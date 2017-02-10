17:59 10 февраля

Бойцов, записавших обращение к Порошенко, отправили на фронт

Бойцы 16 батальона 58-й бригады ВСУ, записавшие видеообращение к президенту Украины с требованием полностью прекратить торговлю с Донбассом, отправлены командованием на передовую, передает Лента.ру сообщение журналиста Юрия Бутусова.



Запись обращения была опубликована в сети в четверг. Бойцы также попросили жителей «оккупированных районов» отнестись с пониманием к блокаде Донбасса.


«Все бойцы, которые приняли участие в записи обращения, сегодня по тревоге получили приказ собраться, и направлены из пункта дислокации на фронт», – пишет Бутусов в «Фейсбуке».

По его словам, в бригаде идет расследование по поводу этого обращения.

Официальное следствие считает, что воины не нарушили дисциплину, поскольку обращение якобы сделано во время... отпуска. То есть командование бригады ни при чем. Ну ладно, раз армия так доверяет людям, что в отпуск отпускает с минометами и гранатометами, мы тоже будем так считать. Конечно, проводить отпуск на тактическом поле полигона во время боевого слаживания, это несколько удивительно, но быть может это такая реформа,
говорится в сообщении.

Не отправили на фронт только одного бойца – Николая. Того самого, что зачитывал обращение. Сейчас с ним работают следователи. Однако журналист уверен, что ветерану ничего не грозит – он идейный доброволец, вернувшийся на родину из Канады специально, чтобы принять участие в спецоперации на востоке Украины.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 30
  1. Zibelew Сегодня, 15:24
    Хлопцев отправили в расход...Судя по укросайтам хунта начала призывать в армию всех подряд. Даже тех, кто никогда раньше не держал в руках оружия и тех, кто думал отсидеться дома за счет связей. При этом людей вынуждают самих оплачивать проезд до "АТО". Украинцы пока еще не обвиняют во всем свой идиотский национализм,а винят во всем Порошенко. Дескать те зарабатывают на войне, а мы тут как бы не причем.
    Zibelew
    1. Злой543 Сегодня, 15:36
      Показали что они идейные, докажите на передовой. Пожелали людям зла, могилизируйтесь...
      Злой543
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:46
        Пусть эти идейные поскачут на передовой . Надолго их не хватит .
        bouncyhunter
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:36
      Цитата: Zibelew
      Хлопцев отправили в расход...

      Эти "хлопцы" еще много бед наделают,прежде чем это мясо окажется в топках мобильных крематориев.
      Я уже писал,и повторюсь-есть статья 10 в РФ,которая гласит,что Россия оставляет за собой право,уничтожать террористов где угодно,не принимая во внимание границы и расстояния.
      НЕКСУС
      1. ИванИванов Сегодня, 16:17
        Пока для нас они уважаемые партнеры и суверенное гос-во и братский народ
        ИванИванов
    3. майор Юрик Сегодня, 15:38
      Два бойца идут по части,в далеке навстречу идет прапорщик,старшина роты. Один другому говорит: - Давай над прапором приколемся? Второй,отвали Вася,над деканом в универе уже прикололись! laughing
      майор Юрик
    4. игорка357 Сегодня, 15:53
      Что то на фото не похожи на кого попало!Вполне себе здоровые крепкие мужики,думаю что даже очень обстрелянные!Это не есть гуд!
      игорка357
    5. vovanpain Сегодня, 16:13
      Цитата: Zibelew
      Хлопцев отправили в расход...

      Да туда им и дорога,особенно вот таким:
      идейный доброволец, вернувшийся на родину из Канады специально, чтобы принять участие в спецоперации на востоке Украины.

      yes
      vovanpain
    6. rasputin17 Сегодня, 16:23
      Цитата: Zibelew
      Хлопцев отправили в расход...


