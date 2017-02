Новые американские войска и радиоактивные отходы в Прибалтике

В литовский порт Клайпеда в понедельник вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Hue City/CG-66 класса Ticonderoga, который, по сообщению Минобороны Литвы, "демонстрирует решимость Вооруженных сил США и в дальнейшем укреплять сотрудничество с союзниками по НАТО в Балтийском регионе".В этот же день в Эстонию прибыла тяжелая техника армии США. Ранее представители посольства США в Таллине сообщили, что вооружение роты первого батальона 68-го бронетанкового полка американской армии в Эстонии включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты (БМП) Bradley.Истребители НАТО продолжают тренировочные полеты над Эстонией на сверхмалых высотах (до 150 м). Ранее Эстония и США подписали договор о сотрудничестве в области обороны.Накануне в Латвию прибыли более 220 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США. Их танки M1A2 Abrams и БМП Bradley еще в пути и появятся в Латвии на этой неделе.Близ латвийского города Гулбене начался демонтаж последней советской военной базы, где четверть века назад стояли на боевом дежурстве ядерные ракеты. Это четыре шахты (глубиной 32 метра) и подземный командный центр (демонтаж оценили в 190 тысяч евро).Создается впечатление, что горячая Прибалтика активно готовит площадку для большой войны. Что происходит у наших границ?Эстония, Латвия и Литва вошли в НАТО 13 лет назад. Они сделали это, невзирая на категорические возражения России, которая рассматривала принятие соседних государств в военный блок под руководством США как недружественный шаг. Цели очевидны. Для Запада территория Балтии привлекательна как военный плацдарм на границе с Россией, и это основа интеграции Эстонии, Латвии и Литвы в ЕС.Сегодня в Эстонии, Латвии и Литве проживают 1,31 млн, 1,96 млн и 2,85 млн человек соответственно. В составе союзного государства в 1990 году населения было заметно больше: в Эстонии — на 250 тыс. человек, в Латвии — на 700 тыс. человек, в Литве — на 850 тыс. человек. За четверть века Прибалтика в целом потеряла более 21% жителей.Поэтому корабли ВМС США в Балтийском море чувствуют себя как дома, и визит в Литву ракетного эсминца Hue City — обычная практика. В июне 2016 года в Клайпеде побывал флагманский корабль 6-го флота ВМС Mount Whitney, в апреле — эсминец Donald Cook.Гость из солнечной Флориды, эсминец USS Hue City с управляемым ракетным оружием на борту (включая крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk и противокорабельные ракеты RUM-139A VL-ASROC и "Гарпун"), будет находиться в Клайпеде до 10 февраля (о дате его захода в литовский порт заранее не сообщалось). Намечены взаимные визиты американских и литовских военных моряков, встречи с командованием ВМС Литвы.Надо ли говорить, против кого направлена эта дружба?Во вторник около 200 военнослужащих 503-го кавалерийского полка США и разведывательного батальона Сил обороны Эстонии начали трехдневный 53-километровый марш-бросок в полном походном снаряжении на северо-востоке республики, вдоль границы с Россией. Пешие кавалеристы и разведчики посетят преимущественно русскоговорящие города Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарву, где американцы планируют выступить перед школьниками, учащимися гимназий и студентами Нарвского колледжа Тартуского университета.Американские военнослужащие останутся в Эстонии до весны, то есть до прибытия подразделений-сменщиков международного батальона НАТО, в составе которого будет 1200 человек (800 военнослужащих из Великобритании, остальные — из Франции и Дании). Четыре танка M1A2 Abrams, 15 боевых машин пехоты Bradley и 23 километра забора на российско-эстонской границе — только начало. Великобритания выделит боевые машины Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные беспилотники. Франция также пришлет бронетехнику. Международный батальон разместится в военном городке Тапа (220 км до Санкт-Петербурга по прямой) для взаимодействия с 1-й пехотной бригадой Сил обороны Эстонии.Как известно, передислокация сил альянса в Восточной Европе проходит на основании решений Варшавского саммита 2016 года. В Латвии, Литве, Эстонии и Польше будут размещены многонациональные батальоны на основе ротации. Основу контингента в Латвии составят канадские военнослужащие, в Литве — немецкие, в Эстонии — британские, в Польше — американские.И все же американцы пришли в Эстонию надолго. Подписанный 17 января договор между Эстонией и США регламентирует беспрепятственный доступ Вооруженных сил США к эстонским военным объектам (авиабаза Эмари, центральный полигон сил обороны, городок Тапа). Пентагон может строить и улучшать военные объекты для проживания персонала, обучения, обслуживания техники, формирования и развертывания подразделений и других согласованных мероприятий. Договор подробно регламентирует пребывание в Эстонии американских военнослужащих и членов их семей. Уточняются случаи применения налоговых льгот в отношении Вооруженных сил США.Фактически документ становится основой для создания в Прибалтике постоянной американской военной базы. США имеет подобные договоры с Испанией, Нидерландами, Польшей, Болгарией и рядом других государств.Латвия также готова стать раем для американских солдат — здесь договорились до иммунитета от уголовного преследования военнослужащих США. Однако латвийский рай имеет свои особенности.В советское время на латвийской территории дислоцировались 12 наземных и подземных баз со стратегическими ракетами. В Эстонии — учебный центр подводников ВМФ в Палдиски (с ядерными реакторами, которые были демонтированы и вывезены в Россию в начале 1990 годов) и другие военные объекты.В 2013-м центр подготовки офицеров-подводников полностью ликвидировали, а в мае 2016 года правительство Эстонии решило построить в городе Палдиски постоянное хранилище радиоактивных отходов стоимостью 90 млн евро. Завершение проекта намечено на 2040 год.Неочевидную "российскую угрозу" странам Балтии альянс сделал своей главной темой, но она все же не является реальной военной проблемой. Нет никаких признаков существования у РФ агрессивных планов в отношении Эстонии, Латвии и Литвы.Американское аналитическое издание The National Interest пишет: "Благодаря реформам, начатым в октябре 2008 года, и программе модернизации, оцененной в 670 млрд долларов, вооруженные силы стали одним из наиболее надежных орудий российской национальной мощи… Россия не угрожает существованию европейских стран или даже Украины, но может силой навязать свою волю соседним странам. Если бы Россия захотела захватить Балтию, НАТО не слишком подготовлено, чтобы это предотвратить".Действительно, принуждение к миру без аннексии Россия эффективно продемонстрировала в Грузии в 2008 году. И все же автор The National Interest Майкл Кофман упускает главное: военная и морская доктрины России "накрывают" не только окраины СНГ и Европу. Боевая мощь России не ограничена пространством у ее границ. Москва имеет возможность действовать в глобальном пространстве. Это ключ к пониманию партнерских отношений.Полагаю, это военно-политическая инерция и косность, которые в обозримой перспективе не исчезнут, но и не окажут существенного влияния на волю Кремля, на дальнейшее развитие экономики и Вооруженных сил Российской Федерации.Если Москва и ее геополитические союзники решат изменить "текущий мировой порядок", это будет длительная многоходовка, а не блицкриг в Прибалтике.И недавний инцидент с ведущим Fox News (это ресурс республиканцев), который назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и не извинился, говорит об экзистенциальной проблеме Запада."Главная слабость Америки — не в недостатке военной или экономической мощи, но в неспособности ее руководства сформулировать стратегию и недостаточной информированности руководства для принятия важных решений, даже когда дело касается других ядерных держав. Военная мощь сама по себе не исправит этих фундаментальных слабостей", — пишет The National Interest.