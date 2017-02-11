11:22 11 февраля

Порошенко: "Украина противостоит самой сильной армии на континенте"

Президент Украины Пётр Порошенко, продолжающий борьбу за электоральный рейтинг и западные кредиты, накануне в очередной раз объявил о могучей силе украинской армии. Причём заявление это Порошенко сделал вовсе не перед самими военными, которым хорошо известно о реальной «могучести», а перед медиками во время открытия поликлиники в городе Коломыя.

Порошенко:
Когда в последний раз на Прикарпатье вводили новую поликлинику? Я думаю, что немногие помнят. Я проверил – в 1993 году. Когда в последнее время вводили новую больницу – в 2003 году. А ведь в то время были все возможности, потому что не было войны и значительных затрат на оборону, которые Украина несёт сейчас для своей защиты.


Порошенко заявил, что 5% ВВП расходуется на армию, но при этом «Украина идёт по пути децентрализации так, что это позволяет местным органами по своему усмотрению расходовать львиную долю региональных бюджетов». Местные органы, должно быть, в крайней степени удивились.

Из дальнейших заявлений Порошенко:
Боевой дух позволил украинцам остановить врага, освободить две трети Донбасса, обеспечивать восстановление инфраструктуры и проведение мощных реформ. Когда Украина объединена, она способна защитить себя от любого агрессора, даже от Российской Федерации, имеющей самую большую и самую сильную армию на континенте.




Далее «Остапа понесло» в ту сторону, где, по его словам, Украине доверяют «все крупные международные организации»: от МВФ до Европарламента и Евросовета.

Использованы фотографии: http://www.president.gov.ua/ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 142
  1. Тралл Сегодня, 07:13
    "Клиника" на фоне поликлинники laughing
    Тралл
    1. дядя Мурзик Сегодня, 09:05
      все проще,порошенко с утра принял пару бутылок горилки wassat
      дядя Мурзик
      1. Монархист Сегодня, 09:15
        Оберст дядя Мурзик,Вы совершенно правы: пан Педро все своё красноречие черпает на дне бутылки
        Монархист
        1. Злой543 Сегодня, 10:31
          Растёт с каждым днём, помнится недавно перед малышней в детском саду выступал.
          Злой543
      2. rotor Сегодня, 09:33
        У Порошенко очередной день сурка, каждый день начинает с белого листа. То у него "украинская армия – самая мощная на континенте", то "Украина противостоит самой сильной армии на континенте", что ни день - то новый перл.
        rotor
    2. Либероид- Сегодня, 10:31
      Поседел порошенко резко, как и Обама...
      С русскими, если конфликтовать обычно заканчивается самострелом...Вот такие мы! Трамп рыжий , ему повезло .. wassat Хотя лысым может стать ...

      Опять язык развязал , все молчу...
      Либероид-
    3. Хубун Сегодня, 10:42
      Весна..... Шиза обостряется
      Хубун
  2. Hades1911 Сегодня, 07:14
    Разве Украина не самая сильная армия на континенте?
    Hades1911
    1. Александр романов Сегодня, 07:26
      Цитата: Hades1911
      Разве Украина не самая сильная армия на континенте?

      Тебе виднее-этож твои союзнички.
      Александр романов
      1. Hades1911 Сегодня, 07:33
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Hades1911
        Разве Украина не самая сильная армия на континенте?

        Тебе виднее-этож твои союзнички.


        Украина это ваша жена и мы поимели как хотели. А вы стояли и смотрели hi
        Hades1911
        1. Александр романов Сегодня, 07:37
          Цитата: Hades1911
          Украина это ваша жена и мы поимели как хотели.

          Я смотрел на старые фотографии,где русские стоят в немецкои форме ,рядом с немцами и генералом Власовым. Я не мог понять,какои конченой ***** нужно было быть,что бы поити к ним служить.
          Читая тебя я понял и кем надо быть и каким.
          Александр романов
          1. Hades1911 Сегодня, 07:39
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Hades1911
            Украина это ваша жена и мы поимели как хотели.

            Я смотрел на старые фотографии,где русские стоят в немецкои форме ,рядом с немцами и генералом Власовым. Я не мог понять,какои конченой ***** нужно было быть,что бы поити к ним служить.
            Читая тебя я понял и кем надо быть и каким.


            Опять с утра боярышник ?
            Hades1911
            1. МПК105 Сегодня, 07:44
              Не обращайте внимания."всехурапобедители" в кучку собрались с утра похмеляться.
              МПК105
              1. просто экспл Сегодня, 07:52
                мдя , петух петуха видит издалека , вы с гадесом1911 верные сестры по перу .
                просто экспл
                1. МПК105 Сегодня, 07:57
                  Ты чепушила под шконку лезь,там твоё место.
                  МПК105
                  1. Смог Сегодня, 08:21
                    Цитата: МПК105
                    Ты чепушила под шконку лезь,там твоё место.

                    По фене ботать на тульче будеш, фофан драный.
                    Смог
                  2. Р36М2 Сегодня, 08:47
                    Цитата: МПК105
                    Ты чепушила под шконку лезь,там твоё место.

