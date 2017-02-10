Бойцов, записавших обращение к Порошенко, отправили на фронт
Бойцы 16 батальона 58-й бригады ВСУ, записавшие видеообращение к президенту Украины с требованием полностью прекратить торговлю с Донбассом, отправлены командованием на передовую, передает Лента.ру сообщение журналиста Юрия Бутусова.
Запись обращения была опубликована в сети в четверг. Бойцы также попросили жителей «оккупированных районов» отнестись с пониманием к блокаде Донбасса.
«Все бойцы, которые приняли участие в записи обращения, сегодня по тревоге получили приказ собраться, и направлены из пункта дислокации на фронт», – пишет Бутусов в «Фейсбуке».
По его словам, в бригаде идет расследование по поводу этого обращения.
Не отправили на фронт только одного бойца – Николая. Того самого, что зачитывал обращение. Сейчас с ним работают следователи. Однако журналист уверен, что ветерану ничего не грозит – он идейный доброволец, вернувшийся на родину из Канады специально, чтобы принять участие в спецоперации на востоке Украины.
Запись обращения была опубликована в сети в четверг. Бойцы также попросили жителей «оккупированных районов» отнестись с пониманием к блокаде Донбасса.
«Все бойцы, которые приняли участие в записи обращения, сегодня по тревоге получили приказ собраться, и направлены из пункта дислокации на фронт», – пишет Бутусов в «Фейсбуке».
По его словам, в бригаде идет расследование по поводу этого обращения.
Официальное следствие считает, что воины не нарушили дисциплину, поскольку обращение якобы сделано во время... отпуска. То есть командование бригады ни при чем. Ну ладно, раз армия так доверяет людям, что в отпуск отпускает с минометами и гранатометами, мы тоже будем так считать. Конечно, проводить отпуск на тактическом поле полигона во время боевого слаживания, это несколько удивительно, но быть может это такая реформа,говорится в сообщении.
Не отправили на фронт только одного бойца – Николая. Того самого, что зачитывал обращение. Сейчас с ним работают следователи. Однако журналист уверен, что ветерану ничего не грозит – он идейный доброволец, вернувшийся на родину из Канады специально, чтобы принять участие в спецоперации на востоке Украины.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com