      О чем Вы уважаемый!!!! Там вся страна в расход пошла!! А это так мелочь под раздачу попала! hi
      rasputin17
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:26
    Что сказать -"пишите письма"! lol И будет вам "счастье "в виде девяти грамм на передовой lol ,или в подвалах сбу.
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 15:34
      Ваши имена запишут..В анналы СБУ.В принципе вы добились своего ..Своими телами перекроете транспортные коридоры и торговые пути.. fool
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Что сказать -"пишите письма"! lol И будет вам "счастье "в виде девяти грамм на передовой lol ,или в подвалах сбу.
      210окв
  3. Blue Fox Сегодня, 15:29
    Не отправили на фронт только одного бойца – Николая. Того самого, что зачитывал обращение. Сейчас с ним работают следователи. Однако журналист уверен, что ветерану ничего не грозит – он идейный доброволец, вернувшийся на родину из Канады специально, чтобы принять участие в спецоперации на востоке Украины.
    Это называется подсадная утка. И командование довольно и овцы тупые согласны на бойню, всё вроде как по справедливости. По мордам лица видно, что не сопляки, ну раз идейные, туда вам и дорога.
    Blue Fox
  4. MoJloT Сегодня, 15:34
    Выпалывают укроп как сорняк.
    MoJloT
    1. MoJloT Сегодня, 15:35
      Свои же причем, ну Донбассу работы меньше.
      MoJloT
  5. rasputin17 Сегодня, 15:37
    Достучаться до небес можно! Но не стоит трогать при этом их кошельки!!
    rasputin17
  6. Горменгаст Сегодня, 15:42
    видеообращение к президенту Украины с требованием полностью прекратить торговлю с Донбассом


    Я, исходя из заголовка, подумал было, что потребовали геноцидную войну прекратить, а оно вон оно как. laughing
    Горменгаст
  7. Altona Сегодня, 15:44
    Это идейные убийцы как я понимаю. И как населентю "с пониманием относится к блокаде"? Закопать этих мародеров и убийц нафиг всех в донецком степу.
    Altona
  8. krops777 Сегодня, 15:46
    Бойцы 16 батальона 58-й бригады ВСУ, записавшие видеообращение к президенту Украины с требованием полностью прекратить торговлю с Донбассом


    Это как? перестать уголь возить с Донбасса, правда правосеки перекрыли жд но надолго ли.
    krops777
    1. Егоза Сегодня, 16:21
      Цитата: krops777
      Это как? перестать уголь возить с Донбасса,

      Не, возить можно и очень нужно, но бесплатно. Вот не поняли движений души свидомой! он же как лучше хотел! прекратить бизнес в смысле перестать платить донецким! Эх! Не поняли! wassat
      Егоза
  9. ВадимЖивов Сегодня, 15:50
    А что с пониманием к мужичкам отнеслись...Теперь будут знать как лозунги орать... am hi
    ВадимЖивов
  10. Fitter65 Сегодня, 15:54
    Ну так то правильно их отправили,не чего лезть туда где вы не свидомые laughing Вы бы бараны которых шлют на убой про 1000 гривен в день ещё вспомнили бы.
    Fitter65
  11. Балу Сегодня, 15:54
    «Все бойцы, которые приняли участие в записи обращения, сегодня по тревоге получили приказ собраться, и направлены из пункта дислокации на фронт»
    на утилизацию в хирургические отходы и золу крематориев. angry
    Балу
    1. michajlo Сегодня, 17:28
      Приветствую всех!
      Ну что же, весьма порадовали комментарии форумчан выше к статье и их оценка новым бойцам, готовым помереть в окопах АТО, защищая интересы "теневого мирового правительства", бывшей американской администрации и "кошельков" украинских олигархов.

      Причем вспомнив происхождение "Коломойского и сотоварищей", вынужден констатировать, что "простые украинские хлопцы" (там точно нету детей госчиновников, министров и украинских олигархов), идут с радостью и уверенностью в правоте своего дела, убивать таких же русских ("москалив", граждан Украины и России) и украинцев, ради интересов лиц "родом с земли древней Иудеи"...
      И что самое главное и печальное, что когда, через несколько лет после смены власти в Киеве на нормальную, а не людоедскую, и когда гражданская война в НовоРоссии закончится, будет нужно еще время жизни 2-3_х поколений, чтобы между русскими и украинцами, хотя бы немного стихла вражда и ненависть, потому что забыть ее смогут аж через сотни лет.
      Да искусны "западные партнеры России" в натравливании одних славян на других, можно лишь "чесать репу"!
      А с другой стороны, где российские власти отдыхали от трудов перестройки, приватизации и нынешней оптимизации, там спецслужбы США и Запада успешно всего за 22 года и пару миллиардов "резаной бумаги", прошедшее от развала СССР, успешно вырастили новое поколение "щирих та свидомих патриотив неньки-Украины", внуков и последователей бывших "хероев УПА/ОУН".
      Вот и не верь утверждениям классиков, что "История любит повторяться, и часто в виде фарса...".
      Михаил, Смоленск.
      michajlo
      1. Балу Сегодня, 17:46
        А с другой стороны, где российские власти отдыхали от трудов перестройки, приватизации и нынешней оптимизации, там спецслужбы США и Запада успешно всего за 22 года и пару миллиардов "резаной бумаги", прошедшее от развала СССР, успешно вырастили новое поколение "щирих та свидомих патриотив неньки-Украины", внуков и последователей бывших "хероев УПА/ОУН

        Кто из послов РФ на Украине был профессиональным дипломатом или щтирлицем под прикрытием? Штат посольства ФША был в 10 раз больше, чем посольства РФ. Даже не в этом дело. В далеком школьном советском детстве я каких только книг не перечитал, в т.ч. о подрывной деятельности религиозных сект на Украине.
        Если бы Хрущев не амнистировал бандеровцев и предателей... Это не одно поколение выросло в семейных антироссийских традициях. Давно ли мы рассказывали анекдоты про бенедровцев, которые поливали цветы машинным маслом, потому что под ними закопан шмайсер? В начале 90-х был знаком бывшим милиционером из Днепропетровска. Не верилось про рассказы как бендеровцев возили целыми автобусами на "мероприятия". А ему пришлось уезжать из Украины, семья распалась, потому что не прогнулся перед бандюками по просьбе начальства, и как ногу сломал как-то очень не охотно и не внятно рассказывал.
        Балу
  12. поневолебрат Сегодня, 16:07
    Тот случай когда хохлологика была логичной. Херои заняли "принципиальную гражданскую позицию". Раз война - какая торговля с врагом. Справедливо бы и с нашей стороны. Ну а раз вы так логичны - будьте последоваьельны - последуйте в АТО. wink
    поневолебрат
  13. Либероид- Сегодня, 16:17
    ветерану ничего не грозит – он идейный доброволец, вернувшийся на родину из Канады специально, чтобы принять участие
    Таких если попадаются ,сразу в расход...Взбаламутил бойцов ,а сам остался в тылу..)))) Вот такие они все вырожденцы западные! negative
    Либероид-
  14. Serg81 Сегодня, 16:35
    Бойцы 16 батальона 58-й бригады ВСУ, записавшие видеообращение к президенту Украины с требованием полностью прекратить торговлю с Донбассом
    - я так понял с ними не поделились или от кормушки отодвинули
    Serg81
  15. Р36М2 Сегодня, 16:42
    Перемогалоперидол - только для перемогикан
    Р36М2
  16. Alexey RA Сегодня, 16:52
    Бойцы 16 батальона 58-й бригады ВСУ, записавшие видеообращение к президенту Украины с требованием полностью прекратить торговлю с Донбассом, отправлены командованием на передовую, передает Лента.ру сообщение журналиста Юрия Бутусова.

    Всякая инициатива наказуема - её исполнением. Требовали прекратить торговлю с Донбассом - вперёд, прекращайте.
    Alexey RA
  17. samarin1969 Сегодня, 17:51
    Пока не будет жёсткой "ответки" - будут клонироваться "идейные". Предлагаю: отказаться от чемпионата мира по футболу в 638 000 000 000 рублей и на 20% от этой суммы оплатить "ответку"..............................Ярош попросит Захарченко стать премьером вместо Гройсмана.
    samarin1969

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