Командующего ВВС Литвы уволили за намерение ремонтировать Ми-8 в РФ
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на Совет по оборонным ресурсам (программам) Литовской Республики сообщает об инциденте, расследованном в Вильнюсе. Под инцидентом в Литве понимается контракт на ремонт вертолётов Ми-8 ВВС республики на предприятии в Российской Федерации. Сообщается о том, что распоряжение о контактах с российским заводом давал лично командующий ВВС Литвы полковник Аудронис Навицкас. При этом сам контракт так и не был подписан.
В результате расследования была выявлена «вина» Навицкаса. Официальные литовские власти объяснили Навицкасу, что он нарушил политические установки упомянутого выше Совета по оборонным ресурсам (программам).
В итоге министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подписал приказ об увольнении Навицкаса в запас, объяснив своё решение тем, что ремонт Ми-8 ВВС Литвы в России «может нанести угрозу национальной безопасности».
Теперь Кароблису необходимо подыскать не только нового командующего ВВС страны, но и эти самые ВВС «отремонтировать». По данным литовских источников парк вертолётов Ми-8 в Литве, которые обычно использовались для учений литовской армии и поисково-спасательных работ, не проходил полноценное техническое обслуживание и ремонт более 12 лет. В связи с этим аварийность вертолётов запредельна.
В результате расследования была выявлена «вина» Навицкаса. Официальные литовские власти объяснили Навицкасу, что он нарушил политические установки упомянутого выше Совета по оборонным ресурсам (программам).
В итоге министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подписал приказ об увольнении Навицкаса в запас, объяснив своё решение тем, что ремонт Ми-8 ВВС Литвы в России «может нанести угрозу национальной безопасности».
Теперь Кароблису необходимо подыскать не только нового командующего ВВС страны, но и эти самые ВВС «отремонтировать». По данным литовских источников парк вертолётов Ми-8 в Литве, которые обычно использовались для учений литовской армии и поисково-спасательных работ, не проходил полноценное техническое обслуживание и ремонт более 12 лет. В связи с этим аварийность вертолётов запредельна.
Перевод: © A.Didžgalvio