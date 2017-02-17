Бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 "Грач". Инфографика

Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО Frogfoot) — бронированный дозвуковой самолет-штурмовик, предназначен для оказания непосредственной авиационной поддержки войскам в ходе боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также для круглосуточного поражения объектов с известными координатами в любых метеорологических условиях.Работы по созданию штурмовика Су-25 начались в ОКБ Сухого в 1968 году.Постройка опытного самолета Т8-1 была завершена в ноябре 1974 года, первый полет выполнен 22 февраля 1975 года. Заводские испытания двух опытных самолетов Су-25 продолжались до октября 1976 года, после чего машины были поставлены на доработку.Штурмовик Су-25 официально принят на вооружение постановлением правительства от 31 марта 1987 года. К этому времени самолет уже восемь лет выпускался серийно, из них шесть лет эксплуатировался в строю и участвовал в боевых действиях в Афганистане.