ВСУ вновь решили пострелять близ российских границ
Минобороны Украины запланировало на этот год проведение боевых стрельб из комплексов «Бук-М1» в Херсонской области неподалеку от границы с Крымом, передает РИА Новости сообщение представителя военного ведомства Дмитрия Гуцуляка.
Кроме того, «подразделения украинской армии, вооруженные ЗРК С-300, примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian - 2017 на полигоне "Шабла" в Болгарии, на которых также будут проводиться боевые стрельбы», добавил Гуцуляк.
Напомним, в декабре ВСУ провели близ границы с Крымом испытания зенитных комплексов С-300. Первоначально в Киеве заявили, что зона стрельб затронет территориальные воды России. Однако после протеста Москвы были вынуждены сдвинуть ее в нейтральные воды. В российском МИД тогда подчеркнули, что «попытки украинской стороны использовать российское воздушное пространство – опасный прецедент и провокация.
«К сожалению, мы знаем историю украинских ПВО, поэтому подобного рода попытки создают проблемы для простых пассажиров», – сказал журналистам замглавы МИД Алексей Пешков.
Стрельбы пройдут на полигоне "Ягорлык",уточнил представитель Минобороны, однако дату их проведения не назвал.
Кроме того, «подразделения украинской армии, вооруженные ЗРК С-300, примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian - 2017 на полигоне "Шабла" в Болгарии, на которых также будут проводиться боевые стрельбы», добавил Гуцуляк.
Напомним, в декабре ВСУ провели близ границы с Крымом испытания зенитных комплексов С-300. Первоначально в Киеве заявили, что зона стрельб затронет территориальные воды России. Однако после протеста Москвы были вынуждены сдвинуть ее в нейтральные воды. В российском МИД тогда подчеркнули, что «попытки украинской стороны использовать российское воздушное пространство – опасный прецедент и провокация.
«К сожалению, мы знаем историю украинских ПВО, поэтому подобного рода попытки создают проблемы для простых пассажиров», – сказал журналистам замглавы МИД Алексей Пешков.
Использованы фотографии: vesti-ukr.com