"Внутри мировой капиталистической элиты идет борьба за будущее"

В США продолжаются протесты против избранного президента Дональда Трампа, "необъявленная война" с ним идет и в недрах государственных структур.Так, Минюст пытался приостановить исполнение иммиграционного указа президента - одной из важнейших первых его инициатив в новой должности. Но суд пока отказался это делать. И все-таки главное, чем неудобен Трамп для старых элит - он пытается сменить экономическую парадигму, делая ее более национально ориентированной, за что и получает протесты по известным сценариям? Вестником какой перестройки пытается стать Трамп, в интервью Накануне.RU рассказал публицист, историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.Вопрос: С чем и с кем борется Трамп, как Вы считаете? Судя по риторике, для него Китай - враг №1, но то же время Китай - государство №1 по вложениям в США.Андрей Фурсов: Та часть мирового капиталистического класса, которая его поставила, находится в противостоянии с глобальными финансовыми спекулянтами, это та часть корпоратократии, которая ориентирована на развитие промышленности, то есть реальной экономики. Поэтому, можно сказать, что он выступает против конкретного спекулятивно-финансового проекта глобализации. Но это не значит, что он за то, чтобы Америка ото всех "закрылась".Вопрос: А ведь, например, переговоры по Транстихоокеанскому партнерству шли около семи лет - видимо, они были очень важны?Андрей Фурсов: Два проекта - Трансатлантический и Транстихоокеанский - это были две "палочки-выручалочки" для американских финансистов и для тех транснациональных корпораций, которые были связаны с глобальными спекулянтами. Ну, и, естественно, Трамп будет рушить эти связи, поскольку, как я уже говорил (и говорю лет десять), нас ждала, ждет и уже сейчас разворачивается нешуточная борьба внутри мировой капиталистической элиты за будущее - кто кого отсечет. Эта борьба шла по нарастающей и продолжается сейчас.Вопрос: Но Трампу ставят палки в колеса непосредственно в США - протесты приобретают массовый характер, звезды кино и эстрады, эпатаж - все это похоже на технологии "цветных революций", которые США обычно поставляли на экспорт.Андрей Фурсов: Да, против Трампа сейчас используют то, что обычно используется в других странах, но у Трампа, тем не менее, достаточно сильная поддержка в "низовой" Америке и у определенной части господствующего класса. Но то, что президентство Трампа сахаром ему не покажется - это совершенно очевидно.Вопрос: Он затеял "перестройку", не повторит ли судьбу Советского Союза его главный соперник - США? Андрей Фурсов: Дело в том, что Горбачев рушил страну, а Трамп как раз ее хочет усилить. Вопрос: Но Горбачев тоже не ставил целью разрушение - он хотел "усугубить и углубить".Андрей Фурсов: Трампа и Горбачева нельзя сравнивать еще и по другой причине - Горбачев в итоге оказался предателем, а вот Трамп точно не будет предавать Америку.Вопрос: Он просто хочет сменить экономическую парадигму - за это получает свой "майдан"?Андрей Фурсов: Да, он получает массовый протест, прежде всего, со стороны тех социально активных групп, которые всегда ориентировались на глобальных спекулянтов - это шоу-бизнес, это гомосексуальное сообщество. Этот глобально-спекулятивный курс - это некий проект, и у него есть составные части: туда входит и ЛГБТ, и мультикультурализм, и толерантность, и прочее. А вот Трамп выражает совсем другие ценности, это ценности традиционного белого среднего слоя, ведь удивительным образом Трамп оказался выразителем интересов и определенной части самого верха мирового капиталистического класса, и, с другой стороны, той части Америки, которую глобальные спекулянты систематически приносили в жертву.Вопрос: Делать экономику национально ориентированной будет мировым трендом? Андрей Фурсов: Трамп - это безусловно, мировой антилиберальный тренд, этот тренд реализуется по очень простой причине: мировая неолиберальная контрреволюция свои задачи выполнила с 1980 по 2010 гг., и в условиях кризиса она уже не работает. Отсюда - разворот в другую сторону.И в этом отношении России, безусловно, придется встраиваться в этот антилиберальный тренд. Проблема, однако, заключается в том, что в течение 25 лет в России экономический блок, значительная часть СМИ - это, по сути дела, лакеи, которые обслуживают глобальных спекулянтов. Они не на Россию работали, они посажены здесь были во времена Клинтона, во времена Обамы, и разворот России в сторону антилиберального курса предполагает устранение всей этой публики от финансовых и информационных рычагов.Вопрос: Но сможет ли удержаться у власти внесистемный политик Трамп? Не ждет ли его свой "одинокий" стрелок в Далласе?Андрей Фурсов: Он несистемный только с точки зрения верхушки "Республиканской партии", но на Западе и партии, и парламенты - это лишь видимый контур власти, за которым - клубы, ложи, группы. Внесистемные политики на Западе не приходят к власти около 100-150 лет. Так что Трамп - системный политик. Другое дело, что он не из той части системы, из которой были Клинтон, Буш-младший и Обама. Что касается Далласа - я думаю, что Трамп подстраховался. Неслучайно он предупредил, что в случае чего будет обнародована реальная правда о том, кто устроил 11 сентября. И если эта правда будет обнародована, то такие люди, как Чейни и целый ряд политиков, которые сейчас противостоят Трампу - ну, конечно, на электрический стул они не пойдут, но лет 20-25 получат.Но и Трампу его президентский срок сахаром не покажется. На импичмент он пока не заработал, но все возможно. Когда-то Энгельс сказал: "Чтобы революция назад не откатилась, она должна пройти несколько дальше". Это относится к любому движению. В этом плане Трамп, который продавливает Америку вперед - да, возможно, ему устроят импичмент, но, по крайней мере, он успеет придать Америке ту инерцию, с которой она не соскочит лет 20-25. Любопытно, что Джефри Сакс написал статью о грядущем крахе Америки в том случае, если она будет продолжать курс Обамы, и эта статья вышла буквально за 4-5 дней до выборов. Это был сигнал американским элитам не голосовать за Клинтон, так как это продолжение политики Обамы - тогда, пожалуй, и стало понятно, что выиграет Трамп.Вместе с Трампом Америка отползает от пропасти. И очень могущественные силы Америки это понимают, поэтому Мадонна, Болдуин, Йохансен могут кривляться сколько угодно - не они решают.