Когда в последний раз на Прикарпатье вводили новую поликлинику? Я думаю, что немногие помнят. Я проверил – в 1993 году. Когда в последнее время вводили новую больницу – в 2003 году. А ведь в то время были все возможности, потому что не было войны и значительных затрат на оборону, которые Украина несёт сейчас для своей защиты.

Боевой дух позволил украинцам остановить врага, освободить две трети Донбасса, обеспечивать восстановление инфраструктуры и проведение мощных реформ. Когда Украина объединена, она способна защитить себя от любого агрессора, даже от Российской Федерации, имеющей самую большую и самую сильную армию на континенте.

Президент Украины Пётр Порошенко, продолжающий борьбу за электоральный рейтинг и западные кредиты, накануне в очередной раз объявил о могучей силе украинской армии. Причём заявление это Порошенко сделал вовсе не перед самими военными, которым хорошо известно о реальной «могучести», а перед медиками во время открытия поликлиники в городе Коломыя.Порошенко заявил, что 5% ВВП расходуется на армию, но при этом «Украина идёт по пути децентрализации так, что это позволяет местным органами по своему усмотрению расходовать львиную долю региональных бюджетов». Местные органы, должно быть, в крайней степени удивились.Из дальнейших заявлений Порошенко:Далее «Остапа понесло» в ту сторону, где, по его словам, Украине доверяют «все крупные международные организации»: от МВФ до Европарламента и Евросовета.