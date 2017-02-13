МО РФ подтверждает данные о новых разрушениях исторической части Пальмиры игиловцами
Управление информации и пресс-службы Минобороны РФ подтверждает информацию об успешном продвижении сирийских войск к Пальмире. При этом отмечается, что террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ), под контролем которых на данный момент и находится древний сирийский город, снова подвозят к его исторической части взрывчатку с целью продолжить осуществление подрывов памятников архитектуры.
Главное оборонное ведомство при этом публикует кадры, на которых можно увидеть те деструктивные изменения, которые произошли с историческим центром Пальмиры за последние несколько месяцев – за то время, пока город находится под оккупацией террористов. На кадрах видно, что террористы ИГИЛ (*) разрушили фасад римского амфитеатра и тетрапилона.
Из сообщения:
Видеоматериалы отсняты на камеру беспилотного летательного аппарата, который, как сообщается, зафиксировал и активное движение автомобилей с боевиками в районе Пальмиры. По данным разведки, в отдельных автомобилях находятся взрывчатые вещества, которые игиловцы планируют использовать для дальнейших разрушений исторической части города перед очередным своим отступлением.
Главное оборонное ведомство при этом публикует кадры, на которых можно увидеть те деструктивные изменения, которые произошли с историческим центром Пальмиры за последние несколько месяцев – за то время, пока город находится под оккупацией террористов. На кадрах видно, что террористы ИГИЛ (*) разрушили фасад римского амфитеатра и тетрапилона.
Из сообщения:
На кадрах Минобороны России отчётливо видно, что террористами взорван процениум — центральная часть древнего римского театра — и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.
Видеоматериалы отсняты на камеру беспилотного летательного аппарата, который, как сообщается, зафиксировал и активное движение автомобилей с боевиками в районе Пальмиры. По данным разведки, в отдельных автомобилях находятся взрывчатые вещества, которые игиловцы планируют использовать для дальнейших разрушений исторической части города перед очередным своим отступлением.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru