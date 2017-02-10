17:59 10 февраля

ВСУ вновь решили пострелять близ российских границ

Минобороны Украины запланировало на этот год проведение боевых стрельб из комплексов «Бук-М1» в Херсонской области неподалеку от границы с Крымом, передает РИА Новости сообщение представителя военного ведомства Дмитрия Гуцуляка.

ВСУ вновь решили пострелять близ российских границ


Стрельбы пройдут на полигоне "Ягорлык",
уточнил представитель Минобороны, однако дату их проведения не назвал.


Кроме того, «подразделения украинской армии, вооруженные ЗРК С-300, примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian - 2017 на полигоне "Шабла" в Болгарии, на которых также будут проводиться боевые стрельбы», добавил Гуцуляк.

Напомним, в декабре ВСУ провели близ границы с Крымом испытания зенитных комплексов С-300. Первоначально в Киеве заявили, что зона стрельб затронет территориальные воды России. Однако после протеста Москвы были вынуждены сдвинуть ее в нейтральные воды. В российском МИД тогда подчеркнули, что «попытки украинской стороны использовать российское воздушное пространство – опасный прецедент и провокация.

«К сожалению, мы знаем историю украинских ПВО, поэтому подобного рода попытки создают проблемы для простых пассажиров», – сказал журналистам замглавы МИД Алексей Пешков.

Использованы фотографии: vesti-ukr.com
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Комментарии 35
  1. yuriy55 Сегодня, 16:11
    Контролировать, вести наблюдение, и, как только первая ракета войдёт в пространство РФ, ракету уничтожить, а батарею стереть с лица земли...
    soldier
    yuriy55
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:15
      Два раза доигрались. В 2001 г. Ту-154 и Boeing в 2014 г.
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:28
        Нельзя детям играть с огнем , нельзя , если это не остановить быть беде.
        cniza
      2. Jovanni Сегодня, 17:02
        Два раза доигрались. В 2001 г. Ту-154 и Boeing в 2014 г.


        Да им то что? По башке никто не настучал, а коли так, то это воспринимается как поощрение...
        Jovanni
    2. vovanpain Сегодня, 16:21
      Этим косоруким чубатым двух гражданских бортов мало?Доиграются салопотрошители?
      vovanpain
      1. 210окв Сегодня, 16:24
        Все дело в том,что время ушло.Это (доигрались..)надо было делать по горячим следам..
        Цитата: vovanpain
        Этим косоруким чубатым двух гражданских бортов мало?Доиграются салопотрошители?
        210окв
        1. андрей юрьевич Сегодня, 16:33
          это они осмелели,после того,как под Авдеевкой, чеченский спецназ раскатали... wassat
          андрей юрьевич
          1. Serg81 Сегодня, 16:37
            Багагашеньки))))
            Serg81
          2. Alexanast Сегодня, 16:51
            это они осмелели,после того,как под Авдеевкой, чеченский спецназ раскатали


            ААААААААААААААААААААа... Я под столом wassat wassat wassat
            Alexanast
          3. GeorgeSev85 Сегодня, 16:55
            Хахахаха laughing от души спасибо
            GeorgeSev85
          4. Oznob Сегодня, 17:50
            Размазан юмором laughing
            Oznob
  2. Либероид- Сегодня, 16:12
    Не смешили бы мир...И не дай Бог что нибудь собьете опять хохлы!
    Либероид-
  3. rasputin17 Сегодня, 16:12
    Ох не имется скаклам втянуть Россию в свою выгребную яму!!!
    rasputin17
  4. kefan Сегодня, 16:13
    А почему бы и нам не провести какие - нибудь учения у границ, например Харькова?
    kefan
    1. Балу Сегодня, 16:20
      А почему бы и нам не провести какие - нибудь учения у границ, например Харькова?

      Одновременно с ихними, почему бы и гнет. А в случае провокации, провокаторов уничтожить мгновенно. Потом пусть дипломаты разбираются.

      Балу
  5. НЕКСУС Сегодня, 16:14
    Расчеты БУКов уничтожить ...хорошо бы,чтоб пару тройку Калибров прилетело вслед по складам ВСУ и штабам ,те что расположены у границ Донбасса.
    НЕКСУС
    1. rasputin17 Сегодня, 16:32
      Цитата: НЕКСУС
      хорошо бы,чтоб пару тройку Калибров прилетело вслед

      Я конечно с Вами согласен! hi Жаль что не Вы главнокомандущий! Поскольку Ваши идеи не лишены здравого смысла и характера а не политических игр и оглядки типа" а как на это отреагирует мировое сообщество!" hi
      rasputin17
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:41
        Цитата: rasputin17
        Расчеты БУКов уничтожить ...хорошо бы,чтоб пару тройку Калибров прилетело

        а по тихому? развед группой,чтоб следов не было...
        андрей юрьевич
        1. rasputin17 Сегодня, 16:53
          Цитата: андрей юрьевич
          а по тихому? развед группой,чтоб следов не было...

          Ну мы же не евреи тихо нагадить арабским соседям а потом делать невинное лицо!! request hi
          rasputin17
      2. yuriy55 Сегодня, 17:07
        Цитата: rasputin17
        ...Поскольку Ваши идеи не лишены здравого смысла и характера а не политических игр и оглядки типа" а как на это отреагирует мировое сообщество!" hi

        Мы в 1941 всё оглядывались, боялись, что пакт сорвём...Когда в миллионной России рождаемость превысила смертность на 5400 человек, безрассудство лишать права жить русских людей на какой бы территории они ни проживали. Вдвойне безрассудно прикидывать и оглядываться, когда гибнут ни в чём неповинные дети, мирные жители, которых нацисты готовы сжечь реактивными снарядами за одну только принадлежность к русскому, только за одно сказанное слово на русском языке...
        yuriy55
        1. rasputin17 Сегодня, 17:13
          История циклична и похоже что выводов не сделано! Видно что есть за что взять за коки наше правительство и его политический эстеблишмент раз играют в политику при этом их "партнеры" в открытую плюют им и нам всем в лицо! am
          rasputin17
      3. НЕКСУС Сегодня, 17:22
        Цитата: rasputin17
        а как на это отреагирует мировое сообщество!"

        Статью 10 почитайте...
        1) применения вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз;
        2) использования формирований Вооруженных сил Российской Федерации для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.

        В ООН этот закон,о принятии ответных мер по уничтожению террористов есть. Кстати,США то не парились после 11 сентября,а просто взяли и раскатали Ирак под самый фундамент.
        НЕКСУС
        1. rasputin17 Сегодня, 17:26
          Цитата: НЕКСУС
          Кстати,США то не парились после 11 сентября,а просто взяли и раскатали Ирак под самый фундамент.

          Вот тото и оно что исключительные не парятся а у нас все начинают рассматривать через призму догматов международного права коими все давно подтираются!!
          rasputin17
  6. Fitter65 Сегодня, 16:14
    Вот вам яркий синоним словосочитания обезьяна с гранатой=свидомый с комплексами ПВО.
    Fitter65
  7. Балу Сегодня, 16:17
    Минобороны Украины запланировало на этот год проведение боевых стрельб из комплексов «Бук-М1» в Херсонской области неподалеку от границы с Крымом

    Они уже один раз предупреждены, что в случае угрозы уничтожена будет ракета и расчет на территории бандерии, чтобы угроз больше не было. И это правильно, поддерживаю.
    Балу
  8. Iline Сегодня, 16:19
    Скоро из рогаток стрелять будут с такими темпами. Ведь запасы СССР не безграничные и срок хранения имеют определённый. А сами эти ракеты не производят.
    Iline
  9. GeorgeSev85 Сегодня, 16:24
    Цитата: yuriy55
    Контролировать, вести наблюдение, и, как только первая ракета войдёт в пространство РФ, ракету уничтожить, а батарею стереть с лица земли...
    soldier

    Сбить ракету можно и нужно! А вот ответка по украинской территории вряд ли возможна. Мы же теплые отношения с сша устанавливаем, зачем лишний раз волновать заокеанских "партнеров" ....
    А каклы как всегда ... любую провокацию готовы провести лишь бы втянуть РФ в вооруженную подоплеку - что бы терпилами себя выставить, поплакать и денег попросить.
    GeorgeSev85
    1. yuriy55 Сегодня, 17:11
      Цитата: GeorgeSev85
      А вот ответка по украинской территории вряд ли возможна.


      А ответка при широте возможностей ВС РФ может быть разная: проснулись украинские зенитчики утром, а в анусе боеголовка и голова в тумбочке... belay
      yuriy55
  10. Воронок Сегодня, 16:31
    А болгары не боятся им у себя стрелять с С300? Или смелые или глупые.
    Воронок
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:35
    Неровно они дышат к нашему воздушному пространству -рано или поздно это закончится некой подлосью в виде сбитого или сбитых самолетов, возможно что опять гражданских и иностранных.
    Изгоняющий либероидов
  12. japs Сегодня, 16:41
    За неделю до даты учений закрыть воздушное пространство вокруг Уркаины на 500 км.
    Эти рукопопые могут вновь натворить дел.
    japs
  13. Горменгаст Сегодня, 16:46
    Ай, Моська! знать она сильна,
    Что лает на Слона!


    (Крылов)
    Горменгаст
  14. Zulu_S Сегодня, 16:47
    Как и в прошлый раз предлагаю при малейшем нарушении воздушного пространства России уничтожать пусковые установки с расчётами, а заодно и Верховного гавнокомандующего прихватить.
    Zulu_S
  15. behemot Сегодня, 17:22
    Петруша провоцирует. Кишки надо ему просто выпустить. А потом его хозяину, которого во Вьетнаме по недоразумению не прибили, а жаль. Надо было прирезать как свинью.
    behemot
  16. snifer Сегодня, 17:59
    Такое ощущение сюрреалистичности возникает когда читаешь вас ,надо сбить,уничтожить пусковую установку , нам нужно провести учения и бла бла бла бла .Вроде ресурс раньше был думающих людей, а что это за плакатные лозунги?Кто что сотрет? Донецк уничтожают артиллерией в наглую,хоть бы одна п...а в кремле возмутилась а вы всё шапки в воздух бросаете
    snifer

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