Эсминец Porter покинул Чёрное море

Ракетный эсминец Porter (DDG 78) класса The Arley Burke покинул Черное море 11 февраля 2017 года после осуществления операций по обеспечению безопасности, совместных мероприятий с союзниками и партнерами и участия в многонациональном учении Sea Shield 2017,

В субботу американский эсминец Porter покинул акваторию Черного моря, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Шестого флота ВМС США, базирующегося в Неаполе.говорится в релизе.Второго февраля командование флота сообщило, что эсминец вошел в Черное море « для проведения операций по обеспечению морской безопасности» и «повышению возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе».Упомянутое учение проходило в период с 1-го по 11 февраля. Изначально его проведение планировалось в восточной части моря (ближе к берегам РФ), однако по факту маневры прошли в западной его части.Учение проходило под руководством Румынии. Помимо румынских ВМС в нем приняли участие корабли из США, Канады, Болгарии, Турции, Испании и Украины. Греческий корабль на учение не прибыл.Всего в маневрах было задействовано около 2,8 тыс. военнослужащих, 15 кораблей и 10 самолетов.