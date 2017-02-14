10:54 14 февраля

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Инфографика

Ту-160 (по кодификации НАТО: Blackjack — «Блэкджек») — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х—1980-х годах.

Является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу. Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди лётчиков получил прозвище «Белый лебедь».


Первоисточник: https://ria.ru/


1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6
  1. Spartanez300 Сегодня, 08:08
    Два маха для бомбардировщика это круто , плюс боевая мощь , цены ему нет.
    Spartanez300
    1. svp67 Сегодня, 10:20
      Цитата: Spartanez300
      цены ему нет.

      Да есть цена и не маленькая...
      svp67
  2. Мар.Тира Сегодня, 08:41
    Цитата: Spartanez300
    Два маха для бомбардировщика это круто , плюс боевая мощь , цены ему нет.

    Не каждый истребитель его догонит.Вот это задел у конструкторов был.Не случайно янки радовались,когда их уничтожали,и плакали наши пилоты.
    Мар.Тира
    1. svp67 Сегодня, 10:36
      Цитата: Мар.Тира
      Не каждый истребитель его догонит.

      Имея ракеты с дальностью поражения до 100 км и со скоростью 2,5 М, не совсем понятно зачем истребителю за ним гнаться. Главное успеть выйти на рубеж пуска.
      Цитата: Мар.Тира
      Вот это задел у конструкторов был

      Жаль только, что из этой истории отчаянно вычеркивают труд КБ Мясищева
      Проект М-18 КБ Мясищева
      svp67
  3. sergei1975 Сегодня, 08:49
    Вещь!!! Больше добавить нечего.
    sergei1975
  4. Мар.Тира Сегодня, 10:48
    Цитата: svp67
    Цитата: Мар.Тира
    Не каждый истребитель его догонит.

    Имея ракеты с дальностью поражения до 100 км и со скоростью 2,5 М, не совсем понятно зачем истребителю за ним гнаться. Главное успеть выйти на рубеж пуска.
    Цитата: Мар.Тира
    Вот это задел у конструкторов был

    Жаль только, что из этой истории отчаянно вычеркивают труд КБ Мясищева
    Проект М-18 КБ Мясищева

    Не давно был случай Ту 160 прошли в нейтральных водах вблизи Великобритании.Так вот когда истребители подняли для почётного эскорта,их уже и след простыл.Я не думаю что про Мысищева забыли.Будет востребован вернут его разработки,и технические решения.
    Мар.Тира

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня