18:20 11 февраля

В результате натовского авиаудара в афганской провинции Гильменд погиб 21 мирный житель

Глава совета местного самоуправления афганской провинции Гильменд Карим Атал сообщает о том, что налёт авиации НАТО привёл к гибели 21 мирного жителя. Примечательно, что натовская авиация совершила авианалёт по просьбе самого же афганского военного командования, которое заявило, что не хватает должного числа обученных военнослужащих для противостояния террористическим организациям, включая «Талибан» (запрещено в РФ).

Командующий американскими войсками в Исламской Республике Афганистан Джон Николсон в четверг 9 февраля выступил в ходе слушаний в сенате США, отметив, что Афганистан нуждается в «американской поддержке». По словам Николсона, необходимо направить в эту страну ещё несколько тысяч военнослужащих армии США «для оказания помощи в борьбе с экстремистами».

В тот же день натовское командование приняло решение о нанесении авиаудара «по позициям талибов» в провинции Гильменд. Результат авиаудара оказался плачевным: ни слова о потерях среди талибов, при этом стало известно о гибели гражданских лиц.


Карима Атала цитирует афганское информационное агентство «Пажвок»:
Они бомбили уезд Сангин. Одна из бомб попала в жилой дом. В нём погибли 11 человек. Другими бомбардировками они убили ещё 10 мирных жителей.


В результате натовского авиаудара в афганской провинции Гильменд погиб 21 мирный житель


Натовский генерал Чарльз Кливленд, который сегодня отвечает за операции сил НАТО в Афганистане, заявил, что «ему доложили об инциденте». Элементарных извинений афганскому народу Кливленд принести не соизволил.

Использованы фотографии: http://www.pajhwok.com
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Комментарии 22
  1. Aleksahndr Сегодня, 15:45
    ни слова о потерях среди талибов, при этом стало известно о гибели гражданских лиц.Так ведь талибы-то как раз из гражданских и будут. Молодцы ы. Долбусят кого ни попадя и долбусят так щедро, что выжившие после бомбёжек никуда не жалуются, а в ООН толко поддержка. Понимают, что все они и есть талибы. просто, пока не прилетело. Вот ежели показать фото 10 талибов и 10 "гражданских", то не найдёшь ни одного отличия. Посему, пусть добят тех и других. Все они талибы, если хорошо поскрести.
    Aleksahndr
    1. Володин Сегодня, 16:02
      Цитата: Aleksahndr
      Посему, пусть добят тех и других.

      Значит, если в Ваш дом "прилетит" во время гипотетической контртеррористической операции (ну вдруг окажется, что рядом с вами квартиру снимают джихадисты), то на Вас тоже не надо будет обращать внимания. Чего уж... Вдруг, если поскрести, то... Долбить, так всех подряд...
      Володин
      1. Чёрный Сегодня, 16:16
        Ещё 20 чел. устелили путь к демократии по'-американски
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 16:26
          США не считает за людей ни афганцев , ни арабов , как впрочем и нас , рано или поздно , но США за все ответит.
          cniza
      2. KLIMCHUGUNKIN Сегодня, 16:26
        Это война.
        Я думаю и в Сирии у ВКС такие «косяки» были.
        А людей жаль.
        KLIMCHUGUNKIN
        1. 210окв Сегодня, 16:34
          Это не война!А попытка потешить своё эго-вот он Я..главный по дерьмократии во всем мире!По поводу "косяков"....возможно да.Кто нибудь из гражданских и попал под замес..Но мы не кидали бомбы на свадьбы и госпитали.Это Вам о чем то говорит?.Эти объекты и мероприятия явно обозначены,и все это похоже на запланированные убийства..
          Цитата: KLIMCHUGUNKIN
          Это война.
          Я думаю и в Сирии у ВКС такие «косяки» были.
          А людей жаль.
          210окв
          1. KLIMCHUGUNKIN Сегодня, 16:42
            Цитата: 210окв
            Это не война!А попытка потешить своё эго-вот он Я..главный по дерьмократии во всем мире!По поводу "косяков"....возможно да.Кто нибудь из гражданских и попал под замес..Но мы не кидали бомбы на свадьбы и госпитали.Это Вам о чем то говорит?.Эти объекты и мероприятия явно обозначены,и все это похоже на запланированные убийства..
            Цитата: KLIMCHUGUNKIN
            Это война.
            Я думаю и в Сирии у ВКС такие «косяки» были.
            А людей жаль.

            Обычный пофигизм, но приносящий большие жертвы.
            И давайте обсуждать конкретный случай, описанный в статье.
            KLIMCHUGUNKIN
            1. 210окв Сегодня, 17:45
              Хорошо,давайте про этот случай..Но Вы же сами перевели на Сирию?Бьют без разбора-по скоплениям людей,и это было еще раньше..Это говорит о том,что разведка ни к черту.И действия эти не пофигизм,а преступление.
              Цитата: KLIMCHUGUNKIN
              Цитата: 210окв
              Это не война!А попытка потешить своё эго-вот он Я..главный по дерьмократии во всем мире!По поводу "косяков"....возможно да.Кто нибудь из гражданских и попал под замес..Но мы не кидали бомбы на свадьбы и госпитали.Это Вам о чем то говорит?.Эти объекты и мероприятия явно обозначены,и все это похоже на запланированные убийства..
              Цитата: KLIMCHUGUNKIN
              Это война.
              Я думаю и в Сирии у ВКС такие «косяки» были.
              А людей жаль.

              Обычный пофигизм, но приносящий большие жертвы.
              И давайте обсуждать конкретный случай, описанный в статье.
              210окв
    2. 210окв Сегодня, 16:28
      Это настолько обыдело что не удивляемся..Так кто убийцы,мистер с Фокса?
      Цитата: Aleksahndr
      ни слова о потерях среди талибов, при этом стало известно о гибели гражданских лиц.Так ведь талибы-то как раз из гражданских и будут. Молодцы ы. Долбусят кого ни попадя и долбусят так щедро, что выжившие после бомбёжек никуда не жалуются, а в ООН толко поддержка. Понимают, что все они и есть талибы. просто, пока не прилетело. Вот ежели показать фото 10 талибов и 10 "гражданских", то не найдёшь ни одного отличия. Посему, пусть добят тех и других. Все они талибы, если хорошо поскрести.
      210окв
    3. warriordima Сегодня, 17:55
      Цитата: Aleksahndr
      ни слова о потерях среди талибов, при этом стало известно о гибели гражданских лиц.Так ведь талибы-то как раз из гражданских и будут. Молодцы ы. Долбусят кого ни попадя и долбусят так щедро, что выжившие после бомбёжек никуда не жалуются, а в ООН толко поддержка. Понимают, что все они и есть талибы. просто, пока не прилетело. Вот ежели показать фото 10 талибов и 10 "гражданских", то не найдёшь ни одного отличия. Посему, пусть добят тех и других. Все они талибы, если хорошо поскрести.

      Вам бы в ставке гитлера цены не было.))
      warriordima
  2. mitrich Сегодня, 15:47
    Ну, это разве что здесь, на ВО, напишут, да и в некоторых российских СМИ. А у исключительных и не заметят, кому какое дело до туземцев, которые к тому же не пид.расты и толерасты. Да разве это горе- несчастье погибнуть под демократичными бомбами?
    mitrich
  3. KelWin Сегодня, 15:48
    Отлично "помогли", обращайтесь еще, у матрасов есть "асы" и покруче, могут генеральскую резиденцию подравнять.
    KelWin
  4. rasputin17 Сегодня, 15:52
    просьбе самого же афганского военного командования, которое заявило, что не хватает должного числа обученных военнослужащих для противостояния террористическим организациям, включая «Талибан»

    Просили? Так получите! Учитесь как надо профессионально бомбить! А кого и куда дело наживное, натовцам то без разницы для них все террористы кроме них самих!! laughing
    rasputin17
  5. кг пв Сегодня, 15:55
    Ну если как сообщается бомбили по просьбе местного командования, то нельзя исключать местных разборок племён.
    Как вариант-недосдача урожая наркоты. wink
    кг пв
  6. kefan Сегодня, 16:00
    Ну так для них это в порядке вещей, а вот Россию обвинять если что во всех смертных грехах, так это всегда пожалуйста.
    kefan
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:00
    И эти люди учат всю планету как им правельно жить? fool Руки из сраки, опилки вместо мозгов, воевать даже толком не умеют-как можно с такими бестолачами против кого-то воевать, ибо этот кто-то еще и навешает по соплям как сейчас гоняют боевики по Ираку да Афгану ссаными тряпками псевдовояк из сша и Европы.
    Изгоняющий либероидов
  8. саняджан Сегодня, 16:24
    Блин, когда они начнут террористов бомбить, убивают только мирных граждан, вероятно специально для накала обстановки и новым рекрутам игил
    саняджан
    1. cniza Сегодня, 16:27
      Террористы могут ответить и убить , а здесь полная безнаказанность.
      cniza
  9. Nemo35 Сегодня, 16:26
    Снайпера куевы.
    Nemo35
  10. Горменгаст Сегодня, 16:26
    Виноват "убийца" Путин. am
    Горменгаст
    1. vasilev Сегодня, 17:55
      Ага,он сам лично систему наводки хакнул. yes
      vasilev
      1. Горменгаст Сегодня, 18:08
        Хакеры взломали аккаунт Джона Николсона; обнаружили там дет-ское содомическое по-рно; доложили Путину; Путин лично позвонил Николсону и шантажировал его. laughing
        Горменгаст

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