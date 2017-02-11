15:09 11 февраля

Самолёты Су-34 отработали нанесение ударов по целям на воронежском полигоне

Главное оборонное ведомство публикует видеоматериалы с мероприятий внезапной проверки в Воздушно-космических войсках РФ. Напомним, что внезапная проверка началась с приказа Верховного главнокомандующего ВС РФ (президента) Владимира Путина 7 февраля. В ходе внезапной проверки были задействованы около 45 тысяч военнослужащих, выполнявших учебно-боевые задачи на более чем 1 тысяче единиц военной техники. К мероприятиям привлекались части и соединения ПВО-ПРО.

Самолёты Су-34 отработали нанесение ударов по целям на воронежском полигоне


Экипажи бомбардировщиков Су-34 отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по позициям условного противника на земле. В качестве объектов и позиций условного противника, в частности, использовалась инфраструктура полигона Погоново, расположенного в Воронежской области. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение целей.


Видео МО РФ:


Отмечено, что в ходе выполнения лётно-тактического учения (ЛТУ) экипажи продемонстрировали хорошую выучку и умение использовать подходящее вооружения для поражения тех или иных целей на земле.

Следует отметить, что министерство обороны России опровергает заявления, появившиеся накануне в соцсетях и СМИ относительно нештатного приземления дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в Братске. По заявлению МО РФ, никаких нештатных ситуаций с российской авиацией в ходе внезапной проверки боеготовности не было. Напомним, что накануне в социальной сети Вконтакте появилась фотография, на которой Ту-22М3 оказался за пределами взлётно-посадочной полосы.

Использованы фотографии: http://voron-news.ru
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Комментарии 9
  1. cniza Сегодня, 11:59
    Наши внезапные проверки и учения продолжают "кошмарить" Запад.
    cniza
    1. Либероид- Сегодня, 12:07
      Москву прикрывают...Самая лучшая оборона это нападение! Нам на Урале это давно известно.... soldier
      Либероид-
      1. Alex_Rarog Сегодня, 14:45
        На урале частей пво тоже не мало... так как стратегических обьектов уйма! Да до нас еще долктень надо суметь...
        Alex_Rarog
  2. Мар.Тира Сегодня, 12:18
    Вот для того что бы мир изумлялся нашей ювелирной работе в Сирии СУ-34,и проводятся эти учения!А работы им чувствую скоро прибавится.Укропитеки на подходе.
    Мар.Тира
    1. snifer Сегодня, 12:26
      ага турки уже изумились
      snifer
    2. askort154 Сегодня, 12:33
      Мар.Тира......Вот для того что бы мир изумлялся нашей ювелирной работе в Сирии СУ-34,и проводятся эти учения!,


      Учения не для того чтобы кого-то удивлять, а для того, чтобы учиться побеждать. Командно инструкторский состав побывавший в Сирии, будет передавать "свежий опыт" тем лётчикам, которые там не были. Сейчас Сирия - прекрасная "парта" для наших ВКС. hi
      askort154
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:01
    Не там бомбили-неподалеку от Варонежа есть настоящий враг,и мишени боевые...
    Изгоняющий либероидов
    1. askort154 Сегодня, 13:05
      Изгоняющий либероидов.....Не там бомбили-неподалеку от Варонежа есть настоящий враг,и мишени боевые.

      Это будет, когда переступят за "красную черту".
      askort154
  4. лысова Сегодня, 13:35
    Я не кого не хочу оскорблять - нужные учения, только честно, как противно слушать эту заученную фразу: " Отмечено, что в ходе выполнения лётно-тактического учения (ЛТУ) экипажи продемонстрировали хорошую выучку и умение использовать подходящее вооружения для поражения тех или иных целей на земле. " --- вот так и живем, а живём ли. Я к тому, что других слов нельзя найти? Как то по простому( с разновидностью для кого). Пример - не хорошо, но не знаю жив ли ещё генерал майор Ильенко --- вот человек , который говорил своими словами , пускай и строго.
    лысова

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