Перспективный основной танк с необитаемой башней Т-14 "Армата". Инфографика

Т-14 — новейший российский основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе Арматы. В рамках государственной программы вооружений размещён государственный заказ на изготовление 2300 танков Т-14 до 2020 года. В 2015 году изготовлена опытно-промышленная партия из 20 танков. В 2016 году началось серийное производство танков. Одновременно начата процедура военной приемки и устранения недостатков.