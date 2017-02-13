Огнеметы «Шмель» в Сирии
Как сообщает "Вестник Мордовии", сирийская армия продолжает при ведении боев активно использовать российские реактивные пехотные огнеметы "Шмель", что подтверждают выложенные в интернет-пространство фотоматериалы с бойцами, запечатленными с данным видом оружия.
«Шмель» был принят на вооружение еще в 1988 году, однако до сих пор огнеметы этой модели очень высоко оцениваются специалистами во многих странах мира. 93-мм термобарический боеприпас РПО по своему фугасному воздействию соответствует тяжелым 152-мм снарядам гаубичной артиллерии, что позволяет при определенных условиях «Шмелям» заменять артиллерийскую поддержку. Ведение боевых действий в Сирии, где данные огнеметы применяются уже третий год, подтверждает это. Они прекрасно себя зарекомендовали не только для "выжигания" защитных сооружений противника, снайперских точек, но также для вывода из строя бронетехники, в том числе и тяжелой.
РПО имеет прицельную дальность стрельбы до 600 м, а в целом боеприпас может бить на дистанцию в 1000 м. Кроме термобарического, "Шмель" имеет зажигательные и дымовые модификации.
«Шмель» был принят на вооружение еще в 1988 году, однако до сих пор огнеметы этой модели очень высоко оцениваются специалистами во многих странах мира. 93-мм термобарический боеприпас РПО по своему фугасному воздействию соответствует тяжелым 152-мм снарядам гаубичной артиллерии, что позволяет при определенных условиях «Шмелям» заменять артиллерийскую поддержку. Ведение боевых действий в Сирии, где данные огнеметы применяются уже третий год, подтверждает это. Они прекрасно себя зарекомендовали не только для "выжигания" защитных сооружений противника, снайперских точек, но также для вывода из строя бронетехники, в том числе и тяжелой.
РПО имеет прицельную дальность стрельбы до 600 м, а в целом боеприпас может бить на дистанцию в 1000 м. Кроме термобарического, "Шмель" имеет зажигательные и дымовые модификации.