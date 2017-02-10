Американские танки добрались до Литвы
Сегодня утром железнодорожный состав доставил в Литву 10 танков Вооруженных сил США, передает Интерфакс сообщение Лореты Каваляускене, представителя Механизированного пехотного батальона Князя Вайдотаса.
Американские военные не первый раз привозят с собой бронетехнику на учения, но на этот раз ее будет больше, чем когда бы то ни было раньше с начала размещения ротационных подразделений в 2014 году.
Кроме танков на железнодорожную станцию в Йонавском районе доставлены 5 бронемашин Bradley, вездеходы и грузовики. По словам Каваляускене, эту «технику будет использовать рота военнослужащих США численностью около 120 человек».
Подразделения НАТО также усиливаются танками в Латвии и Эстонии.
Агентство напоминает, что американские военнослужащие переброшены в страны Балтии весной 2014-го после вхождения Крыма в Россию. С тех пор происходит их регулярная ротация.
Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы,сказала Каваляускене.
Американские военные не первый раз привозят с собой бронетехнику на учения, но на этот раз ее будет больше, чем когда бы то ни было раньше с начала размещения ротационных подразделений в 2014 году.
Кроме танков на железнодорожную станцию в Йонавском районе доставлены 5 бронемашин Bradley, вездеходы и грузовики. По словам Каваляускене, эту «технику будет использовать рота военнослужащих США численностью около 120 человек».
Подразделения НАТО также усиливаются танками в Латвии и Эстонии.
Агентство напоминает, что американские военнослужащие переброшены в страны Балтии весной 2014-го после вхождения Крыма в Россию. С тех пор происходит их регулярная ротация.
Использованы фотографии: flickr.com