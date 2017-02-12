19:15 12 февраля

Украинская разведгруппа не вернулась с задания

Украинские силовики уже более суток не имеют данных о группе военнослужащих, выполнявших задание в Луганской области, передает РИА Новости.



Вчера вечером канал «112 Украина» со ссылкой на пресс-офицера тактической группировки «Мариуполь» сообщил, что «днём (11 февраля) группа военнослужащих не вернулась с выполнения задания».


«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», – добавил офицер, пообещав, что «любая на 100 % проверенная информация» на эту тему будет предоставляться СМИ.

В пресс-центре уточнили, что эта группа является одним из разведывательных подразделений.

Сообщается также, что с пропавшими военнослужащими пытаются выйти на связь, кроме того, «к месту, где они должны были находиться, направились поисковые группы».

Между тем в официальном релизе командования АТО никакой информации о пропавшей разведгруппе нет.

«В общем зафиксировано 59 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены», – говорится в сообщении штаба.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявляли, что командование ВСУ скрывает факты гибели своих военнослужащих, записывая их в дезертиры. Так, в начале января представитель военного ведомства республики Андрей Марочко рассказал, что «в 24-й бригаде ВСУ самовольно оставившими часть числятся 240 военнослужащих».

Использованы фотографии: AP Photo/ Evgeniy Maloletka
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37
  1. kefan Сегодня, 18:06
    Наверно уже прикопали где-нибудь.
    kefan
    1. Монос Сегодня, 18:12
      Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению...

      Не туда смотрели, не того ждали... Им уже уютно и ничего не надо.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 18:17
        "Заблудились" в степях Донбасса или где то пьянствуют , а если серьёзно то видимо их засекли и в лучшем случае они в плену.
        cniza
        1. Zibelew Сегодня, 18:23
          Новая бригада штукатуров уже в России.
          Zibelew
        2. 210окв Сегодня, 18:49
          Давайте вспомним более ем полувековой давности ЧП на Курилах,когда сорвало баржу с военными строителями..Там тоже сначала в дезертиры...А они героями в итоге вышли..Ну а эти недоделки наверное на минное поле вышли..Если бы попали в плен-то уже было бы известно..Хотя мо yes жет быть и отыщутся где нибудь на стройках капитализма вместе с арабами и неграми...
          Цитата: cniza
          "Заблудились" в степях Донбасса или где то пьянствуют , а если серьёзно то видимо их засекли и в лучшем случае они в плену.
          210окв
        3. VadimSt Сегодня, 18:52
          На войне, закон сообщающихся сосудов, трансформируется в закон джунглей - если где-то, "убыло", то где-то, "прибыло!
          VadimSt
        4. Karayakupovo Сегодня, 19:13
          Главное, чтобы были живы( если не запятнали), У многих дома жены и дети. Как сказал Маугли- мы с вами одной крови. Я и хоть мусульманин, но я присягу то СССР принимал.Родня в Ворошиловграде (Луганске) проживает. Надеюсь поняли.
          Karayakupovo
      2. Злой543 Сегодня, 19:13
        Ну плакать по ним не будем, знали на что шли. Как говорится земля им стекловатой, если что.
        Злой543
    2. Балу Сегодня, 18:37
      Не выходят на связь, потому что сами себя перестреляли. Типа один в сердце и контрольный в голову.
      Сапсем с ума сошли. wassat
      Балу
  2. СВОЛОЧЬ Сегодня, 18:10
    Нет трупов- нет потерь! Логика железная.
    СВОЛОЧЬ
    1. изя топ Сегодня, 18:23
      Цитата: СВОЛОЧЬ
      Нет трупов- нет потерь! Логика железная.

      тымчук?или лысенко?не узнаю вас в гриме(с) wink
      изя топ
    2. Балу Сегодня, 18:27
      Нет трупов- нет потерь! Логика железная.

      А какова статистика пропавших без вести бандерлогов?
      Балу
    3. РУСС Сегодня, 18:29
      Цитата: СВОЛОЧЬ
      Нет трупов- нет потерь! Логика железная.

