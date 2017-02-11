Найдёт ли совет нацбезопасности Польши "руку в Москвы" в ДТП с премьером Беатой Шидло?..
В польских СМИ распространяют информацию о созыве срочного правительственного заседания, а также заседания членов польского совета нацбезопасности после аварии, в которую угодил кортеж председателя кабинета министров Польши Беаты Шидло. Кортеж премьера двигался по одной из улиц города Освенцим (в нём находится известный во всём мире мемориальный комплекс) в тот момент, когда автомобиль Fiat, ехавший по второстепенной дороге, врезался в автомобиль сопровождения.
В результате удара и попыток перестроиться в составе кортежа лимузин с Беатой Шидло съехал на обочину и врезался в дерево. Шидло получила травмы и ушибы и была на вертолёте отправлена в Варшаву. Она находится в госпитале министерства обороны. Об этом сообщается в польской газете «Ведомости».
В материале говорится о том, что угрозы для жизни Беаты Шидло нет, но в тяжёлом состоянии находится её охранник, находившийся в том самом лимузине..
Пресс-секретарь правительства Польши сообщает о том, что премьер-министра от более серьёзных травм спасли ремни и подушки безопасности.
Личность водителя Fiat установлена, но имени пока не называется. Совет нацбезопасности Польши поручил полиции проверить, имело ли место случайное ДТП или «речь идёт о спланированной акции». На фоне такого рода заявлений, в польских соцсетях и СМИ уже решили обсудить привычную для современной Польши тему, связанную с тем, а не причастны ли к инциденту иностранные спецслужбы. Учитывая уровень русофобии в стане польских властей, вряд ли нужно будет удивляться, если у кого-то из числа членов совета нацбезопасности уже сейчас возникла идея о «руке Москвы».
В результате удара и попыток перестроиться в составе кортежа лимузин с Беатой Шидло съехал на обочину и врезался в дерево. Шидло получила травмы и ушибы и была на вертолёте отправлена в Варшаву. Она находится в госпитале министерства обороны. Об этом сообщается в польской газете «Ведомости».
В материале говорится о том, что угрозы для жизни Беаты Шидло нет, но в тяжёлом состоянии находится её охранник, находившийся в том самом лимузине..
Пресс-секретарь правительства Польши сообщает о том, что премьер-министра от более серьёзных травм спасли ремни и подушки безопасности.
Личность водителя Fiat установлена, но имени пока не называется. Совет нацбезопасности Польши поручил полиции проверить, имело ли место случайное ДТП или «речь идёт о спланированной акции». На фоне такого рода заявлений, в польских соцсетях и СМИ уже решили обсудить привычную для современной Польши тему, связанную с тем, а не причастны ли к инциденту иностранные спецслужбы. Учитывая уровень русофобии в стане польских властей, вряд ли нужно будет удивляться, если у кого-то из числа членов совета нацбезопасности уже сейчас возникла идея о «руке Москвы».
Использованы фотографии: PAP