17:59 10 февраля

Скончался один из создателей "Малахита" и других ракет Валерий Самойлов

Сегодня стало известно, что накануне на 91-м году жизни скончался советский и российский конструктор систем и вооружений военного назначения Валерий Самойлов. Об этом сообщает портал «Интерфакс-АВН». В этом году исполнилось 60 лет с того момента, как Валерий Ефимович начал свою работу в 52-м ОДКБ, встав на путь по созданию новых, уникальных образцов техники.

Валерий Ефимович являлся одним из соратником выдающегося советского конструктора Владимира Челомея.

Валерий Самойлов являлся лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, под его руководством создавались системы управляемых и баллистических ракет, космических аппаратов различных модификаций, пилотируемых станций.


Без труда и таланта Валерия Ефимовича не были бы созданы такие ракеты как П-5 (советская крылатая противокорабельная ракета), П-6, П-7, П-35, «Аметист», «Малахит», «Базальт», «Гранит» и другие. Он занимался исследованием в области возвращаемых космических аппаратов.

Скончался один из создателей "Малахита" и других ракет Валерий Самойлов


Валерий Самойлов был награждён орденами Красной Звезды, Ленина, Трудового Красного Знамени. Он являлся участником Великой Отечественной войны.

Его вклад в развитие отечественной ракетной отрасли сложно переоценить.

«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким Валерия Ефимовича Самойлова в связи с кончиной выдающегося конструктора.

Использованы фотографии: kollektsiya.ru
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Комментарии 9
  1. rasputin17 Сегодня, 15:46
    Земля ему пухом! И земной поклон за вклад в ракетный щит державы! hi
    rasputin17
    1. vovanpain Сегодня, 16:07
      Уходят настоящие люди,благодаря которым мы живем сейчас под мирным небом,Спасибо вам Валерий Ефимович и низкий вам поклон за ваш труд во благо всех нас.Вечная Память и наши соболезнования родным и близким!Скорбим. crying
      vovanpain
      1. rasputin17 Сегодня, 16:16
        675-й проект на котором я начинал службу был вооружен Его изделиями. И должен сказать что очень хорошими. На учениях их береговая артиллерия не смогла сбить! soldier
        Сделано с душой и на совесть!
        rasputin17
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:17
        Искренне соболезную родным и близким ... Уверен , что такой Человек оставил достойную смену .
        bouncyhunter
  2. 210окв Сегодня, 15:48
    Светлая память...заслуженный человек.На таких ЛЮДЯХ была построена оборона нашего государства..
    210окв
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:49
    Дай Бог чтобы те,кто сейчас создает ракеты были также достойны такой славы и уважения! Валерий Ефимович спасибо за то что вы были,и что сделали для обороны страны-сперва СССР, а потом и России! Земля Вам пухом! hi soldier hi
    Изгоняющий либероидов
  4. Zulu_S Сегодня, 16:38
    Вечная память и благодарность. Земля пухом.
    Zulu_S
  5. michajlo Сегодня, 17:06
    Приветствую всех!
    Присоединяюсь ко всем хорошим словам, написанными выше иными форумчанинами.
    Но от себя могу лишь констатировать, что постепенно уходит старое советское поколение конструкторов, ученых, преподавателей вузов, военных, инженеров и техников!

    И напрашивается весьма актуальный ныне, вопрос:
    - А кто остается вместо них, и каков уровень современных спецов (вышеперечисленных мною профессий), и как страна и высшее руководство создает условия для таких людей, заботится об сохранении уровня и качества военной техники, науки и технологий?
    Михаил, Смоленск.
    michajlo
  6. zulusuluz Сегодня, 17:59
    Пусть земля ему будет пухом. Не даром Человек прожил свою жизнь.
    zulusuluz

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