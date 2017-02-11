11:26 11 февраля

Найдёт ли совет нацбезопасности Польши "руку в Москвы" в ДТП с премьером Беатой Шидло?..

В польских СМИ распространяют информацию о созыве срочного правительственного заседания, а также заседания членов польского совета нацбезопасности после аварии, в которую угодил кортеж председателя кабинета министров Польши Беаты Шидло. Кортеж премьера двигался по одной из улиц города Освенцим (в нём находится известный во всём мире мемориальный комплекс) в тот момент, когда автомобиль Fiat, ехавший по второстепенной дороге, врезался в автомобиль сопровождения.

Найдёт ли совет нацбезопасности Польши "руку в Москвы" в ДТП с премьером Беатой Шидло?..


В результате удара и попыток перестроиться в составе кортежа лимузин с Беатой Шидло съехал на обочину и врезался в дерево. Шидло получила травмы и ушибы и была на вертолёте отправлена в Варшаву. Она находится в госпитале министерства обороны. Об этом сообщается в польской газете «Ведомости».


В материале говорится о том, что угрозы для жизни Беаты Шидло нет, но в тяжёлом состоянии находится её охранник, находившийся в том самом лимузине..

Пресс-секретарь правительства Польши сообщает о том, что премьер-министра от более серьёзных травм спасли ремни и подушки безопасности.

Личность водителя Fiat установлена, но имени пока не называется. Совет нацбезопасности Польши поручил полиции проверить, имело ли место случайное ДТП или «речь идёт о спланированной акции». На фоне такого рода заявлений, в польских соцсетях и СМИ уже решили обсудить привычную для современной Польши тему, связанную с тем, а не причастны ли к инциденту иностранные спецслужбы. Учитывая уровень русофобии в стане польских властей, вряд ли нужно будет удивляться, если у кого-то из числа членов совета нацбезопасности уже сейчас возникла идея о «руке Москвы».

Использованы фотографии: PAP
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Комментарии 47
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:53
    Найдёт ли совет нацбезопасности Польши "руку в Москвы" в ДТП с премьером Беатой Шидло?..


    А что есть сомнения?! Конечно, это будет одна ГЛАВНАЯ , и последняя версия пшеков! angry И опять вспомнят смоленских диспечеров аэродрома, где свалился их самолётик №1! laughing
    a.s.zzz888
    1. Тралл Сегодня, 08:00
      съехал на обочину и врезался в дерево

      Нужно срочно выяснить кем и на чьи именно рубли было высажено это дерево laughing
      Тралл
      1. Либероид- Сегодня, 08:08
        Опять пьяные в доску ...? И свалить есть на кого...
        Либероид-
        1. фигвам Сегодня, 08:13
          Шидло, дерево, фиат - это Путин виноват!
          фигвам
          1. Либероид- Сегодня, 08:23
            Цитата: фигвам
            Шидло, дерево, фиат - это Путин виноват!

            laughing laughing good
            Наш Путин велик, везде успевает хвосты крутить....
            Либероид-
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
              А по весне в Польше вишня не заколосится и рожь не зацветёт - опять русские виноваты ? wassat
              bouncyhunter
        2. Чёрный Сегодня, 08:29
          Найдёт ли совет нацбезопасности Польши "руку в Москвы" в ДТП с премьером Беатой Шидло?..
          А то. Зайдут из далека - через "некачественные" нефтепродукты, которые насильно заставляли машину двигаться wassat
          Чёрный
        3. Барбулятор Сегодня, 11:01
          Цитата: Либероид-
          Опять пьяные в доску ...? И свалить есть на кого...

          А с водителем ФИАТА что, как его здоровье, как машина?
          "А человека-то забыли..." (А.П. Чехов, Вишневый сад)
          Барбулятор
      2. SSR Сегодня, 09:32
        Цитата: Тралл
        съехал на обочину и врезался в дерево

        Нужно срочно выяснить кем и на чьи именно рубли было высажено это дерево laughing

        Дерево стопудово наше и рука сажавшая была наша. ))
        SSR
      3. Владимир Матвеев Сегодня, 09:45
        Класс! Остроумно. laughing
        Владимир Матвеев
      4. arane Сегодня, 09:57
        Цитата: Тралл
        съехал на обочину и врезался в дерево

        Нужно срочно выяснить кем и на чьи именно рубли было высажено это дерево laughing

        И разобраться, откуда нефть, из которой бензин сделали!
        arane
      5. avt Сегодня, 10:35
        Цитата: Тралл
        Нужно срочно выяснить кем и на чьи именно рубли было высажено это дерево

        Дерево ! Вот именно! Это практически признательные показания , явка с повинной ! wassat bully А если это дерево ещё и берёза , то никаких сомнений в том что
        Цитата: фигвам
        Шидло, дерево, фиат - это Путин виноват!
        !!!!! Это почерк ,,Кровавой ГБни"!!!!,,На майдан хлопци ! На майдан ! Бороните майдан!" Сельдь Творогам !
        avt
    2. антивирус Сегодня, 10:12
      Вы очень легковерны. Подозрительно много комментов на этой неделе высказал Песков. Прикрывая Путина. Путин пропал из видиа журналистов.
      Фиат -Жигули - это основная машина КГБ для осуществления диверсий. ВВП в совершенстве владеет такой техникой. С 70 х гг ВВП пешком исходил Вост Европу, в поисках удобных мест для тер актов и диверсий. Не ожидал, что так долго ждать придется. Но др агентов не оказалось. Пришлось ему сделать акт, к которому готовили молодого ВВП 40 лет назад.
      антивирус
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:57
    Найдёт ли совет нацбезопасности Польши "руку в Москвы" в ДТП с премьером Беатой Шидло?..


    Опять дерево нашло представителя польской элиты...да что ж это за наказание для них такое...

    нет надо обязательно в дерево врезаться...такое ощущение будто все деревья ПУТИНЫМ посажены еще во времена его работы в КГБ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Юра Сегодня, 10:21
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Опять дерево нашло представителя польской элиты...да что ж это за наказание для них такое...

      деревья зацепили самолёт с польскими чинами, деревья ударили по машине с польскими чинами, агрессивные дубы и тополя ведут против Польши партизанскую гибридную войну. Бедные поляки, всё против них, Яблоки ихние не хотят наступать на Россию, труба железная и та обходит их стороной. laughing
      Юра
    2. Olegovi4 Сегодня, 10:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      будто все деревья ПУТИНЫМ посажены

      да такое ощущение, что деревья еще и перемещаться умеют. вылавливая зазевавшихся панов и паненок))
      Olegovi4
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:00
    Лейтенант "дерево "получил звание капитана досрочно lol Велосипедист в черной кожанке, с маузером и балалайкою за спиной,изоброжавший автомобиль фиат в узком кругу получил свою высокую правительствинную награду soldier drinks lol hi
    Изгоняющий либероидов
    1. Чёрный Сегодня, 09:10
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Лейтенант "дерево "получил звание капитана досрочно Велосипедист в черной кожанке, с маузером и балалайкою за спиной,изоброжавший автомобиль фиат в узком кругу получил свою высокую правительствинную награду

      Вы предатель. Всю агентуру слили.. wassat
      Чёрный
      1. Vlad.by Сегодня, 10:17
        Это чистая деза, успокойтесь! Неприметный агент в овчинном тулупе и с бутылкой водки наперевес успел таки подобрать главную улику, выпавшую из под бампера Фиата - паспорт гражданина Кремля на имя ...
        Так что теперь все шито-крыто, все концы в воде. ВВП может спать спокойно. :-)
        Vlad.by
  4. Горменгаст Сегодня, 08:03
    Скоро Дания спросит "Зачем вы замучали принца Гамлета" laughing
    Горменгаст
    1. Тралл Сегодня, 08:13
      Цитата: Горменгаст
      Скоро Дания спросит "Зачем вы замучали принца Гамлета" laughing

      Мучали принца русские хакеры, а добили русские допинговые биатлонисты laughing
      Тралл
      1. Vlad.by Сегодня, 10:20
        Разве? А я думал он умер от алкогольного отравления. Насильно ведь вливали, с вопросом - а ты меня уважаешь?
        Vlad.by
  5. Black_PR Сегодня, 08:04
    Пшеки, да срубите уж в своей стране все деревья и сразу "Рука Москвы" исчезнет....!!!))) Бе-е-дненькие, блин!
    Black_PR
    1. Delink Сегодня, 08:23
      И повороты сделать более плавными, а то американцы не вписываются в них.
      Delink
  6. tungus111 Сегодня, 08:17
    за рулём фиата сидел Шойгу,а Путин командовал по телефону!!!!
    tungus111
    1. APASUS Сегодня, 09:47
      Да все уже известно,кто кого подрезал и кто конкретно управлял,там на месте ДТП осталось удостоверение водителя .............................
      APASUS
    2. avt Сегодня, 11:10
      Цитата: tungus111
      за рулём фиата сидел Шойгу,а Путин командовал по телефону!!!!

      А к правительственной награде представили старшего лейтенанта Деревянко -,,Дерево"? bully
      avt
  7. shcishcok Сегодня, 08:20
    да ясень пень - Москва! чего долго расследовать? время тратить.
    shcishcok
  8. LIONnvrsk Сегодня, 08:22
    Да уже во всём мире знают, что это Путин хакнул водителя Фиата через твиттер Трампа!!!
    LIONnvrsk
  9. смит7 Сегодня, 08:25
    Сообщение имеет явный антипольский акцент. Политические заявления правительство поляков сделает из соображений собственных интересов или интересов своих сюзеренов. Но может палку перегибаем? Каждый народ достоин своих правителей, это правда. Поляки конечно не самые лучшие люди на свете, но далеко не все. Как и в любом народе среди них много добрых людей, как не мало и плохих. Да поглядите на тех же американцев - те из них, кто добывает "хлеб свой насущный кровью и потом" абсолютно нормальные люди с традиционными моральными устоями. Да и европейцы не все в этом евротолерастическом тренде... Короче хорошЪ стебаться над пшеками, лучше давайте жить дружно. Хотя бы не "раздувать"... пусть с той стороны раздувают глупые или алчные польские правители.
    смит7
    1. mad Сегодня, 10:06
      Да ладно Вам, в сообщении то, что Поленья сами официально заявляют, а что мы слегка стебемся над ними, так это нормальная здоровая реакция на этот бред. Или предлагаете покаяться и взять все на себя?! Ради дружбы народов )) Так уже проходили в 90е...
      mad
  10. Fitter65 Сегодня, 08:39
    Найдёт ли совет нацбезопасности Польши "руку в Москвы" в ДТП с премьером Беатой Шидло?..

    Правильней было бы.Найдёт совет нацбезопасности Польши руку Москвы...Ведь всему миру известно что без воли Москвы и прыщик у западных политических деятелей не выскакивает.
    Fitter65
  11. Мавр Сегодня, 08:42
    Учитывая тенденцию, польским политикам лучше всего передвигаться на самокатах. Так сказать, во избежание
    Мавр
    1. антивирус Сегодня, 10:15
      Во избежание долгого лечения?
      антивирус
  12. роман66 Сегодня, 08:48
    Фигню пишете, читать стыдно, если бы наши, да еще САМ, хрен бы она выжила, а это, скорее, наши косорукие братья, за УПА посчитались
    роман66
  13. Zomanus Сегодня, 08:50
    Вангую, что дерево, об которое е...ударился автомобиль, посадили в свое время русские.
    Возможно с этой самой целью...
    Zomanus
  14. RUSOIVAN Сегодня, 08:54
    Авоську разбили: дыра в польском бюджете. А еще яблоки, будь они неладны!
    RUSOIVAN
  15. фа2998 Сегодня, 08:58
    Цитата: a.s.zzz888
    А что есть сомнения?!

    Дерево старое,посаженное еще при коммунистах,и естественно по совету из Москвы!Наперед КГБ видело. laughing hi
    фа2998
  16. Aleksahndr Сегодня, 09:13
    Из Москвы и столкнули машину на обочину., а дерево в которое врезался автомобиль вчера ещё не было. КГБ польшу просто заполонили. То какими-лучами просветили пилотов президентского борта и те направили самолёт в землю, то водилу правительственного лимузина отключили хитрыми лучами. Фиат тоже в тёмную был задействован. Ловко подстроено, но подушки безопасности и ремни добротно сделаны. они КГБешникам не по зубам.
    Aleksahndr
  17. SSR Сегодня, 09:34
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Лейтенант "дерево "получил звание капитана досрочно lol Велосипедист в черной кожанке, с маузером и балалайкою за спиной,изоброжавший автомобиль фиат в узком кругу получил свою высокую правительствинную награду soldier drinks lol hi

    Велосипедист балалайкой и велосипедом был снова лейтенант Медведь?! )))
    SSR
  18. japs Сегодня, 09:46
    Что-то не понял, что в Краковском крае не нашлось ни одного грузовика?
    Мельчает "рука" Москвы. Дешевая нефть и газ косят ряды КГБ и ГРУ.

    Если серьезно, то вспоминается ЧП с руководителем БССР Машеровым.
    Вся история СССР могла пойти по иному пути.
    japs
  19. fn111 Сегодня, 10:07
    Да какой там фиат!? Этож Путин был на своем запорожце! Или что там у него, москвич...?
    fn111
  20. papas-57 Сегодня, 10:11
    За провал операции дерево понижено в должности и лишено годовой премии.
    papas-57
  21. Olegovi4 Сегодня, 10:23
    судя по фото задняя часть машины не пострадала абсолютно. ну и как тогда получила травмы тётя на заднем сидении? так что вся эта фигня про ремни и подушки чушь. не была она пристёгнута. и вообще чем же она там занималась? вот и охранник тела пострадал. вопросы, вопросы...))) а водитель премьерши самый молодец! конечно, куда же еще выезжать как не прямиком в дерево. это им всем ещё по везло, что прокладка между рулём и сидением не прицелилась в жб столб. они обычно сразу срубаются и в большинстве случаев падают на авто их обидевшее.
    Olegovi4
  22. Злой 55 Сегодня, 10:36
    Это русские хахеры и хипнотизёры виноваты...Зомбировали салом с луком несчастного пшека-фермера с целью изничтожения злостной бабёнки в рамках города со звучным названием..А, может, это рок для поляков или провидение Господне.Намёк на их природное предательство..
    Злой 55
  23. vadoc Сегодня, 10:40
    Во, блин, Путин даёт... А прикидывается белым и пушистым...
    vadoc
  24. valent45 Сегодня, 11:01
    Просто Путин на фиате давно не ездил, потерял навык вождения на этом авто! laughing
    valent45

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