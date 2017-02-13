13:00 13 февраля

МО РФ подтверждает данные о новых разрушениях исторической части Пальмиры игиловцами

Управление информации и пресс-службы Минобороны РФ подтверждает информацию об успешном продвижении сирийских войск к Пальмире. При этом отмечается, что террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ), под контролем которых на данный момент и находится древний сирийский город, снова подвозят к его исторической части взрывчатку с целью продолжить осуществление подрывов памятников архитектуры.

Главное оборонное ведомство при этом публикует кадры, на которых можно увидеть те деструктивные изменения, которые произошли с историческим центром Пальмиры за последние несколько месяцев – за то время, пока город находится под оккупацией террористов. На кадрах видно, что террористы ИГИЛ (*) разрушили фасад римского амфитеатра и тетрапилона.



Из сообщения:
На кадрах Минобороны России отчётливо видно, что террористами взорван процениум — центральная часть древнего римского театра — и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.


Видеоматериалы отсняты на камеру беспилотного летательного аппарата, который, как сообщается, зафиксировал и активное движение автомобилей с боевиками в районе Пальмиры. По данным разведки, в отдельных автомобилях находятся взрывчатые вещества, которые игиловцы планируют использовать для дальнейших разрушений исторической части города перед очередным своим отступлением.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 37
  1. Alex_Rarog Сегодня, 06:54
    Блин еще одни любители воевать с паятниками... вот древние развалины этим уродам чем не угодили?
    Блин среди них часом правосеков нет?
    Alex_Rarog
    1. Зяблицев Сегодня, 07:05
      Товарищ мой вернулся на днях из под Пальмиры....Единственное, что хочу написать - очень нелестно отзывается о сирийской армии, очень....
      Зяблицев
      1. Arh Сегодня, 07:12
        Цитата: Зяблицев
        Товарищ мой вернулся на днях из под Пальмиры....Единственное, что хочу написать - очень нелестно отзывается о сирийской армии, очень....


        Ну это в новостях говорили , почему так наверно дисциплины нет !!!
        Arh
      2. leshiy076 Сегодня, 07:45
        Моих там тоже двое, они про сирипутов говорят, что это сборище пи..сов. Причем самых настоящих. По выходным не воюют, рано не встают и т. д. Работают в основном наши, иранцы и Хезболла. По крайней мере при первом взятии Пальмиры было так.
        leshiy076
        1. Marksman Сегодня, 07:54
          Если спецназ из-за задержки зарплаты покинул позиции на КЛЮЧЕВОЙ высоте, что там можно говорить о обозниках простых?
          Только расписаться под словами ваших друзей.
          Marksman
          1. Қарабас Сегодня, 08:46
            Цитата: Marksman
            Если спецназ из-за задержки зарплаты покинул позиции на КЛЮЧЕВОЙ высоте, что там можно говорить о обозниках простых?

            А откуда такая уверенность, что это достоверная информация? То описалово отступления из Пальмиры
            Қарабас
      3. Қарабас Сегодня, 08:42
        Цитата: Зяблицев
        Товарищ мой вернулся на днях из под Пальмиры....Единственное, что хочу написать - очень нелестно отзывается о сирийской армии, очень....

        Что конкретно говорит?
        Қарабас
      4. просто экспл Сегодня, 09:41
        Товарищ мой вернулся на днях из под Пальмиры....Единственное, что хочу написать - очень нелестно отзывается о сирийской армии, очень....

        а разве Ваш товарищ не знал что в сирийской армии служат арабы , потому что сирийцы , Вы не поверите , это в основном арабы .
        а как воюют арабы все знаю еще со времен арабо-израильских войн .
        араба хорошо можно применять только в качестве шахида , в остальном они недалеко от обезьян ушли .
        хуже арабов только негры .
        просто экспл
        1. ИванДМБ89 Сегодня, 10:35
          У ДАИШ тоже арабы, но звездюлей они дают всем и амерам и нашим. Так что не в нации дело, а в идее.
          ИванДМБ89
          1. просто экспл Сегодня, 12:12
            и где они нашим и амерам наваляли ?
            просто экспл
    2. RussianRoulette Сегодня, 07:08
      Sрут по-чёрному черти вывихнутые! :(
      RussianRoulette
    3. vkl.47 Сегодня, 07:19
      Все прос.али.бомбите уже бомбами ядерными.дибилы б.я.ничего не могут нормально сделать.только бесят
      vkl.47
  2. Arh Сегодня, 06:56
    Животные трусливые им бы с войнами драться , а они с теми кто сдачи дать не может !!!
    Arh
    1. donavi49 Сегодня, 09:57
      Ну прежде чем зайти в историческую часть - они сразились с воинами. Правда те впечатления не произвели и устроили забег с бросанием техники на 20-25км.

      Кстати, как я и писал еще во время боев. Главное не Пальмира, главное что рядом - последние крупные месторождения, причем питающие Хомс и Дамаск + включенные в общую сеть по газу.

      Иран сейчас взял окно в доставке ГСМ - месяц не поставляет.
      Потеря месторождения привела к остановке перерабатывающего завода, но то ладно, а также полной потери газоснабжения/веерным отключениям по всей стране.
      Это, а также холода - вынудили народ закупать соляру для генераторов (благо их закупили раньше).
      Все это вылилось в то, что сейчас вся Сирия от Алеппо до Дамаска от Латакии до Дараа стоит. Бензина, газа, соляры ничего нет.


      Сейчас пришел один танкер из Алжира. Но большую часть топлива пустят на госнужды (армия, НЗ по жизнеобеспечению).

      Если месторождения быстро не отобьют, то будет плохо. А пока там качельки.
      donavi49
      1. ИванДМБ89 Сегодня, 10:40
        Животные трусливые им бы с войнами драться , а они с теми кто сдачи дать не может !!!

        Так это ирония такая. Дети, женщины да и сирийская армия сдачи не могут дать. Нельзя, мол, таких обижать. )))
        ИванДМБ89
  3. Дамир Сегодня, 07:00
    самые натуральные варвары нового времени... очередная PR акция от недогосударства бородатых ушлепков...
    Дамир
    1. sgapich Сегодня, 07:15
      А спонсоры кто?

      (риторический вопрос)
      sgapich
  4. samarin1969 Сегодня, 07:10
    Пусть МО не тратит ресурсы на пропаганду. Бесполезно. Лучше пусть следит за бармалеями. Перефразируя Александра 3, все памятники Востока не стоят и капли крови русского солдата.
    samarin1969
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:12
    Если бы не Россия, Сирия как государство уже исчезло бы ,развалили бы и полностью все памятники поунечтожали бы.
    Изгоняющий либероидов
    1. sgapich Сегодня, 07:22
      Вот не знаю почему, но уничтожение исторических памятников на Ближнем Востоке всегда как-то совпадало с англосаксонскими интересами.
      sgapich
      1. leshiy076 Сегодня, 08:07
        Англосаксонские интересы весьма просты, если разобраться. Главная цель - завоевание тотального господства над миром. Все остальное лишь средства для достижения этой цели. Должна быть элита, т. е. раса господ и обслуга. Так вот, чтобы у обслуги не было лишних мыслей им нужно вбить в голову какую-нибудь безумную идею. Чтобы эта идея легко приживалась нужно разум человека превратить в tabula rasa. Для этого лишить людей истории и всех традиционных ценностей. Novus ordo mundi, однако. А обкатываются такие политтехнологии на экспериментальных площадках, таких как, к примеру, Украина. Ведь, если задуматься, то технология-то работает. Пусть корявенько, но для того и проводятся опыты, чтобы понять как надо правильно обрабатывать материал. Сейчас кукловоды анализируют, делают выводы, создают теорию, а через некоторое время будет новый эксперимент с учетом ошибок предыдущего.
        leshiy076
  6. iliitchitch Сегодня, 07:16
    А ведь у этих шайтанов есть все формальные признаки государственности - кусок территории , финансовая система , немалая численность , свод типа законов . И с ними даже некоторые евронедоумки договариваться предлагают . Ну да они и с гитлером взасос были , не привыкать . Это я к тому , что игил - просто-напросто крайняя форма западной цивилизации , что одни дикари , что другие . Утверждение , может , и спорное , но то , что первых надо утилизировать , а вторые сами уже загибаются - факт .
    iliitchitch
  7. Мар.Тира Сегодня, 07:28
    Цитата: Зяблицев
    Товарищ мой вернулся на днях из под Пальмиры....Единственное, что хочу написать - очень нелестно отзывается о сирийской армии, очень....

    Это я ещё в 84 году понял во время моей командировки.Чем больше льстят ,тем меньше помогают.Это в породе восточного базара.Ни кто не хочет делать свою работу.Хотят что бы это сделали другие.Как посмотрю по репортажам.Хвала России,да здравствует Путин.Десять лет назад про Россию и знать не хотели.Репортажи с Дамаска хорошо это показывали. Тигры,Соколы пустыни,то сё,Малейшая угроза и побежали.Воюйте сами.Тьфу!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мар.Тира
  8. Jovanni Сегодня, 07:43
    Следующий раз концерт придется в пустыне давать...
    Jovanni
    1. ИванДМБ89 Сегодня, 10:41
      Понты наше фсё!
      ИванДМБ89
  9. Громобой Сегодня, 07:47
    После войны нам целые города пришлось заново возводить,а тут какие-то руины.Нет,я понимаю,конечно,что это всемирное наследие культуры и т.д. ,но штука в том,что пока эти бармалеи откуда то появляются,то разрушение памятников это ещё их "детские шалости".
    На самом деле угроза нависает не только над древней архитектурой,но и над целыми народами,а это миллионы людей которых могут просто вырезать.Это война целых цивилизаций.Камни конечно жалко мне как культурному человеку,но в огромную тысячу раз мне жальче человеческих жертв этого противостояния.Особенно детей.Тут даже сказать нечего.
    Громобой
  10. V.ic Сегодня, 08:18
    "Талибанцы" в своё время показательно взорвали в провинции Бамиан статуи Будды. Сейчас "игилОВЦЫ" тоже воюют с памятниками архитектуры прошлых столетий. В "бандеростане" тоже "ЛЕНИНопад". Но нам-то известно, кто всю эту нечисть возлелеял.
    V.ic
    1. Қарабас Сегодня, 08:53
      Цитата: V.ic
      Но нам-то известно, кто всю эту нечисть возлелеял.

      И кто же?
      Қарабас
      1. V.ic Сегодня, 11:06
        Цитата: Қарабас
        И кто же?

        Ну, не тупите и не тупимы будете! Лекцию о международном положении для Вас, любезного, персонально прочесть? Снимки лидеров "Игил" рядом с Маккейном только слепой не наблюдал! /Кстати, как у Вас со зрением?/ Про связь "семьи Бушей" с Усамой Бен-Ладеном всем в мире известно, кроме Вас, к сожалению... Набейте в поисковике тему и наслаждайтесь самообразованием... или уже набивать вопрос стало лень? Тогда ясен п...ерец! negative
        V.ic
        1. Қарабас Сегодня, 11:20
          Цитата: V.ic
          Цитата: Қарабас
          И кто же?

          Ну, не тупите и не тупимы будете! Лекцию о международном положении для Вас, любезного, персонально прочесть? Снимки лидеров "Игил" рядом с Маккейном только слепой не наблюдал! /Кстати, как у Вас со зрением?/ Про связь "семьи Бушей" с Усамой Бен-Ладеном всем в мире известно, кроме Вас, к сожалению... Набейте в поисковике тему и наслаждайтесь самообразованием... или уже набивать вопрос стало лень? Тогда ясен п...ерец! negative

          Умник, знания твои рубля ломанного не стоят. И лекцию прочитать ты не сможешь, потому что те кто лекции читают, не на фоточках из сети основываются, и не на домыслах оттуда же. Кто конкретно в этом замешан ты знать не можешь, но строишь тут из себя.. Предположения твой удел. Понятно?
          Қарабас
          1. V.ic Сегодня, 11:51
            Цитата: Қарабас
            Предположения твой удел. Понятно?

            ...много эмоций, значит ЗА ДЕЛО!
            V.ic
            1. Қарабас Сегодня, 12:08
              Цитата: V.ic
              Цитата: Қарабас
              Предположения твой удел. Понятно?

              ...много эмоций, значит ЗА ДЕЛО!

              Не выдумывай
              Қарабас
  11. MaksoMelan Сегодня, 08:46
    Если не ошибась то была зпечетлена компьютерная модель театра. И можно будет по пробовать воосоздать. Хоть это и не историческая будет а новострой. Но даст Бог тоже в веках останется. Я за то чтоб востановили облик.
    MaksoMelan
  12. kenig1 Сегодня, 09:23
    Понты к добру не приводят.
    kenig1
  13. KudrevKN Сегодня, 09:37
    Наверное они не очень любят симфоническую музыку?
    KudrevKN
  14. Rom14 Сегодня, 12:28
    Карамультук бы этому беспилотнику., с особо точным зарядом, да по тарантасам этим, что взрывчатку возят..... дурдом.
    Rom14
    1. donavi49 Сегодня, 12:55
      Скорее обратно. Черные уже выпускают отчеты, как бомбят позиции у месторождений. Причем в отличии от первых случаев, когда метали ВОГ/40мм подствольную гранату - сейчас уже метают 600 граммовые оборонительные гранаты.
      donavi49

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