17:59 10 февраля

"Ергаки". Таёжный опыт сибиряков-староверов - на пользу ВС РФ

Получила своё развитие программа подготовки военнослужащих специальных подразделений ВС РФ в условиях сибирской тайги. Подготовка, что примечательно, проводится при участии представителей общин староверов, проживающих в условиях горной местности сибирских регионов страны. Информационное агентство ТАСС со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого сообщает о том, что подготовка проводилась на базе специального центра «Ергаки» в Красноярском крае.

Владимир Зарудницкий:
В 2016 году мы продолжили подготовку горных подразделений Сухопутных войск и армейской авиации на базе центра "Ергаки" в Красноярском крае. Курс завершается полевым выходом с элементами выживания. Подготовка военнослужащих проводилась с применением знаний и навыков коренных жителей региона из числа староверов. В прошлом году обучение прошли более 700 военнослужащих военного округа.


Отмечено, что проводится полноценный курс по выживанию в таёжных условиях на высоте примерно 1300-1400 метров над уровнем моря. Именно на такой высоте располагается центр «Ергаки» - предгорья Западного Саяна.


В курс обучения входит: преодоление водных преград, ущелий, скал, ледников, навыки получения огня, добычи пищи. Отдельный род занятий – ориентирование в тайге.

Военнослужащие, кроме того, обучаются навыкам использования вьючных животных, получению очищенной питьевой воды.

В формате учебных мероприятий было осуществлено десантирование с вертолёта, проведены мероприятия в рамках тактико-специальной, огневой и физической подготовки.

"Ергаки". Таёжный опыт сибиряков-староверов - на пользу ВС РФ


Один из маршрутов по тайге по своей протяжённости составляет около 100 километров. Такой марш по таёжной глуши проводился в сопровождении местных жителей из упомянутых общин староверов, для которые места на Саянах – открытая книга, каждая страница которой хорошо известна.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 11
  1. Венд Сегодня, 17:00
    Опыт лишним никогда не бывает. особенно, когда это касается выживания.
    Венд
    1. Монос Сегодня, 17:11
      Цитата: Венд
      Опыт лишним никогда не бывает. особенно, когда это касается выживания.

      Это да. Но ведь такой опыт актуален именно в тайге. В тропиках его не применишь. Что то мне не хочется, чтобы он актуализовался.
      Монос
      1. Alisher Сегодня, 17:20
        Борьба с ДРГ противника где должна происходить, в тайге или в тропиках? И не обязательно во время войны, но и перед войной (во время холодной войны).
        В Сибири есть что охранять.
        Alisher
        1. Касым Сегодня, 17:38
          Если представить каких-нибудь рейнжеров в ... тайге, да и еще ... зимой! wassat ! Сдается мне, что сдадутся первому же ... местному или староверу, если доберутся конечно. hi
          Касым
      2. Сергей уи Сегодня, 17:37
        Тайга и в Канаде и штатах есть laughing
        Сергей уи
      3. Oznob Сегодня, 17:47
        Ну уж ... Канада, Аляска ... да мало ли...
        Oznob
  2. Горменгаст Сегодня, 17:12
    в условиях сибирской тайги


    даже в условиях тотальной ядерной войны выживут не только староверы, но и подразделения ВС, и вообще все спрятавшиеся.
    Горменгаст
  3. Владимир Постников Сегодня, 17:13
    Чем-то смахивает на рекламу кваса. Хотелось бы только узнать, что уникального несет в себе именно "таежный опыт сибиряков-староверов" касательно выживания?
    Владимир Постников
    1. Володин Сегодня, 17:33
      Думаю, вам поможет это хорошо узнать только личная высадка где-то в хакасской тайге - так, чтобы на пару недель, не меньше. И это, конечно, в лучшем случае...
      Володин
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:34
    Еще бы взяли кого-нибудь их староверов в инструктары ,лучше них там оринтируются и выживают только звери.
    Изгоняющий либероидов
  5. fif21 Сегодня, 17:47
    Баловство все это . Огонь добывать , в снегу спать ,на лыжах ходить, зверя взять , снасть изладить для рыбки,правильно одеться, следы читать и свои не оставлять ,погоду чуять- этому лет пять учиться надо. А уважать старших , вести себя по людски , по совести , так и этого мало. Зима нас ждет впереди ,не один год говорят старики будет, может и поможет кому наука . hi
    fif21

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