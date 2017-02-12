Польша модернизирует все самоходные установки «Шилка»
Минобороны Польши заказало модернизацию зенитных самоходных установок ЗСУ-23–4 «Шилка» до новой версии ZSU-23–4MP Biała, к 2020 году должен быть модернизирован весь парк этих машин, сообщает Warspot со ссылкой на портал defence24.pl.
Польское военное ведомство в период с 2010-го по 2012 год уже модернизировало часть имеющихся у него установок до версии Biała. По неофициальным данным, 9 усовершенствованных «Шилок» находятся в составе 10-й бронетанковой бригады. Они «служат для прикрытия бронетехники от низколетящей авиации и ракет, а также могут сбивать снаряды при артиллерийском и минометном обстрелах», говорится в материале.
Первый прототип модернизированной установки был показан еще в 2000 году. В 2005-м ее приняли на вооружение. Однако работы по модернизации начались лишь через 5 лет. Модернизацию поручили Центру исследований в Тарнуве. Новая версия советской «Шилки» получила название Biała, в честь польской реки («Белая»).
По данным ресурса, обновленные машины получили «цифровую оптико-электронную систему управления огнем с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условиях, а также зенитные ракеты Grom». Радиолокационная станция с установки была демонтирована – вместо нее цели определяет оптическая система. Кроме того, ЗСУ оборудовали системой ночного видения. Экипаж был сокращен до 3-х человек.
«Новое оборудование и частичная замена боекомплекта (добавлены новые подкалиберные снаряды) позволили увеличить эффективную дальность поражения целей до 3,5 км. Ракеты Grom могут уничтожать авиацию противника на расстоянии до 5,5 км», – отмечается в статье.
В 1990-х польские конструкторы вели разработку ЗСУ Loara, оснащенную двумя орудиями калибра 35 мм. Она должна была прийти на замену «Шилки», однако дело дальше предсерийной партии не пошло. Установка на вооружение принята не была, и все работы по проекту были свернуты.
Польское военное ведомство в период с 2010-го по 2012 год уже модернизировало часть имеющихся у него установок до версии Biała. По неофициальным данным, 9 усовершенствованных «Шилок» находятся в составе 10-й бронетанковой бригады. Они «служат для прикрытия бронетехники от низколетящей авиации и ракет, а также могут сбивать снаряды при артиллерийском и минометном обстрелах», говорится в материале.
Первый прототип модернизированной установки был показан еще в 2000 году. В 2005-м ее приняли на вооружение. Однако работы по модернизации начались лишь через 5 лет. Модернизацию поручили Центру исследований в Тарнуве. Новая версия советской «Шилки» получила название Biała, в честь польской реки («Белая»).
По данным ресурса, обновленные машины получили «цифровую оптико-электронную систему управления огнем с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условиях, а также зенитные ракеты Grom». Радиолокационная станция с установки была демонтирована – вместо нее цели определяет оптическая система. Кроме того, ЗСУ оборудовали системой ночного видения. Экипаж был сокращен до 3-х человек.
«Новое оборудование и частичная замена боекомплекта (добавлены новые подкалиберные снаряды) позволили увеличить эффективную дальность поражения целей до 3,5 км. Ракеты Grom могут уничтожать авиацию противника на расстоянии до 5,5 км», – отмечается в статье.
В 1990-х польские конструкторы вели разработку ЗСУ Loara, оснащенную двумя орудиями калибра 35 мм. Она должна была прийти на замену «Шилки», однако дело дальше предсерийной партии не пошло. Установка на вооружение принята не была, и все работы по проекту были свернуты.
Зенитная самоходная установка Loara
Использованы фотографии: www.pzaku.net, defence24.pl