МО РФ подтверждает данные о новых разрушениях исторической части Пальмиры игиловцами

На кадрах Минобороны России отчётливо видно, что террористами взорван процениум — центральная часть древнего римского театра — и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.

Управление информации и пресс-службы Минобороны РФ подтверждает информацию об успешном продвижении сирийских войск к Пальмире. При этом отмечается, что террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ), под контролем которых на данный момент и находится древний сирийский город, снова подвозят к его исторической части взрывчатку с целью продолжить осуществление подрывов памятников архитектуры.Главное оборонное ведомство при этом публикует кадры, на которых можно увидеть те деструктивные изменения, которые произошли с историческим центром Пальмиры за последние несколько месяцев – за то время, пока город находится под оккупацией террористов. На кадрах видно, что террористы ИГИЛ (*) разрушили фасад римского амфитеатра и тетрапилона.Из сообщения:Видеоматериалы отсняты на камеру беспилотного летательного аппарата, который, как сообщается, зафиксировал и активное движение автомобилей с боевиками в районе Пальмиры. По данным разведки, в отдельных автомобилях находятся взрывчатые вещества, которые игиловцы планируют использовать для дальнейших разрушений исторической части города перед очередным своим отступлением.