Лавров: Россия ожидает от Израиля факты, что поставляемое в Сирию оружие попадает к «Хезболле»

Здесь нужно смотреть на конкретику. Когда говорят (как наши израильские коллеги, например), что оружие, которое Россия поставляет Сирии, обязательно попадает "Хезболле" в Ливане, которая из Ливана будет обстреливать Израиль, мы каждый раз говорим, что мы категорически против того, чтобы нарушались условия контрактов, которые не позволяют стране-получателю передавать наше оружие кому-либо без нашего согласия. Поэтому мы просим дать нам конкретные факты,

Да, с Ираном у них (США.) сейчас не заладилось гораздо больше, чем при Бараке Обаме. Но мы выступаем за то, чтобы руководствоваться здравым смыслом. Если для президента США Дональда Трампа главный приоритет на международной арене – борьба с терроризмом, то необходимо признать, что, скажем, в Сирии против ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) борются прежде всего сирийская армия при поддержке ВКС России, но также подразделения, в том числе подразделения "Хезболлы", которые опираются на иранскую поддержку. Здесь надо будет делать выбор приоритетов,