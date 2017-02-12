19:16 12 февраля
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"Внутри мировой капиталистической элиты идет борьба за будущее"

"Внутри мировой капиталистической элиты идет борьба за будущее"


В США продолжаются протесты против избранного президента Дональда Трампа, "необъявленная война" с ним идет и в недрах государственных структур.

Так, Минюст пытался приостановить исполнение иммиграционного указа президента - одной из важнейших первых его инициатив в новой должности. Но суд пока отказался это делать. И все-таки главное, чем неудобен Трамп для старых элит - он пытается сменить экономическую парадигму, делая ее более национально ориентированной, за что и получает протесты по известным сценариям? Вестником какой перестройки пытается стать Трамп, в интервью Накануне.RU рассказал публицист, историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.




Вопрос: С чем и с кем борется Трамп, как Вы считаете? Судя по риторике, для него Китай - враг №1, но то же время Китай - государство №1 по вложениям в США.

Андрей Фурсов: Та часть мирового капиталистического класса, которая его поставила, находится в противостоянии с глобальными финансовыми спекулянтами, это та часть корпоратократии, которая ориентирована на развитие промышленности, то есть реальной экономики. Поэтому, можно сказать, что он выступает против конкретного спекулятивно-финансового проекта глобализации. Но это не значит, что он за то, чтобы Америка ото всех "закрылась".

Вопрос: А ведь, например, переговоры по Транстихоокеанскому партнерству шли около семи лет - видимо, они были очень важны?

Андрей Фурсов: Два проекта - Трансатлантический и Транстихоокеанский - это были две "палочки-выручалочки" для американских финансистов и для тех транснациональных корпораций, которые были связаны с глобальными спекулянтами. Ну, и, естественно, Трамп будет рушить эти связи, поскольку, как я уже говорил (и говорю лет десять), нас ждала, ждет и уже сейчас разворачивается нешуточная борьба внутри мировой капиталистической элиты за будущее - кто кого отсечет. Эта борьба шла по нарастающей и продолжается сейчас.

Вопрос: Но Трампу ставят палки в колеса непосредственно в США - протесты приобретают массовый характер, звезды кино и эстрады, эпатаж - все это похоже на технологии "цветных революций", которые США обычно поставляли на экспорт.

Андрей Фурсов: Да, против Трампа сейчас используют то, что обычно используется в других странах, но у Трампа, тем не менее, достаточно сильная поддержка в "низовой" Америке и у определенной части господствующего класса. Но то, что президентство Трампа сахаром ему не покажется - это совершенно очевидно.

Вопрос: Он затеял "перестройку", не повторит ли судьбу Советского Союза его главный соперник - США? Андрей Фурсов: Дело в том, что Горбачев рушил страну, а Трамп как раз ее хочет усилить. Вопрос: Но Горбачев тоже не ставил целью разрушение - он хотел "усугубить и углубить".

Андрей Фурсов: Трампа и Горбачева нельзя сравнивать еще и по другой причине - Горбачев в итоге оказался предателем, а вот Трамп точно не будет предавать Америку.



Вопрос: Он просто хочет сменить экономическую парадигму - за это получает свой "майдан"?

Андрей Фурсов: Да, он получает массовый протест, прежде всего, со стороны тех социально активных групп, которые всегда ориентировались на глобальных спекулянтов - это шоу-бизнес, это гомосексуальное сообщество. Этот глобально-спекулятивный курс - это некий проект, и у него есть составные части: туда входит и ЛГБТ, и мультикультурализм, и толерантность, и прочее. А вот Трамп выражает совсем другие ценности, это ценности традиционного белого среднего слоя, ведь удивительным образом Трамп оказался выразителем интересов и определенной части самого верха мирового капиталистического класса, и, с другой стороны, той части Америки, которую глобальные спекулянты систематически приносили в жертву.

Вопрос: Делать экономику национально ориентированной будет мировым трендом? Андрей Фурсов: Трамп - это безусловно, мировой антилиберальный тренд, этот тренд реализуется по очень простой причине: мировая неолиберальная контрреволюция свои задачи выполнила с 1980 по 2010 гг., и в условиях кризиса она уже не работает. Отсюда - разворот в другую сторону.

