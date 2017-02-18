Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Инфографика

Су-30 (по кодификации НАТО: Flanker-C) — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания господства в воздухе. Предназначенный для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.