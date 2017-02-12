14:53 12 февраля

Польша модернизирует все самоходные установки «Шилка»

Минобороны Польши заказало модернизацию зенитных самоходных установок ЗСУ-23–4 «Шилка» до новой версии ZSU-23–4MP Biała, к 2020 году должен быть модернизирован весь парк этих машин, сообщает Warspot со ссылкой на портал defence24.pl.

Польша модернизирует все самоходные установки «Шилка»


Польское военное ведомство в период с 2010-го по 2012 год уже модернизировало часть имеющихся у него установок до версии Biała. По неофициальным данным, 9 усовершенствованных «Шилок» находятся в составе 10-й бронетанковой бригады. Они «служат для прикрытия бронетехники от низколетящей авиации и ракет, а также могут сбивать снаряды при артиллерийском и минометном обстрелах», говорится в материале.




Первый прототип модернизированной установки был показан еще в 2000 году. В 2005-м ее приняли на вооружение. Однако работы по модернизации начались лишь через 5 лет. Модернизацию поручили Центру исследований в Тарнуве. Новая версия советской «Шилки» получила название Biała, в честь польской реки («Белая»).

По данным ресурса, обновленные машины получили «цифровую оптико-электронную систему управления огнем с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условиях, а также зенитные ракеты Grom». Радиолокационная станция с установки была демонтирована – вместо нее цели определяет оптическая система. Кроме того, ЗСУ оборудовали системой ночного видения. Экипаж был сокращен до 3-х человек.



«Новое оборудование и частичная замена боекомплекта (добавлены новые подкалиберные снаряды) позволили увеличить эффективную дальность поражения целей до 3,5 км. Ракеты Grom могут уничтожать авиацию противника на расстоянии до 5,5 км», – отмечается в статье.

В 1990-х польские конструкторы вели разработку ЗСУ Loara, оснащенную двумя орудиями калибра 35 мм. Она должна была прийти на замену «Шилки», однако дело дальше предсерийной партии не пошло. Установка на вооружение принята не была, и все работы по проекту были свернуты.

Зенитная самоходная установка Loara

Использованы фотографии: www.pzaku.net, defence24.pl
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Комментарии 49
  1. oleg-gr Сегодня, 11:57
    Вот она, надежность, заложенная конструкторами вооружений. Столько лет прошло, а все еще модернизируют.
    oleg-gr
    1. Монос Сегодня, 12:07
      Цитата: oleg-gr
      Вот она, надежность, заложенная конструкторами вооружений. Столько лет прошло, а все еще модернизируют.

      Я вообще удивился тому, что у поляков на вооружении ещё что то наше стоит. Они же вроде на стандарт НАТО должны были перейти.
      Монос
      1. alexmach Сегодня, 12:19
        Так там же в первую очередь стандарт по организационной струкртуре-управлению-взаимодействию. А так куча в восточной европе натовских стран с советской техникой на вооружении.
        alexmach
        1. Монос Сегодня, 12:39
          Цитата: alexmach
          Так там же в первую очередь стандарт по организационной струкртуре-управлению-взаимодействию. А так куча в восточной европе натовских стран с советской техникой на вооружении.

          Вот это то и странно, что их не пристегнули к натовскому ВПК. Где то недоработали американские ястребы.
          Да и "модернизация" эта... Я понимаю, если бы к радару добавили оптико-электронную систему, но когда "вместо"... С такой "системой" только против вертолётов и можно воевать. Хотя, может они её перенацеливают на наземные цели?
          Монос
          1. Тралл Сегодня, 12:45
            также могут сбивать снаряды при артиллерийском и минометном обстрелах

            "Шилка", если мне не изменяет память, применяется по целям со скоростью до 450 м/с, а сколько интересно у снаряда скорость прилёта?
            Тралл
            1. cniza Сегодня, 13:06
              Цитата: alexmach
              Так там же в первую очередь стандарт по организационной струкртуре-управлению-взаимодействию. А так куча в восточной европе натовских стран с советской техникой на вооружении.


              Не только , ещё и вооружение , да и ВПК США содержать надо , дожмут и поляков.
              cniza
              1. Arh Сегодня, 13:47
                А ведь европопейцы понимают , что наше старое оружие ещё ого го )))
                Arh
          2. Yarhann Сегодня, 13:14
            в современных реалиях шилка хорошее средство защиты бронетехники и расположения войск от Кр и особенно от разведовательных БПЛА которые реально проблемно сбить чем угодно кроме скорострельной ствольной артилерии .
            Yarhann
      2. Bongo Сегодня, 12:58
        Цитата: Монос
        Я вообще удивился тому, что у поляков на вооружении ещё что то наше стоит. Они же вроде на стандарт НАТО должны были перейти.

        "Шилкам" в Польше до сих пор составляет компанию модернизированные ЗРК С-125 М1. С целью повышения мобильности пусковые перевели на шасси Т-55 .

        Впрочем, поляки активно стремятся приобрести американские ЗРК "Пэтриот".
        Bongo
      3. neri73-r Сегодня, 13:49
        Цитата: Монос
        Цитата: oleg-gr
        Вот она, надежность, заложенная конструкторами вооружений. Столько лет прошло, а все еще модернизируют.

        Я вообще удивился тому, что у поляков на вооружении ещё что то наше стоит. Они же вроде на стандарт НАТО должны были перейти.

        Не всё так просто, здесь на сайте была статья по танкам, где указывалось пошагово сколько затрат нужно, что бы перевести армию на западные танки, оказалось, что леопарды в Польше стоят, реально тренируются на наших 72-ках или на твардах!
        neri73-r
    2. maxim947 Сегодня, 12:07
      В гробах бывшее советское руководство переворачивается как волчок от таких поворотов истории, сколько советского вооружения направлено гипотетически да и фактически против нас.
      maxim947
    3. Котище Сегодня, 12:17
      И не только модернизируют, но и успевают открещиваться от советского наследия. Особенно умиляет их отношение к боевой технике, которую они производили по лицензии СССР и техзаданиям как страна Варшавского договора. К примеру Ми-2 они согласно их релизу они призводили без какой-либо помощи СССР, впрочем и как АН-2. При жтом забывают, что заводы по производству вышеуказаной техники строили за деньги СССР и при полоной технической документации переданной безвозмездно. Аналогичная ситуация с БМП-1 которую поляки вооружили 40мм пушкой, в новой башне. Соревнование между польскими буклетами и прессой происходит в количестве процентов, что в последней буйны паны поменяли.
      Еще смешнее ситация с танком на базе Т72 - РТ91 "Твярды", во всех полских источниках описание танка начинается примерно одинаково "Наш танк "Твярды" уже нельзя счмтать российским Т72!". Диагноз однако!
      Котище
      1. ротмистр Сегодня, 13:23
        Поляки молодцы, правильно делают. Денег мало, значит надо модернизировать старую испытанную, до современных образцов.Кстати ходят слухи, что и мы стали модернизировать "Шилки". "Шилки" стоят на вооружении многих стран и не все могут покупать "Тунгуски", так что поле деятельности у поляков большое. Если наши конструктора подсуетятся, то мы то-же можем поиметь свои деньги с этой темы.
        ротмистр
  2. Синьор Помидор Сегодня, 12:03
    А наши современные разработки для ближнего прикрытия от авиации и ракет/снарядов/мин где?
    Синьор Помидор
    1. изя топ Сегодня, 12:11
      Цитата: Синьор Помидор
      А наши современные разработки для ближнего прикрытия от авиации и ракет/снарядов/мин где?

      панцирь Вам в помощь
      изя топ
      1. Владыка Ситх Сегодня, 12:33
        А до "Панциря" есть еще "Тунгуска".
        Владыка Ситх
    2. krokodil25 Сегодня, 12:16
      Цитата: Синьор Помидор
      А наши современные разработки для ближнего прикрытия от авиации и ракет/

      А как же панцирь с1!?
      krokodil25
    3. ShadowCat Сегодня, 12:29
      Рукожатая вики (по убыванию):
      Для ВВС и ПВО до 10 км (впрочем не знаю почему это только для них. Вика, ветренная баба) : 42С6 Морфей, 96К6 Панцирь С1, Панцирь С2 и Панцирь СМ(кстати свежачок 2016года)
      Для Сухопутных Войск (аналогично Шилки кстати) до 15км: ЗСУ: 2К22 Тунгуска; ЗРК: 9К33х Тор; ПЗРК 9К333 Верба
      ну итп
      ShadowCat
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:44
      Синьор Помидор
      А наши современные разработки для ближнего прикрытия от авиации и ракет/снарядов/мин где?
      Ну вы батенька даёте laughing Хоть поняли что спросили?
      Наблюдатель2014
    5. Комментарий был удален.
    6. активатор Сегодня, 13:44
      Цитата: Синьор Помидор
      А наши современные разработки для ближнего прикрытия от авиации и ракет/снарядов/мин где?

      Тунгуска убойная штука смотрите и наслаждайтесь после такого памперсы надо всем laughing [media=https://www.youtube.com/watch?v=Tbn-taoHcM
      4]
      активатор
  3. Pirogov Сегодня, 12:06
    Поляки взялись серьёзно за армию . НАТО решило с Польши сделать щит или копьё ?
    Pirogov
    1. svp67 Сегодня, 12:38
      Цитата: Pirogov
      НАТО решило с Польши сделать щит или копьё ?

      А НАТО ли? Что то мне подсказывает, что с этим союзом могут произойти сильные метаморфозы, в результате которых в Европе начнется сильная борьба за центр притяжения, между Германией и Польшей...
      svp67
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:42
      Pirogov
      Поляки взялись серьёзно за армию . НАТО решило с Польши сделать щит или копьё ?
      Жареное ,радиоктивное мясо.
      Наблюдатель2014
    3. maxim947 Сегодня, 12:46
      НАТО решило с Польши сделать щит или копьё ?[i][/i]
      Да нет... как обычно мясо и дураков
      maxim947
    4. кеп Сегодня, 12:49
      Цитата: Pirogov
      Поляки взялись серьёзно за армию . НАТО решило с Польши сделать щит или копьё ?


      Скажу иносказательно,из Польши делают толерантное государство ниже спины НАТО.
      кеп
  4. изя топ Сегодня, 12:10
    а почему эти шляхтичи не провели декомунизацию?и как же стандарты наты?
    изя топ
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:45
      изя топ
      а почему эти шляхтичи не провели декомунизацию?и как же стандарты наты?
      Гроши имеют свойство не хватать и заканчиваться.
      Наблюдатель2014
  5. Громобой Сегодня, 12:13
    Пишут,что у них 5 Loara,20 Biała и 8 "Шилка".Может и приняли от соседей сколько то машин.За техникой они конечно следят и вот ,даже улучшают.
    Надарили же мы в своё время "братьям по оружию" железа,мама не горюй!В следующий раз осмотрительнее надо.
    Громобой
  6. askort154 Сегодня, 12:15
    Вот она горбачёвская "перестройка". Самую "навороченную" - Западную группу войск СССР, спешно выводили в "чистое поле" своей страны, а технику оставляли, вместе с базами, потенциальному противнику.Теперь наша советская техника, спустя десятилетия, стала служить против нас.
    askort154
    1. samoletil18 Сегодня, 12:33
      Это Северная Группа войск. Западная была в ГДР.
      samoletil18
      1. askort154 Сегодня, 14:46
        samoletil18.....Это Северная Группа войск. Западная была в ГДР.

        Спасибо, я в курсе что были:Южная, Центральная, ГСВГ, Северная и Северо-Западная - группы. А конкретно Польша - Северная. Германия до 1989 г. - ГСВГ. С 1989 по 1994г. - ЗГВ. Я в своём коменте обобщил их всех, имея в виду сам процесс вывода наших войск с Запада. hi
        askort154
  7. moskowit Сегодня, 12:15
    Да, "Шилка" "прорывная" машина! Настолько глубоки возможности модернизации, что диву даёшься. Величайшая школа Советской инженерной мысли!
    moskowit
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:16
    Сократили оператора? "Шилка"старушка,или шайтан-арба в умелых руках себя еще покажит. А зсу лаура на нашу тунгуску похожа,видать с нее лепили.
    Изгоняющий либероидов
  9. Jovanni Сегодня, 12:18
    а также могут сбивать снаряды при артиллерийском и минометном обстрелах», говорится в материале.

    Вот это да! Поляки "Шилку" до "Железного купола" доработали! Или кумпола...
    Jovanni
    1. Никкола Мак Сегодня, 12:38
      Поляки "Шилку" до "Железного купола" доработали!

      Куда там "куполу" - даже артснаряды сбивает не глядя.
      Следующая модификация будет пули от пулемёта сбивать - сразу всю очередь.
      Никкола Мак
  10. alexmach Сегодня, 12:21
    Где там ракеты интересно? В этих асимметричных контейнерах? Была на ВО статья о Росийских вариантах модернизации Шилок, с использованием Стрелы
    alexmach
  11. viktor. Сегодня, 12:24
    вот в укропии настоящие патриоты от Калашникова отказались, а поляки ? laughing
    viktor.
  12. kolkulon Сегодня, 12:25
    У меня в детстве на пульте с проводом была.Машина-зверь!
    kolkulon
    1. moskowit Сегодня, 12:33
      Надо же... Напомнили... У моего старшего сына такая же была... Это где то в конце 70-х- начале 80-х....Спасибо...
      moskowit
  13. prior Сегодня, 12:35
    Модернизированными Шилками против Искандеров с ядерными боеголовками ? Оригинально!
    Поляки!
    Никто вас завоёвывать не будет. За то что вы разместили у себя американскую ПРО, вас просто сотрут с лица территории, где вы пока проживаете. Пока, это потому, что как сунетесь - так сразу.....
    И всё. Трындец.
    prior
  14. Cat Man Null Сегодня, 12:35
    Странная какая-то модернизация, ИМХО:

    - зачем убирать РЛС? И при этом ставить оптику + ПНВ? В чем выигрыш-то?
    - что за "подкалиберный снаряд" для 23-мм? Вот как-то слабо предстваляю себе эту... хрень, прости, Господи... Они там швейными иголками, что ли, стреляют?
    - увеличение дальности "до 3.5 км" - ни о чем, практически, оно и так было 2500 по дальности и 1500 по высоте...

    В общем, "модернизация для бедных". На Лоару силенок и денех не хватило, вот, отсюда и "модернизация"
    Cat Man Null
    1. seos Сегодня, 13:59
      РЛС убрали, что бы скрытность применения создать, на таких дистанциях РЛС обуза.
      Дальность пушек на км подняли вполне прилично.
      ПЗРК добавили ...
      Хорошая модернизация "шилки", получше чем у других получилась по крайней мере теоретически...
      "Шилку" во всех странах модернизируют, кто на что горазд...
      seos
  15. Sovetskiy Сегодня, 13:01
    Что то я поляков не пойму.
    На американцев молятся, русских ненавидят, а ездят на "вражеской" советской технике.
    Где блин, горячё любимые поляками "Пэтриоты"? lol
    Sovetskiy
  16. dubowitskij.vick Сегодня, 13:12
    Цитата: oleg-gr
    Вот она, надежность, заложенная конструкторами вооружений. Столько лет прошло, а все еще модернизируют.

    И не только это. Гораздо важнее не возможности модернизации, а нищета военного бюджета пшекии. Грубо говоря из говна козюльку пытаются сделать. Шилка сейчас годится против атаки пехоты. Не эффективна ни против высоколетящих, ни против скоростных низколетящих. После дезинфекции именно такими средствами, когда они будут сожжены, второй волной вертолётов, можно добить оставшееся.
    dubowitskij.vick
  17. Bondik05 Сегодня, 13:17
    По мне, так ее на борьбу с пехотой и вертушками ориентируют. В таком варианте РЛС точно не нужна, а ПНВ в самый раз! Да и скорострельность 4000 в минуту веский аргумент против пехоты.
    Bondik05
  18. Zomanus Сегодня, 13:29
    А зачем полякам что-либо серьезное?
    Да в общем и всей Европе...
    Ведь думаю всем понятно, что это будет за война,
    в которую будет втянута Европа,и чем это для Европы закончится.
    И Красным знаменем на Рейхстагом они точно не отделаются...
    Так что это чисто для поддержки уровня вооружений на случай учений там или парадов.
    Zomanus
  19. Горменгаст Сегодня, 13:36
    Советская техника в очередной раз утерла нос "младоевропейцам".

    По большому счету, вся эта богохульная коммунистическая техника laughing должна быть изъята у десоветизированных гомункулусов.
    Горменгаст
    1. Zaurbek Сегодня, 14:01
      У Шилки аналогов не так много, как кажется... Грузовик с ЗУ-23 не в счет...Ближайшие аналоги стран НАТО дорого стоят...
      Zaurbek
  20. Пленник Сегодня, 13:59
    Слабо стало быть полякам свою ЗСУшку склепать. И главное не вякают как свидомые о натовских стандартах, держатся за шайтанку. winked
    Пленник

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