17:59 10 февраля

Американские танки добрались до Литвы

Сегодня утром железнодорожный состав доставил в Литву 10 танков Вооруженных сил США, передает Интерфакс сообщение Лореты Каваляускене, представителя Механизированного пехотного батальона Князя Вайдотаса.

Архивное фото

Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы,
сказала Каваляускене.


Американские военные не первый раз привозят с собой бронетехнику на учения, но на этот раз ее будет больше, чем когда бы то ни было раньше с начала размещения ротационных подразделений в 2014 году.

Кроме танков на железнодорожную станцию в Йонавском районе доставлены 5 бронемашин Bradley, вездеходы и грузовики. По словам Каваляускене, эту «технику будет использовать рота военнослужащих США численностью около 120 человек».

Подразделения НАТО также усиливаются танками в Латвии и Эстонии.

Агентство напоминает, что американские военнослужащие переброшены в страны Балтии весной 2014-го после вхождения Крыма в Россию. С тех пор происходит их регулярная ротация.

Использованы фотографии: flickr.com
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Комментарии 21
  1. cniza Сегодня, 16:34
    Ну вот теперь спите спокойно господа литовцы.
    cniza
    1. 210окв Сегодня, 16:39
      Ну поспать им спокойно не дадут..Ночные писающие и орущие горлопаны из этого батальона..
      Цитата: cniza
      Ну вот теперь спите спокойно господа литовцы.
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:43
        Цитата: 210окв
        Ну поспать им спокойно не дадут..Ночные писающие и орущие горлопаны из этого батальона..

        Вот теперь прибалты познают истинный смысл слова "оккупация" ... wassat
        bouncyhunter
    2. Либероид- Сегодня, 16:46
      Цитата: cniza
      Ну вот теперь спите спокойно господа литовцы.

      И благодарите горбача с ебн...Вот уже танки на границе России, один рывок ..Украинская хунта тоже рвется к границам России Перестроились, а сколько запад нам обещал и клялся в миролюбии..? Пора рыть окопы , но сперва либерастов и крикунов переловить в тылу (много их там осталось..)
      Гори ты в аду черт меченный ....живучая мразь.
      Либероид-
      1. rasputin17 Сегодня, 17:05
        Цитата: Либероид-
        Гори ты в аду черт меченный ....живучая мразь.


        К сожалению Бог забирает лучших! А этот кал там не нужен!!
        rasputin17
  2. svp67 Сегодня, 16:38
    И сразу танковая мощь Литвы возросла в десятки раз... Пора бы высказать озабоченность таким РЕЗКИМ возрастанием.
    svp67
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:11
      Цитата: svp67
      И сразу танковая мощь Литвы возросла в десятки раз... Пора бы высказать озабоченность таким РЕЗКИМ возрастанием.

      гмм...[thumb]https://topwar.ru/uploads/posts/2017-[medi
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      андрей юрьевич
    2. Терский Сегодня, 17:24
      Цитата: svp67
      И сразу танковая мощь Литвы возросла в десятки раз.

      laughing и воспламенённые прибалты в очередной раз решат показать России свои пеньки от зубов в угрожающем повизгивании… И будет это так же убого, как и всегда.
      Терский
  3. РУСС Сегодня, 16:39
    С этими танками какой то не нормальный ажиотаж, раздувают из мухи слона.
    РУСС
    1. rasputin17 Сегодня, 17:04
      Опять же не придется просить взаймы у эстонцев единственный старый советский танк для маневров и парадов!! wassat
      rasputin17
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:12
        Цитата: РУСС
        С этими танками какой то не нормальный ажиотаж, раздувают из мухи слона.

        а танковый батальон ...31 машину насчитали...?
        андрей юрьевич
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:40
    Интересно, если бы состав "по ошибке "заехал на нашу территорию, вернули бы им технику?Я к тому что сейчас возможно будут подобные "ошибки "-проба наших нервов и выносливости. Спокойной жизни на границе может легко прийти конец ,и не только на границе...
    Изгоняющий либероидов
  5. Izotovp Сегодня, 16:42
    Смешные они какие. Сколько у нас людей которые окрестности этого Гайжюная знают лучше чем свою историческую родину ?! )))
    Izotovp
  6. Горменгаст Сегодня, 16:44
    Наверняка еще на советских железнодорожных платформах.

    У Литвы своя (не советская) только русофобия.
    Горменгаст
  7. APASUS Сегодня, 16:48
    Представляю, что сейчас пишут в СМИ Литвы.Там наверно уже победу празднуют ?
    APASUS
    1. rasputin17 Сегодня, 17:01
      Главное что бы оппозиция не написала о амерской окупации!!
      rasputin17
    2. Либероид- Сегодня, 17:43
      Цитата: APASUS
      Представляю, что сейчас пишут в СМИ Литвы.Там наверно уже победу празднуют ?

      В Киеве и Грузии уже давно об этом мечтают...))) Пока запоминаем мужики.... soldier
      Либероид-
  8. Slon_on Сегодня, 16:54
    Интересно в Литве ширина ж/д полотна осталась советского стандарта или корячились - перешивали на европейский?
    Неприятно, конечно, что возня у границ, но и не страшно, нет такого танка, которого подбить не возможно. Хай тягают туды-сюды, моторесурс расходуют.
    Slon_on
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:34
      Цитата: Slon_on
      Интересно в Литве ширина ж/д полотна осталась советского стандарта или корячились - перешивали на европейский?

      [media=https://www.youtube.com/watch?v=W7AxG8L8uv
      8]
      андрей юрьевич
  9. rasputin17 Сегодня, 17:00
    «технику будет использовать рота военнослужащих США численностью около 120 человек».

    И они еще заявляют что их оккупировать собирается Россия! Их уже оккупировали причем по их же просьбе!!! bully
    rasputin17
  10. 1536 Сегодня, 17:17
    "Американские танки добрались до Литвы"

    Пора остановить? Или будет дальше вглубь России заманивать врага, по своему обыкновению?
    1536

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