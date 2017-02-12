19:16 12 февраля

Лавров: Россия ожидает от Израиля факты, что поставляемое в Сирию оружие попадает к «Хезболле»

Москва хотела бы получить от израильских властей конкретные факты, доказывающие, что оружие, поставляемое сирийской армии, попадает в Ливан к «Хезболле», передает РИА Новости заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

Лавров: Россия ожидает от Израиля факты, что поставляемое в Сирию оружие попадает к «Хезболле»


Здесь нужно смотреть на конкретику. Когда говорят (как наши израильские коллеги, например), что оружие, которое Россия поставляет Сирии, обязательно попадает "Хезболле" в Ливане, которая из Ливана будет обстреливать Израиль, мы каждый раз говорим, что мы категорически против того, чтобы нарушались условия контрактов, которые не позволяют стране-получателю передавать наше оружие кому-либо без нашего согласия. Поэтому мы просим дать нам конкретные факты,
сказал Лавров в интервью НТВ.


Кроме того, он заявил, что Соединенным Штатам необходимо признать, что "Хезболла", которую поддерживает Иран, также борется против группировки ИГ (запрещена в РФ).

Да, с Ираном у них (США.) сейчас не заладилось гораздо больше, чем при Бараке Обаме. Но мы выступаем за то, чтобы руководствоваться здравым смыслом. Если для президента США Дональда Трампа главный приоритет на международной арене – борьба с терроризмом, то необходимо признать, что, скажем, в Сирии против ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) борются прежде всего сирийская армия при поддержке ВКС России, но также подразделения, в том числе подразделения "Хезболлы", которые опираются на иранскую поддержку. Здесь надо будет делать выбор приоритетов,
сказал министр.

Агентство напоминает, что с приходом Дональда Трампа отношения между США и Ираном существенно осложнились. Новый президент заявил, что не будет к Тегерану так же «добр», как его предшественник Обама.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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Комментарии 57
  1. Мар.Тира Сегодня, 17:20
    Израиль сейчас будет крутиться как уж на сковороде.Пора поставить на место их,А то под этим предлогом стало удобно наносить удары по любым обьектам в Сирии.Могут и по шапке получить в конце концов.Вот вам и договорённости с Москвой,вот вам и молчание.
    Мар.Тира
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:23
      Цитата: Мар.Тира
      Израиль сейчас будет крутиться как уж на сковороде.

      Скорее всего Израиль просто промолчит. Или отделается только обещаниями. Такие вопросы нужно решать на президентском уровне.
      СРЦ П-15
      1. cniza Сегодня, 17:57
        Нормальная дипломатическая "возня" , а вообще США и Израиль будут наезжать на Иран и Хезболлу.
        cniza
    2. Dan4eG Сегодня, 17:24
      Да боже упаси,как хизбалятине прилетало так и будет прилетать,лавров может хоть на пенку изойти!
      Dan4eG
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:36
        Цитата: Dan4eG
        лавров может хоть на пенку изойти!

        Широко шагаете, глядите штаны не порвите!
        СРЦ П-15
        1. Dan4eG Сегодня, 17:41
          Но это лучше чем как вы мелко плавать!
          Dan4eG
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:48
            Цитата: Dan4eG
            Но это лучше чем как вы мелко плавать!

            Это Россия мелко плавает? Да если бы не мы, вы до сих пор так и искали бы, по пустыням, свою родину. Скажите спасибо Сталину!
            СРЦ П-15
            1. Dan4eG Сегодня, 17:53
              Таки это ви нас вивели из ебибта? Тогда у мене к вам вопрос,какой поц вам таки делал карты и компасы,ви как так на 500 км промахнулись!?
              Dan4eG
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:00
                Цитата: Dan4eG
                как так на 500 км промахнулись!?

                Мы не промахнулись, мы отмахнулись.
                СРЦ П-15
                1. Dan4eG Сегодня, 18:03
                  По вашей манере разговора вы таки откинулись!
                  Dan4eG
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:18
                    Цитата: Dan4eG
                    По вашей манере разговора вы таки откинулись!

                    К вашему сожалению, Бог миловал: не привлекался. А вас, я вижу, сегодня одного бросили на амбразуру? Или вы сегодня дежурный на сайте? Когда следующая смена? laughing
                    СРЦ П-15
              2. Монос Сегодня, 18:09
                Цитата: Dan4eG
                Таки это ви нас вивели из ебибта? Тогда у мене к вам вопрос,какой поц вам таки делал карты и компасы,ви как так на 500 км промахнулись!?

