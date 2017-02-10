Душенов. Война - 10.02.2017. Трамп не помешает Путину «захватить» Украину

Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке.- Вашингтон продаёт Руину: кто купит?- Когда мы увидим танковые армады НАТО в Прибалтике?- Могут ли США внезапно напасть Россию?- Есть ли у нас на границах сплошное радиолокационное поле?