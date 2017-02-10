Яценюк готов рассказать Трампу, как построить забор экономкласса

Я, кстати, посчитал: по их расчетам, у них 1 километр границы стоит около $10 млн. Это в 30-40 раз дороже, чем тот проект, который имеется на Украине,

Неуемный темперамент экс-премьера Украины Арсения Яценюка не дает ему сидеть без дела. Поэтому он решил поделиться своим богатым опытом с президентом США Дональдом Трампом, приводит РИА Новости статью Дарьи Чередник (радио Sputnik).Яценюк решил раскрыть неопытному политику секреты строительства фортификационных сооружений на границе.«Он готов поделиться с лидером Соединенных Штатов секретами проекта "Стена", или, как его позже стали называть, "Европейский вал". Экс-премьер уверен, что этот проект дешевле и эффективнее того, что США намерены использовать для строительства стены на границе с Мексикой», – пишет Чередник.сказал Яценюк.«Интересно, он готов поделиться исключительно техническими подробностями, или приоткроет занавес и над таинственными махинациями, с помощью которых на стене можно подзаработать?», – задается вопросом автор., – продолжает Чередник.Короче, грозное фортификационное сооружение на границе с Россией возвести не получилось, да и вряд ли теперь получится. Как выразилась депутат Рады Елена Сотник, «яма стоимостью 4 млрд. гривен».Но Яценюка это больше не касается – он больше не премьер и за строительство не отвечает. «А вот сам проект, его любимое детище, выгодно пристроить хочется. Шутка ли: быть личным советником Дональда Трампа и увековечить свое имя на границе с Мексикой», – заключает автор.