                Ой, вэй! Несчастный Моисей уже сто раз пожалел, что вывел вас оттуда. Была бы у него возможность, задвинул бы вас обратно. smile
                Монос
          2. dmmyak40 Сегодня, 17:48
            Господин, фильтруем ... стилистику с орфографией: фамилию нашего главы МИД надо писать с заглавной буквы.
            dmmyak40
            1. Dan4eG Сегодня, 17:55
              У меня оффециальное разрешение от "ватника"(это таки ник) писать именно с маленькой!
              Dan4eG
            2. Mole Сегодня, 18:13
              Просто это еврейский сортирный юмор. Богомизбранный не будет перед остальными заморачиваться wink
              А "господином" зря Вы его!
              Mole
  2. Громобой Сегодня, 17:21
    Вот в этом и всё коварство новой американской политики: сразу и не поймёшь,чего эти парни хотят то?
    Ведь главный враг у них ИГ объявлен,а первый наезд новая администрация проводит на их злейшего врага---Иран.
    Всегда считал,что ИГ ширма США :если дать им определённую свободу,то происходит подрыв и дестабилизация региона. А если начать с ними бороться,то США получается могут открыто и благородно проецировать на регион свою военную силу.
    Громобой
  3. изя топ Сегодня, 17:25
    Поэтому мы просим дать нам конкретные факты,

    сейчас,"предоставят"
    изя топ
  4. Рабинович Сегодня, 17:26
    Спутник всё видит.
    Рабинович
    1. Юра Сегодня, 17:52
      Цитата: Рабинович
      Спутник всё видит.

      Чей?
      Юра
      1. Dan4eG Сегодня, 18:04
        Ихней! laughing он всегда все видит! Не моргающее око Саурона!
        Dan4eG
        1. изя топ Сегодня, 18:26
          данчег,хорош гадить no сходи лучше на сайт "злочинець",потом поделишься впечатлениями от логики твоих скачущих друганов
          изя топ
        2. Юра Сегодня, 18:27
          Цитата: Dan4eG
          Ихней! laughing он всегда все видит! Не моргающее око Саурона!

          А что, нормально, тот ещё к тому же орков грязи делал,а сын его Обама из людей их делал, причем за деньги.
          Юра
      2. Mole Сегодня, 18:15
        Да у ихних спутников выборочная видилка. Где удобно - вижу, где неудобно - не вижу. А когда очень удобно, то вижу даже то, чего просто не существует.
        Mole
    2. Koshak Сегодня, 18:04
      Цитата: Рабинович
      Спутник всё видит.

      Как всегда, одна болтовня. Ну и что видит какой то спутник? Вас же просили - конкретные факты, а вы опять про "неназванные источники, пожелавшие остаться неизвестными".
      Koshak
    3. Лекс. Сегодня, 19:03
      А вы с спецслужб что так говорите ?
      спутник нечего не увидит что кто кому дает этим знимаются спецслужбы а доказательство нет
      Лекс.
  5. Мар.Тира Сегодня, 17:26
    Цитата: Dan4eG
    Да боже упаси,как хизбалятине прилетало так и будет прилетать,лавров может хоть на пенку изойти!

    Ну до поры до времени.А потом и Пентагон не спасёт будете наглеть.А скорее всего в Москву сейчас полетит какой нибудь представитель правительства,или Генерально штаба.
    Мар.Тира
    1. Dan4eG Сегодня, 17:30
      Вам уже в 2006 показывали,вы ж болт положили! Пока вам самим в пятую точку ракета не влетит вы ж не пошевелитесь,хотя не факт что вообще внимание обратите!
      Dan4eG
      1. Mole Сегодня, 18:18
        Цитата: Dan4eG
        Вам уже в 2006 показывали,вы ж болт положили! Пока вам самим в пятую точку ракета не влетит вы ж не пошевелитесь,хотя не факт что вообще внимание обратите!

        Да потому что адекватно себя вести надо!
        Mole
      2. Синьор Помидор Сегодня, 19:02
        Ох и доиграетесь вы с ИГИЛ ! Ох, доиграетесь!
        Когда ИГИЛ-у надоест возиться с Сирией (Уж больно она кусается) вас размажут по кустикам играючи.
        Или у вас ИГИЛ в качестве ручной собаченки? Куда покажете туда и полает? Ну вот такая вот у "демократов" "борьба" с терроризмом. Во весь мир трубите о том, что боретесь с терроризмом, а сами изо всех сил поддерживаете террористов.
        Синьор Помидор
  6. aleksfill Сегодня, 17:31
    Цитата: Мар.Тира
    Израиль сейчас будет крутиться как уж на сковороде

    Не будет, а продолжит подло, из - за угла наносить авиаудары и ракетные обстрелы сирийских
    правительственных войск. Интересненький союз Израиля, Турции и России образовался, таки.
    aleksfill
    1. Dan4eG Сегодня, 17:33
      Ну так у вас научились! Вы вон как ловко в Сирии из за угла жилами поигрываете!
      Dan4eG
      1. АнпеЛ Сегодня, 17:35
        неуважаемый данчек, судя по всему вам и прилетит
        АнпеЛ
        1. Dan4eG Сегодня, 17:40
          Да вот все жду когда же у вас дискотека начнется! Говорят светомузыка будет занимательная!
          Dan4eG
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:55
            Цитата: Dan4eG
            Да вот все жду когда же у вас дискотека начнется! Говорят светомузыка будет занимательная!

            Пока толстый сохнет, худой сдохнет! Не накликайте на себя беду!
            СРЦ П-15
            1. Dan4eG Сегодня, 17:57
              Она таки уже приходила,мы ее так отжарили,до сих пор за нами с матрасом бегает!
              Dan4eG
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:09
                Цитата: Dan4eG
                Она таки уже приходила,мы ее так отжарили,до сих пор за нами с матрасом бегает!

                Это вы так о своём благодетеле США? belay
                СРЦ П-15
      2. Mole Сегодня, 18:22
        Цитата: Dan4eG
        Ну так у вас научились! Вы вон как ловко в Сирии из за угла жилами поигрываете!

        Но только не из-за угла, а непосредственное участие принимаем. Если бы "Вы" из-за местечковых интересов из-за угла не плодили всю эту кодлу, Нас бы там не было!
        Mole
  7. Мар.Тира Сегодня, 17:33
    Цитата: Dan4eG
    Поэтому мы просим дать нам конкретные факты,

    Ты читать по русски умеешь или нет?Или лишь бы дунуть на русских на их сайте?
    Мар.Тира
    1. Dan4eG Сегодня, 17:37
      Че тебе еще предоставить? Вам хоть ...в глаза,вы все божая Росса!
      Dan4eG
      1. Taran 75 Сегодня, 17:43
        Встретились два старых еврея. Один рассказывает дугому: я тут познакомился с молоденькой телеграфисткой, пригласил ее в кино, потом сходили в ресторан, а потом пошли ко мне и у нас с ней все было аж 5 раз.
        — Ты мне веришь?
        — верю, верю: и что в ресторане были и в кино и что у вас все было аж пять раз. Только не верю, что она телеграфистка.
        — почему?
        — Потому, что когда у тебя последний раз стоял, телеграф еще не изобрели… . .
        Taran 75
        1. Dan4eG Сегодня, 17:47
          laughing старый добрый одесский юмор!
          Dan4eG
      2. Taran 75 Сегодня, 17:45
        Сидит мужик на дереве и смотрит вдаль.
        Подходит еврей:
        - Чего ты там высматриваешь?
        - Ищу, где хорошо.
        - Говорят, хорошо там, где нас нет.
        - Вот я ищу, где же вас нет.
        Taran 75
        1. Dan4eG Сегодня, 17:50
          Под землю метра на два,и то не факт что там нету!
          Dan4eG
  8. kirieeleyson Сегодня, 17:42
    Иногда просто нужно использовать инфоповод для решения вот таких стратегических задач - сейчас Лавров по сути дал повод подискутировать о приоритетах, Трамп сам будет определять их для предстоящей встречи, а Израиль по сути как не решал ничего, так и не будет в регионе, если только не осмелится на самоубийственные авантюры. Но тогда уже и план общей дорожной карты воздушного информирования не поможет, будут сбивать.
    kirieeleyson
  9. voyaka uh Сегодня, 17:42
    Вопрос Лаврова чисто риторический.
    Лавров - дипломат советской школы good .
    А это значит: никогда не признаваться, что соврал.
    Никогда не признаваться, что ошибся. Какие бы факты
    не предоставили оппоненты, идти в глухую "несознанку".
    Поэтому даже если Израиль предоставит видео, где шейх Насралла
    сидит верхом на "Тополе" wassat и пьет Русский квас с горла (я смеюсь, конечно laughing ), Лавров скажет:
    "это не Тополь, потому что не видно знака качества на левом стабилизаторе..."
    voyaka uh
    1. Юра Сегодня, 18:06
      Цитата: voyaka uh
      Вопрос Лаврова чисто риторический.
      Лавров - дипломат советской школы good .
      А это значит: никогда не признаваться, что соврал.
      Никогда не признаваться, что ошибся. Какие бы факты
      не предоставили оппоненты, идти в глухую "несознанку".
      Вот вы сейчас сделали всё то, что инкриминируете Лаврову, он требует от вас факты, их нет, а раз их нет то все ваши слова враньё и трепотня. Вот вы атакуете сирийские объекты - это факт, на основе достоверных только для вас данных, так вот для того чтобы вам не быть подлым агрессором, бьющим из-за угла и нужны факты достоверные для всех о не только для вас. И ещё в виде шутки, он же для вас старается, жилы рвёт laughing
      Юра
  10. sgazeev Сегодня, 17:55
    Цитата: Dan4eG
    Да боже упаси,как хизбалятине прилетало так и будет прилетать,лавров может хоть на пенку изойти!

