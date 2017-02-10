Скончался один из создателей "Малахита" и других ракет Валерий Самойлов
Сегодня стало известно, что накануне на 91-м году жизни скончался советский и российский конструктор систем и вооружений военного назначения Валерий Самойлов. Об этом сообщает портал «Интерфакс-АВН». В этом году исполнилось 60 лет с того момента, как Валерий Ефимович начал свою работу в 52-м ОДКБ, встав на путь по созданию новых, уникальных образцов техники.
Валерий Ефимович являлся одним из соратником выдающегося советского конструктора Владимира Челомея.
Валерий Самойлов являлся лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, под его руководством создавались системы управляемых и баллистических ракет, космических аппаратов различных модификаций, пилотируемых станций.
Без труда и таланта Валерия Ефимовича не были бы созданы такие ракеты как П-5 (советская крылатая противокорабельная ракета), П-6, П-7, П-35, «Аметист», «Малахит», «Базальт», «Гранит» и другие. Он занимался исследованием в области возвращаемых космических аппаратов.
Валерий Самойлов был награждён орденами Красной Звезды, Ленина, Трудового Красного Знамени. Он являлся участником Великой Отечественной войны.
Его вклад в развитие отечественной ракетной отрасли сложно переоценить.
«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким Валерия Ефимовича Самойлова в связи с кончиной выдающегося конструктора.
Валерий Ефимович являлся одним из соратником выдающегося советского конструктора Владимира Челомея.
Валерий Самойлов являлся лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, под его руководством создавались системы управляемых и баллистических ракет, космических аппаратов различных модификаций, пилотируемых станций.
Без труда и таланта Валерия Ефимовича не были бы созданы такие ракеты как П-5 (советская крылатая противокорабельная ракета), П-6, П-7, П-35, «Аметист», «Малахит», «Базальт», «Гранит» и другие. Он занимался исследованием в области возвращаемых космических аппаратов.
Валерий Самойлов был награждён орденами Красной Звезды, Ленина, Трудового Красного Знамени. Он являлся участником Великой Отечественной войны.
Его вклад в развитие отечественной ракетной отрасли сложно переоценить.
«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким Валерия Ефимовича Самойлова в связи с кончиной выдающегося конструктора.
Использованы фотографии: kollektsiya.ru