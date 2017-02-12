14:59 12 февраля

Эсминец Porter покинул Чёрное море

В субботу американский эсминец Porter покинул акваторию Черного моря, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Шестого флота ВМС США, базирующегося в Неаполе.



Ракетный эсминец Porter (DDG 78) класса The Arley Burke покинул Черное море 11 февраля 2017 года после осуществления операций по обеспечению безопасности, совместных мероприятий с союзниками и партнерами и участия в многонациональном учении Sea Shield 2017,
говорится в релизе.


Второго февраля командование флота сообщило, что эсминец вошел в Черное море « для проведения операций по обеспечению морской безопасности» и «повышению возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе».

Упомянутое учение проходило в период с 1-го по 11 февраля. Изначально его проведение планировалось в восточной части моря (ближе к берегам РФ), однако по факту маневры прошли в западной его части.

Учение проходило под руководством Румынии. Помимо румынских ВМС в нем приняли участие корабли из США, Канады, Болгарии, Турции, Испании и Украины. Греческий корабль на учение не прибыл.

Всего в маневрах было задействовано около 2,8 тыс. военнослужащих, 15 кораблей и 10 самолетов.

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6
  1. Joker787 Сегодня, 14:41
    Учение проходило под руководством Румынии.

    lol румыны, знатные мореманы laughing
    Joker787
    1. Либероид- Сегодня, 14:56
      для проведения операций по обеспечению морской безопасности» и «повышению возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе».

      Там кроме русских никаких "партнеров" НЕТ! Давай досвидания... soldier
      Либероид-
  2. Jovanni Сегодня, 14:42
    Эсминец Porter покинул Чёрное море

    Ну и правильно, по-быстрому так. А то долгие проводы, лишние слезы. Тем более что никто из нас платочками вслед не машет, и назад точно не ждет...
    Jovanni
  3. Мар.Тира Сегодня, 14:44
    Минным полем дорога!В продолжение темы про английский эсминец,который так же ушлёпал.National Interest: одним британским эсминцем Россию не напугать.И вряд ли он продержится долго в случае конфликта с Россией.Между тем, отмечает автор, маловероятно, что Путин и его правительство воспримут этот шаг британцев как особую угрозу. Ведь в военном плане один корабль с 60 морскими пехотинцами на борту выглядит как «чисто символический» жест. Если вдруг сдерживание Москвы перерастёт в войну, то этот эсминец даже в составе тактической группы НАТО не протянет долго у российских берегов, на которых размещены военные самолёты, ракеты береговой обороны и близ которых полно кораблей Черноморского флота ВМФ России. Также он не сможет оказать особой помощи Украине в случае «наземного российского вторжения"
    Хотя эскадренные миноносцы типа 45 являются одними из новейших и передовых британских боевых кораблей, однако они страдают от проблем с двигателями, которые выходят из строя, когда судно оказывается в тёплых водах, говорится в статье.

    «К счастью для Королевских ВМС, Чёрное море находится не в тропиках», — иронизирует Майкл Пек.

    Оригинал новости ИноТВ:
    https://russian.rt.com/inotv/2017-02-12/National-
    Interest-odnim-britanskim-esmincem.Побольше бы таких настроений у них.
    Мар.Тира
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:55
    А сколько же вымпелов и каких выстовила морекопия на учения?А грекам,гляжу взаподло было "по помойкам лазать "-корабль зажали, не пустили на учения! lol
    Изгоняющий либероидов
  5. изя топ Сегодня, 14:56
    -------------------------------------------------
    ------------------------
    изя топ

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня