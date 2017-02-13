13:00 13 февраля

Огнеметы «Шмель» в Сирии

Как сообщает "Вестник Мордовии", сирийская армия продолжает при ведении боев активно использовать российские реактивные пехотные огнеметы "Шмель", что подтверждают выложенные в интернет-пространство фотоматериалы с бойцами, запечатленными с данным видом оружия.



«Шмель» был принят на вооружение еще в 1988 году, однако до сих пор огнеметы этой модели очень высоко оцениваются специалистами во многих странах мира. 93-мм термобарический боеприпас РПО по своему фугасному воздействию соответствует тяжелым 152-мм снарядам гаубичной артиллерии, что позволяет при определенных условиях «Шмелям» заменять артиллерийскую поддержку. Ведение боевых действий в Сирии, где данные огнеметы применяются уже третий год, подтверждает это. Они прекрасно себя зарекомендовали не только для "выжигания" защитных сооружений противника, снайперских точек, но также для вывода из строя бронетехники, в том числе и тяжелой.


РПО имеет прицельную дальность стрельбы до 600 м, а в целом боеприпас может бить на дистанцию в 1000 м. Кроме термобарического, "Шмель" имеет зажигательные и дымовые модификации.


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Комментарии 11
  1. Антон Болдаков Сегодня, 08:37
    Классика всегда в моде.
    Антон Болдаков
    1. cniza Сегодня, 08:39
      Это не просто классика , а пока одно из передовых , для ручного применения.
      cniza
      1. Alex_Rarog Сегодня, 09:07
        Вообще то уже замена в нашей армии есть)Так что не передовой) у Шмеля М дальность в 2 раза выше и точность лучше...
        Alex_Rarog
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
          Цитата: Alex_Rarog
          Вообще то уже замена в нашей армии есть)Так что не передовой) у Шмеля М дальность в 2 раза выше и точность лучше...

          Верно , есть . Но старую добрую "шайтан-трубу" тоже рановато списывать со счетов . Для поджаривания бармалеев оченно подходит ! lol
          bouncyhunter
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:47
    Статья конечно ни о чём ... типа Мир во всём Мире - прекрасно ... про "Шмель" можно и подробнее рассказать ...
    А так ... да прекрасное средство огневого поражения противника ... а в городских боях так вообще иногда незаменимое ... практически артиллерия которая всегда с тобой ...
    silberwolf88
  3. Мар.Тира Сегодня, 08:59
    Цитата: Антон Болдаков
    Классика всегда в моде.

    Особенно если покрасоваться перед камерой!
    Мар.Тира
    1. Ныробский Сегодня, 11:37
      Цитата: Мар.Тира
      Цитата: Антон Болдаков
      Классика всегда в моде.

      Особенно если покрасоваться перед камерой!

      Это точно)))
      Ныробский
  4. Алматинец Сегодня, 09:12
    Бандерлогов мочят из всех видов оружия столько лет уже а они бандеры незаканчиваются...
    Никто даже примерно неподсчитывал сколько обезьян полегло в сирийской долине... наверно миллионы!!! А они все незаканчиваются...
    Молодцы Сирийцы! Мочите их и дальше...до последнего бандерлога
    Алматинец
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:21
    старый конь борозды не испортит. (псл.)
    a.s.zzz888
  6. васильев ю Сегодня, 09:31
    Уболтали. Хочу такое домой.
    васильев ю
  7. dojjdik Сегодня, 10:03
    не о чем эт когда евреи свой tow рекламируют; положили Сирийцы видать не мало америкских и израильских командиров в ответ они нам на украине мстят
    dojjdik

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