Лавров: Россия ожидает от Израиля факты, что поставляемое в Сирию оружие попадает к «Хезболле»
Москва хотела бы получить от израильских властей конкретные факты, доказывающие, что оружие, поставляемое сирийской армии, попадает в Ливан к «Хезболле», передает РИА Новости заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.
Кроме того, он заявил, что Соединенным Штатам необходимо признать, что "Хезболла", которую поддерживает Иран, также борется против группировки ИГ (запрещена в РФ).
Агентство напоминает, что с приходом Дональда Трампа отношения между США и Ираном существенно осложнились. Новый президент заявил, что не будет к Тегерану так же «добр», как его предшественник Обама.
Здесь нужно смотреть на конкретику. Когда говорят (как наши израильские коллеги, например), что оружие, которое Россия поставляет Сирии, обязательно попадает "Хезболле" в Ливане, которая из Ливана будет обстреливать Израиль, мы каждый раз говорим, что мы категорически против того, чтобы нарушались условия контрактов, которые не позволяют стране-получателю передавать наше оружие кому-либо без нашего согласия. Поэтому мы просим дать нам конкретные факты,сказал Лавров в интервью НТВ.
Кроме того, он заявил, что Соединенным Штатам необходимо признать, что "Хезболла", которую поддерживает Иран, также борется против группировки ИГ (запрещена в РФ).
Да, с Ираном у них (США.) сейчас не заладилось гораздо больше, чем при Бараке Обаме. Но мы выступаем за то, чтобы руководствоваться здравым смыслом. Если для президента США Дональда Трампа главный приоритет на международной арене – борьба с терроризмом, то необходимо признать, что, скажем, в Сирии против ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) борются прежде всего сирийская армия при поддержке ВКС России, но также подразделения, в том числе подразделения "Хезболлы", которые опираются на иранскую поддержку. Здесь надо будет делать выбор приоритетов,сказал министр.
Агентство напоминает, что с приходом Дональда Трампа отношения между США и Ираном существенно осложнились. Новый президент заявил, что не будет к Тегерану так же «добр», как его предшественник Обама.
Использованы фотографии: http://www.ntv.ru