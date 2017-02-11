Жизнь под куполом

Структурно подразделение входит в Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны РФ (НИИ ВВС). О традициях коллектива, его истории и выдающихся людях рассказывает Герой России Игорь ТАРЕЛКИН. Высокое звание ему было присвоено в 1998 году за мужество и героизм, проявленные при испытаниях новой авиационной техники.– Подразделение, в котором мне довелось служить, которое я возглавлял более 16 лет, было не только уникальным, но и секретным, – вспоминает Игорь Евгеньевич. – Впрочем, это касалось и всего Лётно-испытательного центра имени В.П. Чкалова, в состав которого мы входили и который справедливо называют храмом военной науки. Это сейчас широко известны имена авиаконструкторов, лётчиков-испытателей, типы самолётов и другой авиационной техники. Десятилетиями об этих людях знал лишь узкий круг специалистов. В наше подразделение по конкурсу набирали людей из всех частей ВВС. В группе было 10–12 человек, для которых прыжки стали профессией.– Как вы попали в это подразделение?– После окончания Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского. К тому времени у меня было 437 прыжков с парашютом и звание инструктора парашютно-десантной службы, присвоенное главнокомандующим ВВС. Тогда получить такое звание было непросто. Прыжки выполнял, когда служил в авиационном полку в Забайкалье и в составе специальной парашютно-десантной группы в период боевых действий в Афганистане.На должность инструктора-испытателя парашютов и катапультных установок НИИ ВВС попал благодаря Герою Советского Союза парашютисту-испытателю Василию Григорьевичу Романюку. Когда мы познакомились, он уже был на заслуженном отдыхе. Видя моё твёрдое желание заниматься испытаниями средств спасения экипажей летательных аппаратов, Романюк рекомендовал меня руководителю подразделения.Именно Романюк был первым штатным парашютистом-испытателем созданной им в 1936 году группы испытателей. Он много лет и возглавлял подразделение. Василий Григорьевич – легендарный человек! Совершил 3475 прыжков с парашютом, большинство из которых были экспериментальными, в том числе из стратосферы, и первые катапультирования. 25 сентября 1945 года он сделал затяжной прыжок из стратосферы, ставший мировым рекордом как по высоте, так и по длительности падения с нераскрытым парашютом. В то время опыта подобных прыжков практически не было. Для того чтобы шагнуть с высоты в 13 км, парашютисту пришлось надеть меховое обмундирование и обмазать лицо жиром от обморожения, ведь скафандров тогда не было. Барографы показали, что испытатель покинул самолёт на высоте 13 108 метров, в свободном падении он пробыл 167 секунд и раскрыл парашют на высоте 1000 метров. Через два года Романюк установил новое достижение, прыгнув с высоты 13 400 метров с немедленным раскрытием парашюта. Он первый в мире выполнил 3000 прыжков с парашютомТехника спасения лётчиков и наших первых космонавтов, испытанная Василием Григорьевичем и его товарищами, верой и правдой служит до сих пор.За испытания парашютной техники и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм 9 сентября 1957 года Романюк, первый среди парашютистов-испытателей, был удостоен звания Героя Советского Союза.– Василий Романюк был не единственным Героем Советского Союза в группе испытателей?– Ещё два человека были удостоены золотых звёзд. Одного – полковника Евгения Николаевича Андреева, Героя Советского Союза, заслуженного парашютиста-испытателя СССР (нагрудный знак № 3), заслуженного мастера спорта СССР – мне довелось знать много лет. На его счету 8 мировых рекордов, свыше 4500 сложных прыжков с парашютом, в том числе 8 прыжков из стратосферы.Именно он много лет возглавлял наше подразделение. А когда Евгений Николаевич ушёл на заслуженный отдых, на протяжении почти 15 лет всегда ждал нас после возвращения из очередной командировки, интересовался результатами испытаний, давал советы и рекомендации.Его опыт был весьма полезен нам, ведь ещё в 1947 году Евгений Николаевич вместе с сослуживцами начал испытывать средства спасения для пилотов новых, только поступавших на вооружение реактивных самолётов. В начале 1960-х годов он был включён в группу, работавшую над испытаниями средств спасения для первых советских космонавтов. Осенью 1962 года по заданию главного конструктора советской космической техники Сергея Королёва было запланировано проведение эксперимента по прыжку с парашютом из «ближнего космоса» – с высоты 25 км. Секретный эксперимент получил название «Звезда».Его участниками были назначены Евгений Андреев, которому предстояло пролететь в свободном падении около 24 км, раскрыв купол лишь в километре от земли, и Пётр Долгов, который должен был раскрыть парашют сразу после прыжка. Риск был в том, что на высоте 25 км плотность в десятки раз меньше, чем у земли, что ухудшает наполняемость купола парашюта. Петру Ивановичу также предстояло испытать новый скафандр для космонавтов.Перед подъёмом Долгова и Андреева подвергли десатурации – продувке лёгких кислородом, из крови был удалён азот, чтобы она при больших перепадах атмосферного давления не «закипела».Испытания проходили осенью 1962 года на полигоне, расположенном под городом Вольском Саратовской области. Когда стратостат «Волга», кабина которого имитировала спускаемый аппарат космического корабля «Восток», поднялся на 25,5 км, Евгений Николаевич выполнил прыжок. Его полёт в свободном падении продолжался 4 минуты 30 секунд с минимальной скоростью около 900 километров в час. Позднее он рассказывал нам, что привычной упругости воздуха не чувствовалось, и чтобы меньше замерзало остекление гермошлема, перевернулся на спину и так летел к земле. Когда достиг высоты 12 км, выпрямил тело и перевернулся лицом вниз. На высоте 1500 м сработало сигнальное устройство, и через 20 секунд прибор автоматически открыл ранец парашюта.К сожалению, Пётр Иванович Долгов, удостоенный в 1961 году за участие в испытании космических систем ордена Ленина, лауреат Государственной премии, при выходе из гондолы повредил остекление гермошлема. Произошла разгерметизация, и наступила мгновенная смерть…– Традиции, заложенные Романюком, Андреевым, живут?– Несомненно. За 80 лет в подразделении сменилось несколько поколений парашютистов-испытателей. Их не так много. Это настоящие профессионалы своего уникального ремесла, строго соблюдающие традиции подразделения. Они продолжают испытывать новые типы парашютных систем, работают с принудительными и непринудительными средствами спасения экипажей летательных аппаратов, совершенствуют и испытывают снаряжение, кислородное оборудование и приборы.