И в этом отношении России, безусловно, придется встраиваться в этот антилиберальный тренд. Проблема, однако, заключается в том, что в течение 25 лет в России экономический блок, значительная часть СМИ - это, по сути дела, лакеи, которые обслуживают глобальных спекулянтов. Они не на Россию работали, они посажены здесь были во времена Клинтона, во времена Обамы, и разворот России в сторону антилиберального курса предполагает устранение всей этой публики от финансовых и информационных рычагов.



Вопрос: Но сможет ли удержаться у власти внесистемный политик Трамп? Не ждет ли его свой "одинокий" стрелок в Далласе?

Андрей Фурсов: Он несистемный только с точки зрения верхушки "Республиканской партии", но на Западе и партии, и парламенты - это лишь видимый контур власти, за которым - клубы, ложи, группы. Внесистемные политики на Западе не приходят к власти около 100-150 лет. Так что Трамп - системный политик. Другое дело, что он не из той части системы, из которой были Клинтон, Буш-младший и Обама. Что касается Далласа - я думаю, что Трамп подстраховался. Неслучайно он предупредил, что в случае чего будет обнародована реальная правда о том, кто устроил 11 сентября. И если эта правда будет обнародована, то такие люди, как Чейни и целый ряд политиков, которые сейчас противостоят Трампу - ну, конечно, на электрический стул они не пойдут, но лет 20-25 получат.

Но и Трампу его президентский срок сахаром не покажется. На импичмент он пока не заработал, но все возможно. Когда-то Энгельс сказал: "Чтобы революция назад не откатилась, она должна пройти несколько дальше". Это относится к любому движению. В этом плане Трамп, который продавливает Америку вперед - да, возможно, ему устроят импичмент, но, по крайней мере, он успеет придать Америке ту инерцию, с которой она не соскочит лет 20-25. Любопытно, что Джефри Сакс написал статью о грядущем крахе Америки в том случае, если она будет продолжать курс Обамы, и эта статья вышла буквально за 4-5 дней до выборов. Это был сигнал американским элитам не голосовать за Клинтон, так как это продолжение политики Обамы - тогда, пожалуй, и стало понятно, что выиграет Трамп.

Вместе с Трампом Америка отползает от пропасти. И очень могущественные силы Америки это понимают, поэтому Мадонна, Болдуин, Йохансен могут кривляться сколько угодно - не они решают.
Автор: Елена Кирякова
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112572/


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Комментарии 12
  1. кеп Сегодня, 15:30
    Полностью согласен с выводами,озвученными в статье.
    Пройдут первые 100 дней и кое что прояснится. То что мир изменится не вызывает у меня сомнений.
    По крайней мере в течении следующих двух лет.
    кеп
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:54
      "Внутри мировой капиталистической элиты идет борьба за будущее" а наши...элиты?
      андрей юрьевич
      1. кеп Сегодня, 16:34
        Цитата: андрей юрьевич
        "Внутри мировой капиталистической элиты идет борьба за будущее" а наши...элиты?

        Тупо пилят пока есть что.
        Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект президентского указа о национальном плане развития конкуренции в 2017—2019 годах, в котором предусмотрены меры по снижению присутствия государства в экономике. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

        https://russian.rt.com/business/news/356984-fas-s
        nizit-gosuchastie-ekonomika
        кеп
      2. gladcu2 Сегодня, 18:59
        Андрей Юрьевич

        Капитализм уничтожает будущее большинства, улучшая КАЧЕСТВО меньшинства.

        Если Д.Трамп борется за свое будущее, в формате когда будущее Трампа, связанно с будущим большинства. Тогда он борется против капитализма. Осознав это или не осознав. Что конечно, значение может и имеет но в любом случае, роли не играет.

        Исходя из этого, Трампа можно назвать кем, или как?

        Коммунистом.

        Это для русскоязычного читателя. Потому, что в США, слово коммунист есть синоним слову фашист. И имеет совсем другое значение чем для русскоговорящих.

        Жизненный пример очень простой.

        Флаг украинских националистов красно - черный. Флаг фашизма- черный цвет и флаг коммунизма - красный цвет.
        Почему? Потому, что мотивация к действиям у коммунистов и фашистов это долг чести. Но результат их деятельности разный.

        У фашистов это возрождение нации за счет умерщвления другой нации ( форма капитализма).

        У коммунистов это самостоятельное возрождении нации в общественном труде ( социализм-коммунизм).
        gladcu2
  2. sds87 Сегодня, 16:01
    Ну Фурсов, как всегда, простым языком рассказал о сложных вещах. Посмотрим, что будет дальше и что будет делать "наша" политическая элита, работающая в интересах глобалистов.
    sds87
  3. gladcu2 Сегодня, 16:18
    Автору спасибо.

    Так много нужно сказать, что тянет на тему целой статьи.

    Попытаюсь объяснить мотивацию Трампа - миллиардера, который идет в контрнаступление против системы, которая создала его миллиарды.
    Для того, чтобы это объяснить правильно и последовательно, необходимо обратиться к началу возражения человека, к первично обшинного строю.
    Это объем статьи. В объеме комментария буду опираться на постулаты, не объясняя их происхождения. Отсюда уменьшиться количество людей понимающих сказанное. Так как необходимо иметь определенный объем знаний, жизненного опыта которые и формируют специфическую форму общения - общую точку зрения.

    Краткое объяснение мотивации Д.Трампа, это осознанная необходимость выживания его финансовой империи и среды её существования это страна США.

    Вся история человечества получила развития в связи с борьбой человека против сил природы за существование. Последовательность и объяснение поведения человека объясняет наука - философия. Основанная на анализе исторических событий. В противовес философии стоит лженаука - социология ( культурология). Которая игнорирует историю, в общих чертах анализируя её и приводит к лживой точке зрения человек влияет на природу. Отсюда в человеке важна личность, необходимость своего мнения. Социология ( культурология), пытается дать определение развития человечества из за влияния личности на ход истории. Хотя тут же и утверждает, что это сделать не возможно в силу случайных решений каждой отдельной личности.

    Философия дает правильный подтвержденный практикой ответ на развитие человека и прогнозирует абсолютно все этапы развития общества даже на отдаленное будущее. Даёт возможность абсолютно четкого планирования опираясь на мотивацию поступков каждого отдельного человека приводя к минимуму самодурство-внесистемность, случайность поступков. Социология ( культурология), это экономический - коммерческий заказ, призванный ВЛАДЕЛЬЦАМИ настоящей экономической системы повысить выживаемость. Отсюда и ложь. Капитализм в целом ведет к материальному уничтожению человека. Так как побочным эффектом экономической системы есть улучшение КАЧЕСТВА жизни. Т.е., человек соглашается на хорошее качество, мотивируется, но не замечает, что количество его возможностей с качеством становится ограниченно, ресурсами планеты.

    Ложь, это определение которое опирается на регресс развития общества. Правда, соответственно - прогресс.

    Теперь опираясь на сказанное выше, вернемся к мотивации Д.Трампа.

    Трамп, не выскочка и не самодур. Его поступки философски системные и обяснимы. Империя Трампа достигала необходимого КАЧЕСТВА, при достаточном КОЛИЧЕСТВЕ.

    Пред задачей Трампа стоит сохранить среду обитания своей империи - страну США. Он её решает не самостоятельно, а с поддержкой осознавших быструю смерть, таких же богатых людей, как Д.Трамп.

    В подтверждение правильности сказанного обоснуйте следующий факт.

    За последний год, концентрация общего достояния планеты получила перераспределение следующим образом. Восемь богатейших людей планеты владеют состоянием в половину состояния планеты. В прошлом году, таких было 62. ДЕГРАДАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В 8 РАЗ.

    Но самое интересное, что не эти 8 человек являются ВЛАДЕЛЬЦАМИ экономической системы - Капитализм. Владеют этой системой финансисты. Это финансисты управляя системой, убивают владельцев ресурсов планеты.

    Соответственно, богатые тоже плачут и хотят выжить.

    Вот такое обобщение.
    gladcu2
    1. gladcu2 Сегодня, 17:17
      Вообще.

      Добавить, к моему комментарию.

      Диалектический система развития, строго подчиняется законам природы, а не воле человека.

      Диалектическач концепция развития, опирается на работы Г.Гегеля и К.Маркса. Практическое подтверждение идеи, что сделало ее теорией, было проверено в гигантских масштабах В.Лениным и т. Сталиным. Опираясь на идею К.Маркса была восстановлена Российская Империя, в виде СССР. Страна победила, в войне на выживание против ВЛАДЕЛЬЦЕВ, экономической системы в Великой Отечественной войне.

      И.В.Сталин не смог закончить создание устойчивого устройства государства. Привести государство к такому состоянию, чтобы экономическая система не пришла к регрессу. Для, этого И. Сталину необходимо было РЕЗКО повысить образовательный уровень населения. Опираясь на этот образовательный уровень. Опираясь на КПСС, уничтожить банковскую систему СССР. Уничтожить деньги. Потом уничтожить КПСС, идиолгию. Оставить госкдарство, которое политически мотивировали СИСТЕМНО ОБРАЗОААННОЕ население к тем или иным свершениям.

      Любая попытка, правительством страны возвратить денежную систему, вела бы к деградации развития. Это было бы тригером к возврату в капитализм.

      Обучение диалектический концепции развития общества есть первая задача СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

      Для того, чтобы этому научиться, необязательно учить очень сложный язык восприятия в философии Гегеля и Маркса. На сегодня в интернете много источников, где эта же философия передана простыми словами с примерами на бытовом уровне.

      Эта философия объясняет удивительные вещи.

      Например почему Русские не улыбаются, как например это делают американцы.

      Что из себя представляет известный "русский дух". Чем вызвана эта форма поведения людей.

      И много, много, много очень простых бытовых и других вещей поведения человека. Которые мы совершаем и не можем дать им объяснение. То есть не можем описать их словами.
      gladcu2
    2. басмач Сегодня, 17:18
      Все это очень хорошо описано Лениным в его работе "Империализма как высшая стадия капитализма"
      басмач
      1. gladcu2 Сегодня, 17:41
        басмач

        Признаюсь честно. Я никогда не читал Ленина, ни Маркса.

        Все, что сказал выше этому меня научила жизнь. Моя жизнь меня била так жестко, наказывали столько раз, что заставила задуматься о том почему это происходит.
        Подсознательно, на примитивном уровне я всегда догадывался, что ответ можно найти.
        Его, этот ответ можно считать найденным если его можно будет описать словами.

        Почему каждого отдельно и человека и всех людей в целом, жизнь бьет коленом по феберже, дает ответ к примеру.

        " Диалектическая концепция развития"

        Написано понятным русским языком в интернете, в общем пользовании.

        Никому не надо углубленно изучать диалектику. Достаточно иметь поверхностное представление.

        То есть профессор М. Попов на передачах у Д.Пучкова, говоря простые вещи сложным языком о диалектике Гегеля, вызывает панический страх у людей пред сложностью понимания происходящего. Не обращайте внимание.

        Диалектика проста к пониманию, как " трусы за рубль двадцать". У современного человека достаточно общих знаний, для быстрого восприятия. Важен язык подачи знания.
        gladcu2
  4. Алматинец Сегодня, 17:20
    Да чтоб вы ели одни тока макароны!!!!
    Алматинец
    1. gladcu2 Сегодня, 17:57
      Алмаатинец.

      Ну вот краткий ваш ответ, на то что я описал обширными комментариями.

      Самый логичный краткий ответ.

      " Да чтоб вы ели только макароны". Вся диалектика Гегеля в этой фразе. good

      Чтобы жить устойчиво, уверенно, гарантировано в будущем нужно понизить КАЧЕСТВО, чтобы сохранить КОЛИЧЕСТВО.

      Спасибо Алмаатинец.
      gladcu2
      1. gladcu2 Сегодня, 18:05
        Алмаатинец.

        Поэтому Д.Трамп идет на сознательное понижение КАЧЕСТВА, в договоре с такими же богатеями, чтобы сохранить КОЛИЧЕСТВО.

        Ну буквально до ситуации, когда все едят только макароны, но эти макароны гарантированы всем. Если конечно количество населения на планете не увеличится.

        Это и объясняет, почему рождаемость населения в бедных странах высокая, а в КАЧЕСТВЕННО богатых странах рождаемость низкая.

        Этим и обяснимы лозунг о сокращении населения планеты.
        gladcu2

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