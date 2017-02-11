11:21 11 февраля

Командующего ВВС Литвы уволили за намерение ремонтировать Ми-8 в РФ

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на Совет по оборонным ресурсам (программам) Литовской Республики сообщает об инциденте, расследованном в Вильнюсе. Под инцидентом в Литве понимается контракт на ремонт вертолётов Ми-8 ВВС республики на предприятии в Российской Федерации. Сообщается о том, что распоряжение о контактах с российским заводом давал лично командующий ВВС Литвы полковник Аудронис Навицкас. При этом сам контракт так и не был подписан.

В результате расследования была выявлена «вина» Навицкаса. Официальные литовские власти объяснили Навицкасу, что он нарушил политические установки упомянутого выше Совета по оборонным ресурсам (программам).

Командующего ВВС Литвы уволили за намерение ремонтировать Ми-8 в РФ



В итоге министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подписал приказ об увольнении Навицкаса в запас, объяснив своё решение тем, что ремонт Ми-8 ВВС Литвы в России «может нанести угрозу национальной безопасности».

Теперь Кароблису необходимо подыскать не только нового командующего ВВС страны, но и эти самые ВВС «отремонтировать». По данным литовских источников парк вертолётов Ми-8 в Литве, которые обычно использовались для учений литовской армии и поисково-спасательных работ, не проходил полноценное техническое обслуживание и ремонт более 12 лет. В связи с этим аварийность вертолётов запредельна.
Перевод: © A.Didžgalvio

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Комментарии 41
  1. Чёрный Сегодня, 08:36
    Следующим рекомендую уволить министра топлива и энергетики литвы, который закупает в России газ laughing
    Чёрный
    1. Alex_Rarog Сегодня, 08:51
      Однозначно)
      Теперь пусть в хохляндии отремонтируют)))
      Alex_Rarog
      1. Смог Сегодня, 09:45
        Цитата: Alex_Rarog
        Однозначно)
        Теперь пусть в хохляндии отремонтируют)))

        Если они их туда на ремонт загонят, пиши пропало.
        Назад не дождутся.
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:28
          Костик , приветос ! hi drinks Отправить на ремонт в 404-ю равносильно что в Бермудский треугольник ...
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 10:35
            Цитата: bouncyhunter
            Костик , приветос ! hi drinks Отправить на ремонт в 404-ю равносильно что в Бермудский треугольник ...

            И тебе Паш утро ,доброе, что бы не хворать drinks hi
            Паша , ты только великому президенту страны У про Бермуды не говори , а то мало ли что может случиться.
            Взвился бывший алкоголик,
            Матершинник и крамольник:
            "Надо выпить треугольник!
            На троих его! Даешь!"
            Разошелся,так и сыпет:
            "Треугольник будет выпит!
            Будь он параллелепипед,
            Будь он круг,едрёна вошь!"
            laughing
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:39
              Да , с Петюни станется . Пару литров натощак и вперёд - воевать с тланскаланцами и уничтожать подземные пирамиды под Тосканой . wassat
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 10:47
                пирамиды под Тосканой

                Паша, ты эти" пирамиды" имел в виду?


                Таки да, теперь Массандровской мадеры не накатишь, декоммунизировали ее однако, Колорадская вещь, для педрова организма вредная.
                Смог
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
                  Костя - в самую точку угодил ! Именно эти пирамиды я и имел в виду , только картинку поленился искать ! Спасибо , дружище !!! hi drinks
                  bouncyhunter
    2. Либероид- Сегодня, 08:56
      Цитата: Чёрный
      Следующим рекомендую уволить министра топлива и энергетики литвы, который закупает в России газ laughing

      Все одно и тоже...))) И смех и грех...Ну "братья" ну получите вы скоро за свой "тупизм и злобу"...Читаем мужики и детям ,внукам рассказываем все, объясняем...(чтобы потом не было "А нас то за шо...?))))
      Либероид-
      1. aktanir Сегодня, 09:27
        и наконец, самое главное, парк МИ-8 в Литве составляет количество один штук)))) Россия на ремонте однозначно много потеряла....
        aktanir
        1. Либероид- Сегодня, 10:21
          Цитата: aktanir
          и наконец, самое главное, парк МИ-8 в Литве составляет количество один штук)))) Россия на ремонте однозначно много потеряла....

