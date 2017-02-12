14:58 12 февраля

Перспективный основной танк с необитаемой башней Т-14 "Армата". Инфографика

Т-14 — новейший российский основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе Арматы. В рамках государственной программы вооружений размещён государственный заказ на изготовление 2300 танков Т-14 до 2020 года. В 2015 году изготовлена опытно-промышленная партия из 20 танков. В 2016 году началось серийное производство танков. Одновременно начата процедура военной приемки и устранения недостатков.


Первоисточник: https://ria.ru/


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Комментарии 3
  1. sergei1975 Сегодня, 10:27
    Надо провести обкату где нибудь в горячей точке ,Я думаю можно на Украине ,всё равно Киев трендит на все стороны о российских войсках, тем более будут противники-Т-64 , Т-72,Т-80, а возможно "булат",Т-84 и корейский танк- вроде он проходит обкатку на передовой, Тогда можно сделать выводы как будет вести себя машина в реальном бою,какая живучесть,как поведёт себя при подрыве на минах ,возможность ремонта в полевых условиях.
    sergei1975
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:04
      sergei1975
      .Надо провести обкату где нибудь в горячей точке ,Я думаю можно на Украине ,всё равно Киев трендит......
      Можно.Только всё должно быть как положено.Перебить ПВО.Накрыть склады и дислокации всех ВСУ авио и ракетными ударами на всю глубину Украины.Взорвать все узловые пути жд, автодорог.Уничтожить все аэродромы вместе с остатками авиапарка ВСУ.Утопить к едрени фени что там у них ещё на плаву.Провести атр подготовку..А уж потом при поддержке вертолётов и штурмовой авиации , мотострелков можно и Т-14 выпустить.Для проверки боем так сказать.А сам Т-14 в бой пускать не комильфо и глупо.
      Наблюдатель2014
      1. Lock36 Сегодня, 14:01
        Ага, можно еще вспомнить о том, что для уничтожения скопления бронетехники, узлов управления и связи противника, предварительно возможно нанесение ударов тактическим ЯО и участки заражения будем преодолевать в бронетехнике в средствах защиты от ОМП.
        Без этого, полагаю, испытания так же нельзя считать полноценными.
        Lock36

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