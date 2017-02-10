17:59 10 февраля

Яценюк готов рассказать Трампу, как построить забор экономкласса

Неуемный темперамент экс-премьера Украины Арсения Яценюка не дает ему сидеть без дела. Поэтому он решил поделиться своим богатым опытом с президентом США Дональдом Трампом, приводит РИА Новости статью Дарьи Чередник (радио Sputnik).

Яценюк готов рассказать Трампу, как построить забор экономкласса


Яценюк решил раскрыть неопытному политику секреты строительства фортификационных сооружений на границе.


«Он готов поделиться с лидером Соединенных Штатов секретами проекта "Стена", или, как его позже стали называть, "Европейский вал". Экс-премьер уверен, что этот проект дешевле и эффективнее того, что США намерены использовать для строительства стены на границе с Мексикой», – пишет Чередник.

Я, кстати, посчитал: по их расчетам, у них 1 километр границы стоит около $10 млн. Это в 30-40 раз дороже, чем тот проект, который имеется на Украине,
сказал Яценюк.

Участок забора, разделяющий США и Мексику.

«Интересно, он готов поделиться исключительно техническими подробностями, или приоткроет занавес и над таинственными махинациями, с помощью которых на стене можно подзаработать?», – задается вопросом автор.

«За два года проект Арсения Яценюка, на котором он так успешно пиарился, денег "съел" немало. А из результатов – немногим более 10% запланированных работ. И те – в виде забора из сетки и колючей проволоки да размытых рвов. Кстати, часть этой стены уже порушили несознательные кабаны, которые в поисках еды не желают искать обходные пути и сносят искусственные преграды», – продолжает Чередник.

Короче, грозное фортификационное сооружение на границе с Россией возвести не получилось, да и вряд ли теперь получится. Как выразилась депутат Рады Елена Сотник, «яма стоимостью 4 млрд. гривен».

Но Яценюка это больше не касается – он больше не премьер и за строительство не отвечает. «А вот сам проект, его любимое детище, выгодно пристроить хочется. Шутка ли: быть личным советником Дональда Трампа и увековечить свое имя на границе с Мексикой», – заключает автор.

Использованы фотографии: AP Photo/ Andrew Kravchenko, REUTERS/ Jose Luis Gonzalez
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Комментарии 10
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:45
    Забор из кроликов -финал "советов"яйцавнюха fool Трамп этого аферюгу за версту насквозь увидет, и,ждать может бывшего премьера очень печальное будущее в виде фрагмента того самого забора.
    Изгоняющий либероидов
  2. rasputin17 Сегодня, 17:45
    Там и без этого распильщика своих нахлебников хватает! Да и шутка ли ученику учить учителей!?
    rasputin17
    1. Pirogov Сегодня, 17:50
      Цитата: rasputin17
      Там и без этого распильщика своих нахлебников хватает! Да и шутка ли ученику учить учителей!?

      Кроль совсем поехал , и откуда у свинопаса столько наглости.?
      Pirogov
  3. volodya Сегодня, 17:45
    Яиценюх может,он научит!
    volodya
  4. Смог Сегодня, 17:45
    Сеня, Сеня-
    Смог
  5. андрей юрьевич Сегодня, 17:46
    как бы там."яйценюхи",размножаться не начали....
    андрей юрьевич
  6. НЕКСУС Сегодня, 17:48
    Все больше ощущение у меня,что сей забор больше не "туда" ,а "от туда"...за 25 лет превратить адекватную страну в цирковой зверинец...
    НЕКСУС
  7. Смог Сегодня, 17:51
    Смотрю биатлон. Наши девчонки проигрывают, печалька однако. И тут такая НОВОСТЬ-
    Яценюк готов рассказать Трампу, как построить забор экономкласса


    Нет, день прожит не зря. Арсений, ты сделал мне день, спасибо. laughing laughing
    Смог
  8. Хубун Сегодня, 17:55
    жадность фраера погубит
    Хубун
  9. san4es Сегодня, 17:57
    ...всякому указщику - хрен защеку!
    san4es

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