    Терпение не безгранично.Яко-бы российское оружие переподает "Хеболла",кастрюле-головым попадает из бывших стран ВД.Так что бабушка на двое сказала.Придёт время и всё будет по справедливости.
    sgazeev
    1. Dan4eG Сегодня, 18:06
      [media=https://youtu.be/j9CGY9TvfgE]
      Кастрюле годовые это кто?
      Стран ВД это где?
      Переподает это как?
      Dan4eG
  11. sgazeev Сегодня, 17:58
    Цитата: Dan4eG
    Вам уже в 2006 показывали,вы ж болт положили! Пока вам самим в пятую точку ракета не влетит вы ж не пошевелитесь,хотя не факт что вообще внимание обратите!

    Моподец,отработал зелёные.
    sgazeev
    1. Dan4eG Сегодня, 18:01
      Ну я вас таки поздравляю! И не надо сильно так при всех кричать что вы у кого отработали!
      Dan4eG
  12. behemot Сегодня, 18:09
    жидам то чего на попе ровно не сидится? Убийцы и оккупанты. Прикрыли бы рты.
    behemot
    1. Рабинович Сегодня, 18:19
      Давайте без оскорблений.
      Рабинович
      1. Dym71 Сегодня, 18:59
        Цитата: Рабинович
        Давайте без оскорблений.

        В целом согласен, поэтому мой плюс Вам, господин Рабинович.
        Однако, чисто формальный вопрос к Вам:
        - "Вы такой же комментарий напишите в адрес Dan4eG, у которого в очередной раз наблюдается торжество хуцпы над сознанием?"
        Dym71
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:15
    Значит, есть большие разногласия между Россией и Израилем, до сих пор находили точки сближения, видать кому то надо чтобы такое положение статус кво закончилось.
    Изгоняющий либероидов
  14. Арон Заави Сегодня, 18:30
    Однако сегодня весело good . Ну с продолжайте г-да. Удачи.
    Арон Заави
  15. Sovetskiy Сегодня, 18:51
    Народ, а чего обсуждаем то? Еврэейев с Израэля, а ли то что сказал Лавров? Как Dan4eG искусно всех на "срач" развел. Сразу видно, истинный еврэй! lol
    Sovetskiy
  16. sounddoc Сегодня, 18:51
    Превед,Корнет? Дорогие друзья-израильтяне,то,что рыльце в пушку у всех - это аксиома.
    08.02 10:43 MIGnews.com
    Израиль финансирует террористов

    Второе лицо в террористической группировке ХАМАС Мохаммед Абу Тир не раз заявлял о необходимости уничтожения еврейского государства. Впрочем, подобные призывы ничуть не мешают ему и его семье уже в течение многих лет жить на социальные пособия, выделяемые Институтом национального страхования Израиля. К такому шокирующему выводу привело журналистское расследование, проведенное изданием "Едиот Ахронот".

    Помимо Абу Тира в списке иждивенцев, сидящих на шее израильских налогоплательщиков, числится немало ведущих палестинских террористов. Сам Абу Тир, прозванный за свою колоритную внешность "красной бородой", ежемесячно получает на свой банковский счет несколько тысяч шекелей. И это несмотря на то, что проживающий в Восточном Иерусалиме "хамасовец" три года провел в израильскою тюрьме, после того как был признан виновным в террористической деятельности.
    sounddoc

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