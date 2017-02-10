11:21 11 февраля

Душенов. Война - 10.02.2017. Трамп не помешает Путину «захватить» Украину

Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке.

- Вашингтон продаёт Руину: кто купит?
- Когда мы увидим танковые армады НАТО в Прибалтике?
- Могут ли США внезапно напасть Россию?
- Есть ли у нас на границах сплошное радиолокационное поле?




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня