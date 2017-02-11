Самолёты Су-34 отработали нанесение ударов по целям на воронежском полигоне
Главное оборонное ведомство публикует видеоматериалы с мероприятий внезапной проверки в Воздушно-космических войсках РФ. Напомним, что внезапная проверка началась с приказа Верховного главнокомандующего ВС РФ (президента) Владимира Путина 7 февраля. В ходе внезапной проверки были задействованы около 45 тысяч военнослужащих, выполнявших учебно-боевые задачи на более чем 1 тысяче единиц военной техники. К мероприятиям привлекались части и соединения ПВО-ПРО.
Экипажи бомбардировщиков Су-34 отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по позициям условного противника на земле. В качестве объектов и позиций условного противника, в частности, использовалась инфраструктура полигона Погоново, расположенного в Воронежской области. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение целей.
Видео МО РФ:
Отмечено, что в ходе выполнения лётно-тактического учения (ЛТУ) экипажи продемонстрировали хорошую выучку и умение использовать подходящее вооружения для поражения тех или иных целей на земле.
Следует отметить, что министерство обороны России опровергает заявления, появившиеся накануне в соцсетях и СМИ относительно нештатного приземления дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в Братске. По заявлению МО РФ, никаких нештатных ситуаций с российской авиацией в ходе внезапной проверки боеготовности не было. Напомним, что накануне в социальной сети Вконтакте появилась фотография, на которой Ту-22М3 оказался за пределами взлётно-посадочной полосы.
Экипажи бомбардировщиков Су-34 отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по позициям условного противника на земле. В качестве объектов и позиций условного противника, в частности, использовалась инфраструктура полигона Погоново, расположенного в Воронежской области. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение целей.
Видео МО РФ:
Отмечено, что в ходе выполнения лётно-тактического учения (ЛТУ) экипажи продемонстрировали хорошую выучку и умение использовать подходящее вооружения для поражения тех или иных целей на земле.
Следует отметить, что министерство обороны России опровергает заявления, появившиеся накануне в соцсетях и СМИ относительно нештатного приземления дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в Братске. По заявлению МО РФ, никаких нештатных ситуаций с российской авиацией в ходе внезапной проверки боеготовности не было. Напомним, что накануне в социальной сети Вконтакте появилась фотография, на которой Ту-22М3 оказался за пределами взлётно-посадочной полосы.
Использованы фотографии: http://voron-news.ru