Украинская разведгруппа не вернулась с задания
Украинские силовики уже более суток не имеют данных о группе военнослужащих, выполнявших задание в Луганской области, передает РИА Новости.
Вчера вечером канал «112 Украина» со ссылкой на пресс-офицера тактической группировки «Мариуполь» сообщил, что «днём (11 февраля) группа военнослужащих не вернулась с выполнения задания».
«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», – добавил офицер, пообещав, что «любая на 100 % проверенная информация» на эту тему будет предоставляться СМИ.
В пресс-центре уточнили, что эта группа является одним из разведывательных подразделений.
Сообщается также, что с пропавшими военнослужащими пытаются выйти на связь, кроме того, «к месту, где они должны были находиться, направились поисковые группы».
Между тем в официальном релизе командования АТО никакой информации о пропавшей разведгруппе нет.
«В общем зафиксировано 59 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены», – говорится в сообщении штаба.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявляли, что командование ВСУ скрывает факты гибели своих военнослужащих, записывая их в дезертиры. Так, в начале января представитель военного ведомства республики Андрей Марочко рассказал, что «в 24-й бригаде ВСУ самовольно оставившими часть числятся 240 военнослужащих».
Вчера вечером канал «112 Украина» со ссылкой на пресс-офицера тактической группировки «Мариуполь» сообщил, что «днём (11 февраля) группа военнослужащих не вернулась с выполнения задания».
«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», – добавил офицер, пообещав, что «любая на 100 % проверенная информация» на эту тему будет предоставляться СМИ.
В пресс-центре уточнили, что эта группа является одним из разведывательных подразделений.
Сообщается также, что с пропавшими военнослужащими пытаются выйти на связь, кроме того, «к месту, где они должны были находиться, направились поисковые группы».
Между тем в официальном релизе командования АТО никакой информации о пропавшей разведгруппе нет.
«В общем зафиксировано 59 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены», – говорится в сообщении штаба.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявляли, что командование ВСУ скрывает факты гибели своих военнослужащих, записывая их в дезертиры. Так, в начале января представитель военного ведомства республики Андрей Марочко рассказал, что «в 24-й бригаде ВСУ самовольно оставившими часть числятся 240 военнослужащих».
Использованы фотографии: AP Photo/ Evgeniy Maloletka