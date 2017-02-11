11:26 11 февраля

Истребитель-бомбардировщик Су-34. Инфографика

Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.


Первоисточник: https://ria.ru/


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Комментарии 10
  1. кеп Сегодня, 09:22
    Хороший аппарат. Красивый.Интересно сколько запланировали.
    кеп
  2. Samarin Сегодня, 09:32
    1984 ---- 2014... 30 лет... даа-с...
    Samarin
    1. гуран Сегодня, 09:48
      Так ведь годы какие были. Непростые. Да и куда торопиться? Штаты наклепали 300 рапторов, кучу денег вбухали, и что? Пусть теперь папуасов гоняют.
      гуран
      1. Samarin Сегодня, 10:02
        Цитата: гуран
        Так ведь годы какие были. Непростые

        да... такие года...
        сколько коттеджов генералы настроили...
        и уж третий десяток как годы непростые все такие
        Samarin
        1. гуран Сегодня, 10:04
          генералы везде хорошо живут.
          гуран
  3. гуран Сегодня, 09:51
    В анфас похож на Мики Мауса, в профиль - злобный м. даг. 4000 км дальность, неплохо. А если под брюхом Х-102, то получается мини-стратег. Недорого, эффективно.
    гуран
    1. Samarin Сегодня, 09:59
      Цитата: гуран
      если под брюхом Х-102

      Где вы на инфографике Х-102 углядели?
      Samarin
      1. гуран Сегодня, 10:04
        было слово "если"
        гуран
        1. Samarin Сегодня, 10:05
          так если б да кабы, у бабки бы был .... , она была бы дедкой
          никак "если" не получится
          Samarin
          1. гуран Сегодня, 10:12
            не нам судить, есть специалисты.
            гуран

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