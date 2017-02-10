"Ергаки". Таёжный опыт сибиряков-староверов - на пользу ВС РФ

В 2016 году мы продолжили подготовку горных подразделений Сухопутных войск и армейской авиации на базе центра "Ергаки" в Красноярском крае. Курс завершается полевым выходом с элементами выживания. Подготовка военнослужащих проводилась с применением знаний и навыков коренных жителей региона из числа староверов. В прошлом году обучение прошли более 700 военнослужащих военного округа.

Получила своё развитие программа подготовки военнослужащих специальных подразделений ВС РФ в условиях сибирской тайги. Подготовка, что примечательно, проводится при участии представителей общин староверов, проживающих в условиях горной местности сибирских регионов страны. Информационное агентство ТАСС со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого сообщает о том, что подготовка проводилась на базе специального центра «Ергаки» в Красноярском крае.Владимир Зарудницкий:Отмечено, что проводится полноценный курс по выживанию в таёжных условиях на высоте примерно 1300-1400 метров над уровнем моря. Именно на такой высоте располагается центр «Ергаки» - предгорья Западного Саяна.В курс обучения входит: преодоление водных преград, ущелий, скал, ледников, навыки получения огня, добычи пищи. Отдельный род занятий – ориентирование в тайге.Военнослужащие, кроме того, обучаются навыкам использования вьючных животных, получению очищенной питьевой воды.В формате учебных мероприятий было осуществлено десантирование с вертолёта, проведены мероприятия в рамках тактико-специальной, огневой и физической подготовки.Один из маршрутов по тайге по своей протяжённости составляет около 100 километров. Такой марш по таёжной глуши проводился в сопровождении местных жителей из упомянутых общин староверов, для которые места на Саянах – открытая книга, каждая страница которой хорошо известна.