      Сегодня прошла инфа ,что все трое ВСУшника подорвались на мине,причём тела уже их забрали .....
      РУСС
  3. Воронок Сегодня, 18:13
    Басурин же говорил, что они на мине подорвались,2насмерть, 3й в госпитале скончался. Тела передали Украине. Или это другая разведгруппа?
    Воронок
    1. vanek77 Сегодня, 18:22
      Группа уничтожена, при попытке проникновения на территорию ЛНР, это заявление погранслужбы ЛНР. Видать на верх не доложили об этом, сейчас с ними не церемонятся.
      vanek77
  4. Mavrikiy Сегодня, 18:14
    Ну что же, СБУ пусть пишет слезное прошение в ЛНР, если не вернуть, то хотя бы сообщить о судьбе "крутышей".
    Mavrikiy
  5. Andrea Сегодня, 18:16
    Это всё китайские навигаторы...где они теперь только производитель знает...может быть.
    Andrea
  6. Александр 3 Сегодня, 18:18
    А что разведывали? Если клад с самогоном ,тогда придут не скоро.
    Александр 3
  7. роман66 Сегодня, 18:18
    отряд не заметил потери бойца.....
    роман66
  8. Принц_Пенсии Сегодня, 18:18
    ага, свои убили.
    Принц_Пенсии
    1. Ампер Сегодня, 18:25
      Возможо фейк,ни кто ни кого. Ни куда не посылал.
      Ампер
      1. Принц_Пенсии Сегодня, 18:26
        все может быть.
        Принц_Пенсии
  9. Мар.Тира Сегодня, 18:20
    Цитата: kefan
    Наверно уже прикопали где-нибудь.

    Опять заблудились?Желаю и второй группе заблудиться на минном поле.Как было десять дней назад с ДРГ ВСУ.
    Мар.Тира
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:21
    "Он вчера не вернулся с запоя "-ищите их или а России, или под землей...
    Изгоняющий либероидов
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:23
    Чтобы вся укроинская армия так "заблудилась "что ее никто и никогда больше не смог найти.
    Изгоняющий либероидов
  12. Горный стрелок Сегодня, 18:29
    Весной "протают". am хосподам свидомитам на заметку. Скоро даже смотреть в сторону ЛДНР станет опасно, а не то что в разведку ходить.
    Горный стрелок
  13. andrewkor Сегодня, 18:31
    Два года назад в Киеве "потерялась" группа ЧВК и до сих пор ничего не слыхать,а тут какая то разведгруппа!
    andrewkor
  14. Холуай Сегодня, 18:35
    Наши Перехватили. Теперь обменяют...
    Холуай
  15. raid14 Сегодня, 18:36
    Нет тела, нет дела, запишут в пропавшие без вести или дезертиры, тогда и пенсии родным платить не будут.
    raid14
  16. Холуай Сегодня, 18:38
    Вообще-то перехват Разведгруппу очень и очень сложная операция, она под силу только опытным контр-диверсионным подразделениям...
    Холуай
    1. Ампер Сегодня, 18:45
      А может у группы задание такое было,не вернуться!?
      Ампер
    2. васильев ю Сегодня, 18:53
      На патруль нарвались, на засаду в наиболее вероятном месте появления разведки. Не нужно опытное контр-диверсионное подразделение, достаточно перекрёстного огня в таких случаях, вполне хватает.
      васильев ю
      1. Ампер Сегодня, 19:05
        Специально шумиху подняли,отвлекающий маневр!то скрывают про погибших,а тут группа пропала.схоронились где-нибудь и выжидают
        Ампер
  17. sergei1975 Сегодня, 18:42
    Может они пошли подзаработать на блокировании железной дороги?
    sergei1975
  18. фа2998 Сегодня, 18:56
    Цитата: Александр 3
    Если клад с самогоном ,тогда придут не скоро.

    А может заперли в отдельном кабинете и "Шмелем" через окно? what hi
    фа2998
  19. a.hamster55 Сегодня, 19:03
    А там ведь это давно , Помните- Он шёл на Одессу , а вышел к Херсону ... Да ПНВ наверное старый.
    a.hamster55
  20. 3vs Сегодня, 19:08
    Да вроде бы уже от ЛНР сказали, что трое подорвались на мине, двое насмерть, третий позже от ран скончался.
    И уже передали их назад.
    3vs

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня