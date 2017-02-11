В результате натовского авиаудара в афганской провинции Гильменд погиб 21 мирный житель

Они бомбили уезд Сангин. Одна из бомб попала в жилой дом. В нём погибли 11 человек. Другими бомбардировками они убили ещё 10 мирных жителей.

Глава совета местного самоуправления афганской провинции Гильменд Карим Атал сообщает о том, что налёт авиации НАТО привёл к гибели 21 мирного жителя. Примечательно, что натовская авиация совершила авианалёт по просьбе самого же афганского военного командования, которое заявило, что не хватает должного числа обученных военнослужащих для противостояния террористическим организациям, включая «Талибан» (запрещено в РФ).Командующий американскими войсками в Исламской Республике Афганистан Джон Николсон в четверг 9 февраля выступил в ходе слушаний в сенате США, отметив, что Афганистан нуждается в «американской поддержке». По словам Николсона, необходимо направить в эту страну ещё несколько тысяч военнослужащих армии США «для оказания помощи в борьбе с экстремистами».В тот же день натовское командование приняло решение о нанесении авиаудара «по позициям талибов» в провинции Гильменд. Результат авиаудара оказался плачевным: ни слова о потерях среди талибов, при этом стало известно о гибели гражданских лиц.Карима Атала цитирует афганское информационное агентство «Пажвок» Натовский генерал Чарльз Кливленд, который сегодня отвечает за операции сил НАТО в Афганистане, заявил, что «ему доложили об инциденте». Элементарных извинений афганскому народу Кливленд принести не соизволил.