          Зато посмеялась от души... laughing laughing fool
          Либероид-
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:39
    Тот случай когда у политиков ЛИТВЫ отсуствует здравый смысл.

    Если из-за неисправности МИ-8 погибнут люди как они потом будут оправдываться перед родственниками погибших.
    Тот же ЛЕХА
    1. Чёрный Сегодня, 08:46
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      сли из-за неисправности МИ-8 погибнут люди как они потом будут оправдываться перед родственниками погибших.

      Как обычно - "это рука Кремля", "вовсёмвиноватпутин" smile
      Чёрный
    2. Pete Mitchell Сегодня, 10:33
      Плевать они хотели на людей, плевать.
      Мне просто дико интересно, какого уровня предпологался ремонт? В Каунасе два завода по ремонту вертолетов. Там делают очень многие виды работ и обслуживание. Те вертолеты которые американцы собирали по всему миру, до прямых закупок, для афганских операций ремонтировали в Каунасе. Летчиков кстати хохлы переучивали в Кременчуге.
      Значит действительно вертолеты вс литвы изнасилованы настолько, что требовался ремонт производителя, но "отцам командирам" плевать - сломали карьеру парню, не пропадет.
      Или еще более реальный вариант - не поделилися откатом, такое тоже уже было
      Pete Mitchell
  3. AID.S Сегодня, 08:44
    Теперь Кароблису необходимо подыскать не только нового командующего ВВС страны, но и эти самые ВВС «отремонтировать»

    Опять обьявления на столбах клеить.....
    AID.S
  4. Баракуда Сегодня, 08:47
    Суббота блин. Настроение понять с утра не могу. То-ли подняли новости, или опустили winked
    За Ми - 8 , рад , как никак - самый массовый вертолет на шарике. А вот про тупоголовых политиков, очередную клаву разломаю . angry И теперь что , Дворники ЕС обслуживать будут ? Тем более управлять ?
    Баракуда
    1. samoletil18 Сегодня, 10:37
      У меня тоже осадочек образовался. Полковник принял единственно верное решение, в т.ч. и экономически с учётом нынешнего курса валют, а его уволили. Либо политиканство, не знающее меры, либо сведение личных счетов. Я более склонен ко второму.
      samoletil18
  5. kolkulon Сегодня, 08:49
    Пусть обратяться к украине.У тех опыт ремонта авиационной техники огромен.Не помню,кому-то они даже самолеты ремонтировали.
    kolkulon
    1. Баракуда Сегодня, 09:02
      Польше - МиГ-29. Скандал был еще тот. Бабки взяли, а взлетел лишь один.
      Баракуда
      1. просто экспл Сегодня, 09:22
        и хорватам миг-21 тоже , итог тот же .
        просто экспл
      2. Р36М2 Сегодня, 09:41
        Цитата: Баракуда
        Польше - МиГ-29. Скандал был еще тот. Бабки взяли, а взлетел лишь один.

        А с гвинтокрылами украинскими экспортными интересно без проишествий? Просто знаю в Африку поставляли и ремонтировали.
        Р36М2
    2. zadorin1974 Сегодня, 10:26
      Да,да-Индия по сей день свои транспортные Аннушки ищет!
      zadorin1974
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:03
    Там спецы из Папуа -Новой Гвинеи готовы провести капремонт lol Всего то надо изгнать из вертолетов нечистую силу которая поднимает сии аппараты в воздух, и,именуется экипажем lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Чёрный Сегодня, 09:05
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Там спецы из Папуа -Новой Гвинеи готовы провести капремонт lol Всего то надо изгнать из вертолетов нечистую силу которая поднимает сии аппараты в воздух, и,именуется экипажем lol

      wassat good действительно...хорошая мысль.
      Чёрный
  7. afrikanez Сегодня, 09:11
    не проходил полноценное техническое обслуживание и ремонт более 12 лет. В связи с этим аварийность вертолётов запредельна.
    Ну и нормально, пусть себе летают "на здоровье". Жаль конечно будет тех кто пострадает от такой "упёртости" властей, но видно так тому и быть!
    afrikanez
  8. Центурион 65 Сегодня, 09:18
    Ну оооооцень моцные ВВС. Сколько-же единиц (всего) входит в эти ВВС? Пять или пять с половиной?
    Центурион 65
  9. кеп Сегодня, 09:19
    В итоге министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подписал приказ об увольнении Навицкаса в запас, объяснив своё решение тем, что ремонт Ми-8 ВВС Литвы в России «может нанести угрозу национальной безопасности».


