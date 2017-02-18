10:54 18 февраля

Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Инфографика

Су-30 (по кодификации НАТО: Flanker-C) — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания господства в воздухе. Предназначенный для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.


Первоисточник: https://ria.ru/


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Комментарии 2
  1. Spartanez300 Сегодня, 08:56
    Самолет что надо.
    Spartanez300
  2. evge-malyshev Сегодня, 10:23
    Номенклатура оружия впечатляет!!!
    evge-malyshev

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