                    Ты лось порхатый, совсем стойло потерял? Давно на укол не водили? Чё ты ломишься как шпала что тебя не достанут? Так я маячок людям кину что ты слякоть зря землю топчешь.
                    Р36М2
                    1. Hades1911 Сегодня, 08:51
                      Цитата: Р36М2
                      Цитата: МПК105
                      Ты чепушила под шконку лезь,там твоё место.

                      Ты лось порхатый, совсем стойло потерял? Давно на укол не водили? Чё ты ломишься как шпала что тебя не достанут? Так я маячок людям кину что ты слякоть зря землю топчешь.


                      Еще один воин появился.
                      Hades1911
                      1. Р36М2 Сегодня, 09:31
                        Еще один воин появился.[/quote]
                        У вас чё, либеральный подряд там, друг за другом подчищать?
                        Р36М2
                    2. Монархист Сегодня, 09:27
                      Р36М2,я не знал,что среди нас столько блатных соралось
                      Монархист
                  3. Maks-80 Сегодня, 09:15
                    Прокукарекал опущенный lol
                    Maks-80
                  4. Монархист Сегодня, 09:21
                    МПК105, ты нарушил наши правила:не ОСКОРБЛЯТЬ!
                    Монархист
                  5. просто экспл Сегодня, 10:32
                    за метлой следи опущенный .
                    а то черен от швабры тебя седня порадует больше чем обычно .
                    просто экспл
                  6. viktor. Сегодня, 10:36
                    Он уже под шконкой wassat
                    viktor.
              2. Смог Сегодня, 08:11
                МПК105
                Слушай ты, малый противолодочный корабль, не суди обо всех по себе.
                Страна у нас большая, все таки 11 часовых зон. Где то утро а где то и вечер.
                Так что Романову на дальнем востоке самое время пивка выпить а может чего и покрепче.Учи мат. часть, любитель опохмелки.
                Смог
              3. Olegovi4 Сегодня, 10:02
                Цитата: МПК105
                "всехурапобедители" в

                а тебе картонное..... гринкарты не дают? пичалька
                Olegovi4
            2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:53
              Опять с утра боярышник ?


              Ну Порошенко каждое утро стакан горилки конфетами фабрики РОШЕН закусывет..
              затем идет покачиваясь от непомерного возлияния на трибуну очередную речь толкать...как мне он ЕЛЬЦИНА напоминает...загуголины разве только не крутит на пьяную голову.
              Тот же ЛЕХА
              1. Hades1911 Сегодня, 08:02
                Так это Порошенко.
                Александр Романов видать тоже с ним в братья пошел.
                Hades1911
            3. Александр романов Сегодня, 07:54
              Цитата: Hades1911
              Опять с утра ?


              USA USA USA USA USA
              Александр романов
              1. Комментарий был удален.
                1. Александр романов Сегодня, 08:04
                  Цитата: Hades1911
                  Тебе что они нравится?

                  Этож армия твоеи страны,которой ты тут гордишься.
                  Цитата: Hades1911
                  Ты меня уже про голубых несколько раз говорила.

                  О ,на оскорбления перешел,не долго тебе на саите осталась.Любви тебе -любви.Люби америку и она полюбит тебя wassat
                  Кстати,у тебя мат в коменте-это нарушение правил wink
                  Александр романов
                  1. Hades1911 Сегодня, 08:08
                    Что стукачом нанялись ?
                    Hades1911
                    1. Александр романов Сегодня, 08:13
                      Цитата: Hades1911
                      Что стукачом нанялись ?

                      Иди в американскую армию служить.Вступаи в ряды **** так сказать lol
                      Александр романов
                      1. Hades1911 Сегодня, 08:30
                        Цитата: Александр романов
                        Цитата: Hades1911
                        Что стукачом нанялись ?

                        Иди в американскую армию служить.Вступаи в ряды **** так сказать lol


                        Так вы уже донос написали?
                        Я-то смотрю мне предупреждение написали.
                        Быстро вы работаете.
                        Hades1911
            4. krops777 Сегодня, 07:55
              Опять с утра боярышник ?


              О еще один проамерский троль завелся.
              krops777
              1. Александр романов Сегодня, 07:59
                Цитата: krops777
                еще один проамерский троль завелся.

                Три дня уже тут печенье отрабатывает.
                Александр романов
                1. роман66 Сегодня, 08:30
                  так,может, хватит уже?
                  роман66
                  1. Александр романов Сегодня, 09:04
                    Цитата: роман66
                    так,может, хватит уже?

                    Когда американцы останавливались сами
                    Александр романов
            5. sasha.28blaga Сегодня, 08:27
              Вы такие уверенные в себе, потому что находитесь за океаном и считаете, что вас (Америку) никто не достанет. Но это время давно прошло, наши ракеты самые быстрые, подтереться в туалете не успеете, а уже не надо будет. Подставляете Прибалтов, Польшу, Украину и ещё не Бог весть кого, но они при первом шухере ваши ракеты нам сдадут (в лучшем случае), а то и вашими ракетами по вам и бахнут.
              sasha.28blaga
              1. Olegovi4 Сегодня, 10:05
                Цитата: sasha.28blaga
                находитесь за океаном и считаете, что вас (Америку)

                так это гуано считает себя русским.правда оно не считает зазорным оскорблять русское. вот такие нынче любители печенья и банки варенья.
                Olegovi4
              2. Юра Сегодня, 11:00
                Цитата: sasha.28blaga
                Вы такие уверенные в себе, потому что находитесь за океаном и считаете, что вас (Америку) никто не достанет. Но это время давно прошло, наши ракеты самые быстрые, подтереться в туалете не успеете, а уже не надо будет.

                Вот я тут подумал, что от Камчатки до западного побережья США 1700 км. не говоря уже о Чукотке и после того как Россия примет на вооружение ПАК ФА с его дальностью 5500 км. половина этого побережья вполне может стать прифронтовой полосой.
                Юра
            6. Вас Влад Сегодня, 08:33
              Администраторы, долго над нашим разумом будут издеваться?У нас здесь уже ютюб отдыхает!Верните минусы.
              Вас Влад
              1. Hades1911 Сегодня, 08:39
                Цитата: Вас Влад
                Администраторы, долго над нашим разумом будут издеваться?У нас здесь уже ютюб отдыхает!Верните минусы.


                Я бы сказал Северная Корея отдыхает.
                Hades1911
              2. Вадим237 Сегодня, 08:46
                Нет - верните нормальные, информативные новости. От Украины уже бливать хочется.
                Вадим237
                1. Hades1911 Сегодня, 08:56
                  Цитата: Вадим237
                  Нет - верните нормальные, информативные новости. От Украины уже бливать хочется.


                  Я сюда и зашел чтобы о военной техники поговорить.
                  У меня здесь сразу продал Россию
                  И прочей фигни.
                  Хотя я даже в России не был рождён.
                  Короче здесь очень много ненависти к людям у которых нет русского флага.
                  Hades1911
                  1. Александр романов Сегодня, 09:08
                    Цитата: Hades1911
                    Я сюда и зашел чтобы о военной техники поговорить.

                    Странно,что то не вижу твоих коментов в новостях о военной техники.
                    Александр романов
                    1. Hades1911 Сегодня, 09:11
                      Цитата: Александр романов
                      Цитата: Hades1911
                      Я сюда и зашел чтобы о военной техники поговорить.

                      Странно,что то не вижу твоих коментов в новостях о военной техники.


                      Хватит врать.
                      Hades1911
                    2. viktor. Сегодня, 10:41
                      С унижеными не спорят их игнорируют wink
                      viktor.
                    3. НЕКСУС Сегодня, 10:47
                      Цитата: Александр романов
                      Странно,что то не вижу твоих коментов в новостях о военной техники.

                      Есть у него комменты о военной технике...Ф-35-самый лучший,русские истребители допотопные ,американская армия -сплошные Рэмбо и тд...думаю я донес до вас линию и вектор его обсуждений.
                      НЕКСУС
                  2. Рыжий А.П. Сегодня, 10:20
                    Веди себя достойно. И вообще твои сайты под жёвто-блакитными флагами, и пиши им по мове. Поимели - пользуйтесь. А на русском сайте будь добр, П.и.н.д.о.с., не выёживайся.
                    Рыжий А.П.
                  3. НЕКСУС Сегодня, 10:50
                    Цитата: Hades1911
                    Короче здесь очень много ненависти к людям у которых нет русского флага.

                    А вы прям пыщите любовью и доброжелательностью к России...радуясь тому,что ,как вы заявили,поимели Украину,которая до 13 года была нам братской республикой. laughing
                    НЕКСУС
                  4. НЕКСУС Сегодня, 11:01
                    Цитата: Hades1911
                    Короче здесь очень много ненависти к людям у которых нет русского флага.

                    Это ты о ненависти тут говоришь? Расскажи как вы,матрассы любите индейцев,негров,латинос...хочется послушать о резервациях,гетто и о большой любви расовой.
                    НЕКСУС
              3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:55
                Администраторы, долго над нашим разумом будут издеваться?У нас здесь уже ютюб отдыхает!Верните минусы.


                smile Хорошие тут бои разворачиваются...соглашусь минусы нужны.

                Народ забывает главное правило общения не опускаться на обсуждение личности форумчанина.

                А тут как на улице кто то плюнул на ботинок кому то и пошло мочилово...держите меня братцы всех порву ...хе хе на столе хирурга из-за чего поссорились потом вспомнить не могут.
                Тот же ЛЕХА
                1. Вас Влад Сегодня, 10:03
                  Какие бои,как это назвать?
                  Цитата: Hades1911
                  Украина это ваша жена и мы поимели как хотели. А вы стояли и смотрели
                  Вас Влад
                  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:07
                    Как угодно...

                    если есть претензии пишите администрации сайта ...выкладывайте все свои претензии.
                    Есть другой путь... вклиниться в бесмысленную драку получит свою порцию побоев и так ничего не и добиться. hi

                    В данном случае эмоции преобладают над разумом.
                    Тот же ЛЕХА
                    1. Вас Влад Сегодня, 10:12
                      Ну как видите я мимо прошёл,просто гадливо как то,наступать на такое,видеть это на уважаемом сайте.
                      Вас Влад
                      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:18
                        Ну как видите я мимо прошёл,просто гадливо как то,наступать на такое,видеть это на уважаемом сайте.

                        Да и мне это неприятно...но я то тоже по молодости был затычкой в каждой дырке...но все таки есть правила форума и у нас нет другого способа общаться с эмоциональными товарищами.
                        Тот же ЛЕХА
                2. МПК105 Сегодня, 10:43
                  Эмоции,знаете ли... laughing Бывает...Наехали на человека за мнение оного...
                  МПК105
        2. Delink Сегодня, 07:47
          Вы не поимели, а просто засунули свой нос в чужую попу, вот и по имелись!
          Delink
        3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:10
          Hades1911
          Украина это ваша жена и мы поимели как хотели. А вы стояли и смотрели
          Кто сказал что жена? Так тёща.Причём надоедливая ,скупая и гулящая.Так что смотрите подцепили походу уже что.Там контрацептивы не помогут.А то вон у "нашей" тёщи последняя стадия.По частям разваливается bully
          Наблюдатель2014
        4. активатор Сегодня, 09:49
          Цитата: Hades1911
          Украина это ваша жена и мы поимели как хотели. А вы стояли и смотрели

          А вы это кто ? Конкретно ВЫ один или вас много? какой вы страшно могучий человек... кстати в туалете для негров унитаз забился иди прочищать ,а то поимел он...И это в туалете сильно там не наклоняйся ,а то мало ли что. hi
          активатор
        5. Винни76 Сегодня, 10:19
          Цитата: Hades1911
          Украина это ваша жена и мы поимели как хотели. А вы стояли и смотрели

          О утренние псаки я смотрю у исключительных. Имелка не отвалится у вас после такого действа? Цветные революции очень заразны и лечатся через боль и кровь.
          Винни76
        6. НЕКСУС Сегодня, 10:44
          Цитата: Hades1911
          Украина это ваша жена и мы поимели как хотели. А вы стояли и смотрели

          Говоришь,любишь Россию? Заявляешь,что ты русский? Власов тоже "любил" Россию,однако этого "патриота" повесили...
          Разговаривать на русском языке,не значит быть русским,матрасс.
          НЕКСУС
        7. НЕКСУС Сегодня, 10:54
          Цитата: Hades1911
          Украина это ваша жена и мы поимели как хотели. А вы стояли и смотрели

          Украина сама выбрала свой путь...троллинг зачтен,матрасс.
          НЕКСУС
      2. Чёрный Сегодня, 08:45
        Посколько самая сильная армия на континенте, (да что там на континенте ВО ВСЕЛЕННОЙ!) это украинский вермахт,то получается что воюют они сами с собой laughing
        Чёрный
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:28
      Hades 1911-укроинская армия самая только на американском континенте lol
      Изгоняющий либероидов
      1. Александр романов Сегодня, 07:30
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Hades 1911-укроинская армия самая только на американском континенте

        Как и Грузинская wassat
        Александр романов
        1. роман66 Сегодня, 08:30
          ну а если объединятся?
          роман66
          1. Смог Сегодня, 08:37
            Цитата: роман66
            ну а если объединятся?


            На американском континенте?
            Да ради Бога.....
            Смог
          2. Александр романов Сегодня, 09:09
            Цитата: роман66
            ну а если объединятся?

            Не пугаи Пентагон
            Александр романов
            1. роман66 Сегодня, 09:12
              а ведь и украинцы у грузин, и грузины у укров уже воевали, все к тому идет
              роман66
              1. Смог Сегодня, 09:17
                и что? Грузины огребли по полной в 2008-м, вместе с украми? Огребли.Значит опять
                все к тому идет

                Заметьте, все к тому идет, не я сказал.
                Смог
                1. роман66 Сегодня, 09:22
                  огребли - научились, с каждым огребанием только сильнее
                  роман66
                  1. Смог Сегодня, 09:34
                    Правда умные люди учатся на чужих ошибках Ну да ладно, эти пусть учатся на своих.
                    Смог
    3. Olegovi4 Сегодня, 10:01
      Цитата: Hades1911
      не самая сильная армия на континенте?

      тролль, такой тролль.
      Olegovi4
  3. Либероид- Сегодня, 07:15
    Да слышали мы это уже петя...Хватит тебе уже майн кампф читать,пора библию изучить!
    Либероид-
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:17
    Порошенко: "Украина противостоит самой сильной армии на континенте"


    А недавно он заявлял другое...баламут.
    Президент Петр Порошенко считает украинскую армию самой сильной в Европе.

    Об этом он сказал во время церемонии передачи новой военной техники вооруженным силам на полигоне в Житомирской области.


    И что значит противостоит...
    На сегодняшний день это армия ЛДНР...это не регулярные части РОССИИ для которой ВСУ пока не противник.

    Очередное бла бла бла.
    Тот же ЛЕХА
  5. Горменгаст Сегодня, 07:18
    Хроника противостояния laughing

    Горменгаст
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
    Вот ,в новой поликлинике его психиатр и посмотрит, даст совет как вести войну lol потом даст успокоительное lol и ,отправит домой-к любимой белке fool
    Изгоняющий либероидов
  7. Masya Masya Сегодня, 07:26
    вот здесь не поняла... укровоины самые лучшие в мире... нам еще тягаться и тягаться... lol
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 08:32
      да лучшие, лучшие, мало их просто, из-под призыва бегут, как тараканы из-под веника
      роман66
  8. Ferdinant Сегодня, 07:30
    Это психоз,он с утра непохмелился
    Ferdinant
  9. sasha.28blaga Сегодня, 07:32
    Интересно Порошенко единственный в мире президент-коммерсант (коммерсант-президент) или нет. Передавали, что даже нынешний президент США активы продал. Это к тому, что о силе армии он рассуждает с точки зрения продаж конфет. Там где больше продал, там и армия сильнее.
    sasha.28blaga
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
    городе Коломыя.


    Хорошо бы ему в другом месте, со звучным названием Колыма, проводить беседы с местным "электоратом"! laughing
    a.s.zzz888
  11. Dimachrus Сегодня, 07:44
    Мндаа ... Президент открывает ПОЛИКЛИНИКУ! Сильно , нет слов !
    Dimachrus
    1. berserk24 Сегодня, 09:30
      Так ведь событие-то ГОСУДАРСТВЕННОЙ важности!!! lol
      berserk24
  12. МПК105 Сегодня, 07:50
    А если по-факту,то да-остановили нас,и да,две трети областей отвоевали.Да ещё и комбатов знаковых повыбили-получается,их перемога... request
    МПК105
    1. Александр романов Сегодня, 08:00
      Цитата: МПК105
      А если по-факту,то да-остановили нас

      Когда?
      Цитата: МПК105
      и да,две трети областей отвоевали

      У кого у нас?
      Александр романов
      1. МПК105 Сегодня, 08:06
        Под Мариуполем остановили.Когда всё шло к победе.Если сказали "а",надо было нам говорить "б",а так,ни туда,ни сюда получилось...Ни украсть,ни покараулить,как говориться...
        МПК105
        1. Александр романов Сегодня, 08:09
          Цитата: МПК105
          Под Мариуполем остановили

          Что то я не помню ожесточенных боев украинскои армии с русскими воисками,под Мариуполем. Скинь фотку .
          И за одно фото отступающеи Русскои армии ,под натиском украинскои скинь
          Александр романов
          1. роман66 Сегодня, 08:34
            не отступающей, а в панике бегущей, бросающей технику и оружие
            роман66
          2. Вас Влад Сегодня, 08:41
            Мужики, ну отменили минуса, может просто надо игнорировать таких комментаторов?
            Вас Влад
            1. AID.S Сегодня, 09:03
              "Спи,спи, она пустая" laughing -забанили копрофага ..
              AID.S
        2. Р36М2 Сегодня, 08:55
          Кого ты остановил, чудило? Диарею свою попробуй остановить сначала.
          Р36М2
      2. berserk24 Сегодня, 09:31
        А Мы куда-то шли? request
        berserk24
    2. Смог Сегодня, 08:18
      Цитата: МПК105
      А если по-факту,то да-остановили нас,и да,две трети областей отвоевали.Да ещё и комбатов знаковых повыбили-получается,их перемога... request

      Вы бы себя к нам не причисляли. Ваши это Hades1911 и компания. Шли бы вы на другой сайт, к братьям по "разуму", туда где с Россией воюют.
      Смог
      1. МПК105 Сегодня, 08:24
        Вы не указывайте,на какой сайт кому и когда идти.Без Вас разберёмся,не маленькие,а если не нравится о чём люди пишут,не читайте,до оскорблений не скатывайтесь-не детский сад и не подворотня здесь,согласны?
        МПК105
        1. Смог Сегодня, 08:34
          Цитата: МПК105
          Вы не указывайте,на какой сайт кому и когда идти.Без Вас разберёмся,не маленькие,а если не нравится о чём люди пишут,не читайте,до оскорблений не скатывайтесь-не детский сад и не подворотня здесь,согласны?

          Ну по большому счету хамить то начали вы мон "ами".
          МПК105 Сегодня, 07:57 ↑
          Ты чепушила под шконку лезь,там твоё место.
          Разве это не ваш пост??????
          Или вы как истинный либерал в чужом глазу соринку видите а у себя бревна не замечаете????
          Так что в подворотню вы впереди всех побежали.Ну а мы уж как умеем так и отмахиваемся, не обессудьте, если вам в глаза нелицеприятное выскажут.
          Смог
          1. МПК105 Сегодня, 08:46
            Это не Вам,это просто эскалпу.С адекватными людьми общаюсь по людски-нравится мнение,не нравится...А предупреждение из-за хамов,когда им на их языке отвечаешь-предупреждения,баны.
            МПК105
            1. Смог Сегодня, 09:06
              [quote=МПК105]Это не Вам,это просто эскалпу.С адекватными людьми общаюсь по людски-нравится мнение,не нравится...А предупреждение из-за хамов,когда им на их языке отвечаешь-предупреждения,баны.[/quote]
              Так, прекрасно. А вот это
              [quote][ МПК105 Сегодня, 07:44 ↑
              Не обращайте внимания."всехурапобедители" в кучку собрались с утра похмеляться./quote] как расценить?
              По вашему значит если утром посетители сайта высказали мнение не схожее с вашим, то они алкоголики, любители боярышника, в чем их обвинил ваш друг и соратник [quote] Hades1911 [/quote],а вы его своим постом поддержали.И после этого вы хотите чтобы любители опохмелки и боярышника, а судя по тому что я вами несогласен, следовательно тоже отношусь к ним, с вами адекватно разговаривали?
              Смог
              1. МПК105 Сегодня, 09:18
                Просто не сторонник когда толпой на одного.Человек высказал своё мнение(1911)а на него тут же тонны негатива.Принимайте мнение,или не принимайте-это личное дело каждого читателя сайта,но зачем же "все на одного".Или здесь есть два мнения-одно"междусобойчика"сайта,другое не правильное?Я могу не соглашаться с человеком,могу соглашаться,Но стараюсь не опускаться до"охоты на ведьм",как это часто здесь практикуется.
                МПК105
                1. Смог Сегодня, 09:28
                  Но обвинения в пристрастии к боярышнику посетителей сайта несогласных с вами вы все таки поддержали? Мдаааа., что ж с нас, с алкоголиков возьмешь?
                  Извините, сначала напишите нормальный пост, тогда получите адекватный ответ. И еще, не нужно поддерживать дешевых тролей .
                  А судя по дальнейшим комментам 1911, он к таковым относится.
                  Смог
                2. Александр романов Сегодня, 09:29
                  Цитата: МПК105
                  Человек высказал своё мнение(1911)а на него тут же тонны негатива

                  А вы его вчерашние или позавчерашние коменты почитаите. Мне после того,что он писал обнять по братски?
                  Или вам все равно,что он пишет
                  Александр романов
                  1. Hades1911 Сегодня, 09:39
                    Цитата: Александр романов
                    Цитата: МПК105
                    Человек высказал своё мнение(1911)а на него тут же тонны негатива

                    А вы его вчерашние или позавчерашние коменты почитаите. Мне после того,что он писал обнять по братски?
                    Или вам все равно,что он пишет


                    Вы лучше Прочитайте что вы мне написали вчера.
                    Hades1911
                    1. НЕКСУС Сегодня, 11:09
                      Цитата: Hades1911
                      Вы лучше Прочитайте что вы мне написали вчера.

                      Американец, ответь мне наконец-то,раз ты не тролль -Зачем США такой раздутый арсенал и 700 баз по всей Земле?
                      Третий раз задаю тебе этот вопрос ,а ответа так и нет.
                      НЕКСУС
                  2. МПК105 Сегодня, 09:49
                    Смог-"напишите нормальный пост",это как у всех..?А ничего,что у меня есть собственная точка зрения на всё-похожая или отличная от чьей бы то ни было..?Александр Романов-обниматься по-братски может и не стоит,но и не затаптывать же людей за их мнение...Рад был с обоими поговорить hi
                    МПК105
                    1. Александр романов Сегодня, 10:40
                      Цитата: МПК105
                      ..Рад был с обоими поговорить

                      А на вопрос так и не ответил и фотки отступающей русскои армии,под мощнеишими ударами украинскои армии ,так и выложил.
                      Хотя если так судить,то получается,что и Грузия остановила наступление русскои армии в 15 км от Тбилиси laughing
                      Александр романов
  13. vfqjh Сегодня, 07:52
    Как же так ? Ведь недавно самой сильной армией была украинская , а теперь опять Российская . Вы уж , Петя , как то определитесь , когда лапшу на уши вешаете !
    vfqjh
  14. Jovanni Сегодня, 07:59
    Порошенко: "Украина противостоит самой сильной армии на континенте"

    Как это, сами себе противостоят? Был такой цирковой номер "Борьба нанайских мальчиков"
    В цирк петю надо...
    Jovanni
  15. samarin1969 Сегодня, 08:08
    Поликлиника открыта в Ивано-Франковской области, а не в раздолбаном Юго-Востоке. Помню при Януковиче, месяц пресса без иронии воспевала "глубокую модернизацию" 6 км дороги Ялта-Симферополь. При этом инфраструктура галицийских "ворот в Европу" регулярно развивалась. Для Порошенко Крым и Донбасс - это восставшие илоты.
    samarin1969
  16. кеп Сегодня, 08:23
    Когда в последний раз на Прикарпатье вводили новую поликлинику? Я думаю, что немногие помнят. Я проверил – в 1993 году. Когда в последнее вводили новую больницу – в 2003 году.


    Таки надо было начинать лечится,сейчас врачам трудно будет хроника лечить. laughing
    кеп
    1. Р36М2 Сегодня, 08:37
      После 3-го бокала Петро Порошенко назначил новым министром Джека Дэниелса. Личная охрана попрятала всю "Путинку" в доме.
      Р36М2
  17. Комментарий был удален.
  18. ZAVal Сегодня, 08:32
    Удивляюсь здоровью этого человека - столько пить и без закуси. Вот и опять поди не закусывал. Беречь себя надо ... хотя бы для суда.
    ZAVal
  19. Р36М2 Сегодня, 08:35
    В конце разговора с Трампом Порошенко попросил немного денег. Трамп ответил "Слава Украине" и положил трубку.
    Р36М2
  20. Fitter65 Сегодня, 08:44
    "Украина противостоит самой сильной армии на континенте"

    Если исходить из слов порошенко,то украина противостоит сама себе.Ведь он ранее сколько раз утверждал что украинская армия самая мощная,самая сильная армия континента.
    Fitter65
  21. фа2998 Сегодня, 08:52
    Цитата: роман66
    так,может, хватит уже?

    Цитата: Hades1911
    Украина это ваша жена и мы поимели как хотели. А вы стояли и смотрели

    А в чем неправ Hades 1911?Украина,наша бывшая союзная,братская республика(он сказал "жена"),а американцы несколько лет творили на Украине ,что хотели,и развернули ее против нас("поимели").А мы действительно смотрели и ждали .Может даже помогали-бесконечные кредиты и скидки на газ только дополнительно финансировали бандеровскую украину(пишу с маленькой буквы).А теперь,спустя четверть века-у нас глаза открылись. no
    РС-Заметьте,я никого не оскорблял,если хотите заметить по существу-давайте,в эту "свалку"я не вступаю!! stop hi
    фа2998
    1. Александр романов Сегодня, 09:30
      Цитата: фа2998
      А в чем неправ Hades 1911

      Что бы это понять,нужно читать его коменты в разных темах. Почитаите и тогда смысл написанного им,будет для вас совсем иным.
      Александр романов
      1. Hades1911 Сегодня, 09:41
        Цитата: Александр романов
        Цитата: фа2998
        А в чем неправ Hades 1911

        Что бы это понять,нужно читать его коменты в разных темах. Почитаите и тогда смысл написанного им,будет для вас совсем иным.


        Вы первый начали мне хамить.
        Hades1911
        1. Александр романов Сегодня, 09:57
          Цитата: Hades1911
          Вы первый начали мне хамить.

          Хамить? Мои малюсенький американский недруг, я тебе не хамил ,если я начну хамить,ты сразу поимешь разницу.
          Это я тебя так, что называется -погладил против шерсти.
          Родился ты в США,живешь в Вашингтоне,служил в американскои армии....о ляля.Сразу свои фото выложенные вспомнил ,почему то.
          Сидишь пишешь про Осетию ,наверное готовил грузинских солдат,а они обделались.
          За что мне тебя уважать то? За то ,что ты никогда не был русским? За твои коменты в адрес России?
          Между твоими коментами и официальными коментами Госдепа.я не вижу значительной разницу. А я Госдеп мягко говоря -недолюбливаю.
          Александр романов
          1. Hades1911 Сегодня, 10:25
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Hades1911
            Вы первый начали мне хамить.

            Хамить? Мои малюсенький американский недруг, я тебе не хамил ,если я начну хамить,ты сразу поимешь разницу.
            Это я тебя так, что называется -погладил против шерсти.
            Родился ты в США,живешь в Вашингтоне,служил в американскои армии....о ляля.Сразу свои фото выложенные вспомнил ,почему то.
            Сидишь пишешь про Осетию ,наверное готовил грузинских солдат,а они обделались.
            За что мне тебя уважать то? За то ,что ты никогда не был русским? За твои коменты в адрес России?
            Между твоими коментами и официальными коментами Госдепа.я не вижу значительной разницу. А я Госдеп мягко говоря -недолюбливаю.


            вообще нет разницы что вы там любите .
            Одно я знаю постоянно о голубых Говорите и фотографии выставляете.
            Если Вам это нравится держите при себе.
            Hades1911
            1. Александр романов Сегодня, 10:36
              Цитата: Hades1911
              Одно я знаю постоянно о голубых Говорите и фотографии выставляете.

              Я рассказываю людям о достижениях,культуре и обычаях в американскои армии,в которой ты служил.
              Цитата: Hades1911
              Если Вам это нравится держите при себе.

              Ну что ты так скромно,это ты ,а не я должен выставлять эти фото. Ты гордишься американскои армией,именно ты вчера возмущался ,что русские вошли в Осетию. Ты гордился тем,что ваша армия разнесла Ирак.
              Ты отстаиваешь америку в своих коментах ,не забывая покашлять в сторону России -за что и от меня в том числе ,тебе прилетает заслуженная ответка.
              Александр романов
      2. фа2998 Сегодня, 09:48
        Александр романов,я Вас уважаю,много вы пишите правильные вещи!Но я не буду вести расследование,я говорю за данный последний комментарий.Когда были минусы и я тоже писал и "выгребал" кучу минусов(также и плюсов)-каждый человек выражает свое мнение,а не подстраивается под большинство.Если он будет неправ-я тоже ему об этом напишу.А то,что сегодня устроили на сайте-оскорбление и пр.-вы же воспитанные люди(советские в большинстве) hi
        фа2998
        1. Александр романов Сегодня, 10:20
          Цитата: фа2998
          -каждый человек выражает свое мнение,а не подстраивается под большинство.Е

          Дело не в большинстве,дело в справедливости.
          Цитата: фа2998
          .А то,что сегодня устроили на сайте-оскорбление и пр

          Так оно уже три дня веселье идет,в любую тему ,куда он заходит у него везде есть поклонники.
          Цитата: фа2998
          Александр романов,я Вас уважаю

          Взаимно hi
          Александр романов
  22. Maks-80 Сегодня, 09:12
    А, что украинская армия уже не самая сильная на континенте (с)? Печальбеда recourse
    Maks-80
  23. Р36М2 Сегодня, 09:21
    Цитата: Maks-80
    А, что украинская армия уже не самая сильная на континенте (с)? Печальбеда recourse

    Когда у Александра Македонского спросили: -Каково воевать с самой сильной армией в мире? Он ответил: -Не знаю, я не воевал с украинцами.
    Р36М2
  24. Aleksahndr Сегодня, 09:23
    Похоже, что к весне у Петруши началось обострение. Стоило солнышку чуть качнуться повыше горизонта, а Петина шизуха почуяля весну. Стало быть весна весна не за горами. Петю уже понесло.
    Aleksahndr
  25. Баракуда Сегодня, 09:24
    У меня уже улицу переименовали , ранньше была в честь Афганцев, теперь " Небесной сотни" , Вот у .п.о.ды. ! И пофиг уже слежка СБУ...
    Баракуда
  26. japs Сегодня, 09:35
    "...Боевой дух позволил украинцам остановить врага, освободить две трети Донбасса..."

    Это что, намек? Что две трети тоже готов отдать?
    Вот и выходит, что армии Л и ДНР самые сильные в Европе.
    Ау! ЦРУ! Тут важные секреты разглашают!
    japs
  27. Монархист Сегодня, 09:37
    Камрады, хорош собачиться,"Давайте жить дружно"как говорит кот Лепольд
    Монархист
    1. Александр романов Сегодня, 09:59
      Цитата: Монархист
      ,"Давайте жить дружно"к

      С америкои? -НИКОГДА!!!
      Александр романов
      1. мордвин 3 Сегодня, 10:14
        Цитата: Александр романов
        С америкои? -НИКОГДА!!!

        Да, мы их пээрорм, да по башке, по башке. А потом по почкам.. Романов! чем тебе америкасы не угодили?
        мордвин 3
        1. Александр романов Сегодня, 10:26
          Цитата: мордвин 3
          чем тебе америкасы не угодили?

          Ваш вопрос претендует -На самый странный вопрос года .
          Александр романов
        2. Hades1911 Сегодня, 10:28
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: Александр романов
          С америкои? -НИКОГДА!!!

          Да, мы их пээрорм, да по башке, по башке. А потом по почкам.. Романов! чем тебе америкасы не угодили?


          Видать его какой-то американец кинул hi
          Hades1911
          1. Александр романов Сегодня, 11:20
            Цитата: Hades1911
            Видать его какой-то американец кинул

            Я не люблю посетителеи ,под американским флагом. Ой ,а у меня какои теперь флаг belay
            С амерами дел не имею
            Александр романов
  28. К-50 Сегодня, 09:56
    Порошенко: "Украина противостоит самой сильной армии на континенте"

    Вот так вооружённые шахтёры, водители и остальные участники ополчения превратились в ужас всей гейропы. yes laughing
    К-50
  29. дед Мих Сегодня, 10:01
    Было такое в нашей истории. Гражданская война, голодомор, а потом оказалось, что граждане "черты оседлости" оказались в благоустроенных квартирах центральных городов. Внезапно разбогатели? Помню из прочитанного ранее-возмущается в доносе: "всего" 98% этих граждан на физическом факультете МГУ (1942 год). Мало! Обижают! Все это есть в открытом доступе. Найдете. Так что солдатам укровермахта некуда будет возвращаться. Если выживут. Сами отдали страну на расхищение. Защищается, видите ли, "самая сильная армия в Европе против самой сильной армии на континенте". Еще полтора года- и легитимизируют идеологию гомосека Бандеры. Imho.
    дед Мих
  30. Рыжий А.П. Сегодня, 10:08
    Чегой-то он, наверное, хлебнул...
    Рыжий А.П.
  31. Maksud Сегодня, 10:24
    Стоп! Он же утверждал, что самая сильная армия- это армия Украины. Так, что, теперь получается, что армия Украины сдерживает агрессора в лице армии Украины? Ну-ну...
    Maksud
  32. tolmachiev51 Сегодня, 10:25
    Возомнили о себе-дауны !!! А мы "убогие" ждем укропский парад в Москве.
    tolmachiev51
  33. Lester7777 Сегодня, 10:29
    «К этому времени нам стало ясно, что Гитлер практически утратил всяческое понимание реальности и жил уже, лишь своими фантазиями».
    Lester7777
  34. лехалк Сегодня, 10:32
    Блиин!Разьве не украинская армия самая самая в мире?А я то и не в курсе....
    лехалк
  35. UralЧел Сегодня, 10:35
    Ой какая у тэбэ рожа Порося...пить бросай, ...а может? ....лучше пей больше и по-многу laughing
    UralЧел
  36. Berkut24 Сегодня, 11:00
    Да, Захарченко в шоке. А всего то 40 000 бойцов без авиации и флота.
    Berkut24

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