    Угроза национального масштаба ! Расстрелять негодяя laughing
    кеп
    1. Рыжий А.П. Сегодня, 10:05
      Коллега, пусть лучше едет к нам! Все паззлы сойдутся...
      Рыжий А.П.
  10. СерегаБосс Сегодня, 09:29
    На сайте надо завести новый отдел и назвать его крылатой фразой СЛаврова:
    ДБ представляют - ...
    СерегаБосс
    1. Либероид- Сегодня, 09:40
      Цитата: СерегаБосс
      На сайте надо завести новый отдел и назвать его крылатой фразой СЛаврова:
      ДБ представляют - ...

      Наверно вы правы.... hi

      У меня слов уже нет... crying
      Либероид-
  11. APASUS Сегодня, 09:43
    Вот правильно,я бы это назвал "украинский синдром"! Покупать российский газ можно и в Венгрии или Польше,да еще брать кредиты для этого.Так и ремонт Ми-8 лучше в ЮАР или в Полинезии
    APASUS
  12. Р36М2 Сегодня, 09:47
    Эта Литва реально похожа на какую-то великовозрастную изголодавшуюся нимфоманку, которая никому уже не нужна, но всё равно только и ждёт когда грубая немытая Россия нападёт на неё и изнасилует
    Р36М2
  13. sgazeev Сегодня, 10:05
    Болгары уже наступали на грабли.Далька могла бы по старым связям разрешить.
    sgazeev
  14. Горменгаст Сегодня, 10:23
    Поскольку россияне, по привычке, одевают брюки на ноги, очевидно, что литовцы должны носить оные на голове. laughing
    Горменгаст
  15. Yuri11076 Сегодня, 10:25
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Если из-за неисправности МИ-8 погибнут люди как они потом будут оправдываться перед родственниками погибших.

    Да плевать им на людей, политика мать её важнее...
    Yuri11076
  16. UralЧел Сегодня, 10:27
    Всех уволить без исключения...ой ещё забыл- уволить туалетного работника по распределению бумаги....ей богу для вас курляндия или кто там вы (для меня всё едино Литва Латвия...) всё равно вы все зас....ы ...
    Сколько же от вас заразы....
    Выбросьте свои вертолёты на мусорку и летайте на метле
    UralЧел
  17. Olegovi4 Сегодня, 10:31
    молодцы. так держать. ждём вертолетопада. пусть лучше разобьются, чем отремонтировать у производителя?
    Olegovi4
  18. evge-malyshev Сегодня, 10:31
    Сложно комментировать такие Сообщения. ДБ и есть ДВ. Остаётся только пожалеть.
    evge-malyshev
  19. лехалк Сегодня, 10:36
    Пусть сами ремонтят!У них крестовых отверток в достатке?
    лехалк
  20. behemot Сегодня, 10:38
    и правильно!!! Ишь чего удумал, ремонтировать российские вертолеты в России. У дикарей в агрессивной орде!!!
    У Литвы же есть демократический друг - Украинская империя. Надо им в ремонт отдать. Правда есть несколько НО. Деньги присвоят, вертолетов заказчик больше не увидит. Зато они дружат против России. Дебилоиды короче.
    behemot
  21. Monster_Fat Сегодня, 10:41
    Ну, вообще-то логично. Если ремонтировать в России, то это передача валюты своему врагу и поддержание его производства(а то, что Россия для них -"агрессор" и "враг"- уже было не раз сказано с самых высоких трибун ЕС, это только в России цепляются за странное слово "партнеры"), поэтому , на этом фоне куда логичнее отремонтировать вертолет(или сколько их там) внутри ЕС (в Польше, Румынии, и пр.) и деньги останутся внутри ЕС и предприятия ЕС поддерживаются...
    Monster_Fat

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