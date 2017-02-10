Душенов. Война - 10.02.2017. Трамп не помешает Путину «захватить» Украину
Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке.
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- Вашингтон продаёт Руину: кто купит?
- Когда мы увидим танковые армады НАТО в Прибалтике?
- Могут ли США внезапно напасть Россию?
- Есть ли у нас на границах сплошное радиолокационное поле?