом Толстых
    Владыка Ситх
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:35
      Цитата: Владыка Ситх
      Видео прощания с комбатом "Сомали" Михаилом Толстых

      Пусть будет пухом земля русскому воину и герою России. Светлая память этим русским мужикам.
      НЕКСУС
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:39
        Весь город вышел... Украины больше не будет - факт

        с-т Petrov
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:51
          Цитата: с-т Petrov
          Украины больше не будет - факт

          Лучше и не скажешь...
          НЕКСУС
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:39
      Украина целенаправленно выбивает всех тех защитников Новоросии, которые могли бы с успехом выиграть грядущие там выборы, которые должны пройти по Минским соглашениям. Киевская власть надеется выиграть эти выборы, лишив Донбасс лидеров? Как они наивны!
      СРЦ П-15
    3. Злой543 Сегодня, 14:40
      Все ужасы войны и террора они смогут понять только когда это их коснется, но тогда уже будет поздно.
      Злой543
    4. vovanpain Сегодня, 14:43
      Украинские пользователи охотно участвуют в этом действе, называя фамилии тех, теракт против кого они бы горячо поддержали.

      Я бы тоже поддержал если бы хохложопые назвали фамилии порошенко,турчинов,гройсман,шкиряк и прочая мерзость.
      vovanpain
    5. krass Сегодня, 14:45
      Цитата: Владыка Ситх
      После вот таких фокусов, мне будут рассказывать, что Украина не причем?

      Конечно причем , Захарченко озвучил -- ДРГ ВСУ.
      Захарченко точно не врет.
      Я да же думаю это одна и та же ЛРГ , что Мотороллу убила.
      , Анащенко , затем Гиви.
      Они наверное да же из Донецка не уходили.
      Так вот гуляют и отстреливают - кого хотят , когда хотят.
      Конечно украина при чем , у них везде ж...па , а вот ДРГ -- профессионалы. Факт.
      krass
    6. vkl.47 Сегодня, 14:50
      И дальше что???Сопли утрут и всё???Где ответа в виде взорваного ярыша и тягнебока?????!ГДЕ МАТЬ ВАШУ????Правильно Богдасаров сказал что должна быть развернута диверсионная война.склады.обозы.эшелоны.Места скопления войск противника.всё взрывать.а не сопли жевать.никого они никогда не найдут.так как не умеют искать
      vkl.47
    7. Zibelew Сегодня, 14:52
      Обычный был парень, который стал тем, кем стал. Многие герои не доживают до победы, такое к сожалению бывает на войне. Есть солдаты, офицеры по профессии. А есть воины по призванию. Таким и был Михаил Толстых..... Мир праху твоему, воин! Посмотрите сколько людей провожало Гиви... Укропов ненавидит весь Донбасс
      Свидомый укроп - удивительное существо... Он радуется тому, что нормальному человеку противно... Пожалеем этих существ... Ибо кто еще их пожалеет искренне.
      Zibelew
  2. 16112014nk Сегодня, 14:28
    Ну, а что взять с упоротых рагулей? Они ими были, есть и останутся такими.
    16112014nk
    1. Копчёный Сегодня, 14:34
      Странно, что после всех ужасов войны кто то удивляется их действиям.
      Копчёный
  3. НЕКСУС Сегодня, 14:31
    Суть её заключается в том, что читатели украинских СМИ и пользователи украинского же сегмента Интернета высказываются за то, кого именно из представителей армии или руководства республик Донбасса необходимо убить следующим.

    И те,кто принимает участие в таком опросе ,нормальные люди? Нелюди они,и по своему подобию плодят таких же...
    НЕКСУС
  4. МВГ Сегодня, 14:34
    Ну и зачем нам эта информация? Да еще и с приведением цифр, кто за что голосовал. Мы и так знаем, что там мозг народу вывихнули на 180 градусов.
    Не надо пляски на костях публиковать. Пожалуйста...
    МВГ
  5. sir_obs Сегодня, 14:49
    Нужно провести свою акцию, скинуться всем по рублю и на эти деньги заказать нескольких "хероев"
    Думаю ради такого дела скинутся многие, сумма наберется немаленькая и желающие зараьотать тоже найдутся, причем в самой же хохляндии.
    sir_obs
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:53
      Цитата: sir_obs
      Нужно провести свою акцию, скинуться всем по рублю и на эти деньги заказать нескольких "хероев"

      И тем самым превратиться в таких же скотов,как эта бендеровская мерзость?
      НЕКСУС
      1. kenig1 Сегодня, 15:06
        Да ладно, еврейские товарищи в таком вопросе думаю с вами не согласятся и я с ними буду солидарен. Напомнить как кончил Бандера?
        kenig1
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:12
          Цитата: kenig1
          Да ладно, еврейские товарищи в таком вопросе думаю с вами не согласятся и я с ними буду солидарен.

          Флаг вам в руки. Только вспомните дедов наших,которые стоя уже в Берлине,не отстреливали мирное население,а кормили ,давая теплые одеяла и одежду ,и не строя концлагери по всей Германии,дабы уподобиться нацистам.
          НЕКСУС
  6. Ferdinant Сегодня, 14:52
    Целая страна уже 4й год страдает
    Ferdinant
  7. Altona Сегодня, 15:00
    Украина-террористическое государство и Запад давал этому государству деньги на терроризм. Украина равна ИГИЛ, так как убивает несогласных.
    Altona
  8. kenig1 Сегодня, 15:04
    Многим недополитикам украины надо дать понюхать свернутую газету, Бандера в свое время оценил аромат.
    kenig1
  9. igorra Сегодня, 15:07
    Это даже не клиника. Это даже назвать не знаю как. Надеюсь у божьих жерновов, свидомой муки немного осталось...
    igorra
  10. viktor. Сегодня, 15:15
    следующие они мрази,параша,турчинов, неумный человек этот семёнчинко и т.д, даже не желаю чтоб они сдохли а чтоб жили долго и завидовали мёртвым!
    viktor.
  11. Hiss Сегодня, 15:16
    какая мерзость.. кажется,вот оно-дно, ан нет..
    Hiss

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